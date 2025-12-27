Moscova închide ancheta în cazul avionului AZAL. Baku: „Ridică întrebări foarte serioase”

13:20

A rămas impresionat de Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău. Antrenorul Alexei Savinov este de părere că aceste două echipe vor lupta pentru titlul de campioană a primei divizii moldovenești de fotbal. Cu o singură condiție: „leii” hânceșteni și „galben-verzii” să se întărească și să tragă tare în perioada de pregătire din această iarnă. Deși antrenează pe Fratria Varna din Bulgaria, Savinov este la curent cu tot ce mișcă în fotbalul moldovenesc. Prin intermediul internetului, tehnicianul de 46 de ani a urmărit aproape toate partidele din campionatul primei divizii moldovenești de fotbal.