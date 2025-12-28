Trump ar putea primi interdicția de a numi obiective din SUA în onoarea sa

11:00

Anul 2025 care se încheie a fost, pe de o parte, unul de succes pentru boxul din Moldova, iar pe de altă parte, unul contradictoriu, transmite boxing.md.Despre acest lucru a declarat președintele Federației de Box din Moldova, Vasile Chirtoca, la finalul Galei Laureaților boxului moldovenesc, menționînd că anul 2025 a fost unul de succes pentru boxul moldovenesc, deoarece țara a obținut pentru