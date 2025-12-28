Putin: Interesul Rusiei pentru retragerea Forțelor Armate ale Ucrainei din Donbas este practic nul

21:00

Specialiștii consideră intestinul ca fiind al doilea nostru creier. Iar atunci cînd intestinul este nefericit, la fel este și creierul!Nutriția este extrem de importantă, iar o dietă sănătoasă nu te va face doar o persoană mai fericită din interior, ci și din exterior.Pe măsură ce se efectuează tot mai multe cercetări în nutriție și alimente, oamenii de știință au dovedit că ceea ce mănînc