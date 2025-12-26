Schimbări meteorologice notabile pentru 27.12.2025

Ziarul National, 26 decembrie 2025 21:15

Vremea din Republica Moldova va fi caracterizată de o creștere semnificativă a temperaturilor. Vom observa o diferență de peste 10 grade față de zi...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
21:15
Atacuri masive rusești în a doua zi de Crăciun: 112 confruntări armate și 8.000 de gospodării fără electricitate în Ucraina Ziarul National
Armata rusă își continuă ofensiva în Ucraina, fiind acuzată vineri, în a doua zi de Crăciun, de către Statul Major al armatei ucrainene. Autorită...
21:15
Schimbări meteorologice notabile pentru 27.12.2025 Ziarul National
Vremea din Republica Moldova va fi caracterizată de o creștere semnificativă a temperaturilor. Vom observa o diferență de peste 10 grade față de zi...
Acum 2 ore
20:15
Tensiuni crescânde: Rusia acuză Ucraina de sabotarea negocierilor asupra planului american Ziarul National
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Raibkov, acuză vineri Ucraina că încearcă să "torpileze" negocierile.Acesta observă că noul "p...
20:15
Oportunitate pentru cei care își caută de LUCRU: Salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită pentru șase luni de muncă pe o insulă din Scoția Ziarul National
O organizație de protecție a mediului din Scoția caută o persoană dispusă să trăiască timp de șase luni pe o insulă nelocuită. Jobul vine cu un...
19:45
Colindători și urători au adus bucuria Crăciunului la Președinția Republicii Moldova Ziarul National
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost gazda mai multor cete de colindători și urători. Aceștia au adus bucuria sărbătorilor d...
19:45
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310, care a făcut ISTORIE în R. Moldova? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi Ziarul National
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februari...
Acum 6 ore
16:15
Sondaj: Cetățenii moldoveni doresc ca ajutorul României să ajungă direct la ei, evitând autoritățile centrale Ziarul National
Majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sunt de parere ca ajutorul din partea Romaniei ar trebui livrat direct catre beneficiari. Ei prefera ...
16:15
Curtea de Apel reconfirmă vinovăția unui fost judecător în scandalul "Laundromat", fără a aplica o pedeapsă din cauza prescripției Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător. Decizia confirmă...
Acum 12 ore
12:15
Tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva unui tânăr de 23 de ani, recunoscut vinovat pentru mai m...
Acum 24 ore
08:15
Zelenski vede progrese promițătoare în discuțiile de pace cu emisarii americani privind conflictul Ucraina-Rusia Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă în urma unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai Statelor Unite ale A...
08:15
Moscova deschisă pentru negocieri privind un document de neagresiune către NATO Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a menționat că există posibilitatea ca Rusia să negocieze asupra formei unui d...
08:15
Horoscopul zilei 26.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecUn început promițător se prefigurează, deschizându-ți oportunități neașteptate. Menține-ți entuziasmul și acceptă provocările cu spirit p...
Ieri
09:15
Atacurile cu drone din Ucraina reduc drastic exporturile de țiței ale Kazahstanului în luna decembrie Ziarul National
Exporturile Kazahstanului de țiței CPC Blend vor atinge în decembrie cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, din cauza întârzierilor cauzate de ...
08:15
Horoscopul zilei 25.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEntuziasmul te ghidează către noi oportunități. E momentul să-ți exprimi ideile și să cooperezi eficient cu ceilalți. Unele provocări pot...
00:15
Forțele aeriene ruse au respins cu succes un atac masiv de drone ucrainene asupra Moscovei Ziarul National
Unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au doborât 16 drone ucrainene îndreptate spre Moscova în cursul zilei de miercuri, a relatat primarul Mosco...
24 decembrie 2025
22:15
Sportivii ucraineni refuză salutul rușilor și bielorușilor: un gest simbolic al rezistenței pe terenurile internaționale Ziarul National
Refuzul sportivilor ucraineni de a-și saluta colegii ruși sau belaruși la competiții simbolizează determinarea Ucrainei de a nu ceda invadatorului ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Сele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani de Crăciun. Cât vor scoate din buzunare șoferii pentru benzină și motorină de la miezul nopții Ziarul National
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record. ...
13:45
Producția industrială în ascensiune: avans de 3,9% în primele zece luni ale anului 2025, cu contribuții remarcabile din industria prelucrătoare și energetică Ziarul National
În primele zece luni ale anului 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Această e...
09:45
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al PP „Șor”, condamnat pentru finanțare ilegală și spălare de bani Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Parti...
08:45
Horoscopul zilei 24.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecProblemele complexe par să-și găsească soluții neașteptate, iar perseverența îți va fi răsplătită. Înconjoară-te de oameni pozitivi și ve...
07:45
Un potențial armistițiu între Rusia și Ucraina ar putea deschide calea pentru discuții sensibile asupra gazului rusesc în Europa Ziarul National
Europa face paşi importanţi pentru a elimina total importurile de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027. Totuşi, un potenţial acord de pace în...
07:45
Zelenski subliniază dorința comună a Ucrainei și SUA de a ajunge la un acord de pace final Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că negociatorii ucraineni, sub conducerea lui Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâl...
23 decembrie 2025
21:45
Prognoza meteo pentru 24.12.2025: Schimbări notabile în Republica Moldova Ziarul National
Mâine, Republica Moldova va experimenta fluctuații semnificative de temperatură și condiții meteo variate. În multe regiuni, temperatura va scădea ...
21:45
Armata ucraineană se retrage din Siversk, forțată de atacurile rusești și condițiile dificile Ziarul National
Armata ucraineană a anunțat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul Ucrainei, în fața atacurilor forțelor ruse. Acestea au declarat că...
21:45
Strategii energetice inovatoare și integrare europeană: Carolina Novac dezvăluie direcțiile Republicii Moldova la întâlnirea ambasadorilor Ziarul National
Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a luat parte la Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova. Acolo, ea a expus pr...
20:45
Maia Sandu a premiat cetățeni de onoare pentru contribuții remarcabile în diverse domenii Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au evidențiat prin profesionalism, integrit...
20:45
Drumuri periculoase spre libertate: Dezertorii ucraineni aleg munții pentru a scăpa de război și a ajunge în România Ziarul National
După aproape patru ani de rezistență împotriva invaziei rusești la scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză umană tot mai profundă. Forțele arm...
18:45
Elevii din Moldova strălucesc la Gala Olimpicilor 2025 cu premii internaționale și regionale remarcabile Ziarul National
În cadrul evenimentului „Gala Olimpicilor 2025”, desfășurat pe 23 decembrie, 43 de elevi și 42 de profesori au fost onorați pentru rezultatele rema...
18:45
Atacurile recente ale Rusiei provoacă victime și întreruperi de curent în vestul Ucrainei, chiar înainte de Crăciun Ziarul National
Atacurile cu rachete și drone, care au avut loc marţi, au ucis cel puţin trei ucraineni, inclusiv un copil. Aceste atacuri au provocat întreruperi ...
18:45
Administrator condamnat la închisoare pentru simularea intenționată a insolvabilității unei companii din Chișinău Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis pe 23 decembrie o sentință de condamnare împotriva administratorului unei Societăți cu Răs...
16:30
ULTIMA ORĂ // Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care a provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei Ziarul National
Agenția Servicii Publice a câștigat procesul împotriva „Optimo IT Solutions LTD” (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiil...
16:00
Infracțiuni îngrozitoare: Femeie din Rîșcani condamnată la 15 ani pentru exploatarea prin muncă și cerșetorie a doi copii Ziarul National
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a anunțat că, printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fo...
16:00
Maia Sandu onorează excelența academică la Gala Olimpicilor 2025: 45 de medalii pentru elevii din Republica Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, eveniment în cadrul căruia elevii din toată...
16:00
Inovație și educație avansată la USMF „Nicolae Testemițanu”: patru noi laboratoare în domeniul farmaceutic deschise cu sprijin internațional Ziarul National
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost deschise patru laboratoare științifico-didactice. Acestea sunt centr...
16:00
Maia Sandu elogiază excelența olimpicilor și îndeamnă la păstrarea legăturilor cu țara natală Ziarul National
Dragi elevi,Stimați profesori,Dragi părinți,Doamnelor și domnilor,Astăzi sărbătorim excelența. Sărbătorim perseverența, munca și rezultatel...
13:15
Un tânăr chișinăuian se dădea drept lucrător bancar și a păcălit o femeie de 16.999 lei pentru un iPhone 16, condamnat cu suspendare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui tânăr de 19 ani pentru infracțiunea de escrocherie. Conform materialelor dosarului, pe...
12:15
Noi PERMISE de conducere începând cu 2026. Cele mai IMPORTANTE schimbări Ziarul National
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2...
12:00
Maia Sandu și Oana Țoiu, discuții la Chișinău despre parcursul european al Republicii Moldova și parteneriatul strategic cu România Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Aceasta se află într-o vi...
08:45
Horoscopul zilei 23.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecLuați în considerare toate oportunitățile care apar și profitați de ele cu încredere. Eforturile susținute ar putea aduce recunoaștere în...
07:45
Omul care are mai mulți bani decât România, Bulgaria, Ungaria și R. Moldovala un loc Ziarul National
Averea lui Elon Musk a ajuns la aproape 750 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din statul american Delaware i-a restabilit un pachet ...
01:30
Zelenski anunță progrese în discuțiile cu SUA și Europa pentru încheierea conflictului cu Rusia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile dintre Ucraina, Statele Unite și țările europene privind încheierea războiului c...
00:30
Vance prezice dificultăți majore în eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina: teritoriul Donbas și alte concesii, obstacole serioase în calea unei soluții pașnice Ziarul National
Vicepreședintele JD Vance a prezentat o perspectivă sumbră asupra războiului dintre Rusia și Ucraina. El a declarat că nu are „încredere” că va exi...
22 decembrie 2025
21:15
Schimbări Metorologice Ușoare în Republica Moldova - 23.12.2025 Ziarul National
Pentru ziua de 23 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce diferențe moderate față de ziua precedentă. Majoritatea regiunilor vor resim...
19:00
Bălți primește titlul de Capitala Tineretului 2026-2027 și finanțare pentru dezvoltare comunitară Ziarul National
Municipiul Bălți a fost ales Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, într-un eveniment la care au participat reprezentanți ai Ministerului ...
18:00
Vicepreședinta organizației Rîșcani a partidului „Șor” condamnată pentru implicare în finanțare ilegală Ziarul National
La 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîș...
18:00
Dezbatere națională despre integritatea academică: rezultatele sondajului din 2025 arată o mare provocare pentru universități Ziarul National
Rectori, cadre universitare, studenți și reprezentanți ai mai multor instituții publice, parteneri de dezvoltare și ai societății civile s-au aduna...
18:00
Moscova critică ”progresele lente” în negocierile cu SUA și acuză ”tentative răuvoitoare” ale unor state de a le sabota, dar își arată disponibilitatea pentru un acord de neagresiune cu UE și NATO Ziarul National
Rusia își exprimă luni nemulțumirea față de progresele "lente" în cadrul negocierilor cu Statele Unite pentru un plan de oprire a războiului din Uc...
18:00
Maia Sandu în dialog cu diaspora: strategii pentru întoarcerea și integrarea moldovenilor acasă Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai diasporei pentru a discuta despre îmbunătățirea politicilor publice destinate întoarc...
16:00
Satisfacția studenților la universitățile din Moldova în ușoară creștere, dar favoritismul și problemele de integritate persistă Ziarul National
Un nou studiu național asupra integrității academice în universitățile din Republica Moldova a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării. S...
16:00
Captură impresionantă de droguri sintetice în Chișinău: Un bărbat reținut cu PVP în valoare de 7 milioane de lei Ziarul National
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Cioca...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.