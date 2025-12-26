Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat, Marco Rubio

16:50

În Parlamentul R. Moldova a fost înregistrat un proiect de lege prin care se va permite Primăriei oraşului Călăraşi, cu titlu de excepție și prin derogare de la prevederile Codului vamal și Codului fiscal, introducerea în țară şi plasarea sub regim vamal de import, a unui autobuz acordat cu titlu gratuit de către Primăria oraşului...