Volodimir Zelenski a numit principalele problemele pe care le va discuta cu Donald Trump

Pe 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția sa, Dianne, se pregăteau de Crăciun în casa lor din Cardiff cînd au auzit o bătaie în ușă. În prag stătea un bărbat cu o pungă de gunoi în care își avea lucrurile, potrivit BBC.Rob l-a recunoscut vag: era Ronnie Lockwood, un bărbat pe care îl văzuse cîndva la Școala de Duminică și despre care i se spusese că este „un pic diferit”. Ronnie era autist și