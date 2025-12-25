VIDEO | Populația R. Moldova a fost mințită de PAS în campania electorală, spune Dan Dungaciu: „A fost o păcăleală enormă”
Ziua, 25 decembrie 2025 13:20
Sociologul român Dan Dungaciu afirmă că PAS și-a încălcat flagrant promisiunile făcute în campania electorală, iar efectele se vor vedea atât în erodarea încrederii în acest partid, cât și în scăderea credibilității Uniunii Europene în rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit lui, UE este percepută drept „girantul” PAS, iar această asociere riscă să afecteze inclusiv proiectul european. […] Articolul VIDEO | Populația R. Moldova a fost mințită de PAS în campania electorală, spune Dan Dungaciu: „A fost o păcăleală enormă” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
12:50
VIDEO | Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru cetățenii moldoveni: „Dorim ce e mai bun pentru voi și familiile voastre” # Ziua
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj pentru cetățenii moldoveni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aceasta a trecut în revistă evenimentele legate de relațiile bilaterale, care au marcat, menționând că 2025 a fost unul „foarte bun pentru Republica Moldova”. „2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Pot […] Articolul VIDEO | Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru cetățenii moldoveni: „Dorim ce e mai bun pentru voi și familiile voastre” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
12:30
Salarii și protecție socială sporită pentru angajații din educație. Primăria Chișinău semnează un acord cu o organizație sindicală # Ziua
Drepturi clare, condiții mai bune de muncă și protecție pentru toți angajații din educație sunt prevăzute în Convenția Colectivă de Muncă pentru anii 2026–2030, semnată pe 24 decembrie de autoritățile locale și Centrul Sindical Ramural Teritorial Chișinău din Domeniul Educației și Științei, transmite IPN. Potrivit primarului general, Ion Ceban, documentul reprezintă un pas important pentru […] Articolul Salarii și protecție socială sporită pentru angajații din educație. Primăria Chișinău semnează un acord cu o organizație sindicală apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Aeroportul din Chișinău crapă pe la încheieturi. Autoritățile anunță un nou record de pasageri: 6 milioane în 2025 # Ziua
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău a marcat în ajun de Crăciun un moment istoric pentru aviația civilă din Republica Moldova: atingerea pragului de 6 milioane de pasageri într-un singur an, ceea ce reprezintă o premieră absolută. Pasagerul cu numărul 6 milioane este o tânără din Chișinău, care a fost întâmpinată la aterizare cu muzică, aplauze, […] Articolul Aeroportul din Chișinău crapă pe la încheieturi. Autoritățile anunță un nou record de pasageri: 6 milioane în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
11:00
IGP, acuzat de un lider de partid de mușamalizarea incidentului cu împușcături de la Inspectoratul Centru. Cernăuțeanu: Îl invit la fața locului să-i arăt probele # Ziua
Poliția Națională ar fi încercat să mușamalizeze incidentul cu împușcăturile de la Inspectoratul Centru din Chișinău, inclusiv să ascundă probe și numărul adevărat de gloanțe trase. Este acuzația liderului Partidului Schimbării, avocatul Ștefan Gligor, care precizează că polițistul scandalagiu, fiind beat, ar fi golit două încărcătoare ale armei personale, în timp ce autoritățile susțin că […] Articolul IGP, acuzat de un lider de partid de mușamalizarea incidentului cu împușcături de la Inspectoratul Centru. Cernăuțeanu: Îl invit la fața locului să-i arăt probele apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski, despre dorințele ucrainenilor, într-un mesaj adresat națiunii în Ajunul Crăciunului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, într-un discurs marcat de război, suferință, dar și de apeluri la unitate și speranță. Liderul de la Kiev a amintit tradiția potrivit căreia, în noaptea de Crăciun, „cerurile se deschid”, iar oamenii își pot pune o dorință care să se împlinească. „Astăzi, cu toții avem […] Articolul „Fie ca Putin să piară”. Zelenski, despre dorințele ucrainenilor, într-un mesaj adresat națiunii în Ajunul Crăciunului apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Fostul șef al Procuraturii Generale, Dumitru Robu, scapă de ancheta disciplinară. CSP anunță că a expirat termenul de prescripție # Ziua
Fostul procuror general interimar Dumitru Robu nu va mai fi anchetat în cadrul unei proceduri disciplinare, care a fost inițiată de Consiliul Superior al Procurorilor la începutul lunii decembrie în urma unei sesizări. CSP anunță că, în 24 decembrie, comisia de disciplină, creată pentru acest caz, a constat expirarea termenului de prescripție. „În urma verificării sesizării în cadrul ședinței […] Articolul Fostul șef al Procuraturii Generale, Dumitru Robu, scapă de ancheta disciplinară. CSP anunță că a expirat termenul de prescripție apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Atacuri rusești în sudul și estul Ucrainei. Morți și zeci de răniți în regiunile Odesa și Harkov # Ziua
Forțele ruse au lansat noi atacuri nocturne asupra Ucrainei, vizând infrastructura portuară, industrială și zone civile din regiunile Odesa și Harkov. Bilanțul provizoriu indică mai multe victime, clădiri distruse și incendii, intervenția serviciilor de urgență fiind în plină desfășurare. În cursul nopții, armata rusă a lovit din nou infrastructura portuară și industrială din regiunea Odesa. […] Articolul VIDEO | Atacuri rusești în sudul și estul Ucrainei. Morți și zeci de răniți în regiunile Odesa și Harkov apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
07:30
„Astăzi se oferă omului posibilitatea de a lucra desăvârșirea”. Pastorala Mitropolitului Basarabiei cu ocazia Nașterii Domnului # Ziua
Mitropolitul Basarabiei a transmis clerului și credincioșilor pastorala de Crăciun, în care explică esența acestei importante sărbători Creștine. ÎPS Petru menționează că Nașterea Domnului reprezintă intrarea veșniciei în viața omului și aduce pacea cea adevărată. „Naşterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veşniciei în prezentul nostru, o deschidere a […] Articolul „Astăzi se oferă omului posibilitatea de a lucra desăvârșirea”. Pastorala Mitropolitului Basarabiei cu ocazia Nașterii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:30
Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă # Ziua
Locuitorii și oaspeții capitalei României vor putea vizita Catedrala Națională în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Sântul lăcașul va fi deschis zilnic, între orele 09:00 și 17:00, cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, al Anului Nou și al Botezului Domnului, potrivit unui comunicat emis de Patriarhia Română. Astfel, credincioșii și pelerinii din țară […] Articolul Catedrala Națională din București, redeschisă pentru vizitatori, în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Ratarea finanțării de la Fondul Monetar Internațional în toamna acestui an nu a avut un impact negativ asupra Republicii Moldova, susține președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, necesarul de finanțare a fost acoperit din surse europene, în condiții asemănătoare, transmite IPN. Radu Marian a explicat, la o emisiune televizată, […] Articolul Ratarea finanțării FMI nu are impact negativ asupra Moldovei, ne asigură Radu Marian apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Guvernul francez a condamnat miercuri decizia administrației Trump de a impune o interdicție de viză fostului comisar european Thierry Breton, una dintre figurile-cheie din spatele Actului european privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), legislație care vizează marile companii tehnologice americane, transmite Reuters. Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni de tip interdicție de intrare […] Articolul Franța condamnă interdicția de viză impusă de SUA fostului comisar european Thierry Breton apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Prețurile la carburanți continuă să scadă și ajung la niveluri minime record, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Timp de o lună, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei pe litru și a coborât sub pragul de 19 lei. Benzina s-a ieftinit cu 1,42 lei pe litru și a ajuns sub pragul de 22 de […] Articolul Carburanții înregistrează cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Ambasada SUA la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Ziua
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în care Chargé d’Affaires Nick Pietrowicz și familia sa urează cetățenilor R. Moldova un Crăciun fericit și un An Nou prosper. În mesajul publicat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice, reprezentanții Ambasadei subliniază că sezonul sărbătorilor este […] Articolul VIDEO | Ambasada SUA la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor R. Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Bloomberg: Rusia va solicita modificări la planul de pace SUA-Ucraina, considerat doar un „punct de pornire” # Ziua
Kremlinul intenționează să ceară modificări substanțiale la proiectul revizuit al planului de pace în 20 de puncte, prezentat astăzi de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor privind capacitățile militare ale Ucrainei, relatează Bloomberg, citând o sursă apropiată conducerii ruse, transmite The Moscow Times. Potrivit sursei, documentul este privit la Moscova drept un „punct de […] Articolul Bloomberg: Rusia va solicita modificări la planul de pace SUA-Ucraina, considerat doar un „punct de pornire” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Anchetă amplă în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. Un recidivist ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile le lăsa să fie sfâșiate de porci # Ziua
Poliția anunță o anchetă amplă la ferma din satul Beriozchi din Anenii Noi, acolo unde un recidivist, în vârstă de 59 de ani, împreună cu alți doi suspecți, sunt acuzați de omorul mai multor persoane, iar ulterior, pentru a distruge urmele, lăsau corpurile să fie sfâșiate de porcii din gospodărie. Ancheta Inspectoratului Național de Investigații, […] Articolul VIDEO | Anchetă amplă în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. Un recidivist ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile le lăsa să fie sfâșiate de porci apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Șansele ca Ucraina și Republica Moldova să adere UE nu sunt deloc sigure, crede sociologul Dan Dungaciu # Ziua
Sociologul Dan Dungaciu se arată sceptic față de perspectivele reale de integrare europeană ale Republicii Moldova și Ucrainei, în contextul geopolitic actual. În opinia lui, situația legată de securitate face astăzi imposibilă o discuție realistă despre extinderea Uniunii Europene și nu se știe care va fi abordarea față de acest subiect, după încheierea războiului din […] Articolul VIDEO | Șansele ca Ucraina și Republica Moldova să adere UE nu sunt deloc sigure, crede sociologul Dan Dungaciu apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Agenția spațială rusă Roskosmos a anunțat că intenționează să construiască o centrală electrică pe Lună până în anul 2036, ca parte a programului lunar al Federației Ruse. Proiectul va fi realizat cu participarea Rosatom și a Institutului Kurceatov, potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram al agenției, relatează The Moscow Times. Potrivit Roskosmos, […] Articolul Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # Ziua
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important. Datorită acestui gest, Crăciunul va fi mai cald și mai senin pentru micuți: familia a beneficiat de un suport financiar […] Articolul NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
De Crăciun, în 25 decembrie, peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie pentru eventuale intervenții # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun, în 25 septembrie. Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să […] Articolul De Crăciun, în 25 decembrie, peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie pentru eventuale intervenții apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | O cisternă a explodat într-o parcare din Italia, provocând haos pe autostrada Milano–Napoli # Ziua
Traficul pe autostrada Milano–Napoli a fost grav perturbat marți seara, după ce o autocisternă care transporta GPL a explodat în apropierea orașului Teano, în provincia Caserta. Potrivit autorităților italiene, două vehicule grele au fost implicate într-un accident, unul dintre ele fiind o cisternă cu gaz petrolier lichefiat. În urma coliziunii, cisterna a fost cuprinsă de […] Articolul VIDEO | O cisternă a explodat într-o parcare din Italia, provocând haos pe autostrada Milano–Napoli apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Festivitățile de Crăciun revin la Betleem după doi ani. Palestinienii speră într-un „viitor mai bun” # Ziua
După doi ani marcați de război, restricții și declin economic sever, Betleemul a reluat în acest an festivitățile de Crăciun, într-un gest simbolic prin care localnicii speră la un viitor mai bun pentru orașul considerat locul nașterii lui Iisus Hristos. Războiul din Fâșia Gaza a aruncat o umbră grea asupra Cisiordaniei, provocând o criză economică […] Articolul Festivitățile de Crăciun revin la Betleem după doi ani. Palestinienii speră într-un „viitor mai bun” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Crăciunul pe stil nou aduce primele geruri din această iarnă. Meteorologii au emis cod galben de scădere a temperaturii, fiind anunțate până la minus 13 grade în următoarele două nopți, în raioanele de nord ale Republicii Moldova. Specialiștii susțin că media zilnică a temperaturii aerului va scădea cu până la șapte grade. Astfel, la noapte, […] Articolul Vin primele nopți geroase din această iarnă. Meteorologii anunță până la minus 13 grade apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local # Ziua
Compania Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local, care utilizează sisteme moderne de stocare a energiei. Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim. „Pentru Energocom, această achiziție […] Articolul Energocom a achiziționat în premieră energie electrică din baterii de stocare de la un producător local apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:30
Structura de protecție de la Cernobîl riscă să se prăbușească după loviturile rusești, avertizează directorul centralei # Ziua
Structura de protecție construită deasupra fostei centrale nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unui nou atac, după ce a fost avariată de o lovitură rusească la începutul acestui an, a avertizat directorul centralei, Serghei Tarakanov, într-un interviu acordat AFP și publicat pe 23 decembrie. „Nimeni nu poate garanta că această instalație de […] Articolul Structura de protecție de la Cernobîl riscă să se prăbușească după loviturile rusești, avertizează directorul centralei apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Judecătoarea Marina Rusu denunță orchestrarea din partea „structurilor” a unui scenariu de denigrare a imaginii și de hărțuire a copiilor săi # Ziua
Judecătoarea Marina Rusu, care a lansat un apel public și a organizat un protest la CSM acuzând un tratament disproporționat și discriminatoriu la muncă, în condițiile în care este mamă a șapte copii, denunță acum pregătirea de unele „structuri ale statului” a unui scenariu de denigrare a imaginii în care să fie utilizate informații despre copiii […] Articolul Judecătoarea Marina Rusu denunță orchestrarea din partea „structurilor” a unui scenariu de denigrare a imaginii și de hărțuire a copiilor săi apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Dan Dungaciu: „Scenariul cipriot a fost un eșec și nu poate fi aplicat și în cazul integrării europene a Republicii Moldova” # Ziua
Sociologul și expertul geopolitic Dan Dungaciu susține că așa-numitul „scenariu cipriot”, invocat tot mai des în discuțiile despre integrarea europeană a Republicii Moldova, reprezintă un model eșuat, care nu oferă soluții reale pentru situația de securitate din regiune. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. „Sigur că ceea ce se discută acum […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu: „Scenariul cipriot a fost un eșec și nu poate fi aplicat și în cazul integrării europene a Republicii Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziua
Angajații Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău, desfășoară, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau […] Articolul CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi sistată de miercuri, începând cu ora 13:00, până joi dimineață, la ora 05:00, anunță Primăria Chișinău. Sistarea circulației va cuprinde tronsonul între străzile A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Măsura este luată în legătură cu desfășurarea manifestațiilor cultural-artistice, dedicate ajunului Crăciunului pe […] Articolul Circulația transportului public, sistată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Ce ar avea în comun președintele organizației teritoriale a Partidului Acțiune și Solidaritate din Bălți, Iurie Beșliu, cu Alexandru Usatîi, ex-viceprimarul municipiului Bălți, candidat al Partidului Moldova Mare, formațiune exclusă de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare? La prima vedere nimic. Iurie Beșliu este președintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Bălți, reprezentantul partidului puterii în […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Ipocrizia partidului puterii se vede mai clar în Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Vlad Kulminski pune punctul pe i. „R. Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană. Exclus” # Ziua
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, nici din punct de vedere juridic, nici practic, susține ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. „Integrarea nu poate fi până la Nistru. Exclus. Imposibil”, a spus Vlad Kulminski. Acesta a explicat că o asemenea formulă […] Articolul Vlad Kulminski pune punctul pe i. „R. Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană. Exclus” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Papa Leon al XIV-lea s-a declarat profund întristat de refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun în Ucraina și a lansat din nou un apel pentru instituirea a „24 de ore de pace”, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean. Potrivit Vatican News, apelul a fost făcut marți seară, 23 decembrie, în […] Articolul Papa de la Roma propune „24 de ore de pace” după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
O tânără și o fetiță de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fumul emanat de la o sobă # Ziua
O tânără, în vârstă de 22 de ani, și o fetiță de 10 ani din satul Grozești, raionul Nisporeni, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de soba din locuință. Incendiu în casă nu a izbucnit, iar, în prezent, starea celor două persoane este stabilă. În urma cercetărilor la […] Articolul O tânără și o fetiță de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fumul emanat de la o sobă apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Zelenski a prezentat pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace. Acordul ar putea fi supus unui referendum # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit în premieră conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace discutat de Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia de aproximativ două luni. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, relatează RBC-Ucraina. Liderul de la Kiev a declarat că întregul plan de pace ar putea fi […] Articolul Zelenski a prezentat pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace. Acordul ar putea fi supus unui referendum apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
La sfârșit de an, Maia Sandu a oferit la Președinție zeci de distincții în urma decretelor semnate pe parcursul anului 2025 # Ziua
Zeci de personalități, oameni de cultură, funcționari, angajați din educație, medicină și instituții de forță au fost chemați la Președinție, acolo unde le-au fost oferite de către Maia Sandu distincții acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului. În comunicatul Președinției se menționează că distincțiile de stat au fost conferite mai multor […] Articolul La sfârșit de an, Maia Sandu a oferit la Președinție zeci de distincții în urma decretelor semnate pe parcursul anului 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea rețelelor sociale: „Suntem dispuși să extindem această listă” # Ziua
Statele Unite au interzis intrarea pe teritoriul lor pentru cinci cetățeni europeni, pe care administrația de la Washington îi consideră responsabili de presiuni exercitate asupra companiilor tehnologice americane în vederea cenzurării conținutului online. „De prea mult timp, ideologi din Europa au condus eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să sancționeze puncte de vedere americane […] Articolul Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea rețelelor sociale: „Suntem dispuși să extindem această listă” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ninsoare în nordul R. Moldova. Drumarii au ieșit pe șosele cu aproximativ 50 de utilaje speciale # Ziua
Prima ninsoare din această iarnă i-a scos la treabă pe drumarii din raioanele de nord. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în urma lapoviței și a ninsorii din noaptea trecută, pe șoselele din regiunile de nord și centru s-a format polei. Pentru a împrăștia material antiderapant, drumarii au intervenit în raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, […] Articolul Ninsoare în nordul R. Moldova. Drumarii au ieșit pe șosele cu aproximativ 50 de utilaje speciale apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea # Ziua
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj de sărbători, în care a îndemnat oamenii să întâmpine Crăciunul cu „credință, speranță și iubire darnică”, pentru a aduce pace în lumea întreagă. „Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața eternă cerească, fiul veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos coboară din cer și zămislește prin lucrarea […] Articolul VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Doi polițiști au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv # Ziua
Doi polițiști rutieri au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv, a anunțat miercuri Comitetul de Anchetă al Federației Ruse, citat de agențiile locale de presă. Potrivit autorităților, cei doi agenți au observat o persoană suspectă în apropierea unui vehicul de serviciu al poliției. În momentul în care s-au […] Articolul VIDEO | Doi polițiști au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Șeful Statului Major al forțelor armate ale Libiei, generalul Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, a murit într-un accident aviatic produs marți, 23 decembrie, în apropiere de Ankara, la scurt timp după decolarea avionului din capitala Turciei. Informația a fost confirmată de premierul libian, Abdul-Hamid Dbeibah, și de autoritățile turce, relatează Euronews și Associated Press. Potrivit autorităților […] Articolul Șeful Statului Major al Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia apare prima dată în ZIUA.md.
23 decembrie 2025
19:00
Președintele de onoare PAS Youth, organizatia de tineret a partidului de guvernare, Daniel Rotaru, a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv. Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. […] Articolul Președintele de onoare al PAS Youth, numit în funcția de Secretar de Stat al Guvernului apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
„Nu există date concrete”. SUA amână până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor # Ziua
Statele Unite au amânat până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor bilaterale, după ce un nou schimb de consultări nu a dus la progrese pe principalele dosare. Anunțul a fost făcut de viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, citat de Interfax. Potrivit acestuia, Rusia și SUA au desfășurat recent o nouă rundă de […] Articolul „Nu există date concrete”. SUA amână până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Ion Ceban acuză guvernarea PAS că tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali # Ziua
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare „tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali”, fapt care „riscă să izoleze R.Moldova pe plan internațional și să agraveze problemele interne”. „Această atitudine nu face decât să înrăutățească situația internă și să afecteze relațiile cu partenerii strategici. Guvernarea se face a nu […] Articolul Ion Ceban acuză guvernarea PAS că tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) celebrează astăzi, 23 decembrie, zece ani de la înființare. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții formațiunii de guvernământ susțin că, în ultimul deceniu, au reușit să scoată instituțiile statului „din mâinile oligarhilor” și să pună Republica Moldova pe „drumul european”. În mesajul lor, reprezentanții partidului notează că […] Articolul PAS a împlinit 10 ani de la fondare: „Am făcut istorie împreună. Munca nu s-a terminat” apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Crimă groaznică într-un sat din Anenii Noi. Trei muncitori ar fi fost uciși la o fermă, iar corpurile au fost lăsate să fie devorate de porci # Ziua
O crimă groaznică este investigată de polițiști în satul Beriozchi din raionul Anenii Noi. Un bărbat, în vârstă de 59 de ani, și concubina acestuia au fost reținuți fiind suspectați de omor. Aceștia ar fi ucis trei persoane, cel mai probabil din familii nevoiașe, iar ulterior ar fi aruncat corpurile victimelor să fie devorate de […] Articolul Crimă groaznică într-un sat din Anenii Noi. Trei muncitori ar fi fost uciși la o fermă, iar corpurile au fost lăsate să fie devorate de porci apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Luptătoarea Irina Rîngaci a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025, conform votului Asociației Presei Sportive din Moldova. „Anul acesta am încercat pentru prima dată luptele pe plajă și am obținut un rezultat foarte bun. Nu intenționez să mă opresc aici. Sper ca anul viitor să aducă noi realizări”, a declarat în cadrul […] Articolul Irina Rîngaci a fost desemnată sportiva anului în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Integrarea europeană, între mit și realitate. Dan Dungaciu, la ZIUA: Despre război și noua ordine geopolitică # Ziua
Va fi sau nu va fi pace degrabă? Cum se va reașeza lumea, după ce războiul se va încheia? În ce măsură lupta Europei „pentru independență” corespunde valorilor de bază ale democrației? Există șanse reale ca Republica Moldova și Ucraina să se integreze în UE? De ce este nevoie acum, mai mult ca niciodată, de […] Articolul CONTRASENS | Integrarea europeană, între mit și realitate. Dan Dungaciu, la ZIUA: Despre război și noua ordine geopolitică apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Avocatul lui Plahotniuc acuză instanța de „indicații dubioase” în selectarea martorilor apărării: Sunt tactici ce confirmă un control politic asupra dosarului # Ziua
Completul de judecată care examinează dosarul Plahotniuc este acuzat de avocatul lui Vlad Plahotniuc că intenționat ar fi aplicat o tactică prin care a menținut în lista celor 27 de martori ai apărării un număr mare de persoane care sunt vizate și în alte dosare. Într-o postare pe Facebook, Lucian Rogac declară că procedura a […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc acuză instanța de „indicații dubioase” în selectarea martorilor apărării: Sunt tactici ce confirmă un control politic asupra dosarului apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Dumitru Obadă, reales președinte la Consiliului Superior al Procurorilor pentru al doilea mandat # Ziua
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de doi ani. Acesta a fost ales unanim de cei 11 membri a CSP, în cadrul ședinței de marți 23 decembrie. Anterior, Dumitru Obadă a fost ales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pe 3 ianuarie 2024. El […] Articolul Dumitru Obadă, reales președinte la Consiliului Superior al Procurorilor pentru al doilea mandat apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Ziua
Autoritățile din județul Sibiu au declanșat, marți după-amiază, Planul Roșu de Intervenție, după ce tavanul piscinei interioare a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbușit. Incidentul a avut loc la o unitate de cazare situată la ieșirea din oraș spre Rășinari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, până în acest moment, opt persoane […] Articolul Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție apare prima dată în ZIUA.md.
