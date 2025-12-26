(VIDEO) Droguri în valoare de peste 5,5 milioane lei, scoase din circuit: Doi tineri, reținuți

09:00

Igor Grosu, președinte Parlamentului de la Chișinău, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova. El a urat tuturor „Crăciun Fericit" și a făcut un apel la unitate, subliniind importanța acestei sărbători. „Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de […]