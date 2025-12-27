Tragedie pe un drum din sudul țării: șofer de 20 de ani, decedat într-un accident rutier
Radio Moldova, 27 decembrie 2025 14:30
Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs sâmbătă dimineață pe drumul Baurci – Ceadâr-Lunga, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac. Alte două persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
14:30
Tragedie pe un drum din sudul țării: șofer de 20 de ani, decedat într-un accident rutier # Radio Moldova
Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs sâmbătă dimineață pe drumul Baurci – Ceadâr-Lunga, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac. Alte două persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Acum 2 ore
13:20
Rugăciuni pentru Zelenski și împotriva mobilizării: o presupusă „sectă” pro-ucraineană, vizată de anchete în Rusia # Radio Moldova
La Sankt Petersburg, peste 70 de persoane au participat la o întâlnire a „Școlii principiului unic” - o organizație pe care agenția de stat RIA „Novosti”, citând surse din structurile de forță, o numește o „pseudo-sectă religioasă pro-ucraineană”, relatează DW.
13:10
Interpol îl caută pe Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare. Autoritățile - „cetățenii RM nu pot fi extrădați” # Radio Moldova
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, au confirmat autoritățile de la Chișinău. Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.
12:50
Interpol îl caută pe Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare. Autoritățile: cetățenii RM nu pot fi extrădați # Radio Moldova
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, au confirmat autoritățile de la Chișinău. Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.
Acum 4 ore
12:20
Real Madrid continuă evoluțiile oscilante în Euroliga de baschet. Echipa spaniolă a înregistrat a 8-a înfrângere în 18 meciuri jucate în ediția actuală a competiției.
11:50
Lovituri asupra capitalei Ucrainei: salvatorii caută persoane sub ruine, bilanțul victimelor crește # Radio Moldova
Atacul rusesc asupra Kievului și regiunii s-a soldat cu morți, zeci de răniți și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile, iar salvatorii continuă intervențiile în mai multe raioane ale capitalei, unde există suspiciuni că oameni ar putea fi încă sub dărâmături. Anunțul a fost făcut de ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klimenko.
11:40
Trafic normal în Chișinău: Serviciile municipale intervin preventiv împotriva poleiului # Radio Moldova
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfășoară, la această oră, în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului obișnuit, anunță Primăria Municipiului Chișinău, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.
11:20
„Cu Trump nu există opțiuni sigure”: Europa anticipează un rezultat imprevizibil al întâlnirii Trump–Zelenski # Radio Moldova
Oficialii europeni se așteaptă ca întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, programată pentru 28 decembrie, să fie una productivă, însă rezultatul acesteia rămâne imprevizibil, relatează CNN, citat de Meduza Live.
10:50
Președintele ucrainean a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, pentru Axios, că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.
Acum 6 ore
10:40
Atenționare pentru conducătorii auto: condiții meteo periculoase și risc sporit de accidente # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au creat dificultăți majore în trafic pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova. Potrivit Poliției Naționale, pe carosabil se formează polei și ghețuș, situație care reduce semnificativ aderența și sporește riscul producerii accidentelor rutiere.
10:00
Legislatură electorală și parlament „reactiv”: ce a reușit și ce a ratat Parlamentul în 2025 # Radio Moldova
Activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2025 a fost marcată mai degrabă de intervenții punctuale și ajustări de moment, decât de promovarea unor reforme structurale de substanță. Contextul electoral, presiunile externe legate de integrarea europeană și slăbiciunea dezbaterii parlamentare au influențat decisiv modul în care Legislativul și-a exercitat rolul, arată evaluările realizate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Promo-LEX și analiza expertului economic Stas Madan.
09:00
Atac rusesc asupra Kievului: cinci răniți și distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei # Radio Moldova
Cinci persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra Kievului, produs în noaptea de 27 decembrie. Patru dintre victime au fost transportate la spital, iar uneia i-a fost acordată asistență medicală ambulatorie. În urma bombardamentelor, în mai multe raioane ale capitalei ucrainene au izbucnit incendii, fiind avariate locuințe și automobile.
Acum 8 ore
08:40
Punte de peste 50 de ani, singura legătură rapidă între Piatra și Pohorniceni, tot mai periculoasă # Radio Moldova
Un podeț vechi de peste jumătate de secol continuă să fie singura legătură rapidă dintre satele Piatra și Pohorniceni. Construit cândva de localnici, „puntea”, așa cum îi spun oamenii, este folosită zilnic de tineri și vârstnici, chiar dacă starea ei devine tot mai periculoasă. De ani buni, locuitorii cer o soluție sigură, iar autoritățile recunosc că intervențiile nu mai pot fi amânate.
08:20
Bijuterii cu suflet, expuse la muzeu: „Magia chipului feminin”, o întâlnire dintre portret și podoabă # Radio Moldova
Frumusețea discretă a pietrelor semiprețioase și forța expresivă a chipului feminin se întâlnesc în expoziția „Magia chipului feminin”, inaugurată la Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău. Expoziția reunește bijuterii realizate manual și portrete pictate, ambele semnate de Olga Slastihin, arhitectă de profesie, care și-a descoperit vocația artistică după pensionare
07:40
Președintele ucrainean a anunțat condiția pentru organi sezarea unui referendum pe tema planului de pace # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, pentru Axios, că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.
Acum 24 ore
22:20
Ambasadorul R. Moldova în SUA, întrevedere cu Marco Rubio: o ședință moldo-americană este în pregătire pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Radio Moldova
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
21:50
A doua zi de Crăciun, oaspeții au fost întâmpinați la o pensiune din Orhei cu colinde și bucate tradiționale # Radio Moldova
A doua zi de Crăciun a fost pentru mulți o zi de odihnă și relaxare. Chiar dacă pensiunile nu au fost la fel de pline ca în ziua de Crăciun, acestea s-au pregătit din timp pentru a-și întâmpina oaspeții. O pensiune din Orhei și-a primit vizitatorii cu bucate tradiționale, colinde și o atmosferă caldă. Gazdele spun că sunt deja în toiul pregătirilor pentru următoarele sărbători de iarnă.
21:20
În timp ce frigul i-a alungat pe toți în case, polonezii au sfidat gerul și s-au scăldat în apa rece. Este un obicei tradițional de Crăciun care le pune la încercare curajul și rezistența. Participanții spun că după scufundare se simt plini de energie și vitalitate.
20:50
Locul faptei va putea fi reconstruit virtual, datorită unui scaner modern din dotarea Poliției # Radio Moldova
Poliția Națională a făcut un pas important spre modernizarea activităților de investigație, prin dotarea cu un scaner 3D de ultimă generație, procurat cu sprijinul Poloniei. Autoritățile spun că noul echipament reprezintă un instrument inovator, care va eficientiza procesul de colectare și gestionare a probelor în cadrul anchetelor penale.
20:40
Cobza, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO: „Va crește prestigiul instrumentului în R. Moldova și peste hotare” # Radio Moldova
La începutul secolului XX, cobza era prezentă la nunți, cumetrii și parastase, fiind o parte esențială a vieții în R. Moldova, România și Ucraina. Astăzi, cobza este mai rar întâlnită, însă există muzicieni pasionați și meșteri pricepuți care îi păstrează tradiția vie, continuând să transmită muzica și poveștile vechi din generație în generație. UNESCO a inclus cobza, în decembrie curent, pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității.
19:30
După 18 ani de aflare în Italia, un moldovean a deschis primul local de panini la Hâncești # Radio Moldova
După 18 ani petrecuți în Italia, Artur Boldurescu s-a întors acasă, la Hâncești, cu un vis clar: să aducă gustul autentic italian în orașul său natal. Și i-a reușit. A investit și a deschis un local specializat în panini, singurul de acest fel din oraș, care deja a cucerit clienții prin produse proaspete și preparate ca la origine.
19:20
Bulgaria, Italia și Franța, lovite de un ciclon de ploi torențiale: sunt pagube și evacuări # Radio Moldova
O noapte de Crăciun plină de teamă a cuprins mai multe regiuni din Europa din cauza așa-numitului „ciclon de Crăciun”. În câmpia Ravenna din Italia, râurile Senio și Lamone au ieșit din matcă, iar primarii au ordonat evacuări. În sudul Bulgariei, inundațiile au afectat case, curți și un hotel. Autoritățile au declarat stare de urgență parțială timp de șapte zile. Și pe insula Corsica din Franța, ploile abundente au provocat inundații, alunecări de teren și blocaje rutiere.
19:10
O noapte de Crăciun plină de teamă a cuprins mai multe regiuni din Europa din cauza așa-numitului „ciclon de Crăciun”. În câmpia Ravenna din Italia, râurile Senio și Lamone au ieșit din matcă, iar primarii au ordonat evacuări. În sudul Bulgariei, inundațiile au afectat case, curți și un hotel. Autoritățile au declarat stare de urgență parțială timp de șapte zile. Și pe insula Corsica din Franța, ploile abundente au provocat inundații, alunecări de teren și blocaje rutiere.
18:40
Avocații lui Creangă au prezentat probe video privind proveniența banilor. Procurorul: „Nu au legătură cu faptele incriminate” # Radio Moldova
Avocații fostului șef de la Direcția juridică a Parlamentului, Ion Creangă, au prezentat pe 26 decembrie, probe video cu versiunea lor privind proveniența banilor depistați asupra inculpatului la momentul reținerii. Înregistrarea arată cum Ion Creangă, având asupra sa o sacoșă, s-a întâlnit cu fratele său, Ștefan Creangă, și ar fi urcat ulterior într-un automobil. Acest lucru ar întări poziția că banii găsiți asupra lui Creangă nu au legătură cu faptele incriminate, susține procurorul de caz.
18:30
Radarele ucrainene au detectat, în după amiaza de 26 decembrie, un obiect zburător deasupra Republicii Moldova, care s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.
18:20
Meci uriaș făcut de sârbul Nikola Jokic în liga profesionistă nord-americană de baschet. Starul echipei Denver Nuggets a realizat un triple-double de senzație în partida câștigată cu Minnesota Timberwolves: 56 de puncte, 16 recuperări și 15 pase decisive.
17:30
Locul faptei va putea fi reconstruit virtual, datorită unui scanner modern din dotarea Poliției # Radio Moldova
Poliția Națională a făcut un pas important spre modernizarea activităților de investigație, prin dotarea cu un scanner 3D de ultimă generație, procurat cu sprijinul Poliniei. Autoritățile spun că noul echipament reprezintă un instrument inovator, care va eficientiza procesul de colectare și gestionare a probelor în cadrul anchetelor penale.
17:10
Alexandru Șapco, bucătarul din Răzeni care a cucerit Bruxellesul prin talentul său culinar și, mai nou, note de inspirație tradițional-moldovenești # Radio Moldova
Originar din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Alexandru Șapco conduce astăzi, împreună cu soția sa, Lora Sutac, bucătăria unui restaurant de succes din orașul Bruxelles. În 2023, munca și perseverența sa au fost încununate cu titlul de cel mai bun tânăr bucătar din capitala Belgiei — o recunoaștere care, după cum spune chiar el, a venit în momentul în care „am înțeles cu siguranță ce vreau să fac”.
16:50
Vânt rece, frig și precipitații mixte: valorile de până la minus 12°C sunt favorabile culturilor cerealiere # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță în următoarele zile. Totodată, Ministerul Agriculturii precizează că regimul termic este favorabil culturilor agricole și corespunde unei evoluții normale pentru această perioadă a anului.
16:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează consultări publice asupra proiectului de integrare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Reforma vizează crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” la Cahul, cu scopul de a consolida învățământul superior din sudul Republicii Moldova și de a asigura dezvoltarea acestuia pe termen lung.
16:10
Ambasadorul SUA, întrevedere cu Marco Rubio: O ședință moldo-americană este în pregătire pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Radio Moldova
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
16:00
CFM railway restructuring looms as Moldova scales up cargo capacity to Giurgiulești Port # Radio Moldova
Calea Ferată din Moldova (CFM) has successfully completed its first-ever test run of a 3,000-tonne freight train on the southern corridor. The route, spanning Basarabeasca to Cahul, marks a significant upgrade in the country’s logistical capabilities.
15:40
Moldoveanul Alexandru Șapco, renumit bucătar în inima Belgiei: „Am început cu spălatul vaselor” # Radio Moldova
Originar din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Alexandru Șapco este bucătar-șef la un restaurant din capitala Belgiei. Drumul spre propria afacere a început de jos, cu spălatul vaselor, timp în care a „furat” meserie cu ochii. Acum doi ani, a fost distins cu titlul de cel mai bun tânăr bucătar din Bruxelles. Recunoașterea a venit odată cu definitivarea conceptului restaurantului pe care l-a deschis împreună cu soția.
15:10
Arina Sabalenka și Nick Kyrgios se pregătesc de partida demonstrativă din 28 decembrie # Radio Moldova
Duelul dintre Arina Sabalenka și Nick Kyrgios este cel mai savuros și așteptat eveniment sportiv al finalului de an. Partida demonstrativă de tenis va avea loc la Dubai, pe 28 decembrie. Deși nu a mai jucat de mult timp, australianul este mare favorit să o învingă pe Sabalenka, numărul 1 mondial al tenisului feminin. Evenimentul este organizat în condiții speciale, iar una dintre principalele modificări vizează dimensiunea terenului. Sabalenka va apăra o jumătate de teren cu 9% mai mică decât cea standard, o ajustare despre care organizatorii spun că reflectă diferențele medii de viteză și deplasare dintre jucătorii de tenis și jucătoarele din circuitul feminin.
14:50
O rețea internațională de trafic de droguri a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii din Chișinău, oficiul Botanica. Gruparea activa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova.
Ieri
14:30
Trafic de droguri prin colete din Polonia: doi tineri ucraineni, arestați în R. Moldova # Radio Moldova
O filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii din Chișinău, oficiul Botanica. Gruparea activa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova, fiind specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor sintetice și comercializarea acestora pe piața moldovenească, prin aplicația Telegram.
14:10
Bărbat din Florești, șantajat și amenințat pe parcursul a trei luni. Poliția a identificat suspecții # Radio Moldova
Doi bărbați, în vârstă de 55 și 62 de ani, din localitatea Cunicea, raionul Florești, au fost reținuți de oamenii legii, fiind cercetați penal pentru șantaj. Potrivit anchetei, timp de aproximativ trei luni, aceștia ar fi estorcat de la un bărbat de 58 de ani 100.000 de lei.
13:50
Un gest de solidaritate a unit inimile copiilor de pe cele două maluri ale Prutului. Elevii Școlii gimnaziale nr. 66 din București, România, au inițiat o campanie de caritate pentru colegii lor dintr-o instituție de învățământ din Soroca, Republica Moldova.
13:40
Peste 12 mii de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de apă potabilă printr-un proiect regional de infrastructură # Radio Moldova
Peste 12 mii de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de acces la apă potabilă, odată cu lansarea unui proiect major de infrastructură regională, care prevede construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru zece localități din raion.
13:30
ACC: Apa livrată populației este sigură pentru consum, însă poate fi afectată de rețelele interne # Radio Moldova
Apa din apeductul municipal al Chișinăului este potabilă și nu prezintă riscuri pentru sănătate. În cazul în care ajunge la robinet cu impurități, cauza o constituie rețelele interne ale blocurilor, unde este necesară intervenția. Declarațiile au fost făcute de directoarea generală interimară a întreprinderii Apă-Canal Chișinău (ACC), Diana Țacu, în contextul prezentării, pe 26 decembrie, a unui raport în fața Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
13:20
Alexei Savinov a rămas impresionat de Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău: Dacă se vor întări, aceste echipe vor lupta pentru titlul de campioană # Radio Moldova
A rămas impresionat de Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău. Antrenorul Alexei Savinov este de părere că aceste două echipe vor lupta pentru titlul de campioană a primei divizii moldovenești de fotbal. Cu o singură condiție: „leii” hânceșteni și „galben-verzii” să se întărească și să tragă tare în perioada de pregătire din această iarnă. Deși antrenează pe Fratria Varna din Bulgaria, Savinov este la curent cu tot ce mișcă în fotbalul moldovenesc. Prin intermediul internetului, tehnicianul de 46 de ani a urmărit aproape toate partidele din campionatul primei divizii moldovenești de fotbal.
12:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a validat evaluarea externă a judecătorului Sergiu Stratan, candidat la Curtea Supremă de Justiție, într-o perioadă în care funcționarea instanței supreme este afectată de lipsa acută de judecători și de întârzieri majore în examinarea cauzelor. Decizia a fost luată în unanimitate, în cadrul ședinței CSM din 26 decembrie, fiind constatată promovarea evaluării de către magistrat.
12:30
Francezul Clément Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru de fotbal al anului 2025 # Radio Moldova
Francezul Clément Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru de fotbal al anului 2025. În clasamentul alcătuit de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, Turpin a acumulat 65 de puncte. Este pentru prima dată când acesta s-a clasat pe primul loc în ierarhia Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, după ce în ultimii ani a fost constant în Top 10-le mondial. Arbitrul de 44 de ani i-a devansat pe compatriorul său François Letexier și polonezul Szymon Marciniak. Pe locul 4 s-a clasat românul Istvan Kovacs, iar pe treapta a cincea englezul Michael Oliver.
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de pe 26 decembrie, ora 14:00, până pe 29 decembrie, ora 17:00.
12:00
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat, pe 26 decembrie, la 12 ani de închisoare, potrivit deciziei Judecătoriei Comrat. Constantinov nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței.
12:00
Fotbalistul englez de la FC Barcelona, Marcus Rashford, participă la acțiuni sociale ale clubului. Britanicul le-a făcut o surpriză plăcută copiilor dintr-o școală și a vizitat un centru comunitar din oraș.
11:50
Tren care poate înlocui până la 100 de camioane: cursă-test pe calea ferată din R. Moldova # Radio Moldova
Un tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone a circulat, în premieră, pe rețeaua feroviară din Republica Moldova, în cadrul unei curse testate de Calea Ferată din Moldova pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, marcând un moment important pentru capacitatea logistică a infrastructurii feroviare din sudul țării.
11:40
ULTIMA ORĂ | Fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunarea Populară a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat astăzi, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare, potrivit deciziei judecătoriei de la Comrat. Constantinov nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței.
11:30
Revista presei internaționale | O nouă întâlnire Trump-Zelenski pentru discuții asupra planului american de pace # Radio Moldova
În centrul atenției publicațiilor internaționale e o nouă vizită a președintelui Ucrainei Volodiir Zelenski în Statele Unite pentru discuții directe cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, pe tema planului american de pace. Mai multe publicații scot în evidență condamnarea atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene în timpul Crăciunului, dar și mesajul de Crăciun transmis de Papa Leon al XIV-lea, care a făcut apel la pace în toată lumea.
11:30
Economia Republicii Moldova dă semne clare de revigorare, înregistrând o creștere de 5.2% în trimestrul al treilea al anului 2025, precum și investiții record din partea mediului de afaceri. Constatările aparțin ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, care anunță pentru anul 2026 reforme structurale menite să consolideze tranziția modelului economic de la consum spre producție și inovare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.