Iarnă extremă în nordul Europei: furtuna „Johannes” paralizează transportul și face victime
Radio Moldova, 28 decembrie 2025 12:30
Furtuna de zăpadă „Johannes” a lovit Norvegia, Suedia și Finlanda. Din cauza ninsorilor abundente și a vânturilor de intensitate uraganică, în aceste țări se înregistrează perturbări ale transportului terestru și ale traficului cu feriboturile, transmite DW.
• • •
Acum o oră
12:30
12:20
Brigitte Bardot, alias „BB”, care a încarnat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină și libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunță într-un comunicat fundația ce-i poartă numele.
Acum 2 ore
11:40
Kievul dezminte declarațiile lui Putin: Guleaipole și Mirnograd nu sunt sub control rusesc # Radio Moldova
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comentat declarațiile militarilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin privind preluarea controlului asupra orașelor Guleaipole, din regiunea Zaporojie, și Mirnograd, din regiunea Donețk, precizând că acestea nu sunt confirmate de fapte.
Acum 4 ore
10:50
Culturile care nu au fost afectate de secetă riscă să fie compromise de precipitațiile îndelungate. În raionul Drochia, unii fermieri nu au reușit cu recoltarea porumbului. Afectați sunt agricultorii cu afaceri mici, care nu au amenajat spații de păstrare și uscare a porumbului. Aceștia sunt nevoiți să-l vândă direct de pe câmp, la prețuri cu până la 40 la sută mai mici.
09:40
Chiar în mijlocul iernii, la o seră din raionul Ialoveni, au început să înflorească primele lalele. Aceste flori, aduse special din Olanda, au adus primăvara mai devreme. Gheorghe Tonu cultivă 40 de soiuri de lalele și spune că fiecare floare are farmecul ei aparte și poate încălzi inima oricui.
Acum 6 ore
08:50
Zelenski apreciază sprijinul Canadei și al liderilor europeni, înaintea negocierilor cu Donald Trump # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit prim-ministrului Canadei, Mark Carney, cu care a purtat discuții la Halifax, în provincia Nova Scoția, precum și liderilor europeni care s-au alăturat reuniunii. Întâlnirea a avut loc în ajunul negocierilor lui Zelenski cu Donald Trump.
08:30
Salvatorii și pompierii din capitală au intervenit la nivel sporit în noaptea de 28 decembrie, după izbucnirea unui incendiu într-un complex locativ de tip town house de pe strada Măcieșilor nr. 19 din municipiul Chișinău. Focul a afectat acoperișul a cinci locuințe, pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, însă, din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.
08:10
Tragedie în Chișinău: un șofer de 24 de ani și pasagera sa au decedat într-un accident rutier # Radio Moldova
Doi tineri au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un automobil a intrat într-un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului, impactul fiind fatal pentru șofer și pasagera sa.
Acum 24 ore
23:10
Austriacul Marco Schwarz, învingător-surpriză în concursul de slalom-uriaș de la Livigno # Radio Moldova
Austriacul Marco Schwarz a câștigat oncursul de slalom super-uriaș din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin ce se desfășoară în stațiunea italiană Livigno. Schwarz, care la 30 de ani a obținut a opta sa victorie în etapele de Cupa Mondială, dar prima la super-uriaș, a fost cronometrat cu un minut 10 secunde și 33 sutimi.
22:00
21:20
Investiții de aproape două milioane de lei în modernizarea Centrului de Sănătate Ialoveni # Radio Moldova
Condiții mai bune pentru medici și pacienți. Secția medici de familie din cadrul Centrului de sănătate Ialoveni a fost modernizată. Instituția a fost dotată cu un analizator biochimic - un aparat de laborator care procesează rapid analizele de sânge. Investițiile ajung la 1.9 milioane de lei.
21:20
Diplomație intensă înainte de discuțiile cu Trump: Zelenski caută garanții ferme de securitate # Radio Moldova
Planul de pace este finalizat în proporție de 90%, a anunțat președintele Volodimir Zelenski care se îndreaptă spre Florida, unde, duminică, se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru a discuta despre pașii pentru o pace justă. Dar înainte de aceasta, Zelenski a ajuns în Canada, de unde se va conecta online la o ședință la care vor participa și liderii europeni. Regiunea Donbas, Centrala nucleară din Zaporojie și garanțiile de securitate sunt subiectele sensibile care trebuie puse la punct.
21:00
De Crăciun, zeci de voluntari au ales să dăruiască naturii cel mai prețios cadou: un țărm mai curat. În Bulgaria, inițiativa „Crăciun Curat” a ajuns la cea de-a opta ediție consecutivă și a adunat oameni de toate vârstele pe litoralul Mării Negre, cu un mesaj clar: poluarea nu mai poate fi amânată.
20:30
Pentru zeci de copii din diferite localități ale Republicii Moldova, sărbătorile de iarnă au venit mai devreme. Asociația The Moldova Project le-a organizat o petrecere de neuitat, cu animatori, jocuri interactive și cadouri. Beneficiari au fost copii din familii social-vulnerabile, iar unii au participat pentru prima dată la astfel de evenimente.
20:00
Dimineață periculoasă pe drumurile din Republica Moldova: polei, accidente și intervenții întârziate # Radio Moldova
Din cauza temperaturilor scăzute, în această dimineață s-a format polei pe mai multe șosele din țară. Șoferii care cicrulau pe drumul M3 au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să aștepte intervenția drumarilor. Dificultăți au avut și pietonii, pentru că trotuarele din capitală s-au transformat în adevărate patinoare. 80 de oameni au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu fracturi sau luxații, de trei ori mai mulți decât în alte zile.
18:40
Moscova închide ancheta în cazul avionului AZAL. Baku: „Ridică întrebări foarte serioase” # Radio Moldova
Comitetul de Investigații al Federației Ruse a clasat dosarul penal privind prăbușirea avionului companiei AZAL, care a fost lovit de sistemul rus de apărare antiaeriană „Pantsir-S” în spațiul aerian de deasupra orașului Groznîi și s-a prăbușit ulterior în orașul kazah Aktau. Informația a fost comunicată de ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov.
18:10
Revista Presei: Gherasimov: „Volens nolens, Transnistria va merge în UE ca parte a Republicii Moldova” # Radio Moldova
Condamnarea și fuga fostului președinte al Adunării Populare din Găgăuzia; Republica Moldova va ajunge în UE ca stat reîntregit; revigorarea economiei și prognoze pentru noul an - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
18:00
Obsesia cu virgulele trântite peste tot ca să separe fiecare părticică de discurs este nu doar contraproductivă, dar rezultatul este că, de fapt, ele îngreunează foarte adesea lectura. Îmi amintesc și acum lupta pe care a trebuit s-o duc cu un editor de carte, când, examinând rezultatul final al corecturilor lui, înainte de tipar, nu-mi recunoșteam unele paragrafe, pentru că deveniseră mult prea presărate cu virgule. Virgule împroșcate inutil, care îngreunau lectura.
18:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, clubul de fotbal Zimbru Chișinău a organizat cea de-a doua ediție a turneului „Christmas Cup" # Radio Moldova
La „Christmas Cup", un eveniment dedicat tinerelor talente, au participat 7 echipe de băieți, dintre care 6 - de la liceele din municipiul Chișinău, și una - de la Ungheni. La turneu a concurat și o echipă de fete a clubului Zimbru, ele luptând de la egal la egal cu băieții, demonstrând determinare, curaj și spirit competitiv.
17:40
Economia R. Moldovei 2025: mai bine decât în 2024, dar prea slab pentru a recupera pierderile # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova înregistrează în 2025 o creștere de 2.7%, după stagnarea din anul precedent, însă această evoluție nu marchează o relansare solidă, ci o recuperare lentă și vulnerabilă, dependentă de agricultură, climă și factori externi. Concluzia aparține economistului Veaceslav Ioniță, care a analizat principalele „Totaluri” ale anului economic 2025.
17:20
Doar 31% dintre americanii cu venituri anuale de până la 50.000 de dolari aprobă activitatea lui Donald Trump în funcția de președinte. În același timp, 65% exprimă dezaprobare, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare sociologică YouGov, scrie DW.
16:20
Fără ei, poveștile nu ar prinde viață. Vorbim despre actorii care transmit emoții de fiecare dată când urcă pe scenă. De Ziua Națională a Actorului vă prezentăm poveștile câtorva dintre artiștii Teatrului de Păpuși „Licurici”. Arta mânuirii păpușilor nu se mai studiază în nicio instituție din Republica Moldova, chiar dacă spectacolele sunt atât de îndrăgite de cei mici.
15:30
Doi morți și 26 de răniți într-un accident rutier cu 67 de vehicule pe o autostradă la nord-vest de Tokyo # Radio Moldova
Un grav accident rutier în lanț, soldat cu doi morți și 26 de persoane rănite, a avut loc vineri seara pe autostrada Kan-etsu, în prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. În coliziune au fost implicate până la 67 de vehicule, iar mai multe dintre ele au luat foc, relatează Japan Today.
15:00
Probe mai exacte și mai puține erori: Poliția Națională introduce scanarea 3D a locului faptei # Radio Moldova
Poliția Națională a Republicii Moldova a fost dotată cu un scaner 3D de ultimă generație, care va permite documentarea mult mai rapidă și precisă a locului faptei, prin crearea unor reprezentări virtuale complete ale scenelor investigate, ce pot fi folosite ulterior ca probe în instanță.
14:30
Tragedie pe un drum din sudul țării: șofer de 20 de ani, decedat într-un accident rutier # Radio Moldova
Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs sâmbătă dimineață pe drumul Baurci – Ceadâr-Lunga, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac. Alte două persoane, pasageri în autoturism, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
13:20
Rugăciuni pentru Zelenski și împotriva mobilizării: o presupusă „sectă” pro-ucraineană, vizată de anchete în Rusia # Radio Moldova
La Sankt Petersburg, peste 70 de persoane au participat la o întâlnire a „Școlii principiului unic” - o organizație pe care agenția de stat RIA „Novosti”, citând surse din structurile de forță, o numește o „pseudo-sectă religioasă pro-ucraineană”, relatează DW.
Ieri
13:10
Interpol îl caută pe Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare. Autoritățile - „cetățenii RM nu pot fi extrădați” # Radio Moldova
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, au confirmat autoritățile de la Chișinău. Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.
12:50
12:20
Real Madrid continuă evoluțiile oscilante în Euroliga de baschet. Echipa spaniolă a înregistrat a 8-a înfrângere în 18 meciuri jucate în ediția actuală a competiției.
11:50
Lovituri asupra capitalei Ucrainei: salvatorii caută persoane sub ruine, bilanțul victimelor crește # Radio Moldova
Atacul rusesc asupra Kievului și regiunii s-a soldat cu morți, zeci de răniți și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile, iar salvatorii continuă intervențiile în mai multe raioane ale capitalei, unde există suspiciuni că oameni ar putea fi încă sub dărâmături. Anunțul a fost făcut de ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klimenko.
11:40
Trafic normal în Chișinău: Serviciile municipale intervin preventiv împotriva poleiului # Radio Moldova
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfășoară, la această oră, în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului obișnuit, anunță Primăria Municipiului Chișinău, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.
11:20
„Cu Trump nu există opțiuni sigure”: Europa anticipează un rezultat imprevizibil al întâlnirii Trump–Zelenski # Radio Moldova
Oficialii europeni se așteaptă ca întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, programată pentru 28 decembrie, să fie una productivă, însă rezultatul acesteia rămâne imprevizibil, relatează CNN, citat de Meduza Live.
10:50
Președintele ucrainean a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, pentru Axios, că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, când se vor întâlni duminică, 28 decembrie. Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.
10:40
Atenționare pentru conducătorii auto: condiții meteo periculoase și risc sporit de accidente # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au creat dificultăți majore în trafic pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova. Potrivit Poliției Naționale, pe carosabil se formează polei și ghețuș, situație care reduce semnificativ aderența și sporește riscul producerii accidentelor rutiere.
10:00
Legislatură electorală și parlament „reactiv”: ce a reușit și ce a ratat Parlamentul în 2025 # Radio Moldova
Activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2025 a fost marcată mai degrabă de intervenții punctuale și ajustări de moment, decât de promovarea unor reforme structurale de substanță. Contextul electoral, presiunile externe legate de integrarea europeană și slăbiciunea dezbaterii parlamentare au influențat decisiv modul în care Legislativul și-a exercitat rolul, arată evaluările realizate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Promo-LEX și analiza expertului economic Stas Madan.
09:00
Atac rusesc asupra Kievului: cinci răniți și distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei # Radio Moldova
Cinci persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra Kievului, produs în noaptea de 27 decembrie. Patru dintre victime au fost transportate la spital, iar uneia i-a fost acordată asistență medicală ambulatorie. În urma bombardamentelor, în mai multe raioane ale capitalei ucrainene au izbucnit incendii, fiind avariate locuințe și automobile.
08:40
Punte de peste 50 de ani, singura legătură rapidă între Piatra și Pohorniceni, tot mai periculoasă # Radio Moldova
Un podeț vechi de peste jumătate de secol continuă să fie singura legătură rapidă dintre satele Piatra și Pohorniceni. Construit cândva de localnici, „puntea”, așa cum îi spun oamenii, este folosită zilnic de tineri și vârstnici, chiar dacă starea ei devine tot mai periculoasă. De ani buni, locuitorii cer o soluție sigură, iar autoritățile recunosc că intervențiile nu mai pot fi amânate.
08:20
Bijuterii cu suflet, expuse la muzeu: „Magia chipului feminin”, o întâlnire dintre portret și podoabă # Radio Moldova
Frumusețea discretă a pietrelor semiprețioase și forța expresivă a chipului feminin se întâlnesc în expoziția „Magia chipului feminin”, inaugurată la Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău. Expoziția reunește bijuterii realizate manual și portrete pictate, ambele semnate de Olga Slastihin, arhitectă de profesie, care și-a descoperit vocația artistică după pensionare
07:40
26 decembrie 2025
22:20
Ambasadorul R. Moldova în SUA, întrevedere cu Marco Rubio: o ședință moldo-americană este în pregătire pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Radio Moldova
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
21:50
A doua zi de Crăciun, oaspeții au fost întâmpinați la o pensiune din Orhei cu colinde și bucate tradiționale # Radio Moldova
A doua zi de Crăciun a fost pentru mulți o zi de odihnă și relaxare. Chiar dacă pensiunile nu au fost la fel de pline ca în ziua de Crăciun, acestea s-au pregătit din timp pentru a-și întâmpina oaspeții. O pensiune din Orhei și-a primit vizitatorii cu bucate tradiționale, colinde și o atmosferă caldă. Gazdele spun că sunt deja în toiul pregătirilor pentru următoarele sărbători de iarnă.
21:20
În timp ce frigul i-a alungat pe toți în case, polonezii au sfidat gerul și s-au scăldat în apa rece. Este un obicei tradițional de Crăciun care le pune la încercare curajul și rezistența. Participanții spun că după scufundare se simt plini de energie și vitalitate.
20:50
Locul faptei va putea fi reconstruit virtual, datorită unui scaner modern din dotarea Poliției # Radio Moldova
Poliția Națională a făcut un pas important spre modernizarea activităților de investigație, prin dotarea cu un scaner 3D de ultimă generație, procurat cu sprijinul Poloniei. Autoritățile spun că noul echipament reprezintă un instrument inovator, care va eficientiza procesul de colectare și gestionare a probelor în cadrul anchetelor penale.
20:40
Cobza, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO: „Va crește prestigiul instrumentului în R. Moldova și peste hotare” # Radio Moldova
La începutul secolului XX, cobza era prezentă la nunți, cumetrii și parastase, fiind o parte esențială a vieții în R. Moldova, România și Ucraina. Astăzi, cobza este mai rar întâlnită, însă există muzicieni pasionați și meșteri pricepuți care îi păstrează tradiția vie, continuând să transmită muzica și poveștile vechi din generație în generație. UNESCO a inclus cobza, în decembrie curent, pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității.
19:30
După 18 ani de aflare în Italia, un moldovean a deschis primul local de panini la Hâncești # Radio Moldova
După 18 ani petrecuți în Italia, Artur Boldurescu s-a întors acasă, la Hâncești, cu un vis clar: să aducă gustul autentic italian în orașul său natal. Și i-a reușit. A investit și a deschis un local specializat în panini, singurul de acest fel din oraș, care deja a cucerit clienții prin produse proaspete și preparate ca la origine.
19:20
Bulgaria, Italia și Franța, lovite de un ciclon de ploi torențiale: sunt pagube și evacuări # Radio Moldova
O noapte de Crăciun plină de teamă a cuprins mai multe regiuni din Europa din cauza așa-numitului „ciclon de Crăciun”. În câmpia Ravenna din Italia, râurile Senio și Lamone au ieșit din matcă, iar primarii au ordonat evacuări. În sudul Bulgariei, inundațiile au afectat case, curți și un hotel. Autoritățile au declarat stare de urgență parțială timp de șapte zile. Și pe insula Corsica din Franța, ploile abundente au provocat inundații, alunecări de teren și blocaje rutiere.
18:40
Avocații lui Creangă au prezentat probe video privind proveniența banilor. Procurorul: „Nu au legătură cu faptele incriminate” # Radio Moldova
Avocații fostului șef de la Direcția juridică a Parlamentului, Ion Creangă, au prezentat pe 26 decembrie, probe video cu versiunea lor privind proveniența banilor depistați asupra inculpatului la momentul reținerii. Înregistrarea arată cum Ion Creangă, având asupra sa o sacoșă, s-a întâlnit cu fratele său, Ștefan Creangă, și ar fi urcat ulterior într-un automobil. Acest lucru ar întări poziția că banii găsiți asupra lui Creangă nu au legătură cu faptele incriminate, susține procurorul de caz.
18:30
Radarele ucrainene au detectat, în după amiaza de 26 decembrie, un obiect zburător deasupra Republicii Moldova, care s-a dovedit a fi un balon cu aer cald.
18:20
Meci uriaș făcut de sârbul Nikola Jokic în liga profesionistă nord-americană de baschet. Starul echipei Denver Nuggets a realizat un triple-double de senzație în partida câștigată cu Minnesota Timberwolves: 56 de puncte, 16 recuperări și 15 pase decisive.
