Sportul, în pauză de Crăciun: Sportivii s-au retras lângă familiile lor
TVR Moldova, 25 decembrie 2025 20:40
Multe dintre evenimentele sportive au fost puse pe pauză, de Crăciun. Atat sportivii cât şi echipele tehnice au profitat de această zi și au petrecut-o alături de familii. Ce-i drept, au fost și excepții.
• • •
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
20:10
Tradiții de Crăciun la Soroca: Festivalul „De urat v-am tot ura” adună colindători din tot raionul # TVR Moldova
Obiceiuri strămoşeşti de Crăciun, în centrul municipiului Soroca. Tradiţionalul festival de colinde intitulat "De urat v-am tot ura" a adunat, cu mic cu mare, promotori ai valorilor tradiționale din întregul raion. Evenimentul a debutat cu o paradă a măștilor.
19:50
Sărbătorile de iarnă sunt un bun prilej pentru cei din Diaspora de a se întoarce acasa. Pe Aeroportul Internațional "Eugen Doga" sosesc zilnic sute de basarabeni din Italia, Franţa, Germania sau Statele Unite pentru a fi alături de cei dragi.
19:30
Crăciun cu pensiuni pline la Orheiul Vechi: Bucate tradiționale și atmosferă autentică # TVR Moldova
Crăciunul la pensiuni înseamnă mai mult timp petrecut cu cei dragi și mai puține griji. La Orheiul Vechi, una dintre cele mai îndrăgite destinații turistice din Republica Moldova, oaspeții s-au bucurat de bucate tradiționale și peisaje pitorești, într-o atmosferă caldă și autentică, pregătită din timp de gazde. La pensiuni, aproape toate locurile de cazare au fost ocupate.
Acum 4 ore
19:00
„Să ne deschidem larg porțile”. Oficiali moldoveni și diplomați străini, mesaje de felicitare # TVR Moldova
Oficiali din Republica Moldova şi diplomaţi străini, acreditaţi la Chişinău, au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ei au urat cetăţenilor fericire, sănătate și prosperitate.
18:30
Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea, acum mai bine de două mii de ani, a lui Hristos, și a reunit în lăcaşurile de cult zeci de credincioşi. Crăciunul este, în primul rând, o sărbătoare de suflet care a fost marcată prin rugăciune şi colind.
Acum 6 ore
17:20
Final de sesiune parlamentară: Bugetul și proiecte de aliniere la UE - pe ordinea de zi # TVR Moldova
Deputații urmează să se întrunească luni, 29 decembrie, în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025.
17:10
Circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar, în Bulgaria, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia – Dermant a autostrăzii Hemus, anunță Ministerul Afacerilor de Externe de la București, potrivit tvrinfo.ro.
16:20
Suntem în sezonul petrecerilor corporative, iar în curând se apropie și Revelionul. Cu toții vrem să arătăm bine la aceste evenimente, iar ținutele pe care le alegem ne influențează mult aspectul.
15:50
Jumătatea de sud a României este sub cod galben de ninsori, viscol și polei până diseară la ora 20.00, potrivit tvrinfo.ro.
Acum 8 ore
15:10
Cadou de Crăciun: un jucător din Arkansas a câștigat 1,8 miliarde de dolari la Powerball # TVR Moldova
Moş Crăciun i-a adus unui jucător la loto, din statul american Arkansas, 1,8 miliarde de dolari, scrie TVR Info.
14:10
În ajunul Nașterii Domnului, e mare forfotă prin gospodăriile de la sate. În localitatea Lozova, din raionul Strășeni, femeile respectă cu strictețe tradițiile acestei sărbători, pregătind colaci și crăciunei de pus la icoane sau pentru a-i dărui celor dragi, în semn de belșug și sănătate.
Acum 12 ore
13:20
„Fie ca el să piară”. Zelenski a exprimat dorința ucrainenilor în discursul de Ajunul Crăciunului # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind de credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pun o singură dorință, scrie kyivindependent.com.
13:10
Președintele României, Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Să fim mai buni și mai înțelepți” # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun, în care a subliniat semnificația Nașterii Domnului pentru creștini, numind-o „sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței”.
12:50
După săptămâni de discuții, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului la scară largă al Rusiei. Planul inițial în 28 de puncte, care a împins efectiv Ucraina spre capitulare, a fost reelaborat într-un proiect din 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat jurnaliștilor pe 23 decembrie pentru prima dată, potrivit kyivindependent.com.
12:10
Sărbătorile de iarnă ne îndeamnă să fim mai generoși. La Școala Profesională Nr. 5 din Chișinău, a avut loc un Târg de Crăciun, unde viitorii bucătari și cofetari au impresionat niște copii speciali.
11:10
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: „Am încredere în Națiunea Română și în puterea ei” # TVR Moldova
Majestatea Sa Custodele Coroanei, Margareta a României, a transmis mesajul său tradiţional de Crăciun. Şi i-a îndemnat pe români să privească spre viitor, cu speranţă, bună-credinţă şi curaj, scrie TVR Info.
10:10
Sărbătorile de iarnă sunt o perioadă magică pentru fiecare dintre noi. De farmecul acestora s-au bucurat cei mici, la Carnavalul Copiilor, ce a avut loc la Muzeul Național de Artă al Moldovei.
09:10
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că au sarcina de a-i ajuta pe săraci și străini, transmite HotNews.ro.
08:30
Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea de acum mai bine de două mii de ani a lui Hristos. Astăzi, Crăciunul este sărbătorit de credincioșii care se conduc de calendarul gregorian. Crăciunul pe stil vechi va fi sărbătorit pe 7 ianuarie.
Ieri
20:10
Colindele româneşti răsună în aceste zile şi în Elveţia. În ajun de Crăciun, elevii şcolii "Guguţă", din Zurich unde învaţă copiii mai multor basarabeni stabiliţi în această ţară, au readus atmosfera celor mai frumoase tradiţii de iarnă - capra, Sorcova şi au organizat ateliere de meşteşugărit.
19:20
Aeroportul Internațional "Eugen Doga" din Chișinău marchează un moment istoric pentru aviația civilă din Republica Moldova: atingerea pragului de 6 milioane de pasageri într-un singur an - o premieră absolută. Norocoasa pasageră cu numărul 6 milioane este o tânără din Chișinău care a fost întâmpinată în terminal cu muzică, aplauze, un tort şi cadouri.
18:30
Șantierul de pe locul fostului „Gaudeamus”, în vizorul CNA: Primăria afirmă că actele sunt legale # TVR Moldova
Ofiţerii CNA au făcut percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui bloc pe terenul fostului cinematograf GAUDEAMUS. Sunt vizați reprezentanți ai unei companii de construcții, precum și persoane responsabile de autorizarea lucrărilor.
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record.
18:00
Detalii şocante în cazul presupuselor crime în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional! Anchetatorii cred că principalul suspect ar fi răpit şi omorât un bărbat, dat dispărut la mijlocul lunii septembrie. Ba mai mult, poliţia are bănuieli că individul ar fi comis mai multe crime, iar cadavrele victimelor ar fi fost date ca hrană la animalele din gospodăria lui.
17:50
„Volum mare de lucru”: Sentința în dosarul Damir, Pânzari și Cojocaru, amânată pentru 2026 # TVR Moldova
Ședința de judecată în cazul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, cunoscut drept „Direcția 5”, a fost amânată pentru 19 ianuarie 2026.
17:40
17:10
Deputatul Maxim Potîrniche a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026, prin care propune alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate destinat construcției unei arene naționale. Într-un briefing de presă, Potîrniche a explicat că un astel de proiect va ajuta statul să organizeze mai multe evenimente sportive importante, ceea ce va duce la atragerea investiţiilor străine.
16:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Danielei Furtuna, fostă șefă a Secției clasificarea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal, stabilind o avere cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Diferențele au fost constatate pentru 2017- 2019 și 2023, reprezentând peste 364 de salarii medii lunare pe economie.
16:30
Trei persoane au fost reținute în cazul presupusului asasinat multiplu din Beriozchi, Anenii Noi - suspectul, o femeie de 55 de ani apropiată acestuia și un alt bărbat de 34 de ani. Astăzi urmează să le fie înaintată măsura preventivă sub formă de arest, transmite Inspectoratul General al Poliției.
16:30
Oamenii legii au reținut un bărbat de 59 de ani din Anenii Noi, suspectat de implicare directă în dispariția și moartea unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi. Surse TVR indică faptul că persoana reținută este Găină Stepan, originar din Telenești și locuitor al localității Beriozchi, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple infracțiuni.
16:10
Pensiunile turistice sunt mai solicitate ca niciodată în perioada sărbătorilor de iarnă # TVR Moldova
Restaurantele, hotelurile sau zonele SPA sunt mai solicitate ca niciodată în perioada sărbătorilor de iarnă. Bunăoară, la Orheiul Vechi, peste 70 la sută dintre pensiuni sunt deja rezervate de cei dornici de a petrece sărbătorile ca la mama acasă. Între timp, angajaţii pregătesc meniul şi programul distrativ pentru vizitatori.
16:10
USR a decis să îl propună la Ministerul Economiei pe Irineu Darău pentru că actualul ministru, Radu Miruță, ar urma să preia Ministerul Apărării. De profesie informatician, Darău este senator de Brașov, la al doilea mandat, și deține o firmă în Franța, potrivit digi24.ro.
15:40
Zelenski prezintă planul de pace în 20 de puncte: garanții de securitate și Donbas liber # TVR Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit astăzi detaliile planului de pace, discutat cu negociatorii ruși, europeni și americani. Planul în 20 de puncte, care ar putea duce la încetarea războiului, reflectă, în mare, poziția Ucrainei și a Statelor Unite, însă unele subiecte vor fi în continuare analizate. Astfel, primul punct confirmă suveranitatea teritorială a Ucrainei, iar la punctul 2 se menționează că documentul este un acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu scopul menținerii unei păci durabile. Zelenski așteaptă în cursul acestei zile un răspuns din partea Moscovei, scrie TVR Info.
15:40
Noi detalii în cazul disparițiilor lugubre în raionul Anenii Noi. Ce spune concubina suspectului? # TVR Moldova
Concubina bărbatului suspectat în cazul presupusului asasinat multiplu din Beriozchi, Anenii Noi, spune că bărbatul spunea că persoanele dispărute ar fi plecat la război. Într-un interviu pentru Moldova 1, femeia a declarat că atunci când bărbatul consuma devenea agresiv, inclusiv cu ea.
15:10
10.000 de dolari pentru trecerea frontierei. O grupare criminală, anihilată de oamenii legii # TVR Moldova
Activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul R. Moldova a fost documentată de oamenii legii. Potrivit Poliției de Frontieră, membrii grupului criminal organizat au facilitat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova de către cetățeni ucraineni, favorizând trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, cu destinația finală țările membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare migrant ucrainean era percepută o sumă de 10 000 de dolari SUA.
15:10
Principalul suspect în presupul omor multiplu din Anenii Noi a primit 30 de zile în arest preventiv în penitenciar. El nu a fost escortat în fața instanței și este apărat de avocat din oficiu. Concubina sa va sta 30 de zile în arest la domiciliu. În privința celui de-al treilea suspectă procurorii urmează să decidă dacă solicită sau nu.
14:40
Vacanţa elevilor nu înseamnă doar distracţie şi mult timp liber, ci şi responsabilitate şi reguli de siguranţă. Autorităţile le atrag atenţia părinţilor să discute cu copiii minori înainte de a-i lăsa singuri acasă, în locurile publice sau în mediul online, pentru a evita orice situaţie de risc. Specialiştii mai îndeamnă elevii să nu folosească obiecte pirotehnice sau produse uşor inflamabile atât în spaţiile deschise cât şi în interiorul locuinţelor.
14:30
Trei persoane au fost reținute în cazul presupusului asasinat multiplu din Beriozchi, Anenii Noi - suspectul, o femeie de 55 de ani apropiată acestuia și un alt bărbat de 34 de ani. Astăzi urmează să le fie înaintată măsura preventivă sub formă de arest, transmite Inspectoratul General al Poliției.
14:00
Magazinele și piețele din Republica Moldova sunt luate cu asalt în ajun de Crăciun pe stil nou. Unii basarabeni au lăsat cumpărăturile pentru masa de sărbătoare pe ultima sută de metri. Mulţi ne-au spus că încearcă să fie mai chibzuiţi cu banii, deoarece după Crăciunul pe stil nou urmează alte sărbători importante - Revelionul și Naşterea Domnului, pe stil vechi.
13:40
Centrul Național Anticorupție desfășoară și procurorii mun. Chișinău, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție.
13:10
Cât va costa polița medicală în 2026? Precizările directorului CNAM privind reducerile acesteia # TVR Moldova
Prima de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026 va rămâne la nivelul din 2025 și va costa 12.636 de lei. Despre acest lucru a declarat președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, înaintea ședinței de Guvern de marți, 23 decembrie. Potrivit lui, pensionarii, studenții, mamele cu copii mici, persoanele cu dizabilități asigurate de stat nu vor mai fi obligate să achite pentru polița medicală dacă dețin terenuri agricole.
13:00
Ministrul Energiei Dorin Junghietu respinge scenariul ca Republica Moldova să revină la achiziționarea energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenescă (Moldgres) în condițiile prețurilor actuale de pe piața gazelor, logisticii actuale de asigurare cu combustibil a regiunii transnistrene și ale eficienței procesului de producere a energiei electrice la centrala respectivă. Toți acești factori determină un preț mare al electricității, ceea ce face centrala necompetitivă, în opinia oficialului.
13:00
De astăzi, intră în vigoare noile reguli de obținere a cetățeniei Republicii Moldova. Aceştia vor trebui să susţină un test la limbă română, de nivel B2, și de cunoaștere a Constituției, iar cererea va putea fi depusă personal, fără intermediari sau procură.
12:40
Percheziții în sudul și centrul Moldovei într-un dosar de jocuri de noroc online ilegale # TVR Moldova
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat, astăzi, percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online.
12:30
Descinderi CNA la „Gaudeamus”, într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție desfășoară și procurorii mun. Chișinău, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție.
11:30
Două persoane, o tânără în vârstă de 22 de ani și o minoră de 10 ani, au suferit, pe 22 decembrie, intoxicații cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată din Grozești, Nisporeni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI.
11:10
Papa Leon al XIV-lea nu a menţionat vreun conflict anume, dar a declarat că măcar în ziua Nașterii Domnului ar trebui să se respecte o pauză, relatează TVR Info.
11:10
Două persoane, inclusiv un copil s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din Nisporeni # TVR Moldova
Două persoane, o tânără în vârstă de 22 de ani și o minoră de 10 ani au suferit intoxicații cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată, în raionul Nisporeni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale. Printre cei decorați se numără și fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, care a deținut funcția în perioada 2012–2016.
