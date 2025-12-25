VIDEO | Populația R. Moldova a fost mințită de PAS în campania electorală, spune Dan Dungaciu: „A fost o păcăleală enormă”

17:00

O crimă groaznică este investigată de polițiști în satul Beriozchi din raionul Anenii Noi. Un bărbat, în vârstă de 59 de ani, și concubina acestuia au fost reținuți fiind suspectați de omor. Aceștia ar fi ucis trei persoane, cel mai probabil din familii nevoiașe, iar ulterior ar fi aruncat corpurile victimelor să fie devorate de […]