În Japonia a avut loc un accident cu peste 50 de mașini implicate
Noi.md, 27 decembrie 2025 16:00
În prefectura Gunma din Japonia, noaptea, 27 decembrie, 56 de vehicule au fost implicate într-un accident.Coliziunea a avut loc pe autostrada Kanetsu, în zona orașului Minakami. Un camion mare a derapat și s-a oprit pe șosea, iar în urma lui au intrat unul câte unul 55 de autoturisme care circulau după acesta. La locul accidentului a izbucnit un incendiu, transmite nur.kz.Martorii au decla
• • •
Acum 30 minute
16:00
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol.Într-un mesaj pe Facebook, acesta a decis să facă cîteva clarificări, menționînd că hotărîrea nu este definitivă, fiind contestată prin apel, scrie tv8.md.Mai mult, dosarul prin care a fost condamnat la doi ani de închisoare în Franța pentru spălare de bani, Filat susține că nu poat
16:00
Acum o oră
15:30
Președintele ucrainean a anunțat condiția pentru organi sezarea unui referendum pe tema planului de pace # Noi.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, pentru Axios, că speră să ajungă la un acord cu președintele Donald Trump privind un cadru pentru încheierea războiului, cînd se vor întîlni duminică, 28 decembrie.Liderul de la Kiev a dezvăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.Deși liderul ucrainean a sublini
Acum 2 ore
15:00
Administrația președintelui american Donald Trump a confirmat că liderul american va avea o întîlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Florida, pe 28 decembrie.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la programul liderului de la Casa Albă.Se menționează că întîlnirea bilaterală va avea loc la Palm Beach la ora 15:00, ora locală (23:00, ora Chișinăului).
15:00
Drumarii au intervenit, noaptea trecută, pe traseele din țară cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în contextul ninsorii și a temperaturilor scăzute, care au dus la formarea ghețușului pe unele sectoare, informează moldpres.Astfel, drumarii au intervenit în decursul nopții pe sectoare din mai multe raioane, precum Bălți, Fălești, Cimișlia, Briceni, Dondușeni, Edineț, Hîncești, T
14:30
Traficul rutier pe străzile municipiului Chișinău se desfășoară, la această oră, în condiții normale, iar transportul public circulă conform programului obișnuit, anunță Primăria Municipiului Chișinău, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.Pe parcursul nopții, întreprinderea municipală Regia Exdrupo a intervenit pe străzile capitalei și în suburbii cu material antiderapa
Acum 4 ore
14:00
Precizări importante ale poliției cu privire la anunțarea în urmărire internațională a lui Vlad Filat # Noi.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, au confirmat autoritățile de la Chișinău.Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a de
14:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat The New York Post că este optimist în ceea ce privește consolidarea definitivă a acordului de pace, cînd liderul ucrainean Volodimir Zelenski se va întîlni cu el în Florida, pe 28 decembrie.„Ei bine, cred că avem șanse bune să reușim. Cred că ei vor să facă asta acum, și cred că și Rusia își dorește acest lucru. Dar de fiecare
13:30
Atunci cînd vă angajați la un loc de muncă, trebuie să cunoașteți ce responsabilitate materială purtați față de angajator în cazul în care ați deteriorat anumite bunuri, notează Noi.md.Dacă nu ați semnat un contract de răspundere materială deplină, atunci conform art. 338 din Codul muncii purtați răspundere doar pentru bunurile şi alte valori pe care le-ați primit spre decontare în baza unei p
13:00
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național Interpol Paris.Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), transmite zdg.md.{{855500}}Este de menționat că, potrivit articolului 18, alineatul (2) din Constituția Republicii Moldova, cet
13:00
Spectacol aniversar la Moldova-Concert: trei decenii de activitate sărbătorite cu peste 200 de artiști # Noi.md
La împlinirea a 30 de ani de activitate, Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională „Moldova-Concert” a sărbătorit cu două sute de artiști, într-un concert aniversar, organizat la Palatul Național „Nicolae Sulac”.Pe scenă au evoluat cele șapte colective artistice din subordinea instituției: Orchestra Națională de muzică populară „Lăutarii”, Orchestra de muzică populară „Mugu
12:30
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare s-ar ascunde, presupus, pe malul stîng al Nistrului.Aceasta este versiunea luată în calcul de Poliție, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-un interviu, transmite tv8.md.Politicianul nu a mai fost văzut acasă sau în spital din 22 decembrie, ia
Acum 6 ore
12:00
Pe drumul Odesa-Reni, în direcția Moldovei s-au format ambuteiaje mari și cozi.Cel mai mare blocaj de trafic a fost înregistrat în apropierea satului Maiaki, unde recent a fost restabilită circulația.Sîmbătă, 27 decembrie, călătoria către granițele din regiunea Odesa s-a transformat pentru mulți șoferi în ore întregi de așteptare. Cea mai gravă situație s-a înregistrat pe traseul Odesa–Ren
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, ar putea veni în Ucraina pentru a sprijini acordul de pace privind încheierea războiului.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru într-un interviu acordat Axios.Autoritățile ucrainene continuă să mențină contactul cu reprezentanții actualei administrații a
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgu
11:00
Poliția Republicii Moldova îndeamnă șoferii să fie cît mai prudenți, deoarece, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere.Poliția recomandă șoferilor: să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum; să mărească distanț
11:00
Prin discursurile optimiste despre „viitorul luminos”, se ușurează metodic portofelele cetățenilor obișnuiți, sînt majorate prețurile și tarifele.Desigur, în ajutor au venit compensațiile, pe care nu le-au primit toți, și indexarea pensiilor, care nu a salvat în mod semnificativ situația pensionarilor.Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii auto
11:00
Vasile Chirtoca: „Anul 2025 a fost unul de succes pentru boxul din Moldova, dar și unul contradictoriu” # Noi.md
Anul 2025 care se încheie a fost, pe de o parte, unul de succes pentru boxul din Moldova, iar pe de altă parte, unul contradictoriu, transmite boxing.md.Despre acest lucru a declarat președintele Federației de Box din Moldova, Vasile Chirtoca, la finalul Galei Laureaților boxului moldovenesc, menționînd că anul 2025 a fost unul de succes pentru boxul moldovenesc, deoarece țara a obținut pentru
11:00
Sărbătorile de iarnă păstrează amintiri care trec din generație în generație, legînd copilăria de maturitate prin tradiții simple și sincere.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Veronica Danilov a împărtășit o poveste emoționantă din iarna anului 1997.„Bună, mă numesc Veronica Danilov. Afară era iarnă, anul 1997, eu av
Acum 12 ore
05:30
O pisică neagră a fost reunită cu familia sa chiar înainte de Crăciun, la cinci ani după ce dispăruse.Felina rătăcitoare Bindi a „dispărut fără urmă” din casa sa din Haddenham, Cambridgeshire, în august 2022, transmite stirileprotv.roÎn ciuda apelurilor publicate pe rețelele sociale și a căutărilor pe traseele locale de plimbare timp de mai multe luni, proprietara îndurerată, Jilly Fretwel
04:30
Portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de Gustav Klimt, se află în fruntea celor mai scumpe lucrări vîndute la licitație în acest an, după ce a depășit estimarea de 150 de milioane de dolari la licitația casei Sotheby's din New York.Acesta a stabilit un nou record pentru lucrările lui Klimt la licitație, depășind lotul anterior cel mai scump, care a fost vîndut pentru 108 milioane de dolari
03:30
Bulgaria a anunțat că are printre cele mai ieftine prețuri în stațiunile de schi din actualul sezon din Europa.Borovets și Bansko se clasează din în top cinci cele mai ieftine stațiuni de pe continent.În Bansko, sezonul de schi s-a deschis oficial pe 13 decembrie, iar atenția se îndreaptă acum către prețurile abonamentelor, scrie Novitine.Potrivit informațiilor publicate de stațiune, p
Acum 24 ore
02:30
Elvețienii sînt atașați de bancnote și monede.Reacțiile devin puternice atunci cînd plata în mod tradițional nu mai este posibilă, chiar dacă mulți folosesc deja cardul sau Twint, transmite stirileprotv.roDe exemplu, în localitatea Bonaduz, din regiunea Graubünden, sute de locuitori fac demersuri pentru a putea plăti din nou parcarea cu monede.Și lanțul de brutării Hug, cu sediul în Lu
01:30
Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, iar primul reactor ar urma să devină operațional în 2026, a declarat ministrul Energiei.Rosatom, o companie controlată de statul rus, construieşte prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de
01:00
Stațiunea Malyovitsa din Munții Rila este prima stațiune de schi din Bulgaria care funcționează în întregime cu energie verde.Complexul va folosi peleți ecologici pentru încălzire, va implementa colectarea separată a deșeurilor și va introduce un cod de mediu, a anunțat duminică conducerea stațiunii la deschiderea oficială a sezonului de iarnă 2025-2026, informează Noi.md cu referire la Agerpr
00:30
Turiștii sînt îndemnați să evite mai multe atracții turistice considerate „dezamăgitoare” în anul 2026. Experții în călătorii de la The Telegraph au dezvăluit 10 atracții de evitat anul viitor. Ei recomandă consultarea listei înainte de planificarea călătoriilor.Pe listă se află locuri și atracții turistice celebre din Italia, Islanda, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franța și Belgia, trans
00:00
Premierul Portugaliei îndeamnă cetățenii să aibă „mentalitatea lui Cristiano Ronaldo” pentru a stimula economia # Noi.md
Premierul conservator al Portugaliei, Luís Montenegro, a transmis un mesaj surprinzător de Crăciun: cetățenii trebuie să adopte „mentalitatea lui Cristiano Ronaldo” pentru a fi mai eficienți și pentru a stimula economia țării.Montenegro, a cerut joi ca portughezii să adopte „mentalitatea lui Cristiano Ronaldo” pentru a fi mai eficienți și productivi și pentru a stimula economia țării, notează
00:00
Guvernul japonez a aprobat planul bugetar pentru apărare pentru anul 2026, suma depășind 9 trilioane de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari americani), scrie romanian.cri.cnDacă va fi aprobat de Dieta Națională, la începutul anului viitor, acesta va stabili o cifră record. Sub pretextul îmbunătățirii capacităților de contraatac și a apărării coastelor, bugetul propune desfășurarea de ra
26 decembrie 2025
23:30
Perioada sărbătorilor de iarnă, asociată adesea cu bucuria, unitatea și fericirea, poate deveni pentru mulți oameni un moment dificil din punct de vedere emoțional.Psihoterapeutul Yolanda Crețescu explică faptul că tristețea sau depresia de sărbători apar frecvent din cauza presiunii sociale de a fi fericiți, presiune care nu corespunde întotdeauna realității fiecăruia.Potrivit specialistu
23:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a făcut publice mai multe detalii, la o săptămînă după incidentul din Sectorul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a a efectuat mai multe împușcături, după miezul nopții.„Angajatul păstra arma în safeu, la muncă, nu a avut-o cu el la eveniment. Nu s-au schimbat uși, geamuri, este un absurd”, a declarat chestorul, pentru Ziarul
23:00
„Miliardar chinez, încă tînăr, doresc 50 de copii, băieți, pentru a le lăsa imperiul”. Singura conditiție pusă de acesta # Noi.md
Miliardari precum fondatorul Telegram, Pavel Durov, și CEO-ul Tesla, Elon Musk, au conceput mulți copii care sînt așteptați să le moștenească imperiile.Acum, un om de afaceri chinez extrem de bogat face același lucru în SUA, sperînd să aibă în jur de 20 de copii născuți pe teritoriul american care să-i moștenească averea din industria jocurilor video, potrivit Yahoo News.Xu Bo este fondato
23:00
Rusia a criticat, recent, gestul Japoniei potrivit căruia, prim-ministrul Sanae Takaichi va vizita Altarul Yasukuni.China a apreciat poziția părții ruse, a declarat, vineri, purtătorul de cuvînt al ministerului chinez de Externe, Lin Jian, scrie romanian.cri.cnYasukuni, unde sînt comemorați 14 criminali de clasa A ai celui de-al Doilea Război Mondial, reprezintă un instrument spiritual și
22:30
Țara în care o anomalie meteo a bătut recordul în ajun de Crăciun pe stil nou: ce spun meteorologii # Noi.md
Un record de temperatură pentru ziua de Crăciun pe stil nou a fost doborît miercuri seară în islanda, unde au fost aproape 20 de grade în Bakkagerdi, un cătun din partea de est.Recordul anterior era de 13,7 grade și a fost măsurat la Suðurnesvita în ziua de Crăciun pe stil noudin 2005, transmite stirileprotv.ro.{{852190}}Acest lucru a fost confirmat de un meteorolog de serviciu la Oficiul
22:00
Un gest de Crăciun făcut față de un om fără adăpost s-a transformat într-o poveste de familie de 45 de ani # Noi.md
Pe 23 decembrie 1975, Rob Parsons și soția sa, Dianne, se pregăteau de Crăciun în casa lor din Cardiff cînd au auzit o bătaie în ușă. În prag stătea un bărbat cu o pungă de gunoi în care își avea lucrurile, potrivit BBC.Rob l-a recunoscut vag: era Ronnie Lockwood, un bărbat pe care îl văzuse cîndva la Școala de Duminică și despre care i se spusese că este „un pic diferit”. Ronnie era autist și
22:00
Ministerul chinez al Afacerilor Externe a emis, vineri, decizia privind luarea imediată de contramăsuri împotriva celor 20 de companii militare americane și celor zece directori superiori ai acestora, în conformitate cu articolele 3, 4, 5, 6, 9 și 15 din Legea împotriva sancțiunilor străine a Republicii Populare Chineze, scrie romanian.cri.cn.Este o reacție la noul plan al administrației ameri
21:30
De la Moși Crăciun pe schiuri în Statele Unite și slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, pînă la bucăți uriașe de carne aruncate în mulțime la Londra, Crăciunul a fost celebrat în toate colțurile lumii, potrivit BBC.Credincioși din Ucraina, China și Pakistan s-au adunat la bisericile locale pentru slujbele din Ajunul Crăciunului. În timp ce majoritatea creștinilor sărbătoresc Crăc
21:30
Penitenciarul nr. 7 – Rusca a găzduit astăzi un eveniment special dedicat consolidării relațiilor familiale între deținute și copiii lor, evidențiind rolul esențial al sprijinului emoțional în procesul de reintegrare socială.Evenimentul a inclus un concert pregătit de deținute, în care acestea au celebrat sărbătorile de iarnă, iar copiii au recitat poezii și au interpretat cântece, creând o at
21:00
Mai multe bănci au fost montate pe carosabil blocînd locurile de parcare pentru mașini, delimitate la marginea bordurii. Incidentul s-a produs în orașul francez Bordeaux. Imediat, imaginile au devenit virale pe internet fiind ținta criticilor și a ironiilor.Primarul demisionar al orașului, un reprezentant al ecologiștilor, a susținut că băncile au fost montate „din greșeală” în locurile de par
21:00
Secția medici de familie a Centrului de Sănătate Ialoveni a fost inaugurată vineri, 26 decembrie, după finalizarea lucrărilor de modernizare, în cadrul unui proiect investițional major finanțat din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Proiectul a implicat lucrări ample de renovare a spațiilor interioare, inclusiv pereți, pardoseli și tavane în sălile de consultație, ho
20:30
Este vorba despre un oraș din Spania, mai puțin popular decît Barcelona și Madrid.Avantajele acestui oraș sînt, pe lîngă aspectul plăcut și atracțiile locului, clima bună și faptul că poate fi parcurs pe jos.Cordoba este un oraș frumos, descris de unii drept bijuteria ascunsă a Spaniei. Este un oraș foarte ușor de parcurs pe jos și care are o mulțime de locuri interesante pentru cei care s
20:30
A doua zi de Crăciun, pe noul stil, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat.{{855955}}Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențial
20:30
Optsprezece instituții de învățămînt din întreaga țară au finalizat lucrările de modernizare și reabilitare a blocurilor sanitare, ca parte a Programului Național „Construcția/renovarea/reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățămînt primar, gimnazial și liceal”, ediția 2025.Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca este una dintre școlile care au beneficiat de ac
20:30
Administrația SUA consideră că, în ultimele două săptămîni, în procesul de reglementare a conflictului ruso-ucrainean a fost înregistrat un progres mai mare decît pe parcursul întregului an trecut.Potrivit Oxu.Az, informația a fost raportată de portalul american Axios, cu trimitere la surse proprii.{{856105}}„Cu Rusia și Ucraina am avansat atît de mult cît a fost posibil. În ultimele două
20:00
Avocații fostului șef de la Direcția juridică a Parlamentului, Ion Creangă, au prezentat pe 26 decembrie, probe video cu versiunea lor privind proveniența banilor găsiți asupra inculpatului la momentul reținerii.Înregistrarea arată cum Ion Creangă, avînd asupra sa o sacoșă, s-a întîlnit cu fratele său, Ștefan Creangă, și ar fi urcat ulterior într-un automobil. Acest lucru ar întări poziția că
20:00
O creatură rară, care trăiește în Marea Mediterană, a fost descoperită în apele din sudul Angliei. Este vorba despre un limax de mare curcubeu, incredibil de rar inclusiv în arealul său.Descoperirea a fost făcută în apele mici de la stîncile din Devon. O familie care se plimba prin zonă l-a văzut. Oamenii au fost atrași de forma neobișnuită a creaturii. Ulterior, au informat specialiștii care
20:00
Aproape 11% dintre studenții din învățămîntul superior susțin că, în universitățile în care studiază, s-a oferit sau s-a luat mită pentru teza de licență sau pentru obținerea unei note la evaluări. Datele apar într-un sondaj prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a calificat situația drept „absolut dezastruoasă”. {{854772}}Potrivit rezultatelor, 34% dintre studen
20:00
Anul 2026 începe sub semnul incertitudinii pentru cei care călătoresc în Germania sau îi trec granițele.Deciziile politice luate la Berlin riscă să schimbe profund modul în care se face trecerea frontierei, iar libertatea de circulație, considerată mult timp un lucru firesc, pare din nou pusă sub semnul întrebării, informează Noi.md cu referire la Ziarul Romanesc.Luna ianuarie se anunță te
19:30
Blocați în fața ecranelor toată ziua, ignorăm adesea simțurile dincolo de auz și vedere. Și totuși, ele sînt mereu la lucru. Cînd sîntem mai atenți, simțim suprafețele aspre sau netede ale obiectelor, înțepenirea umerilor, moliciunea pîinii. {{771801}}Dimineața, putem simți furnicăturile pastei de dinți, auzim și simțim apa care curge la duș, mirosim șamponul și, mai tîrziu, aroma cafelei
19:30
În Chișinău se naște binele: un grup de entuziaști oferă sprijin persoanelor cu dizabilități # Noi.md
În Chișinău, un grup de entuziaști, uniți în jurul Svetlanei Filippova, pune în aplicare o inițiativă caritabilă menită să sprijine copiii și tinerii cu dizabilități.În cadrul proiectului sînt organizate în mod regulat sărbători, ateliere și întîlniri creative, al căror scop este de a crea pentru participanți un spațiu sigur și cald pentru comunicare, autoexprimare și descoperirea talentelor.
19:30
În cadrul Campaniei MAI – „Cînd sîntem împreună, magia sărbătorilor se simte”, polițiștii din întreaga țară au transformat spiritul Crăciunului în gesturi concrete de solidaritate.Cu inimile deschise, oamenii legii au vizitat mai multe familii din diverse regiuni, oferind nu doar daruri, ci și căldură sufletească, speranță și sentimentul că nu sînt singuri în această perioadă specială. Fiecare
