Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă
Ziua, 24 decembrie 2025 18:30
Locuitorii și oaspeții capitalei României vor putea vizita Catedrala Națională în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Sântul lăcașul va fi deschis zilnic, între orele 09:00 și 17:00, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, al Anului Nou și al Botezului Domnului, potrivit unui comunicat emis de Patriarhia Română. Astfel, credincioșii și pelerinii din țară […] Articolul Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
18:30
Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă # Ziua
Locuitorii și oaspeții capitalei României vor putea vizita Catedrala Națională în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Sântul lăcașul va fi deschis zilnic, între orele 09:00 și 17:00, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, al Anului Nou și al Botezului Domnului, potrivit unui comunicat emis de Patriarhia Română. Astfel, credincioșii și pelerinii din țară […] Articolul Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
18:10
Ratarea finanțării de la Fondul Monetar Internațional în toamna acestui an nu a avut un impact negativ asupra Republicii Moldova, susține președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, necesarul de finanțare a fost acoperit din surse europene, în condiții asemănătoare, transmite IPN. Radu Marian a explicat, la o emisiune televizată, […] Articolul Ratarea finanțării FMI nu are impact negativ asupra Moldovei, ne asigură Radu Marian apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Guvernul francez a condamnat miercuri decizia administrației Trump de a impune o interdicție de viză fostului comisar european Thierry Breton, una dintre figurile-cheie din spatele Actului european privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), legislație care vizează marile companii tehnologice americane, transmite Reuters. Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni de tip interdicție de intrare […] Articolul Franța condamnă interdicția de viză impusă de SUA fostului comisar european Thierry Breton apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
17:40
Prețurile la carburanți continuă să scadă și ajung la niveluri minime record, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Timp de o lună, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei pe litru și a coborât sub pragul de 19 lei. Benzina s-a ieftinit cu 1,42 lei pe litru și a ajuns sub pragul de 22 de […] Articolul Carburanții înregistrează cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Ambasada SUA la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Ziua
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în care Chargé d’Affaires Nick Pietrowicz și familia sa urează cetățenilor R. Moldova un Crăciun fericit și un An Nou prosper. În mesajul publicat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice, reprezentanții Ambasadei subliniază că sezonul sărbătorilor este […] Articolul VIDEO | Ambasada SUA la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Bloomberg: Rusia va solicita modificări la planul de pace SUA-Ucraina, considerat doar un „punct de pornire” # Ziua
Kremlinul intenționează să ceară modificări substanțiale la proiectul revizuit al planului de pace în 20 de puncte, prezentat astăzi de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor privind capacitățile militare ale Ucrainei, relatează Bloomberg, citând o sursă apropiată conducerii ruse, transmite The Moscow Times. Potrivit sursei, documentul este privit la Moscova drept un „punct de […] Articolul Bloomberg: Rusia va solicita modificări la planul de pace SUA-Ucraina, considerat doar un „punct de pornire” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
16:20
VIDEO | Anchetă amplă în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. Un recidivist ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile le lăsa să fie sfâșiate de porci # Ziua
Poliția anunță o anchetă amplă la ferma din satul Beriozchi din Anenii Noi, acolo unde un recidivist, în vârstă de 59 de ani, împreună cu alți doi suspecți, sunt acuzați de omorul mai multor persoane, iar ulterior, pentru a distruge urmele, lăsau corpurile să fie sfâșiate de porcii din gospodărie. Ancheta Inspectoratului Național de Investigații, […] Articolul VIDEO | Anchetă amplă în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. Un recidivist ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile le lăsa să fie sfâșiate de porci apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Șansele ca Ucraina și Republica Moldova să adere UE nu sunt deloc sigure, crede sociologul Dan Dungaciu # Ziua
Sociologul Dan Dungaciu se arată sceptic față de perspectivele reale de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, în contextul geopolitic actual. În opinia lui, situația legată de securitate face astăzi imposibilă o discuție realistă despre extinderea Uniunii Europene și nu se știe care va fi abordarea față de acest subiect, după încheierea războiului din […] Articolul VIDEO | Șansele ca Ucraina și Republica Moldova să adere UE nu sunt deloc sigure, crede sociologul Dan Dungaciu apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Agenția spațială rusă Roskosmos a anunțat că intenționează să construiască o centrală electrică pe Lună până în anul 2036, ca parte a programului lunar al Federației Ruse. Proiectul va fi realizat cu participarea Rosatom și a Institutului Kurceatov, potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram al agenției, relatează The Moscow Times. Potrivit Roskosmos, […] Articolul Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # Ziua
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important. Datorită acestui gest, Crăciunul va fi mai cald și mai senin pentru micuți: familia a beneficiat de un suport financiar […] Articolul NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
De Crăciun, în 25 decembrie, peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie pentru eventuale intervenții # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun, în 25 septembrie. Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să […] Articolul De Crăciun, în 25 decembrie, peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie pentru eventuale intervenții apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | O cisternă a explodat într-o parcare din Italia, provocând haos pe autostrada Milano–Napoli # Ziua
Traficul pe autostrada Milano–Napoli a fost grav perturbat marți seara, după ce o autocisternă care transporta GPL a explodat în apropierea orașului Teano, în provincia Caserta. Potrivit autorităților italiene, două vehicule grele au fost implicate într-un accident, unul dintre ele fiind o cisternă cu gaz petrolier lichefiat. În urma coliziunii, cisterna a fost cuprinsă de […] Articolul VIDEO | O cisternă a explodat într-o parcare din Italia, provocând haos pe autostrada Milano–Napoli apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
14:30
Festivitățile de Crăciun revin la Betleem după doi ani. Palestinienii speră într-un „viitor mai bun” # Ziua
După doi ani marcați de război, restricții și declin economic sever, Betleemul a reluat în acest an festivitățile de Crăciun, într-un gest simbolic prin care localnicii speră la un viitor mai bun pentru orașul considerat locul nașterii lui Iisus Hristos. Războiul din Fâșia Gaza a aruncat o umbră grea asupra Cisiordaniei, provocând o criză economică […] Articolul Festivitățile de Crăciun revin la Betleem după doi ani. Palestinienii speră într-un „viitor mai bun” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Crăciunul pe stil nou aduce primele geruri din această iarnă. Meteorologii au emis cod galben de scădere a temperaturii, fiind anunțate până la minus 13 grade în următoarele două nopți, în raioanele de nord ale Republicii Moldova. Specialiștii susțin că media zilnică a temperaturii aerului va scădea cu până la șapte grade. Astfel, la noapte, […] Articolul Vin primele nopți geroase din această iarnă. Meteorologii anunță până la minus 13 grade apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local # Ziua
Compania Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local, care utilizează sisteme moderne de stocare a energiei. Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim. „Pentru Energocom, această achiziție […] Articolul Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Structura de protecție de la Cernobîl riscă să se prăbușească după loviturile rusești, avertizează directorul centralei # Ziua
Structura de protecție construită deasupra fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unui nou atac, după ce a fost avariată de o lovitură rusească la începutul acestui an, a avertizat directorul centralei, Serghei Tarakanov, într-un interviu acordat AFP și publicat pe 23 decembrie. „Nimeni nu poate garanta că această instalație de […] Articolul Structura de protecție de la Cernobîl riscă să se prăbușească după loviturile rusești, avertizează directorul centralei apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Judecătoarea Marina Rusu denunță orchestrarea din partea „structurilor” a unui scenariu de denigrare a imaginii și de hărțuire a copiilor săi # Ziua
Judecătoarea Marina Rusu, care a lansat un apel public și a organizat un protest la CSM acuzând un tratament disproporționat și discriminatoriu la muncă, în condițiile în care este mamă a șapte copii, denunță acum pregătirea de unele „structuri ale statului” a unui scenariu de denigrare a imaginii în care să fie utilizate informații despre copiii […] Articolul Judecătoarea Marina Rusu denunță orchestrarea din partea „structurilor” a unui scenariu de denigrare a imaginii și de hărțuire a copiilor săi apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
12:40
VIDEO | Dan Dungaciu: „Scenariul cipriot a fost un eșec și nu poate fi aplicat și în cazul integrării europene a Republicii Moldova” # Ziua
Sociologul și expertul geopolitic Dan Dungaciu susține că așa-numitul „scenariu cipriot”, invocat tot mai des în discuțiile despre integrarea europeană a Republicii Moldova, reprezintă un model eșuat, care nu oferă soluții reale pentru situația de securitate din regiune. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. „Sigur că ceea ce se discută acum […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu: „Scenariul cipriot a fost un eșec și nu poate fi aplicat și în cazul integrării europene a Republicii Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziua
Angajații Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău, desfășoară, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau […] Articolul CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi sistată de miercuri, începând cu ora 13:00, până joi dimineață, la ora 05:00, anunță Primăria Chișinău. Sistarea circulației va cuprinde tronsonul între străzile A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Măsura este luată în legătură cu desfășurarea manifestațiilor cultural-artistice, dedicate ajunului Crăciunului pe […] Articolul Circulația transportului public, sistată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Ce ar avea în comun președintele organizației teritoriale a Partidului Acțiune și Solidaritate din Bălți, Iurie Beșliu, cu Alexandru Usatîi, ex-viceprimarul municipiului Bălți, candidat al Partidului Moldova Mare, formațiune exclusă de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare? La prima vedere nimic. Iurie Beșliu este președintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Bălți, reprezentantul partidului puterii în […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Ipocrizia partidului puterii se vede mai clar în Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Vlad Kulminski pune punctul pe i. „R. Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană. Exclus” # Ziua
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, nici din punct de vedere juridic, nici practic, susține ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. „Integrarea nu poate fi până la Nistru. Exclus. Imposibil”, a spus Vlad Kulminski. Acesta a explicat că o asemenea formulă […] Articolul Vlad Kulminski pune punctul pe i. „R. Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană. Exclus” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Papa Leon al XIV-lea s-a declarat profund întristat de refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun în Ucraina și a lansat din nou un apel pentru instituirea a „24 de ore de pace”, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean. Potrivit Vatican News, apelul a fost făcut marți seară, 23 decembrie, în […] Articolul Papa de la Roma propune „24 de ore de pace” după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
O tânără și o fetiță de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fumul emanat de la o sobă # Ziua
O tânără, în vârstă de 22 de ani, și o fetiță de 10 ani din satul Grozești, raionul Nisporeni, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de soba din locuință. Incendiu în casă nu a izbucnit, iar, în prezent, starea celor două persoane este stabilă. În urma cercetărilor la […] Articolul O tânără și o fetiță de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fumul emanat de la o sobă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
10:40
Zelenski a prezentat pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace. Acordul ar putea fi supus unui referendum # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit în premieră conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace discutat de Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia de aproximativ două luni. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, relatează RBC-Ucraina. Liderul de la Kiev a declarat că întregul plan de pace ar putea fi […] Articolul Zelenski a prezentat pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace. Acordul ar putea fi supus unui referendum apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
La sfârșit de an, Maia Sandu a oferit la Președinție zeci de distincții în urma decretelor semnate pe parcursul anului 2025 # Ziua
Zeci de personalități, oameni de cultură, funcționari, angajați din educație, medicină și instituții de forță au fost chemați la Președinție, acolo unde le-au fost oferite de către Maia Sandu distincții acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului. În comunicatul Președinției se menționează că distincțiile de stat au fost conferite mai multor […] Articolul La sfârșit de an, Maia Sandu a oferit la Președinție zeci de distincții în urma decretelor semnate pe parcursul anului 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea rețelelor sociale: „Suntem dispuși să extindem această listă” # Ziua
Statele Unite au interzis intrarea pe teritoriul lor pentru cinci cetățeni europeni, pe care administrația de la Washington îi consideră responsabili de presiuni exercitate asupra companiilor tehnologice americane în vederea cenzurării conținutului online. „De prea mult timp, ideologi din Europa au condus eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să sancționeze puncte de vedere americane […] Articolul Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea rețelelor sociale: „Suntem dispuși să extindem această listă” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ninsoare în nordul R. Moldova. Drumarii au ieșit pe șosele cu aproximativ 50 de utilaje speciale # Ziua
Prima ninsoare din această iarnă i-a scos la treabă pe drumarii din raioanele de nord. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în urma lapoviței și a ninsorii din noaptea trecută, pe șoselele din regiunile de nord și centru s-a format polei. Pentru a împrăștia material antiderapant, drumarii au intervenit în raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, […] Articolul Ninsoare în nordul R. Moldova. Drumarii au ieșit pe șosele cu aproximativ 50 de utilaje speciale apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea # Ziua
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj de sărbători, în care a îndemnat oamenii să întâmpine Crăciunul cu „credință, speranță și iubire darnică”, pentru a aduce pace în lumea întreagă. „Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața eternă cerească, fiul veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos coboară din cer și zămislește prin lucrarea […] Articolul VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Doi polițiști au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv # Ziua
Doi polițiști rutieri au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv, a anunțat miercuri Comitetul de Anchetă al Federației Ruse, citat de agențiile locale de presă. Potrivit autorităților, cei doi agenți au observat o persoană suspectă în apropierea unui vehicul de serviciu al poliției. În momentul în care s-au […] Articolul VIDEO | Doi polițiști au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Șeful Statului Major al forțelor armate ale Libiei, generalul Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, a murit într-un accident aviatic produs marți, 23 decembrie, în apropiere de Ankara, la scurt timp după decolarea avionului din capitala Turciei. Informația a fost confirmată de premierul libian, Abdul-Hamid Dbeibah, și de autoritățile turce, relatează Euronews și Associated Press. Potrivit autorităților […] Articolul Șeful Statului Major al Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:00
Președintele de onoare PAS Youth, organizatia de tineret a partidului de guvernare, Daniel Rotaru, a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv. Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. […] Articolul Președintele de onoare al PAS Youth, numit în funcția de Secretar de Stat al Guvernului apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:40
„Nu există date concrete”. SUA amână până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor # Ziua
Statele Unite au amânat până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor bilaterale, după ce un nou schimb de consultări nu a dus la progrese pe principalele dosare. Anunțul a fost făcut de viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, citat de Interfax. Potrivit acestuia, Rusia și SUA au desfășurat recent o nouă rundă de […] Articolul „Nu există date concrete”. SUA amână până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Ion Ceban acuză guvernarea PAS că tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali # Ziua
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare „tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali”, fapt care „riscă să izoleze R.Moldova pe plan internațional și să agraveze problemele interne”. „Această atitudine nu face decât să înrăutățească situația internă și să afecteze relațiile cu partenerii strategici. Guvernarea se face a nu […] Articolul Ion Ceban acuză guvernarea PAS că tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) celebrează astăzi, 23 decembrie, zece ani de la înființare. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții formațiunii de guvernământ susțin că, în ultimul deceniu, au reușit să scoată instituțiile statului „din mâinile oligarhilor” și să pună Republica Moldova pe „drumul european”. În mesajul lor, reprezentanții partidului notează că […] Articolul PAS a împlinit 10 ani de la fondare: „Am făcut istorie împreună. Munca nu s-a terminat” apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Crimă groaznică într-un sat din Anenii Noi. Trei muncitori ar fi fost uciși la o fermă, iar corpurile au fost lăsate să fie devorate de porci # Ziua
O crimă groaznică este investigată de polițiști în satul Beriozchi din raionul Anenii Noi. Un bărbat, în vârstă de 59 de ani, și concubina acestuia au fost reținuți fiind suspectați de omor. Aceștia ar fi ucis trei persoane, cel mai probabil din familii nevoiașe, iar ulterior ar fi aruncat corpurile victimelor să fie devorate de […] Articolul Crimă groaznică într-un sat din Anenii Noi. Trei muncitori ar fi fost uciși la o fermă, iar corpurile au fost lăsate să fie devorate de porci apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Luptătoarea Irina Rîngaci a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025, conform votului Asociației Presei Sportive din Moldova. „Anul acesta am încercat pentru prima dată luptele pe plajă și am obținut un rezultat foarte bun. Nu intenționez să mă opresc aici. Sper ca anul viitor să aducă noi realizări”, a declarat în cadrul […] Articolul Irina Rîngaci a fost desemnată sportiva anului în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Integrarea europeană, între mit și realitate. Dan Dungaciu, la ZIUA: Despre război și noua ordine geopolitică # Ziua
Va fi sau nu va fi pace degrabă? Cum se va reașeza lumea, după ce războiul se va încheia? În ce măsură lupta Europei „pentru independență” corespunde valorilor de bază ale democrației? Există șanse reale ca Republica Moldova și Ucraina să se integreze în UE? De ce este nevoie acum, mai mult ca niciodată, de […] Articolul CONTRASENS | Integrarea europeană, între mit și realitate. Dan Dungaciu, la ZIUA: Despre război și noua ordine geopolitică apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Avocatul lui Plahotniuc acuză instanța de „indicații dubioase” în selectarea martorilor apărării: Sunt tactici ce confirmă un control politic asupra dosarului # Ziua
Completul de judecată care examinează dosarul Plahotniuc este acuzat de avocatul lui Vlad Plahotniuc că intenționat ar fi aplicat o tactică prin care a menținut în lista celor 27 de martori ai apărării un număr mare de persoane care sunt vizate și în alte dosare. Într-o postare pe Facebook, Lucian Rogac declară că procedura a […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc acuză instanța de „indicații dubioase” în selectarea martorilor apărării: Sunt tactici ce confirmă un control politic asupra dosarului apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Dumitru Obadă, reales președinte la Consiliului Superior al Procurorilor pentru al doilea mandat # Ziua
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de doi ani. Acesta a fost ales unanim de cei 11 membri a CSP, în cadrul ședinței de marți 23 decembrie. Anterior, Dumitru Obadă a fost ales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pe 3 ianuarie 2024. El […] Articolul Dumitru Obadă, reales președinte la Consiliului Superior al Procurorilor pentru al doilea mandat apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Ziua
Autoritățile din județul Sibiu au declanșat, marți după-amiază, Planul Roșu de Intervenție, după ce tavanul piscinei interioare a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbușit. Incidentul a avut loc la o unitate de cazare situată la ieșirea din oraș spre Rășinari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, până în acest moment, opt persoane […] Articolul Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Proiectul va intra în vigoare la data în care vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru eliberarea noului model al permisului de conducere de model 2025, dar nu […] Articolul De anul viitor, șoferilor le vor fi eliberate carnete auto de model nou apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Veaceslav Ioniță spune că statul a redus cheltuielile pentru educație cu 5 miliarde de lei: Investim tot mai puțin în acest domeniu. Ne omorâm viitorul # Ziua
Expertul economic „IDIS Viitorul”, Veaceslav Ioniță, susține că protestele profesorilor și solicitările de majorare a salariilor sunt pe deplin justificate, pentru că diferența dintre lefurile angajaților din educație și cele ale altor categorii de bugetari crește constant de la an la altul, iar în prezent a ajuns la 25 la sută. Acest lucru se datorează […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță spune că statul a redus cheltuielile pentru educație cu 5 miliarde de lei: Investim tot mai puțin în acest domeniu. Ne omorâm viitorul apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ministerul Agriculturii renunță la licențierea obligatorie pentru importul de cereale din Ucraina. Fermierii, îngrijorați de fluctuațiile prețurilor # Ziua
După doi ani de la instituire, Ministerul Agriculturii anunță că renunță, din 2026, la mecanismul de licențiere a importului de cereale din Ucraina. Procedura nu va mai fi prelungită și se va reveni la un regim obișnuit de import, a precizat ministrul Ludmila Catlabuga. „Legea nr. 170 nu mai presupune extinderea regimului de licențiere, așa că vom intra […] Articolul Ministerul Agriculturii renunță la licențierea obligatorie pentru importul de cereale din Ucraina. Fermierii, îngrijorați de fluctuațiile prețurilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Umerov a revenit la Kiev și i-a raportat lui Zelenski despre negocierile cu SUA. Ucraina pregătește documente-cheie pentru pașii următori # Ziua
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și șeful delegației ucrainene de negocieri, Rustem Umerov, a revenit în Ucraina după o deplasare externă de durată și, împreună cu șeful Statului Major General, Andrei Gnatov, i-a prezentat președintelui Volodimir Zelenski un raport detaliat privind negocierile purtate cu Statele Unite. Șeful statului ucrainean a anunțat […] Articolul Umerov a revenit la Kiev și i-a raportat lui Zelenski despre negocierile cu SUA. Ucraina pregătește documente-cheie pentru pașii următori apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Fostul primar al satului Puhoi, trimis ambasador în China, iar fondatoarea Soros Moldova, înaintată ambasadoare în Franța # Ziua
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru […] Articolul Fostul primar al satului Puhoi, trimis ambasador în China, iar fondatoarea Soros Moldova, înaintată ambasadoare în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi vor purta numele # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat construirea unui nou tip de nave militare puternic înarmate, care vor constitui o clasă distinctă și vor purta numele „Trump”. Anunțul a fost făcut luni seară, la reședința sa de la Mar-a-Lago, în prezența secretarului apărării Pete Hegseth, a secretarului de stat Marco Rubio și a ministrului Marinei, […] Articolul Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi vor purta numele apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
ANSA anunță că a încheiat procesul de nimicire a unui lot de peste 132 de mii de ouă contaminate cu antibioticul Salinomicin # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin. Este vorba de o cantitate totală de peste 132 de mii de ouă, care inițial a fost retrasă de pe piață. Potrivit ANSA, produsele au fost procesate […] Articolul ANSA anunță că a încheiat procesul de nimicire a unui lot de peste 132 de mii de ouă contaminate cu antibioticul Salinomicin apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Proiectul noului terminal al Aeroportului Chișinău va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării # Ziua
Proiectul noului terminal al Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” va costa 160 de milioane de lei, iar după finalizarea reconstrucției aerogara își va mări capacitatea până la 7,5milioane de pasageri. Declarația a fost făcută de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, care a precizat că banii pentru modernizări nu provin din împrumuturi sau finanțări externe. Administratorul Aeroportului a […] Articolul Proiectul noului terminal al Aeroportului Chișinău va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Dosarul Plahotniuc, analizat de presa italiană: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele guvernării, ai cărei exponenți nu au niciun dosar în ultimii cinci ani # Ziua
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația italiană „Il Giornale d’Italia” avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire la […] Articolul Dosarul Plahotniuc, analizat de presa italiană: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele guvernării, ai cărei exponenți nu au niciun dosar în ultimii cinci ani apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.