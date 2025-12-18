(foto) În Ucraina a fost creată o semiremorcă modulară unică
Autoblog.md, 18 decembrie 2025 13:10
Piața tehnicii de remorcare din Ucraina continuă să se dezvolte, un exemplu grăitor fiind apariția unei noutăți descrisă drept unică, de ultimă generație și de producție autohtonă – semiremorca TAD Modul Mover. Acest vehicul are o construcție modulară, care permite combinarea diferitelor module de încărcătură și baze de roți, adaptându-se la transportul mărfurilor supradimensionate și […]
• • •
Acum 15 minute
13:10
Piața tehnicii de remorcare din Ucraina continuă să se dezvolte, un exemplu grăitor fiind apariția unei noutăți descrisă drept unică, de ultimă generație și de producție autohtonă – semiremorca TAD Modul Mover. Acest vehicul are o construcție modulară, care permite combinarea diferitelor module de încărcătură și baze de roți, adaptându-se la transportul mărfurilor supradimensionate și […]
Acum 2 ore
12:20
A treia generație Nissan LEAF a început să iasă silențios de pe linia de producție transformată a uzinei Sunderland, marcând materializarea planului unic în lume EV36Zero al Nissan. Începutul producției s-a marcat cu o ceremonie. Construirea noului LEAF în Marea Britanie reprezintă o investiție de 450 milioane de lire sterline din partea Nissan în operațiunile […]
Acum 4 ore
11:00
(foto) Unui proprietar de Porsche Carrera GT i-a fost livrat supercarul pentru a doua oară # Autoblog.md
Un pasionat Porsche și colecționar, Victor Gómez din Puerto Rico, și-a văzut îndeplinită o dorință specială la Porsche Sonderwunsch Manufaktur. Al său Carrera GT, vechi de 20 de ani, a fost restaurat tehnic la starea de nou și a primit un „Salzburg Design" care amintește de legendara livrea a lui 917, câștigătorul Le Mans 1970. […]
10:10
(video) Celule pentru baterii „Made in Europe”: PowerCo deschide gigafabrica de la Salzgitter # Autoblog.md
PowerCo SE a pus în funcțiune, conform planului, gigafabrica de la Salzgitter și a produs primele Unified Cells „made in Europe". Lansarea producției reprezintă un reper important pentru Volkswagen Group (după eșecul cu Northvolt) și industria bateriilor europeană: PowerCo proiectează, dezvoltă și produce integral celule baterii în Europa, consolidând astfel suveranitatea tehnologică a companiei. Celulele […]
Acum 6 ore
09:20
BYD anunță încă un milion de mașini electrificate produse. Automobilul NEV (New Energy Vehicle) cu numărul de ordine #15.000.000 este un Denza N8L. În același timp, exemplarul este al 15.000-lea N8L produs. „15 milioane de vehicule întruchipează ritmul Chinei și reprezintă alegerea lumii. Această etapă importantă propulsează industria auto din China într-o nouă eră de […]
09:00
BYD anunță încă un milion de mașini electrificate produse. Automobilul NEV (New Energy Vehicle) cu numărul de ordine #15.000.000 este un Denza N8L. În același timp, exemplarul este al 15.000-lea N8L produs. „15 milioane de vehicule întruchipează ritmul Chinei și reprezintă alegerea lumii. Această etapă importantă propulsează industria auto din China într-o nouă eră de […] Articolul BYD laudă cu 15 milioane de NEV produse și extinde garanția bateriilor în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
17:30
Prețul petrolului european a scăzut la nivelul din ianuarie 2021. Se ieftinesc carburanții și în Moldova # Autoblog.md
Prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari per baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani, pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și al unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia. Cotația țițeiului european (BRENT) a atins aseară 58.8 dolari, cea mai scăzută din ianuarie 2021. Dar […]
17:10
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare […]
16:20
Era până acum un zvon, care circula de câteva luni… Mercedes-Benz Group AG anunță astăzi că Gorden Wagener, Chief Design Officer, va părăsi compania la 31 ianuarie 2026, la cerere proprie și prin acord mutual. Decizia face parte dintr-o serie de schimbări în top managementul Mercedes-Benz. „Aștept cu nerăbdare să colaborez cu executivii de top […]
15:30
Marca italiană de lux Maserati, confruntată cu o scădere drastică a vânzărilor în China, a lansat discounturi substanțiale pentru crossoverul Grecale, reducând prețul cu aproximativ 40%! Prețul oficial al modelului variază între 650.800 și 1.038.000 de yuani, dar cu reducerile, versiunea de bază a ajuns la circa 388.800-389.000 de yuani (echivalentul a 47.000 euro). Toate […]
14:30
Articol de: Land Rover Moldova Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul copturilor proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun. Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, […]
Ieri
12:40
Premieră mondială: Renault, primul producător cu uleiuri premium exclusiv eco-friendly # Autoblog.md
Renault Group After-Sales, împreună cu partenerul său strategic Castrol, anunță cu mândrie lansarea noii sale game co-branduite Renault Castrol GTX, formulată cu uleiuri de bază rafinate (RRBO), asigurând performanță ridicată, protecție a motorului și menținerea garanției producătorului. Cu această inițiativă, Renault Group devine primul producător auto care introduce această tehnologie avansată în specificațiile sale cele […]
11:50
General Motors a anunțat că Apple Music este acum disponibil nativ în vehiculele sale, inițial pentru anumite modele Cadillac și Chevrolet din 2025 și mai noi. Aplicația oferă acces direct la milioane de melodii, playlist-uri curate, conținut exclusiv, radio global live și recomandări personalizate, toate integrate perfect în sistemul de infotainment al vehiculului. Disponibilitatea se […]
10:50
(video) Mercedes-Benz Special Trucks prezintă cel mai luxos Unimog din toate timpurile # Autoblog.md
Mercedes-Benz Special Trucks, în colaborare cu Hellgeth Engineering, a dezvăluit un show car vizionar – o versiune de lux a legendarului Unimog, care combină robustețea și capacitățile off-road cu un nivel complet nou de confort și performanță. Prezentat cu ocazia apropierii celei de-a 80-a aniversări a modelului în anul următor, acest Unimog este cel mai […]
09:40
Motoarele termice supraviețuiesc! Noi reguli anunțate de Comisia Europeană până și după 2035 # Autoblog.md
Comisia Europeană a prezentat un nou set de măsuri ambițioase și pragmatice pentru a sprijini sectorul auto european în tranziția către mobilitate curată și o economie cu emisii reduse de carbon, asigurând în același timp competitivitatea industriei. Acesta stabilește un cadru politic ambițios, dar pragmatic, pentru a asigura neutralitatea climatică și independența strategică până în […]
09:00
(foto) Primele impresii despre noul GT electric de la Jaguar. Mai mulți jurnaliști au fost invitați să încerce mașina # Autoblog.md
Mai mulți jurnaliști de la publicații precum Top Gear, Autocar, Auto Express, Road & Track, EVO, Independent și Piston Heads au fost invitați la centrul de dezvoltare JLR din Gaydon pentru a experimenta un prototip al noului GT electric de la Jaguar, sub formă de plimbare ca pasager alături de Matt Becker, directorul de inginerie […]
16 decembrie 2025
17:00
(video) Moskvici anunță o nouă linie de mașini despre care declară fără rușine că le-a creat # Autoblog.md
Astăzi, 16 decembrie 2025, în cadrul strategiei sale de dezvoltare pe termen lung, brandul auto resuscitat Moskvici a anunțat apariția unei noi linii de produse – „М". Se declară că începe producția a două modele noi din segmentele C și D, denumite M70 și M90. Aceste mașini vor beneficia de o emblemă proprie, care evocă […]
16:00
Mai avem parte de reduceri! Cât vor costa carburanții principali miercuri, 17 decembrie # Autoblog.md
Zile favorabile pentru consumatorii de carburanți din Republica Moldova. Continuă seria de ieftiniri la pompă pentru principalele produse petroliere. Astfel, pentru ziua de miercuri, 17 decembrie, reduceri sunt setate atât pentru un litru de benzină 95, cât și pentru unul de motorină standard Euro 5. Diferența de preț dintre cele două produse ajunge la exact […]
15:20
(video) Bandă de hoți georgieni, prinsă în Chișinău. Interceptau semnalele cheilor pentru a fura din mașini # Autoblog.md
Polițiștii din capitală anunță că au destructurat activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile. Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 69.000 de lei. În urma investigațiilor s-a stabilit […]
14:50
Renault deschide cărțile de comandă pentru cel mai accesibil model electric cu patru portiere – noul Twingo. În echiparea de bază Evolution costă 19.490 euro, în timp ce echiparea superioară Techno ajunge la 21.090 euro. Cu un electromotor de 82 CP și o baterie LFP de 27.5 kWh, care oferă o autonomie mixtă de până […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Articol de: BYD Moldova BYD Moldova organizează în această sâmbătă Test Drive Day, un eveniment dedicat tuturor celor interesați de mobilitatea electrică și plug-in hybrid, la Shopping MallDova, intrarea centrală. Între orele 10:00 și 16:00, vizitatorii vor putea descoperi întreaga gamă oficială, expusă într-un format deschis, accesibil publicului larg. În plus, va fi disponibilă o […]
12:30
Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, oprește astăzi definitiv producția de vehicule la celebra sa fabrică Gläserne Manufaktur din Dresden. Este prima închidere a unei linii de producție pe teritoriul Germaniei în cei 88 de ani de existență a companiei! Ultimul vehicul produs este un ID.3 GTX de culoare roșie, semnat de toți […]
12:00
Noi planuri: Ford anunță încetarea producției de F-150 Lightning, însă se pregătește o nouă generație # Autoblog.md
După doar câțiva ani de producție, Ford Motor Company a dezvăluit planurile pentru următoarea generație a pickup-ului electric F-150 Lightning. Nu va mai fi pur pe baterie, ci va adopta tehnologia EREV. Acest model promite să combine cuplul instantaneu și experiența de conducere 100% electrică cu o autonomie estimată de peste 1100 km, datorită unui […]
11:00
Primul Bentley electric va fi un SUV, al doilea din gamă, după ce s-a renunțat la ideea de a lansa inițial un super coupe cu baterie. Mașina este deja în teste, cu un camuflaj mai lejer, însă o mare surpriză nu există. Cele mai recente imagini spion arată că va avea câte ceva de la […]
09:20
(P) Libertatea de a merge mai departe, cu un spațiu pe măsură. Škoda Octavia 4×4: mașina familiei moderne # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Pentru familiile din Moldova care caută un automobil sigur, spațios și gata de orice drum, Škoda Octavia 4×4 rămâne una dintre cele mai inspirate alegeri ale momentului. Modelul disponibil în stoc la Škoda Moldova răspunde perfect nevoilor părinților moderni: siguranță avansată, interior mare, tehnologie modernă și o gamă variată de accesorii pentru […]
09:10
Astăzi a părăsit fabrica exemplarul Maextro S800 cu numărul de ordine #10.000. Potrivit producătorului, s-a stabilit un record de timp de producție pentru o mașină de lux chineză, fiind necesare doar aproximativ 200 de zile. După 175 de zile pe piață, numărul comenzilor a depășit 18.000 de unități, iar lunar s-au livrat până acum peste […]
15 decembrie 2025
18:20
(video) No comment: Un șofer a așteptat noaptea și străzile mai libere pentru a-și pune în aplicare planul # Autoblog.md
"Spectacol" pe străzile capitalei. Pe timp de noapte, chiar prin centrul orașului, un concetățean s-a pornit să transporte cu forțele proprii o încărcătură mai neobișnuită. În loc să ia în arendă vreun microbuz, peste măsura normalului și-a încărcat la maximum automobilul, dar și remorca, cu baloți de paie. Unde intenționa să ajungă sau ce distanță […]
17:40
Câțiva producători chinezi au câștigat procese împotriva unor vloggeri pentru defăimare. Unul stă în arest # Autoblog.md
În China, mai multe procese intentate de producători auto împotriva vloggerilor și influencerilor care au răspândit informații false și defăimătoare s-au încheiat recent cu victorii pentru companii. BYD, Great Wall și Xpeng au obținut împreună compensații de aproximativ 2.3 milioane de yuani (circa 300.000 de euro). Iar într-unul dintre cazuri, autorul conținutului incriminat a fost […]
16:00
Volkswagen pregătește lansarea modelului ID. Polo, primul dintr-o serie de patru noi modele electrice în segmentele small car și compact. Acest vehicul electric compact, bazat pe conceptul ID.2all și dezvoltat pe platforma MEB+ îmbunătățită, marchează 50 de ani de la debutul primului Polo și introduce un nou limbaj de design „Pure Positive". Dimensiuni și Spațiu […]
15:10
Marii producători auto germani înregistrează cel mai scăzut profit trimestrial din 2009 # Autoblog.md
Producătorii auto germani – Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz – au traversat în trimestrul al treilea al anului 2025 cea mai dificilă perioadă din ultimii 16 ani, conform unei analize realizate de firma de consultanță și audit EY. Profitul operațional (EBIT) al celor trei giganți a scăzut cu aproape 76%, ajungând la un total de
14:40
Moldova: Prima ieftinire notabilă a unui litru de benzină 95 de la începutul sezonului rece # Autoblog.md
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în săptămâna curentă. Diminuările sunt determinate de evoluțiile descendente ale cotațiilor internaționale Platts, în special pe segmentul motorinei, potrivit ANRE. În particular, prețul unui litru de benzină 95 scade cu 12 bani, ultima dată o reducere cu peste 10 bani fiind văzută la mijloc de […] Articolul Moldova: Prima ieftinire notabilă a unui litru de benzină 95 de la începutul sezonului rece apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Peugeot a chemat jurnaliștii să testeze noul sistem de direcție cu volan dreptunghiular # Autoblog.md
Compania Peugeot a început testele reale ale sistemului de direcție steer-by-wire (fără conexiune mecanică) combinat cu un volan denumit Hypersquare. Producătorul francez a construit un prototip funcțional bazat pe modelul 2008 și a invitat jurnaliști să conducă vehiculul. Sistemul este planificat să debuteze în producție de serie pe următoarea generație Peugeot 208, devenind astfel prima […] Articolul Peugeot a chemat jurnaliștii să testeze noul sistem de direcție cu volan dreptunghiular apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Grupul Volkswagen a început o nouă fază de testare în Wolfsburg cu vehiculul său de cercetare autonom Gen.Urban. După teste intensive în medii controlate, Gen.Urban poate acum circula autonom în traficul urban real. Proiectul de cercetare își propune să analizeze cum experimentează pasagerii călătoria într-un vehicul autonom fără volan tradițional sau pedale și ce cerințe […] Articolul VW a scos la teste o mașină fără volan și pedale apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
A doua generație Rolls-Royce Ghost nu mai este un automobil exclusiv în Moldova. Deja avem înmatriculate câteva unități, iar lista urmează a fi completată. În vama Leușeni se așteaptă perfectarea documentelor pentru importul unui alt sedan de lux. Imaginile care ne-au fost expediate de un martor ne arată un exemplar cu ampatament scurt, vopsit cel […] Articolul (foto/video) Rolls-Royce Ghost nu mai este un automobil exclusiv în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Cel mai mare centru de testare a siguranței din lume a fost inaugurat de Geely și a obținut instant cinci recorduri Guinness # Autoblog.md
Grupul chinez Geely Auto a inaugurat oficial, pe 12 decembrie 2025, Centrul Global de Siguranță All-Domain din Hangzhou Bay, provincia Zhejiang, China. Această platformă devine cel mai mare laborator de testare a siguranței auto la nivel mondial, cu o suprafață construită de 81.930,745 m², stabilind nu mai puțin de cinci recorduri mondiale Guinness simultan. Investiția […] Articolul (video) Cel mai mare centru de testare a siguranței din lume a fost inaugurat de Geely și a obținut instant cinci recorduri Guinness apare prima dată în Autoblog.md.
12 decembrie 2025
17:30
Încă un an de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru cetățenii care vor reveni acasă # Autoblog.md
În această după amiază, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură un proiect de lege care extinde facilitățile fiscale și vamale pentru cetățenii care decid să revină definitiv în țară. Inițiativa, propusă de câțiva deputați, foști migranți, modifică Legea privind repatrierea bunurilor și introduce condiții mai avantajoase pentru importul de automobile și obiecte de […] Articolul Încă un an de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru cetățenii care vor reveni acasă apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Scandal în Polonia. Pentru transportul președintelui nu s-a găsit o altă mașină decât un BMW murdar # Autoblog.md
Recenta vizită a președintelui polonez Karol Nawrocki în Letonia a stârnit o adevărată furtună pe rețelele de socializare după ce au apărut fotografii cu limuzina oficială care l-a preluat de la aeroportul din Riga – un BMW murdar. Politicienii de dreapta au calificat incidentul drept „kompromitacja” și au cerut demisii, însă Ministerul Afacerilor Externe polonez […] Articolul Scandal în Polonia. Pentru transportul președintelui nu s-a găsit o altă mașină decât un BMW murdar apare prima dată în Autoblog.md.
15:10
Astăzi, 12 decembrie 2025, SEAT și CUPRA a pus oficial în funcțiune noua fabrică de asamblare a sistemelor de baterii din complexul Martorell, marcând un moment crucial în transformarea companiei și a întregii Spania în direcția electromobilității. Cu o investiție de 300 de milioane de euro, instalația acoperă 64.000 m² și poate produce o baterie […] Articolul (video) SEAT și CUPRA și-au inaugurat propria fabrică de asamblare a bateriilor apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Viteza excesivă poate face victime decedate, iar unii șoferi din Moldova încă nu înțeleg asta # Autoblog.md
Din păcate, unii șoferi din Republica Moldova, care conduc cu viteză excesivă, încă nu înțeleg că urmările acestei decizii pot duce la victime care își pierd viața. Și este necesar de memorat că implicarea într-un accident cu mașini învechite, care nu mai corespund standardelor de siguranță actuale, nu face decât să multiplice probabilitatea ca totul […] Articolul Viteza excesivă poate face victime decedate, iar unii șoferi din Moldova încă nu înțeleg asta apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Pe 7 decembrie 2025, la ora 6:00 dimineața, o mașină neagră a fost coborâtă cu macaraua de pe nava „Xuelong” pe gheața de lângă stația chineză Zhongshan din Antarctica. Este vorba despre AVATR 12 – primul sedan electric pur care a ajuns pe continent și primul vehicul electric de acest tip testat în condiții polare […] Articolul (video) AVATR 12 a ajuns în Antarctica și urmează un test extrem în condiții polare apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(video) Helmut Marko, omul care i-a adus pe Vettel și Verstappen în F1, părăsește Red Bull # Autoblog.md
După mai bine de două decenii în care a fost unul dintre cei mai influenți oameni din Formula 1, Helmut Marko a anunțat că își încheie rolul de consilier motorsport la Red Bull la finalul sezonului 2025. La 82 de ani, austriacul – considerat arhitectul principal al erei de succes a echipei și fondatorul programului […] Articolul (video) Helmut Marko, omul care i-a adus pe Vettel și Verstappen în F1, părăsește Red Bull apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche: tributul limitat pentru Ferdinand Alexander Porsche # Autoblog.md
Pe 11 decembrie 2025, Ferdinand Alexander Porsche – cunoscut sub numele de F. A. Porsche – ar fi împlinit 90 de ani. Pentru a marca această zi aniversară, producătorul auto lansează un model unic de colecție: 911 GT3 90 F. A. Porsche, o ediție limitată la doar 90 de exemplare, realizată de divizia Sonderwunsch. Unul […] Articolul (video) Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche: tributul limitat pentru Ferdinand Alexander Porsche apare prima dată în Autoblog.md.
11 decembrie 2025
18:00
După prezentarea conceptului AUDI E SUV la Auto Guangzhou 2025, urmează acum o primă privire asupra designului exterior al modelului de serie. AUDI E7X este un SUV premium progresiv, complet electric, al doilea model de serie al mărcii surori AUDI, exclusiv pentru China. Adaptat nevoilor clienților chinezi, acesta combină expertiza tehnologică a Audi cu inovațiile […] Articolul (foto) Noul AUDI E7X este gata – primele informații și data debutului apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Un tânăr de 28 de ani din Viena, Amar Dezic, a făcut senzație în toată Austria după ce a ridicat cu macaraua un Ferrari 296 GTB în valoare de aproximativ 400.000 de euro direct pe terasa apartamentului său din cartierul Floridsdorf. Planul era ca super-sportiva hibridă de 830 CP să ierneze în siguranță pe balcon, […] Articolul (video) În Austria este interzis de ținut mașina pe timp de iarnă la ”balcon” apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
Articol de: BT Leasing Moldova Leasingul financiar este unul dintre cele mai eficiente și accesibile instrumente fiscale pentru achiziția de active. 1️⃣Amortizarea = Reducerea Bazei Impozabile Activul (fără TVA) devine Mijloc Fix propriu, chiar la începutul contractului de leasing, iar valoarea lui se deduce integral ca amortizare fiscală, reducând direct profitul impozabil. 2️⃣Dobânda = Cheltuială Deductibilă […] Articolul (P) Trei Puncte Cheie care îți reduc legal baza impozabilă! apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Un Audi RS 6 Avant din 2019, cu 56.000 km la bord, a apărut pe piața auto din Ucraina într-o variantă absolut incredibilă: a fost transformat într-un dric. Mașina, vopsită într-o culoare extrem de rară și modificată complet pentru a îndeplini funcția de vehicul funerar, este acum scoasă la vânzare în Kiev la prețul de […] Articolul (foto) Să vezi și să nu crezi! Audi RS 6 transformat în dric, scos la vânzare în Kiev apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Strategia Xiaomi Auto este bine pusă pe roți, recent atingând primele 500.000 de mașini produse, activând deocamdată oficial doar pe piața internă din China. Succesul strategiei este demonstrat și prin rezultatele vânzărilor: de exemplu în noiembrie 2025 a depășit atât BMW, cât și Mercedes-Benz! Iar pentru 2026 este setat debutul a trei modele noi care […] Articolul (foto) Premierele Xiaomi Auto pentru 2026 – trei modele apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Atelierul de tuning BRABUS și-a început istoria prin a modifica automobile de marcă Mercedes-Benz și Mercedes-AMG. Ulterior serviciile s-au extins asupra mărcii smart. Acum câțiva ani, după decesul fondatorului Bodo Buschmann care ținea la tradiție, fiul său, Constantin, a decis diversificarea afacerii și astfel au apărut programe de tuning pentru modele Rolls-Royce, Range Rover și […] Articolul (video) Atelierul BRABUS își extinde serviciile asupra mărcii Bentley apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Al treilea model Geely care a trecut vreodată prin testele Euro NCAP, conform bazei de date a organizației, a devenit recent noul Starray EM-i pentru Europa. Amintim că aceasta este una din tocmai cinci denumiri ale versiunii de export, în funcție de regiune, a modelului chinez Geely Galaxy Starship 7. Specificația pentru Republica Moldova se […] Articolul (video) Euro NCAP: Geely Starray EM-i este mai sigur decât EX5 în unele aspecte apare prima dată în Autoblog.md.
08:40
Land Rover Classic a anunțat că poate crea un Defender V8 clasic personalizat în orice combinație de culori și materiale care sunt văzute pe actualul Defender OCTA. Programul Works Bespoke permite astfel clienților să asorteze un Defender clasic cu aspectul extrem al OCTA, inclusiv cele cinci culori exclusive ale acestuia. Fiecare Defender V8 clasic este […] Articolul (video) Defender V8 clasic poate obține culorile și finisajele lui Defender OCTA apare prima dată în Autoblog.md.
