Creștinii sărbătoresc Nașterea Domnului: Crăciunul, marcat prin rugăciune și colind

18:00

Detalii şocante în cazul presupuselor crime în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional! Anchetatorii cred că principalul suspect ar fi răpit şi omorât un bărbat, dat dispărut la mijlocul lunii septembrie. Ba mai mult, poliţia are bănuieli că individul ar fi comis mai multe crime, iar cadavrele victimelor ar fi fost date ca hrană la animalele din gospodăria lui.