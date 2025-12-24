Сele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani de Crăciun. Cât vor scoate din buzunare șoferii pentru benzină și motorină de la miezul nopții
Ziarul National, 24 decembrie 2025 15:15
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. ...
• • •
Acum 30 minute
15:15
Acum 2 ore
13:45
Producția industrială în ascensiune: avans de 3,9% în primele zece luni ale anului 2025, cu contribuții remarcabile din industria prelucrătoare și energetică # Ziarul National
În primele zece luni ale anului 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Această e...
Acum 6 ore
09:45
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al PP „Șor”, condamnat pentru finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Parti...
Acum 8 ore
08:45
♈️ BerbecProblemele complexe par să-și găsească soluții neașteptate, iar perseverența îți va fi răsplătită. Înconjoară-te de oameni pozitivi și ve...
07:45
Un potențial armistițiu între Rusia și Ucraina ar putea deschide calea pentru discuții sensibile asupra gazului rusesc în Europa # Ziarul National
Europa face paşi importanţi pentru a elimina total importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027. Totuşi, un potenţial acord de pace în...
07:45
Zelenski subliniază dorința comună a Ucrainei și SUA de a ajunge la un acord de pace final # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că negociatorii ucraineni, sub conducerea lui Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâl...
Acum 24 ore
21:45
Mâine, Republica Moldova va experimenta fluctuații semnificative de temperatură și condiții meteo variate. În multe regiuni, temperatura va scădea ...
21:45
Armata ucraineană se retrage din Siversk, forțată de atacurile rusești și condițiile dificile # Ziarul National
Armata ucraineană a anunțat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul Ucrainei, în fața atacurilor forțelor ruse. Acestea au declarat că...
21:45
Strategii energetice inovatoare și integrare europeană: Carolina Novac dezvăluie direcțiile Republicii Moldova la întâlnirea ambasadorilor # Ziarul National
Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a luat parte la Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova. Acolo, ea a expus pr...
20:45
Maia Sandu a premiat cetățeni de onoare pentru contribuții remarcabile în diverse domenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au evidențiat prin profesionalism, integrit...
20:45
Drumuri periculoase spre libertate: Dezertorii ucraineni aleg munții pentru a scăpa de război și a ajunge în România # Ziarul National
După aproape patru ani de rezistență împotriva invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză umană tot mai profundă. Forțele arm...
18:45
Elevii din Moldova strălucesc la Gala Olimpicilor 2025 cu premii internaționale și regionale remarcabile # Ziarul National
În cadrul evenimentului „Gala Olimpicilor 2025”, desfășurat pe 23 decembrie, 43 de elevi și 42 de profesori au fost onorați pentru rezultatele rema...
18:45
Atacurile recente ale Rusiei provoacă victime și întreruperi de curent în vestul Ucrainei, chiar înainte de Crăciun # Ziarul National
Atacurile cu rachete și drone, care au avut loc marţi, au ucis cel puţin trei ucraineni, inclusiv un copil. Aceste atacuri au provocat întreruperi ...
18:45
Administrator condamnat la închisoare pentru simularea intenționată a insolvabilității unei companii din Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis pe 23 decembrie o sentință de condamnare împotriva administratorului unei Societăți cu Răs...
16:30
ULTIMA ORĂ // Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care a provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei # Ziarul National
Agenția Servicii Publice a câștigat procesul împotriva „Optimo IT Solutions LTD” (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiil...
16:00
Infracțiuni îngrozitoare: Femeie din Rîșcani condamnată la 15 ani pentru exploatarea prin muncă și cerșetorie a doi copii # Ziarul National
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a anunțat că, printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fo...
16:00
Maia Sandu onorează excelența academică la Gala Olimpicilor 2025: 45 de medalii pentru elevii din Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, eveniment în cadrul căruia elevii din toată...
16:00
Inovație și educație avansată la USMF „Nicolae Testemițanu”: patru noi laboratoare în domeniul farmaceutic deschise cu sprijin internațional # Ziarul National
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost deschise patru laboratoare științifico-didactice. Acestea sunt centr...
16:00
Maia Sandu elogiază excelența olimpicilor și îndeamnă la păstrarea legăturilor cu țara natală # Ziarul National
Dragi elevi,Stimați profesori,Dragi părinți,Doamnelor și domnilor,Astăzi sărbătorim excelența. Sărbătorim perseverența, munca și rezultatel...
Ieri
13:15
Un tânăr chișinăuian se dădea drept lucrător bancar și a păcălit o femeie de 16.999 lei pentru un iPhone 16, condamnat cu suspendare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui tânăr de 19 ani pentru infracțiunea de escrocherie. Conform materialelor dosarului, pe...
12:15
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2...
12:00
Maia Sandu și Oana Țoiu, discuții la Chișinău despre parcursul european al Republicii Moldova și parteneriatul strategic cu România # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Aceasta se află într-o vi...
08:45
♈️ BerbecLuați în considerare toate oportunitățile care apar și profitați de ele cu încredere. Eforturile susținute ar putea aduce recunoaștere în...
07:45
Omul care are mai mulți bani decât România, Bulgaria, Ungaria și R. Moldovala un loc # Ziarul National
Averea lui Elon Musk a ajuns la aproape 750 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din statul american Delaware i-a restabilit un pachet ...
01:30
Zelenski anunță progrese în discuțiile cu SUA și Europa pentru încheierea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile dintre Ucraina, Statele Unite și țările europene privind încheierea războiului c...
00:30
Vance prezice dificultăți majore în eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina: teritoriul Donbas și alte concesii, obstacole serioase în calea unei soluții pașnice # Ziarul National
Vicepreședintele JD Vance a prezentat o perspectivă sumbră asupra războiului dintre Rusia și Ucraina. El a declarat că nu are „încredere” că va exi...
22 decembrie 2025
21:15
Pentru ziua de 23 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce diferențe moderate față de ziua precedentă. Majoritatea regiunilor vor resim...
19:00
Bălți primește titlul de Capitala Tineretului 2026-2027 și finanțare pentru dezvoltare comunitară # Ziarul National
Municipiul Bălți a fost ales Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, într-un eveniment la care au participat reprezentanți ai Ministerului ...
18:00
Vicepreședinta organizației Rîșcani a partidului „Șor” condamnată pentru implicare în finanțare ilegală # Ziarul National
La 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîș...
18:00
Dezbatere națională despre integritatea academică: rezultatele sondajului din 2025 arată o mare provocare pentru universități # Ziarul National
Rectori, cadre universitare, studenți și reprezentanți ai mai multor instituții publice, parteneri de dezvoltare și ai societății civile s-au aduna...
18:00
Moscova critică ”progresele lente” în negocierile cu SUA și acuză ”tentative răuvoitoare” ale unor state de a le sabota, dar își arată disponibilitatea pentru un acord de neagresiune cu UE și NATO # Ziarul National
Rusia își exprimă luni nemulțumirea față de progresele "lente" în cadrul negocierilor cu Statele Unite pentru un plan de oprire a războiului din Uc...
18:00
Maia Sandu în dialog cu diaspora: strategii pentru întoarcerea și integrarea moldovenilor acasă # Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai diasporei pentru a discuta despre îmbunătățirea politicilor publice destinate întoarc...
16:00
Satisfacția studenților la universitățile din Moldova în ușoară creștere, dar favoritismul și problemele de integritate persistă # Ziarul National
Un nou studiu național asupra integrității academice în universitățile din Republica Moldova a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării. S...
16:00
Captură impresionantă de droguri sintetice în Chișinău: Un bărbat reținut cu PVP în valoare de 7 milioane de lei # Ziarul National
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Cioca...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Maia Sandu stabilește prioritățile de politică externă ale Republicii Moldova, cu focus pe aderarea la UE și parteneriate strategice globale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a definit direcțiile principale ale politicii ext...
14:00
Condamnare drastică pentru un bărbat din Călărași care și-a agresat sora și a atacat partenerul acesteia cu toporul # Ziarul National
Oficiul Călărași al Procuraturii Strășeni a anunțat recent despre condamnarea unui bărbat de 54 de ani pentru infracțiunile de violență în familie ...
13:00
Escroc din Chișinău, condamnat la 7 ani pentru înșelăciuni cu locuri de muncă false și promisiuni de motorină ieftină # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 51 de ani, acuzat de comiterea a 9 episoade de escrocherie. În baza sentin...
13:00
Fonduri substanțiale pentru modernizarea grupurilor sanitare din școli: concurs de proiecte lansat de MEC pentru 2026 # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta lansarea unui concurs de proiecte privind infrastructura scolara pentru anul 2026, ce include const...
12:00
General rus din Statul Major, ucis în sudul Moscovei; anchetatorii investighează implicarea serviciilor speciale ucrainene # Ziarul National
Un general din cadrul Statului Major rus a fost ucis luni dimineața într-o explozie de mașină, în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă a anunța...
09:00
♈️ BerbecÎntr-o zi plină de oportunități, vei găsi curajul necesar pentru a face un pas important. Intuiția ta te va ghida spre alegeri înțelepte,...
08:00
Delegația Ucrainei a avut întâlniri "productive și constructive" cu negociatorii americani și europeni în weekend, a informat șeful ucrainean pentr...
21 decembrie 2025
23:30
Discuții cruciale între Starmer și Trump pentru pacea în Ucraina: Detalii despre noul ambasador în SUA # Ziarul National
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a purtat discuții, duminică, cu președintele american Donald Trump, despre eforturile de a ajunge la un „sfâ...
21:30
Putin nu renunță la ambițiile sale: întreaga Ucraină și fostele teritorii sovietice în vizor, spun serviciile secrete americane # Ziarul National
Rapoartele serviciilor secrete americane avertizează în continuare că președintele rus Vladimir Putin nu și-a abandonat obiectivele de a prelua înt...
18:30
Următoarele zile în Republica Moldova vor fi dominate de cer noros, cu temperaturi variind între -9°C și +5.6°C, vânt moderat și precipitații ocazi...
13:30
Rusia ar fi răpit zeci de ucraineni din regiunea Sumî și i-ar fi dus peste graniță în Rusia # Ziarul National
Forțele ruse au traversat granița cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî și au transportat în Rusia aproximativ 50 de locuitori dintr-un sat ucrai...
13:30
Kremlinul critică modificările europene și ucrainene la propunerile SUA privind pacea în Ucraina # Ziarul National
Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propu...
09:15
♈️ BerbecOportunitățile de a străluci la locul de muncă nu vor întârzia să apară și vei avea ocazia să îți impresionezi superiorii prin competențe...
07:15
SUA și Rusia continuă dialogul despre pacea din Ucraina în Florida, cu speranțe de progres în negocieri # Ziarul National
Negociatorii americani s-au întâlnit în Florida cu oficialii ruși pentru a discuta despre pacea în Ucraina. Această întrevedere a urmat summitului ...
06:15
Putin și Macron, pregătiți pentru dialog dacă există voință politică comună, anunță Kremlinul # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin este dispus să poarte discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică din partea amb...
20 decembrie 2025
21:30
Maine, Republica Moldova va experimenta o vreme predominant noros, cu ceață ușoară în unele regiuni, cum ar fi Briceni, Edineț și Soldanesti. Tempe...
