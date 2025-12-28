Băutura de detoxifiere a ficatului și pierderea în greutate din 6 ingrediente
Noi.md, 28 decembrie 2025 22:00
Lămîie, ghimbir și... n-o să vă vină să credeți!Potrivit medicilor, starea bună a ficatului este un factor decisiv pentru sănătatea generală. Prin urmare, detoxifierea poate oferi numeroase beneficii.Anume, afectarea funcției hepatice poate fi cauzată de consumul de alimente prelucrate, lipsa activității fizice, poluarea mediului, consumul de alcool.Deci, pentru a opri acest proces, tr
• • •
Broccoli-ul și varza de Bruxelles, două dintre cele mai puțin apreciate legume în ceea ce privește gustul, sînt excelente în prevenirea bolilor vaselor de sînge, sugerează un nou studiu.Cercetătorii de la Edith Cowan University din Australia afirmă că un consum mai mare de legume crucifere, cum ar fi varza, broccoli-ul și varza de Bruxelles, este asociat cu o extindere mai mică a bolilor vasel
Alexandru Samodum: „Adesea, după astfel de întîlniri, copiii își aleg instrumentul pentru toată viața” # Noi.md
Pentru copii, prima experiență de contact tactil cu instrumentele muzicale este foarte importantă și, adesea, tocmai după astfel de întîlniri, ei își aleg instrumentul pentru toată viața.Despre acest lucru a povestit pentru portalul Noi.md compozitorul și multi-instrumentistul Alexandru Samodum, care cîntă pe cele mai mari scene din Europa și Asia și care a inspirat concertului de familie neob
Făcînd bilanțului anului care se încheie, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economei Republicii Moldova și actual expert independent Alexandru Muravschi a criticat, în cadrul emisiunii Федорова Show, standardele de responsabilitate ale autorităților din țară, comparîndu-le cu practicile statelor din Uniunea Europeană.„În orice țară europeană – țară membră a Uniunii Europene, spre care t
AND: traseele naționale sînt practicabile, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă # Noi.md
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) a anunțat în seara zilei de duminică, 28 decembrie, că traseele naționale sînt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă.Echipele de intervenție sînt mobilizate non-stop și pregătite să intervină la necesitate în toate sectoarele, transmite moldpres.Pe parcursul zilei de astăzi, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au
Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai relaxantă perioadă din an, pentru unele persoane este exact opusul. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, unii dintre noi devenim din ce în ce mai stresaţi, anxioşi şi chiar depresivi, transmite jurnal.md.Motivele sînt diverse, însă cele mai frecvente sînt: efortul financiar mare, dependenţa de cumpărături, teama de singurătate sau chiar singurătatea î
Donald Trump anunță că a avut o discuție telefonică „productivă” cu Putin înaintea întîlnirii cu Zelenski # Noi.md
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întîlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, citată de Agerpres și moldpres.„Tocmai am avut o bună discuție telefonică, foarte productivă, cu președintele rus Vladimir Puti
Nicolas Nicula: „Aceasta nu este o simplă investiție - este o schimbare în întreaga noastră filozofie” # Noi.md
Strategia de trecere completă a fabricii Covoare Ungheni la fibre naturale (lînă, bumbac) nu este doar o investiție, ci schimbare în întreaga filozofie a întreprinderii, care acum vinde nu doar covoare, dar tradiție, calitate și responsabilitate ecologică.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului Noi.md fondatorul și președintele Consiliului de administrație al companiei,
Profitaţi de această perioadă pentru o ceşcuţă cu vin fiert. Toată lumea ştie că această licoare fiartă şi frigul fac casă bună: ajută la tratarea răcelii şi virozelor, protejează inima, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, transmite diez.mdChiar dacă autorităţile sînt luate mereu prin surprindere de anotimpul alb, nu lăsa frigul să te învăluie cu părţile sale negative: răceli.De asemenea, n
Alina Grinevici: „Se schimbă doar decorurile, învelișul și convențiile, iar restul rămîne neschimbat” # Noi.md
Viața noastră este, cel mai probabil, o tragicomedie.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat A. P. Cehov, actorul și artistul emerit al Moldovei Dmitri Koev, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.mdEl a mărturisit că acesta este genul său preferat.„Îmi place foarte mult să pun
Mod de preparare:Puiul întreg pregătit se taie pe stern, se îndepărtează coastele şi coloana vertebrală, păstrîndu-se aripile şi picioarele. Sărăm şi piperăm puiul pe ambele părţi, lăsăm pe 2-3 ore la rece. Sarmalele se pregătesc fără carne şi se lasă să se răcească semigata. Se distribuie sarmalele uniform pe carnea de pui marinată, plasată cu pielea în jos, marginile se unesc, şi se fixează
Agenția de Investiții: Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova # Noi.md
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova, vizibilă nu doar în modernizarea serviciilor publice, ci și în structura activității economice a companiilor.Constatarea a fost făcută de Agenția de Investiții, care a subliniat că în trimestrul II al anului 2025, pentru prima dată în istoria țării, exporturile de servicii au depășit exporturile de mărfuri, s
Pe viitor, toate întreprinderile de stat din Moldova ar trebui să treacă la noi forme organizatorico-juridice care să corespundă realităților economice moderne, relatează Logos Press.Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Motivul discuției a fost un amendament la proiectul de lege pentru modificarea Legii pr
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat introducerea unor modificări în traseele pentru proba practică la examenul auto pentru șoferi din Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.Scopul acestor actualizări este sporirea obiectivității procesului de examinare și a nivelului de siguranță rutieră, transmite rupor.md.Modificările țin cont de infrastructura rutieră și de fluxurile de trafic, astfel î
Valoarea atacantul echipei naționale de fotbal a Moldovei (46 de meciuri, 5+1) și al echipei „Zrinjski” Mostar din prima ligă a Bosniei și Herțegovinei, Vitalie Damașcan, a scăzut pe portalul specializat Transfermarkt cu 200 de mii de euro și este evaluat în prezent la 400 de mii de euro.Astfel, el este al șaptelea cel mai scump jucător moldovean.Potrivit Media Sport, în sezonul actual, ju
Reacția victimei în dosarul lui Constantinov după pronunțarea sentinței: sîntem satisfăcuţi # Noi.md
Vladimir Mincioglo, victimă în dosarul în care a fost condamnat fostul președinte al Legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, se declară satisfăcut de decizia instanței.Conform deciziei judecătorești, Constantinov urmează să execute 12 ani de închisoare.„Noi sîntem satisfăcuţi de decizia instanţei, mai ales că judecata durează de foarte mult timp. Am aşteptat această decizie de mu
Canoista moldoveancă Maria Olărașu a fost decorată cu o înaltă distincție de stat a Republicii Moldova – medalia „Meritul Civic”.Distincția i-a fost înmînată sportivei de către președintele țării și a reprezentat o recunoaștere a meritelor sale la nivel național.Potrivit Media Sport, Federația a subliniat că medalia „Meritul Civic” este o recunoaștere meritată a profesionalismului Mariei,
La 28 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" a adus magia sărbătorilor de iarnă micuților, oferindu-le o experiență excepțională.Trenul magic i-a purtat pe copii într-o aventură plina de zîmbete, voie buna și emoții, completată de animatori, jocuri, cadouri și dulciuri.Pe peronul Gării Feroviare Chișinău micii călători au fost întîmpinați cu surprize, muzica și a
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este convins că tarifele pe care le-a introdus au redus semnificativ deficitul comercial al Statelor Unite și contribuie la creșterea PIB-ului.Despre acest lucru el a scris pe rețeaua socială Truth Social, transmite eurointegration.com.ua.Trump a afirmat că tarifele creează „o avere enormă” și „o securitate națională fără precedent pentru Statele
Apometre inteligente vor fi instalate la mai mulți consumatori casnici din ChișinăuApă-Canal Chișinău își propune pentru anul viitor contorizarea inteligentă a consumatorilor casnici.În prezent, majoritatea contoarelor de apă rămîn mecanice, peste 167.000 de unități, iar dintre cele 6.200 de contoare „inteligente” deja instalate, mai mult de jumătate sînt utilizate de agenți economici, a d
Republica Moldova a preluat, la finele acestui an, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și avansează activ în procesul de integrare europeană.Țara noastră continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea UE și SUA pentru consolidarea securității și independenței energetice, iar relațiile cu România sînt aprofundate prin proiecte strategice de infrastructură și ener
Utilizarea instalațiilor de iluminat și a electrocasnicelor se intensifică odată cu petrecerea mai multor ore acasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare decît de obicei.În acest context, Energocom subliniază că reducerea risipei este posibilă prin măsuri simple, aplicabile în orice gospodărie, transmite ipn.md.Consumatorii sînt îndemnați să scoată din priză încărcătoarele și electroca
AIEA: „Armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reparații la Centrala Nucleară de la Zaporojie” # Noi.md
Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică pe platforma X.În apropierea Centralei Nucleare Zaporijie din Ucraina au început lucrările de repararea a liniilor de transport, în urma unui nou armistițiu local mediat de A
Vulcanul Etna din Italia a erupt cu lavă pînă la înălțimea de 400 de metri. În cer s-au ridicat nori groși de fum și cenușă.Departamentul pentru Protecția Civilă a emis Cod Galben de pericol, a relatat portalul Virgilio.„Decizia a fost luată în legătură cu intensificarea cutremurelor vulcanice, activitatea stromboliană intensă (pietre și cenușă incandescentă sînt aruncate la înălțimi de
Deputatul Maxim Potîrniche, fost fotbalist care a evoluat și la Sheriff Tiraspol, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte", marca Unimedia, despre salariile încasate la club.Potrivit lui Potîrniche, deși era cunoscut faptul că echipa era finanțată de Victor Gușan, nimeni nu se interesa de proveniența banilor.În cazul jucătorilor moldoveni, salariile variau într
Peste 3.500 de locuitori ai satului Buțeni, raionul Hîncești, beneficiază în prezent de un pod rutier modern și sigur.Construit inițial în anii ’50 ai secolului trecut și exploatat timp de peste 70 de ani, podul se afla într-o stare avansată de degradare, comunică moldpres.Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a avut loc recepția finală a lucrărilor de reconstrucție a podulu
Atunci cînd angajații unei întreprinderi sînt îndemnați să presteze uneori muncă supraprogram, este important să știe cum se întocmesc corect actele necesare privind prestarea unei astfel de munci.Se consideră muncă suplimentară munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă.{{854911}}Conform Codului muncii, art. 104 (7), atragerea la muncă suplimentară se efectuează în baza o
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în țara noastră au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova, care își doresc să își dezvolte activitatea și să investească în țara noastră, informează moldpres.Propunerile au fost transmise de companii din Republica Moldova și di
Președintelui american Donald Trump i s-ar putea interzice să redenumească orice clădiri federale, terenuri sau alte obiective în onoarea sa.Două proiecte de lege în acest sens au fost depuse în Congres de democrata April McClain Delaney, relatează Newsweek, scrie „Adevărul European” .Motivul pentru depunerea proiectelor de lege a fost decizia controversată a Consiliului din 18 decembrie d
Taiwanul a fost lovit de cel mai puternic cutremur din ultimii doi ani, cu magnitudinea de 7,0. Epicentrul s-a situat la coasta de nord-est, la o adîncime de peste 70 km.Aceasta reiese din datele Administrației Meteorologice Centrale a țării.Ultimul cutremur de o magnitudine comparabilă în Taiwan a avut loc în aprilie 2024, avînd magnitudinea de 7,2. Atunci, nouă persoane și-au pierdut via
Brigitte Bardot, alias „BB”, care a încarnat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină și libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vîrsta de 91 de ani, anunță într-un comunicat fundația ce-i poartă numele.Brigitte Bardot a fost timp de 15 ani cea mai celebrră actriță din lume, urmărită de paparaz
Vîntul puternic a doborît mai mulți arbori: angajații IGSU au desfășurat misiuni de defrișare # Noi.md
Mai mulți arbori au fost doborîți în urma vîntului puternic înregistrat în ultimele ore.În aceste condiții, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat, în dimineața zilei de astăzi, cinci misiuni de defrișare a copacilor care au căzut în curțile oamenilor sau pe carosabil, transmite moldpres.În contextul codului galben de vînt anunțat de meteorologi,
Putin: Interesul Rusiei pentru retragerea Forțelor Armate ale Ucrainei din Donbas este practic nul # Noi.md
Ofensiva Federației Ruse în Donbas avansează într-un asemenea ritm încît reduce practic la zero interesul Moscovei pentru retragerea trupelor ucrainene din aceste teritorii.Acest lucru a fost declarat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul unei ședințe desfășurate la unul dintre punctele de comandă ale trupelor ruse.În timpul reuniunii, el a acuzat din nou Kievul de dec
Forțele israeliene au intrat astăzi în satul Taranga și au avansat spre periferia localității Jabata al-Hashab, în nordul provinciei Quneitra, relatează agenția SANA, citînd un corespondent al său.Potrivit acestuia, în operațiune a fost implicată o coloană de șase vehicule militare, care se deplasa din zona Tell al-Humr, însoțită de un dronă de recunoaștere. Se menționează că militarii israeli
O cană de ceai de muşeţel pe zi ar putea ţine departe cancerul, potrivit cercetătorilor. Ceaiul conţine apigenină, o substanţă care lasă celulele canceroase fără "superputerile" lor.Experţii de la Universitatea de Stat Ohio au descoperit că apigenina poate bloca abilitatea celulelor canceroase de la sîn de a trăi mai mult decît celulele normale, oprind răspîndirea lor şi făcîndu-le mai sensibi
Președintele sîrb pro-rus Aleksandar Vučić a anunțat că Belgradul va începe producția de drone de înaltă tehnologie în Serbia la finalul lunii martie, și că uzina care le va produce va fi rezultatul cooperării cu „una dintre principalele puteri străine”.Potrivit președintelui sîrb, citat de presa rusă, producția de drone va consolida semnificativ capacitățile de apărare ale Serbiei. Dl. Vučić
Atunci cînd mănînci este foarte important modul în care o faci. Corpul are nevoie de timp pentru digerarea alimentelor și absorbția substanțelor nutritive. Dar atunci cînd mănînci la ore fixe, organismul este capabil să absoarbă mai bine mîncarea, scrie clickpentrufemei.ro.Pentru cele mai multe dintre noi, mîncatul dezordonat e ceva la ordinea zilei. Nemîncatul micului dejun din cauza unei înt
A decedat chitaristul și claviaturistul legendarei trupe britanice de rock The Cure, Perry Bamonte, se anunță pe site-ul oficial al formației. Acesta avea 65 de ani.Muzicianul a murit la domiciliul său, în urma unei boli de scurtă durată. Nu se precizează de ce afecțiune suferea Bamonte, în vîrstă de 65 de ani, relatează publicația Variety.The Cure a publicat pe site-ul său oficial un comu
Cancerul este o boala care ataca diferite parti ale corpului, insa acesta poate fi prevenit prin utilizarea acestui suc miraculos de legume.Cel mai important lucru pentru o persoana sanatoasa este un sistem imunitar puternic. Atunci cand sistemul imunitar este puternic, el poate lupta cu daunatorii, inclusiv cu cancerul. Deci, faceti aceasta reteta:Suc de legume impotriva canceruluiIng
Perioada aceasta este una delicata. Pe langa impactul virusului COVID-19, venirea frigului si zilele intunecate ne provoaca un deficit de vitamina D, determinandu-ne sa fim mai predispusi la raceli. Putem sa venim in sprijinul organismului nostru, cu o dieta echilibrata, bogata in alimente ce contin vitamina D, reducand astfel riscul de imbolnavire.Vitamina D este esentiala pentru muschi si oa
În Moldova, persecuțiile politice continuă, iar opinia diferită față de puterea de la Chișinău rămîne un risc personal.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa” Alexandr Stoianoglo, comentînd decizia Judecătoriei Comrat, prin care fostul președinte al Adunării Populare a TGA Găgăuzi
Cartoful, considerat mîncarea săracului, este o sursă extraordinară de nutrienţi, vitamine şi minerale şi este mult mai benefic pentru organism decît broccoli, sfecla, bananele, nucile şi avocado, recomandate de nutriţionişti, conform unui studiu al unor cercetători britanici, potrivit The Epoch Times.Astfel, cartoful este, potrivit experţilor, cel mai ieftin şi dietetic produs. Mai mult, ei r
Procurorii anticorupție din Ucraina investighează o schemă de cumpărare a voturilor unor parlamentari # Noi.md
Principalele instituții anticorupție din Ucraina susțin că investighează presupuse fapte de cumpărare a voturilor comise de membri ai parlamentului și că serviciile de securitate ar fi obstrucționat desfășurarea perchezițiilor.Ancheta, anunțată pe 27 decembrie, este cea mai recentă dintr-o serie de investigații derulate de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) și Biroul Național Anticorupț
Specialiștii consideră intestinul ca fiind al doilea nostru creier. Iar atunci cînd intestinul este nefericit, la fel este și creierul!Nutriția este extrem de importantă, iar o dietă sănătoasă nu te va face doar o persoană mai fericită din interior, ci și din exterior.Pe măsură ce se efectuează tot mai multe cercetări în nutriție și alimente, oamenii de știință au dovedit că ceea ce mănînc
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că la întîlnirea de mîine cu președintele SUA, Donald Trump, intenționează să discute cinci probleme cheie.Potrivit RBC-Ucraina, Zelenski a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii.El a menționat că astăzi Ucraina are o relație bilaterală, va avea loc o întîlnire cu Statele Unite ale Americii. În cadrul negocieril
Dacă eşti în căutarea unor fructe de sezon cu multiple beneficii, prunele sînt exact ce ai nevoie.Pe lîngă faptul că sînt nişte fructe foarte gustoase, ele te ajută să îţi menţii atît corpul, cît şi mintea sănătoase.Prunele sînt o importantă sursă de vitamina C, vitamina A, vitamina K, potasiu şi fibre.Atît pruna proaspătă, cît şi cea uscată conţin doi fitonutrienţi unici, denumiţi neo
Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, după mai multe săptămîni de atacuri la graniță.Anunțul a fost făcut de miniștrii Apărării din cele două țări, care au anunțat și eliberarea mai multor soldați. De la izbucnirea războiului au murit peste 40 de persoane și au fost strămutați aproximativ un milion de civili.Cele două părți au convenit să înghețe toate mișcăril
Mod de preparare:Ştiuletele semicopt se curăţă de pănuşi, de mătase, se fierbe cu capac, acoperit cu pănuşi, la foc mic. Se dezghioacă grăunţele. Sfecla mărunţită se înăbuşă în grăsime şi oţet. Varza se taie fidea. Ceapa şi morcovul, tăiate fidea, se prăjesc în pasta de roşii. Bulionul se dă în clocot, se pune varza, peste 10-15 minute - sfecla, ceapa şi morcovul. Cu 5-7 minute înainte de a se
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit „liniile roșii” clare ale Ucrainei în negocierile de pace înaintea întîlnirii președinților în SUA. Potrivit acestuia, acestea țin de chestiuni teritoriale, Centrala nucleară de la Zaporije (CNJ) și garanțiile de securitate.Potrivit RBC-Ucraina, Zelenski a declarat acest lucru răspunzînd la întrebările jurnaliștilor.Zelenski a menționat că
În urma atacului asupra podului peste Nistru, Ucraina și Moldova au convenit asupra unor rute alternative în sudul regiunii Odesa.Depsre aceasta a anunțat vicepremierul pentru integrare europeană și euroatlantică a Ucrainei, Taras Kachka, transmite eurointegration.com.ua.Potrivit lui, după atacul asupra podului din Maiaki, autoritățile ucrainene – Ministerul Dezvoltării Comunităților și Te
