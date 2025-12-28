A murit Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei franceze

04:30

Portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de Gustav Klimt, se află în fruntea celor mai scumpe lucrări vîndute la licitație în acest an, după ce a depășit estimarea de 150 de milioane de dolari la licitația casei Sotheby's din New York.Acesta a stabilit un nou record pentru lucrările lui Klimt la licitație, depășind lotul anterior cel mai scump, care a fost vîndut pentru 108 milioane de dolari