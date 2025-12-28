„Vrăjitoarele din Bucea”. Rolul cheie jucat de femei în apărarea Ucrainei
Europa Libera Moldova, 28 decembrie 2025 08:20
„Vrăjitoarele din Bucea”. Rolul cheie jucat de femei în apărarea Ucrainei
Tancuri pe pomul de Crăciun. Jucăriile de brad pe tema războiului sunt în trend la Moscova # Europa Libera Moldova
În Rusia, războiului s-a strecurat până și pe bradul de Anul Nou. În ajunul sărbătorilor de iarnă, magazinul central din Piața Roșie, GUM, comercializează diverse decorațiuni cu tunuri, tacuri, bombardiere și soldăței. Totuși, nu toți moscoviții doresc să-și omagieze astfel armata. Ba chiar unii consideră că este un act de „cruzime” să asociezi sărbătorile de iarnă cu războiul....
08:00
După ani în care a fost fierar, Ion Aștefănoae a decis să readucă la viață un meșteșug aproape uitat în R. Moldova: confecționarea clopoțeilor, zurgălăilor și tălăngilor din bronz. Meșterul face și măști, pe care le cumpără, mai ales, moldovenii din diaspora care revin acasă la sărbătorile de iarnă....
24 decembrie 2025
17:20
17:00
Oricât de diverse și diferite sunt orașele lumii, vine un moment al anului când se transformă, fie măcar și parțial, în unele zone mai centrale, și capătă cam același aspect. Momentul - Crăciunul sau sărbătorile de iarnă în sens mai larg – este surprins în această galerie de fotografii....
16:10
14:20
13:30
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius # Europa Libera Moldova
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Embed Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Embed Mai mulți artiști ruși care au fost etichetați drept agenți străini sau închiși pentru spectacolele lor au apărut împreună la un concert în Vilnius, Lituania. ...
11:00
10:20
23 decembrie 2025
15:50
13:50
11:40
09:20
22 decembrie 2025
19:40
17:10
14:30
14:00
13:00
După 9 ani de studii la oraș, medicul de familie Valeria Trancalan s-a întors să profeseze în satul de baștină, la Mihăileni, Râșcani. Are în grijă 1.500 de oameni, iar oamenii spun că vor să fie tocmai în grija ei. Prin faptul că s-a întors acasă, Valeria contribuie și la reducerea deficitului de medici în zona rurală....
12:50
Surse din cadrul forțelor de ordine ucrainene au declarat pentru RFE/RL pe 6 decembrie că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a „lichidat" pe fostul deputat ucrainean Illia Kiva, împușcându-l mortal în cadrul unei operațiuni speciale. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat mai târziu moartea lui Kiva și a anunțat că a fost deschisă o anchetă penală. În comunicatul comitetului se spune că o persoană necunoscută l-a împușcat pe Kiva în satul Suponevo din regiunea Briansk, la sud-v...
21 decembrie 2025
10:10
Directorul general al companiei feroviare de stat din Ucraina, Oleksandr Pertsovski, a declarat că atacurile asupra gărilor din localități precum Șostka nu urmăresc scopuri militare. „Ei fac tot posibilul ca zonele de frontieră și cele din prima linie să devină de nelocuit, astfel încât oamenilor să le fie frică să meargă acolo, să se urce în trenuri, să se adune în piețe, iar studenților să le fie frică să revină acasă.” În ciuda atacurilor rusești, Ukrzaliznitsia „demonstrează o capacitate uim...
09:00
09:00
Apărarea aeriană ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor rusești în continuă evoluție # Europa Libera Moldova
Confruntată cu progresele constante ale Rusiei în domeniul armelor aeriene și cu roiuri copleșitoare de drone și rachete, Ucraina vrea să fie cu un pas înainte. Sistemele antiaeriene Patriot fabricate în SUA s-au dovedit a fi promițătoare în interceptarea rachetelor balistice precum Kinjal, în timp ce avioanele de vânătoare F-16 și-au arătat eficacitatea în respingerea mai multor amenințări aeriene. Unitățile mobile de artilerie antiaeriană s-au dovedit a fi, de asemenea, eficace, potrivit milit...
08:30
20 decembrie 2025
10:20
Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, cunoscută sub denumirea de „Comisia de la Veneția”, a criticat proiectul privind crearea Procuraturii Anticorupție și pentru Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Parlamentul l-a adoptat în prima lectură în luna februarie, motivând că Procuratura Anticorupție nu a ținut piept corupției electorale de la alegerile prezidențiale din 2024. Între timp, remarcă Igor Boțan, această procuratură a devenit mai eficientă – „poate, datorită acestei decizii pol...
10:00
Va fi sau nu va fi creată PACCO? Negru și Boțan comentează avizul Comisiei de la Veneția # Europa Libera Moldova
Avizul Comisiei de la Veneția la proiectul de lege care prevede lichidarea celor două procuraturi specializate și crearea unei alteia în loc este bine argumentat și i-ar putea face pe deputați să renunțe la idee, susțin invitații podcastului „Dincolo de Știri”, analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru....
08:30
Kremlinul vrea ca oamenii să comunice printr-o nouă aplicație, Max. De ce nu toți rușii sunt încântați # Europa Libera Moldova
În urmă cu șase luni, cu mare fast, autoritățile ruse au început să lanseze ceva ce sperau că va transforma viața digitală a cetățenilor: o aplicație națională de mesagerie susținută de stat, care să ajute oamenii să facă totul, de la a depune plângeri privind colectarea gunoiului până la înscrierea la cursuri școlare și programarea la dentist. Denumită Max, ea se vrea un element cheie într-un efort mai amplu de a crea o „super-aplicație” – un instrument multifuncțional, instalat pe fiecare tele...
08:00
Orașul Pokrovsk din estul Ucrainei continuă să reziste, afirmă militarii ucraineni din brigada 155 care apără localitatea. Deși forțele rusești susțin că sunt pe cale de a captura tot orașul, luptele continuă de-a lungul căii ferate care trece prin Pokrovsk, au declarat militarii unei unități de drone cu care au discutat jurnaliștii Current Time TV....
19 decembrie 2025
19:00
18:30
Ucrainenii care tranzitau Chișinăul, în drum spre Odesa, pe 19 decembrie, vor parcurge un drum cu cel puțin 10 ore mai lung, după ce Rusia a lovit cu drone un pod ucrainean strategic de pe o rută mai directă, pe șoseaua Odesa - Reni. Cei care au vorbit cu Europa Liberă au spus că ruta ocolitoare nu îi sperie, atâta vreme cât pot ajunge acasă....
15:00
14:40
Mii de oameni s-au adunat la Sofia după ce parlamentarii au reintrodus un plan bugetar care a stârnit proteste ample la începutul acestei luni. Pe fondul manifestărilor din 18 decembrie, bugetul a fost rapid retras. Mișcarea de protest – cea mai mare din Bulgaria din ultimii ani – a forțat deja guvernul să demisioneze, deși parlamentarii rămân în funcție până la alegerile prevăzute pentru primăvara viitoare....
13:40
08:40
18 decembrie 2025
19:30
18:50
18:30
16:00
10:50
Summit decisiv al Uniunii Europene. Pe agendă - sprijinul acordat Ucrainei, folosirea activelor rusești și bugetul multianual # Europa Libera Moldova
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani, cu miza dublă: supraviețuirea economică și militară a Ucrainei și consolidarea credibilității globale a UE. În centrul discuțiilor se află un plan fără precedent: folosirea activelor statului rus înghețate în UE, după invadarea Ucrainei, pentru a finanța un împrumut masiv destinat Kievului, în contextul reducerii sprijinului american și al presiunilor crescânde pentru un acord de pa...
08:20
00:10
Ce prevede bugetul de stat pentru 2026? De ce sunt mai puține majorări salariale și mai multe investiții? Vor fi majorate taxele și impozitele anul viitor? La aceste întrebări răspunde deputatul PAS Radu Marian într-o nouă ediție a podcastului „Pe Agendă”....
17 decembrie 2025
18:10
