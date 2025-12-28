Show la Cupa Moldovei de armwrestling

18:00

Obsesia cu virgulele trântite peste tot ca să separe fiecare părticică de discurs este nu doar contraproductivă, dar rezultatul este că, de fapt, ele îngreunează foarte adesea lectura. Îmi amintesc și acum lupta pe care a trebuit s-o duc cu un editor de carte, când, examinând rezultatul final al corecturilor lui, înainte de tipar, nu-mi recunoșteam unele paragrafe, pentru că deveniseră mult prea presărate cu virgule. Virgule împroșcate inutil, care îngreunau lectura.