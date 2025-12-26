Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova
Ziarul National, 26 decembrie 2025 19:45
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
19:45
Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova # Ziarul National
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
19:45
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi # Ziarul National
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februari...
Acum 4 ore
16:15
Sondaj: Cetățenii moldoveni doresc ca ajutorul României să ajungă direct la ei, evitând autoritățile centrale # Ziarul National
Majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sunt de parere ca ajutorul din partea Romaniei ar trebui livrat direct catre beneficiari. Ei prefera ...
16:15
Curtea de Apel reconfirmă vinovăția unui fost judecător în scandalul "Laundromat", fără a aplica o pedeapsă din cauza prescripției # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător. Decizia confirmă...
Acum 8 ore
12:15
Tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva unui tânăr de 23 de ani, recunoscut vinovat pentru mai m...
Acum 12 ore
08:15
Zelenski vede progrese promițătoare în discuțiile de pace cu emisarii americani privind conflictul Ucraina-Rusia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă în urma unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai Statelor Unite ale A...
08:15
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a menționat că există posibilitatea ca Rusia să negocieze asupra formei unui d...
08:15
♈️ BerbecUn început promițător se prefigurează, deschizându-ți oportunități neașteptate. Menține-ți entuziasmul și acceptă provocările cu spirit p...
Ieri
09:15
Atacurile cu drone din Ucraina reduc drastic exporturile de țiței ale Kazahstanului în luna decembrie # Ziarul National
Exporturile Kazahstanului de țiței CPC Blend vor atinge în decembrie cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, din cauza întârzierilor cauzate de ...
08:15
♈️ BerbecEntuziasmul te ghidează către noi oportunități. E momentul să-ți exprimi ideile și să cooperezi eficient cu ceilalți. Unele provocări pot...
00:15
Forțele aeriene ruse au respins cu succes un atac masiv de drone ucrainene asupra Moscovei # Ziarul National
Unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au doborât 16 drone ucrainene îndreptate spre Moscova în cursul zilei de miercuri, a relatat primarul Mosco...
24 decembrie 2025
22:15
Sportivii ucraineni refuză salutul rușilor și bielorușilor: un gest simbolic al rezistenței pe terenurile internaționale # Ziarul National
Refuzul sportivilor ucraineni de a-și saluta colegii ruși sau belaruși la competiții simbolizează determinarea Ucrainei de a nu ceda invadatorului ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Сele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani de Crăciun. Cât vor scoate din buzunare șoferii pentru benzină și motorină de la miezul nopții # Ziarul National
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. ...
13:45
Producția industrială în ascensiune: avans de 3,9% în primele zece luni ale anului 2025, cu contribuții remarcabile din industria prelucrătoare și energetică # Ziarul National
În primele zece luni ale anului 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Această e...
09:45
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al PP „Șor”, condamnat pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Parti...
08:45
♈️ BerbecProblemele complexe par să-și găsească soluții neașteptate, iar perseverența îți va fi răsplătită. Înconjoară-te de oameni pozitivi și ve...
07:45
Un potențial armistițiu între Rusia și Ucraina ar putea deschide calea pentru discuții sensibile asupra gazului rusesc în Europa # Ziarul National
Europa face paşi importanţi pentru a elimina total importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027. Totuşi, un potenţial acord de pace în...
07:45
Zelenski subliniază dorința comună a Ucrainei și SUA de a ajunge la un acord de pace final # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că negociatorii ucraineni, sub conducerea lui Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâl...
23 decembrie 2025
21:45
Mâine, Republica Moldova va experimenta fluctuații semnificative de temperatură și condiții meteo variate. În multe regiuni, temperatura va scădea ...
21:45
Armata ucraineană se retrage din Siversk, forțată de atacurile rusești și condițiile dificile # Ziarul National
Armata ucraineană a anunțat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul Ucrainei, în fața atacurilor forțelor ruse. Acestea au declarat că...
21:45
Strategii energetice inovatoare și integrare europeană: Carolina Novac dezvăluie direcțiile Republicii Moldova la întâlnirea ambasadorilor # Ziarul National
Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a luat parte la Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova. Acolo, ea a expus pr...
20:45
Maia Sandu a premiat cetățeni de onoare pentru contribuții remarcabile în diverse domenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au evidențiat prin profesionalism, integrit...
20:45
Drumuri periculoase spre libertate: Dezertorii ucraineni aleg munții pentru a scăpa de război și a ajunge în România # Ziarul National
După aproape patru ani de rezistență împotriva invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză umană tot mai profundă. Forțele arm...
18:45
Elevii din Moldova strălucesc la Gala Olimpicilor 2025 cu premii internaționale și regionale remarcabile # Ziarul National
În cadrul evenimentului „Gala Olimpicilor 2025”, desfășurat pe 23 decembrie, 43 de elevi și 42 de profesori au fost onorați pentru rezultatele rema...
18:45
Atacurile recente ale Rusiei provoacă victime și întreruperi de curent în vestul Ucrainei, chiar înainte de Crăciun # Ziarul National
Atacurile cu rachete și drone, care au avut loc marţi, au ucis cel puţin trei ucraineni, inclusiv un copil. Aceste atacuri au provocat întreruperi ...
18:45
Administrator condamnat la închisoare pentru simularea intenționată a insolvabilității unei companii din Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis pe 23 decembrie o sentință de condamnare împotriva administratorului unei Societăți cu Răs...
16:30
ULTIMA ORĂ // Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care a provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei # Ziarul National
Agenția Servicii Publice a câștigat procesul împotriva „Optimo IT Solutions LTD” (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiil...
16:00
Infracțiuni îngrozitoare: Femeie din Rîșcani condamnată la 15 ani pentru exploatarea prin muncă și cerșetorie a doi copii # Ziarul National
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a anunțat că, printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fo...
16:00
Maia Sandu onorează excelența academică la Gala Olimpicilor 2025: 45 de medalii pentru elevii din Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, eveniment în cadrul căruia elevii din toată...
16:00
Inovație și educație avansată la USMF „Nicolae Testemițanu”: patru noi laboratoare în domeniul farmaceutic deschise cu sprijin internațional # Ziarul National
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost deschise patru laboratoare științifico-didactice. Acestea sunt centr...
16:00
Maia Sandu elogiază excelența olimpicilor și îndeamnă la păstrarea legăturilor cu țara natală # Ziarul National
Dragi elevi,Stimați profesori,Dragi părinți,Doamnelor și domnilor,Astăzi sărbătorim excelența. Sărbătorim perseverența, munca și rezultatel...
13:15
Un tânăr chișinăuian se dădea drept lucrător bancar și a păcălit o femeie de 16.999 lei pentru un iPhone 16, condamnat cu suspendare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui tânăr de 19 ani pentru infracțiunea de escrocherie. Conform materialelor dosarului, pe...
12:15
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2...
12:00
Maia Sandu și Oana Țoiu, discuții la Chișinău despre parcursul european al Republicii Moldova și parteneriatul strategic cu România # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Aceasta se află într-o vi...
08:45
♈️ BerbecLuați în considerare toate oportunitățile care apar și profitați de ele cu încredere. Eforturile susținute ar putea aduce recunoaștere în...
07:45
Omul care are mai mulți bani decât România, Bulgaria, Ungaria și R. Moldovala un loc # Ziarul National
Averea lui Elon Musk a ajuns la aproape 750 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din statul american Delaware i-a restabilit un pachet ...
01:30
Zelenski anunță progrese în discuțiile cu SUA și Europa pentru încheierea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile dintre Ucraina, Statele Unite și țările europene privind încheierea războiului c...
00:30
Vance prezice dificultăți majore în eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina: teritoriul Donbas și alte concesii, obstacole serioase în calea unei soluții pașnice # Ziarul National
Vicepreședintele JD Vance a prezentat o perspectivă sumbră asupra războiului dintre Rusia și Ucraina. El a declarat că nu are „încredere” că va exi...
22 decembrie 2025
21:15
Pentru ziua de 23 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce diferențe moderate față de ziua precedentă. Majoritatea regiunilor vor resim...
19:00
Bălți primește titlul de Capitala Tineretului 2026-2027 și finanțare pentru dezvoltare comunitară # Ziarul National
Municipiul Bălți a fost ales Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, într-un eveniment la care au participat reprezentanți ai Ministerului ...
18:00
Vicepreședinta organizației Rîșcani a partidului „Șor” condamnată pentru implicare în finanțare ilegală # Ziarul National
La 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîș...
18:00
Dezbatere națională despre integritatea academică: rezultatele sondajului din 2025 arată o mare provocare pentru universități # Ziarul National
Rectori, cadre universitare, studenți și reprezentanți ai mai multor instituții publice, parteneri de dezvoltare și ai societății civile s-au aduna...
18:00
Moscova critică ”progresele lente” în negocierile cu SUA și acuză ”tentative răuvoitoare” ale unor state de a le sabota, dar își arată disponibilitatea pentru un acord de neagresiune cu UE și NATO # Ziarul National
Rusia își exprimă luni nemulțumirea față de progresele "lente" în cadrul negocierilor cu Statele Unite pentru un plan de oprire a războiului din Uc...
18:00
Maia Sandu în dialog cu diaspora: strategii pentru întoarcerea și integrarea moldovenilor acasă # Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai diasporei pentru a discuta despre îmbunătățirea politicilor publice destinate întoarc...
16:00
Satisfacția studenților la universitățile din Moldova în ușoară creștere, dar favoritismul și problemele de integritate persistă # Ziarul National
Un nou studiu național asupra integrității academice în universitățile din Republica Moldova a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării. S...
16:00
Captură impresionantă de droguri sintetice în Chișinău: Un bărbat reținut cu PVP în valoare de 7 milioane de lei # Ziarul National
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Cioca...
15:00
Maia Sandu stabilește prioritățile de politică externă ale Republicii Moldova, cu focus pe aderarea la UE și parteneriate strategice globale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a definit direcțiile principale ale politicii ext...
14:00
Condamnare drastică pentru un bărbat din Călărași care și-a agresat sora și a atacat partenerul acesteia cu toporul # Ziarul National
Oficiul Călărași al Procuraturii Strășeni a anunțat recent despre condamnarea unui bărbat de 54 de ani pentru infracțiunile de violență în familie ...
13:00
Escroc din Chișinău, condamnat la 7 ani pentru înșelăciuni cu locuri de muncă false și promisiuni de motorină ieftină # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 51 de ani, acuzat de comiterea a 9 episoade de escrocherie. În baza sentin...
13:00
Fonduri substanțiale pentru modernizarea grupurilor sanitare din școli: concurs de proiecte lansat de MEC pentru 2026 # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta lansarea unui concurs de proiecte privind infrastructura scolara pentru anul 2026, ce include const...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.