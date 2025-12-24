Curse suplimentare de tren pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători
Omniapres, 24 decembrie 2025 10:40
Călătoriile feroviare pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi suplimentate în perioada sărbătorilor de iarnă, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că trenul nr. 821/1051–1054/824 va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, […] The post Curse suplimentare de tren pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători appeared first on Omniapres.
Elena Dragalin, despre cazul Marinei Rusu: ”Nici măcar nu sunt șocată – de la PAS te poți aștepta la orice” # Omniapres
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și-a exprimat public solidaritatea cu judecătoarea Marina Rusu, după mesajul acesteia privind presiunile și dificultățile cu care se confruntă în context profesional și familial. Într-o declarație publică, Elena Dragalin a afirmat că se regăsește în situația descrisă de judecătoare, invocând propria experiență. „Ca mamă care […] The post Elena Dragalin, despre cazul Marinei Rusu: ”Nici măcar nu sunt șocată – de la PAS te poți aștepta la orice” appeared first on Omniapres.
SA Energocom anunță achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei, o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Producătorul dispune de panouri fotovoltaice care generează energie electrică pe parcursul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum […] The post Energocom a făcut prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare appeared first on Omniapres.
09:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale din nordul și centrul Republicii Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, după ce precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare au favorizat formarea poleiului și a carosabilului înzăpezit. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale, unde desfășoară lucrări de […] The post AND: intervenții pe drumurile din mai multe raioane din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
Alexandr Nesterovschi, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală # Omniapres
Condamnare definitivă pentru fostul deputat Alexandr Nesterovschi. Curtea de Apel Chișinău Centru a menținut, prin decizia din 23 decembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și […] The post Alexandr Nesterovschi, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru corupție și finanțare ilegală appeared first on Omniapres.
Copiatul la examene, utilizarea inteligenței artificiale fără respectarea regulilor academice și cazurile de corupție continuă să fie prezente în universitățile din Republica Moldova. Sunt concluziile unui studiu realizat de compania Magenta Consulting pentru Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială, care a analizat nivelul integrității academice în șase instituții de […] The post Un student din patru recunoaște că se copiază la examene în universitățile din Moldova appeared first on Omniapres.
Victorie în instanță pentru ASP în dosarul blanchetelor: statul nu va achita peste 100 de milioane de lei # Omniapres
Câștig de cauză în apel pentru ASP în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei. Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 […] The post Victorie în instanță pentru ASP în dosarul blanchetelor: statul nu va achita peste 100 de milioane de lei appeared first on Omniapres.
Regimul fără vize pentru călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen rămâne în vigoare pentru cetățenii Republicii Moldova, după ce Comisia Europeană a decis să nu activeze mecanismul de suspendare. Concluzia este cuprinsă în cel de-al optulea raport privind funcționarea acestui mecanism, adoptat de Executivul european pe 19 decembrie. Potrivit documentului, autoritățile de la Chișinău […] The post Moldovenii vor călători în continuare fără vize în spațiul Schengen appeared first on Omniapres.
Importurile de cereale și oleaginoase din Ucraina vor fi efectuate, începând de anul viitor, în regim comercial obișnuit, fără obligativitatea licențierii. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că actualul cadru legal nu mai permite extinderea acestei măsuri. Potrivit ministrei, mecanismul de licențiere introdus anterior nu poate […] The post Importurile de cereale din Ucraina revin la regimul obișnuit, fără licențe appeared first on Omniapres.
Premierul Alexandru Munteanu cere ambasadorilor să atragă investiții și să promoveze exporturile # Omniapres
„Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi Moldova să pășească cu încredere în familia europeană”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. În cadrul evenimentului, agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent deosebit pe consolidarea diplomației economice. În dialogul cu […] The post Premierul Alexandru Munteanu cere ambasadorilor să atragă investiții și să promoveze exporturile appeared first on Omniapres.
VIDEO // Trei focuri de armă, nu 30: explicațiile șefei MAI despre incidentul de la IP Centru # Omniapres
Incidentul cu împușcăturile produse în incinta Inspectoratului de Poliție Centru este examinat în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratură. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că decizia a fost luată deliberat pentru a exclude orice suspiciune de mușamalizare. Potrivit șefei MAI, Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat pe 19 decembrie, iar în aceeași […] The post VIDEO // Trei focuri de armă, nu 30: explicațiile șefei MAI despre incidentul de la IP Centru appeared first on Omniapres.
Partidul Socialiștilor propune semnarea unui acord politic cu primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, și cu Mișcarea Alternativa Națională (MAN), pentru a asigura stabilitatea politică în capitală și a debloca adoptarea bugetului municipal. Anunțul a fost făcut pe 23 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă. PSRM susține că a pledat constant pentru dialog și […] The post PSRM propune acord politic cu Ion Ceban și MAN pentru stabilitatea Chișinăului appeared first on Omniapres.
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru […] The post Moldova își desemnează noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China appeared first on Omniapres.
Trafic suspendat pe bd. Ștefan cel Mare în Ajun de Crăciun: modificări la transportul public # Omniapres
În perioada 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului […] The post Trafic suspendat pe bd. Ștefan cel Mare în Ajun de Crăciun: modificări la transportul public appeared first on Omniapres.
Autoritățile Statelor Unite vor intensifica acțiunile de identificare, reținere și expulzare a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul american, indiferent de țara de origine. Avertismentul a fost lansat de însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz. Diplomatul american a subliniat că noile politici de imigrație vizează exclusiv respectarea legii și nu sunt orientate împotriva […] The post Diplomat american: Moldovenii aflați ilegal în SUA riscă deportarea appeared first on Omniapres.
Un nou model de permis de conducere va fi introdus în Republica Moldova: ce trebuie să știe șoferii # Omniapres
Guvernul a aprobat introducerea unui nou model de permis de conducere în Republica Moldova, document care va include elemente moderne de securitate și va facilita verificarea rapidă a autenticității datelor. Noul permis va avea imprimat pe verso un cod QR, care va putea fi scanat pentru confirmarea informațiilor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a […] The post Un nou model de permis de conducere va fi introdus în Republica Moldova: ce trebuie să știe șoferii appeared first on Omniapres.
Guvernul a operat mai multe remanieri în funcții-cheie din administrația publică. Executivul a aprobat numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernului, precum și desemnarea lui Vadim Cemîrtan în calitate de director general adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată, Andrei Chistol a fost eliberat din funcția de secretar […] The post Daniel Rotaru preia funcția de secretar de stat al Guvernului appeared first on Omniapres.
VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie # Omniapres
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea […] The post VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie appeared first on Omniapres.
Presa occidentală, despre dosarul Plahotniuc: Țintele sunt foști rivali ai Maiei Sandu, care nu mai sunt la guvernare. În 5 ani nu a fost deschis niciun dosar împotriva PAS sau a funcționarilor guvernamentali # Omniapres
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația independentă italiană „Il Giornale d’Italia” avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire la experți […] The post Presa occidentală, despre dosarul Plahotniuc: Țintele sunt foști rivali ai Maiei Sandu, care nu mai sunt la guvernare. În 5 ani nu a fost deschis niciun dosar împotriva PAS sau a funcționarilor guvernamentali appeared first on Omniapres.
Ouăle în care au fost depistate reziduuri de antibiotice au fost scoase de pe piață și distruse, după ce controalele au confirmat neconformitatea produselor. Este vorba despre peste 132 de mii de ouă, marcate cu codul 3 MD IL 017, provenite de la producătorul SRL „ADALVA”, în care a fost identificată salinomicina, un medicament veterinar […] The post Antibiotice în ouă: producător obligat să distrugă peste 132 000 de produse appeared first on Omniapres.
VIDEO // Deputat PAS, despre împușcăturile de la IP Centru: „Nu trebuie făcut circ, se mai întâmplă” # Omniapres
Deputatul PAS Radu Marian a comentat incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, unde în noaptea de 18 spre 19 decembrie ar fi fost trase focuri de armă chiar în sediul instituției. În cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, parlamentarul a declarat că astfel de cazuri trebuie investigate de organele abilitate, fără […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre împușcăturile de la IP Centru: „Nu trebuie făcut circ, se mai întâmplă” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Munteanu explică intervenția statului în cazul terminalului petrolier de la Aeroport # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a explicat motivele pentru care autoritățile au decis să intervină în cazul terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a declarat că modul în care această infrastructură strategică a ajuns să fie controlată de un singur operator privat […] The post VIDEO // Munteanu explică intervenția statului în cazul terminalului petrolier de la Aeroport appeared first on Omniapres.
Patru oferte au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar autoritățile aeroportuare urmează să decidă câștigătorul care va da startul lucrărilor de modernizare. Informația a fost confirmată de administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a expirat pe 17 decembrie, iar fiecare propunere va fi analizată în funcție de […] The post Patru oferte pe masa Aeroportului Chișinău: începe cursa pentru extinderea terminalului appeared first on Omniapres.
Horoscop 23 decembrie. Zi a întâlnirilor, a deciziilor legate de sărbători și a ultimelor rezolvări # Omniapres
Ziua aduce multă mișcare, invitații și clarificări. Se închid etape, se fac planuri pentru vacanță și se conturează mai clar cum și cu cine vor fi petrecute sărbătorile. CAPRICORN E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați […] The post Horoscop 23 decembrie. Zi a întâlnirilor, a deciziilor legate de sărbători și a ultimelor rezolvări appeared first on Omniapres.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi în municipiul Orhei și în orașul Taraclia, ca urmare a demisiilor primarilor din cele două localități. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței CEC de astăzi. Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia pe 2 decembrie, la o […] The post Orhei și Taraclia vor avea primari noi: alegerile sunt planificate pe 17 mai 2026 appeared first on Omniapres.
De ce cresc prețurile la locuințe, chiar dacă piața imobiliară bate pasul pe loc. Explicația Victoriei Belous # Omniapres
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și […] The post De ce cresc prețurile la locuințe, chiar dacă piața imobiliară bate pasul pe loc. Explicația Victoriei Belous appeared first on Omniapres.
După mai mulți ani în care sărbătorile de iarnă au trecut fără zăpadă, există șanse ca fulgii de nea să revină chiar în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit meteorologilor, în intervalul 22 decembrie, ora 20:00 – 23 decembrie, ora 20:00, cerul va fi predominant noros. Pe parcursul nopții vremea se va menține fără precipitații […] The post Crăciun cu fulgi de nea? Meteorologii anunță șanse de ninsoare în ajun appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună anunță că a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu # Omniapres
Partidul Politic „Moldova Mare” este „profund îngrijorat” de ceea ce califică drept discriminarea judecătorilor incomozi sistemului și a depus o sesizare la Procuratura Generală pe faptul presupusei hărțuiri a judecătoarei Marina Rusu. Declarațiile au fost făcute de președinta formațiunii, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dar și conducerea Judecătoriei Chișinău, […] The post Victoria Furtună anunță că a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu appeared first on Omniapres.
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”. Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente ale […] The post Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul „Inima Moldovei” şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv appeared first on Omniapres.
A semnat autorizații, apoi a cumpărat casa: ANI constată conflict de interese în cazul unui funcționar de la Primăria Chișinău # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele lui Igor Vrabie, șef adjunct în cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău, stabilind că acesta a admis conflicte de interese în exercitarea funcției. Potrivit ANI, soția lui Igor Vrabie a semnat, la data de 26 decembrie […] The post A semnat autorizații, apoi a cumpărat casa: ANI constată conflict de interese în cazul unui funcționar de la Primăria Chișinău appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi susține Cantina Socială din Bălți: 300 de prânzuri zilnic, între 24 și 31 decembrie # Omniapres
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, […] The post Renato Usatîi susține Cantina Socială din Bălți: 300 de prânzuri zilnic, între 24 și 31 decembrie appeared first on Omniapres.
Vor mai fi compensații la energie în anul viitor? Răspunsul ministrei Muncii și Protecției Sociale # Omniapres
Statul intenționează să reducă treptat dependența populației de compensații și ajutoare temporare, orientându-se spre politici care să asigure venituri mai stabile pentru gospodării. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit oficialei, începând cu anul viitor, accentul va fi pus pe stimularea creșterii […] The post Vor mai fi compensații la energie în anul viitor? Răspunsul ministrei Muncii și Protecției Sociale appeared first on Omniapres.
Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Reacția ex-premierului # Omniapres
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie de o instanță franceză la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro, într-un dosar de spălare de bani ce vizează fapte de corupție. Informația reiese din hotărârea judecătorească consultată luni de agenția AFP. În același […] The post Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Reacția ex-premierului appeared first on Omniapres.
Instituțiile preșcolare din municipiul Chișinău vor avea un program special de activitate în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei, pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele vor funcționa între orele 7:00 și 16:00, iar pe 31 decembrie programul va fi stabilit între 7:00 și 17:00. În zilele de […] The post Program special la grădinițele din Chișinău în perioada sărbătorilor de iarnă appeared first on Omniapres.
CSM despre cazul Marinei Rusu: gestionează circa 17% din sarcina unui judecător cu normă completă # Omniapres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță inițierea modificării Regulamentului privind distribuirea aleatorie a dosarelor, în vederea adaptării sarcinii de muncă a judecătorilor la situațiile familiale și de sănătate, inclusiv prin reglementarea expresă a muncii în regim parțial. Potrivit CSM, supraîncărcarea judecătorilor rămâne o problemă structurală în unele instanțe, unde magistrații ajung să gestioneze peste 2.000 […] The post CSM despre cazul Marinei Rusu: gestionează circa 17% din sarcina unui judecător cu normă completă appeared first on Omniapres.
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru data de 23 decembrie noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere comercializate în Republica Moldova. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi vândut la un preț ce nu depășește 22,17 lei, iar motorina standard va […] The post Carburanții continuă să se ieftinească: noile prețuri stabilite de ANRE appeared first on Omniapres.
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău. Pompierii au fost alertați prin Serviciul 112 la ora 10:43, fiind semnalată degajare de fum în clădirea instituției de învățământ, situată pe strada Titulescu, nr. 18. La fața locului au intervenit cinci echipaje de pompieri […] The post Incendiu la un liceu din Chișinău: 1 200 de elevi, evacuați appeared first on Omniapres.
Demiteri la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, după un incident produs în noaptea de 18 spre 19 decembrie, în urma căruia ar fi fost trase focuri de armă chiar în sediul instituției. În urma primelor verificări, au fost eliberați din funcție polițistul vizat, dar și conducerea Inspectoratului de Poliție Centru – șeful și șeful […] The post Demiteri la Inspectoratul de Poliție Centru după un incident cu focuri de armă appeared first on Omniapres.
Polița medicală rămâne la același preț, dar nu pentru toți: proprietarii de terenuri agricole vor achita mai mult # Omniapres
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față […] The post Polița medicală rămâne la același preț, dar nu pentru toți: proprietarii de terenuri agricole vor achita mai mult appeared first on Omniapres.
VIDEO // Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: cazul, investigat de Procuratură # Omniapres
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că în noaptea de 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, ar fi avut loc un incident grav, în cadrul căruia ar fi fost trase aproximativ 30 de focuri de armă. Declarațiile au fost făcute public de parlamentar, care afirmă că incidentul s-ar fi produs după […] The post VIDEO // Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: cazul, investigat de Procuratură appeared first on Omniapres.
Un deputat PAS investește în criptomonede pentru o pensie activă: ”Vreau să pot călători” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, afirmă că investește de mai mulți ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu scopul de a-și crea o stabilitate financiară pe termen lung și de a avea o pensie activă, care să-i permită să călătorească. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.info. […] The post Un deputat PAS investește în criptomonede pentru o pensie activă: ”Vreau să pot călători” appeared first on Omniapres.
Operatorii de transport auto de pasageri avertizează asupra declanșării unor proteste, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de corupție, incompetență și promovarea unui proiect legislativ care ar putea agrava criza din domeniu. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) susține […] The post Transportatorii amenință cu proteste din cauza unui proiect al MIDR appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ambasadoarea UE la Chișinău clarifică termenul: 2028, nu 2029, pentru finalizarea negocierilor de aderare # Omniapres
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că anul 2028 este termenul pe care autoritățile Republicii Moldova îl vizează pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precizând că există unele neînțelegeri publice legate de anul 2029. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. Potrivit diplomatei, 2028 nu […] The post VIDEO // Ambasadoarea UE la Chișinău clarifică termenul: 2028, nu 2029, pentru finalizarea negocierilor de aderare appeared first on Omniapres.
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai […] The post Ministra de Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, în vizită oficială la Chișinău appeared first on Omniapres.
Horoscop 22 decembrie. Ziua clarificărilor, a banilor recuperați și a pregătirilor finale # Omniapres
Finalul de an vine cu rezolvări, încasări și decizii legate de sărbători. Multe lucruri se limpezesc, iar sprijinul celor din jur contează mai mult decât de obicei. CAPRICORN Sunt numeroase lucruri de făcut, atât la serviciu, cât și acasă, și o să vă bucurați de suport din partea unor oameni care o să vă mai […] The post Horoscop 22 decembrie. Ziua clarificărilor, a banilor recuperați și a pregătirilor finale appeared first on Omniapres.
VIDEO // Dosarul contrabandei cu 1 milion de țigări: organizatorul, șoferul și soția acestuia, trimiși în judecată # Omniapres
Organizatorul unei scheme de contrabandă, șoferul unui autocamion și soția acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de scoatere ilegală din țară a aproape 1.000.000 de țigări, ascunse în tavanul dublu al semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Republica Moldova spre România. Cei doi bărbați se află în arest preventiv în penitenciar, […] The post VIDEO // Dosarul contrabandei cu 1 milion de țigări: organizatorul, șoferul și soția acestuia, trimiși în judecată appeared first on Omniapres.
BERD acordă Moldovei încă 150 de milioane de euro pentru centura Chișinău și drumul care duce spre România # Omniapres
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), destinat modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chișinău, cu impact direct asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană. Acordul de modificare la Acordul […] The post BERD acordă Moldovei încă 150 de milioane de euro pentru centura Chișinău și drumul care duce spre România appeared first on Omniapres.
Ministerul Apărării avertizează populația să manifeste prudență sporită în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și al riscurilor pentru securitatea publică. Autoritățile subliniază că, în cazul în care sunt observate drone sau fragmente ale acestora la sol, cetățenii nu trebuie să se apropie și nici să […] The post Atenție, drone! Ministerul Apărării vine cu recomandări urgente pentru populație appeared first on Omniapres.
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova pot plăti un impozit pe venit mai mic pentru anul 2025 dacă au cheltuit bani pe servicii medicale sau pe asigurare medicală facultativă. Informația a fost comunicată de deputata Victoria Belous. Potrivit acesteia, legea permite scăderea acestor cheltuieli din venitul impozabil, în limita unui plafon anual. Pentru anul 2025, […] The post Impozit mai mic pentru cei asigurați medical: ce cheltuieli pot fi deduse appeared first on Omniapres.
Autoritățile americane au decis suspendarea imediată a programului „Diversity Immigrant Visa” (DVI), cunoscut drept loteria vizelor, după atacul armat de la Universitatea Brown. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, potrivit agenției AFP. Decizia vine în contextul în care autorul atacului, Claudio Manuel Neves Valente, a intrat în Statele […] The post Washingtonul oprește loteria vizelor în urma atacului de la Brown appeared first on Omniapres.
