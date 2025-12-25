Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești, renovat
Vocea Basarabiei, 25 decembrie 2025 19:00
Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești a fost renovat, oferind condiții mai bune de tratament pentru pacienți și un mediu de lucru mai confortabil pentru personalul medical. Lucrările de renovare a clădirii au inclus termoizolarea pereților și tencuirea fațadei, reparația soclului și a scărilor exterioare, înlocuirea tâmplăriei vechi și montarea ferestrelor noi, lucrări de finisare […] Articolul Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești, renovat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
19:30
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au intrat începând de astăzi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării întregii comunități educaționale. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 […] Articolul Elevii din Republica Moldova au intrat în vacanța de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
19:00
Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești a fost renovat, oferind condiții mai bune de tratament pentru pacienți și un mediu de lucru mai confortabil pentru personalul medical. Lucrările de renovare a clădirii au inclus termoizolarea pereților și tencuirea fațadei, reparația soclului și a scărilor exterioare, înlocuirea tâmplăriei vechi și montarea ferestrelor noi, lucrări de finisare […] Articolul Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești, renovat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
18:20
Peste 100 de presupuși membri ai grupării teroriste Stat Islamic, reținuți în Turcia # Vocea Basarabiei
Autoritățile turce au reținut 115 presupuși membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun și de Anul Nou în țară”, a declarat joi biroul procurorului șef al metropolei Istanbul. Poliția din Istanbul a obținut informații conform cărora membri ai grupării plănuiau atacuri în Turcia, în special […] Articolul Peste 100 de presupuși membri ai grupării teroriste Stat Islamic, reținuți în Turcia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
16:40
Comisia Europeană a prezentat o strategie de soluționare a crizei locuințelor în întreg blocul comunitar. Este primul plan prezentat pentru locuințe accesibile, pe fondul scumpirilor rapide și al supraturismului, care pune presiune asupra piețelor locale. „Europa trebuie să-și asume colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor, care afectează milioane de cetățeni și să ia măsuri necesare”, a […] Articolul Comisia Europeană prezintă strategia pentru criza locuințelor în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Zeci de copii din diaspora, descoperă în aceste zile tradițiile sărbătorilor de iarnă din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Patruzeci de copii din diaspora participă la cea de-a doua ediție a programului „DOR de Tradiții”, care se desfășoară, în perioada 24-29 decembrie, în Republica Moldova. Programul este destinat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, stabiliți peste hotare, descendenți ai familiilor originare din Republica Moldova. Pe parcursul celor șase zile […] Articolul Zeci de copii din diaspora, descoperă în aceste zile tradițiile sărbătorilor de iarnă din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu aproximativ 150 de unități de tehnică, sunt la datorie de Crăciun pe stil nou pentru a asigura siguranța cetățenilor. Salvatorii și pompierii sunt dislocați în detașamente de intervenție și activează în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale. Pentru prevenirea incidentelor, IGSU îndeamnă cetățenii să […] Articolul Sute de salvatori și pompieri, la datorie de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
15:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 25.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a fost huiduit în seara de 24 decembrie de o parte dintre spectatorii prezenți la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub. Acesta a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare, însă a fost întâmpinat cu huiduieli, care s-au menținut pe întreaga durată a discursului. La un […] Articolul (VIDEO) Primarul Ion Ceban, huiduit la concertul trupei Zdob și Zdub apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
12:50
Două persoane au decedat într-un incendiu produs miercuri, 24 decembrie, într-o locuință din municipiul Hâncești. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcaşu. Potrivit sursei citate, flăcările au cuprins întreaga casă, iar bunurile materiale au fost distruse în totalitate. Pompierii au efectuat demontarea […] Articolul Incendiu la Hâncești: Două persoane au decedat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
11:10
Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru al Basarabiei: „Fie ca Pruncul născut în Betleem să aducă pace familiilor, întărire celor încercați și nădejde celor deznădăjduiți” # Vocea Basarabiei
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, a transmis în Pastorala de Crăciun, un mesaj profund de pace, comuniune și responsabilitate creștină. El a subliniat că Nașterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veșniciei în prezentul nostru, o deschidere a cerului către pământ, prin care întreaga creație este chemată la înnoire. Mitropolitul […] Articolul Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru al Basarabiei: „Fie ca Pruncul născut în Betleem să aducă pace familiilor, întărire celor încercați și nădejde celor deznădăjduiți” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
(VIDEO) „Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind tradiția conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pot pune o singură dorință. „Fie ca el (Putin, n.red. ) să piară, poate că ne gândim fiecare în sinea noastră” a spus el în mesaj. „«Fie ca el să piară», […] Articolul (VIDEO) „Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
(VIDEO) Oficiali de la Chișinău, mesaje de felicitare pentru cetățeni: „Crăciun fericit!” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu și întreaga echipă de miniștri au adresat mesaje de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Într-un mesaj video, premierul Alexandru Munteanu le-a urat cetățenilor sărbători fericite. „Dragi cetățeni, Vă dorim sărbători de iarnă fericite alături de cei dragi, cu pace, speranță și încredere în viitor. Crăciun fericit și […] Articolul (VIDEO) Oficiali de la Chișinău, mesaje de felicitare pentru cetățeni: „Crăciun fericit!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
(FOTO) Caravana Salvatorilor și Pompierilor aduce magia Crăciunului pe străzile Chișinăului: Care este itinerarul de astăzi? # Vocea Basarabiei
Treisprezece autospeciale de intervenție, împodobite cu luminițe și elemente festive, au adus în seara de 24 decembrie magia sărbătorilor de iarnă pe străzile Chișinăului, în cadrul ediției din acest an a Caravanei Salvatorilor și Pompierilor. Coloana impresionantă poate fi admirată și astăzi pe mai multe artere ale capitalei. Evenimentul este organizat de Inspectoratul General pentru […] Articolul (FOTO) Caravana Salvatorilor și Pompierilor aduce magia Crăciunului pe străzile Chișinăului: Care este itinerarul de astăzi? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
(VIDEO) Președintele Parlamentului: Fie ca acest Crăciun să ne facă mai buni, mai empatici și mai uniți # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președinte Parlamentului de la Chișinău, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova. El a urat tuturor „Crăciun Fericit” și a făcut un apel la unitate, subliniind importanța acestei sărbători. „Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de […] Articolul (VIDEO) Președintele Parlamentului: Fie ca acest Crăciun să ne facă mai buni, mai empatici și mai uniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
20:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 24.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
19:40
UE condamnă ferm sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a condamnat miercuri în termeni fermi sancțiunile impuse recent de SUA împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că sancțiunile impuse marți de SUA „sunt inacceptabile între aliați, parteneri și […] Articolul UE condamnă ferm sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
(VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova în ajunul Crăciunului # Vocea Basarabiei
Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova în ajunul Crăciunului pe stil nou. Ea a punctat evenimentele din acest an, care au marcat relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, subliniind progresele înregistrate în procesul de aderare. „Dragi prieteni, anul 2025 a fost un an foarte bun […] Articolul (VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova în ajunul Crăciunului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
(FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 6 milioane de pasageri deserviți # Vocea Basarabiei
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a atins miercuri, 24 decembrie, pragul de 6 milioane de pasageri deserviți în anul 2025. Potrivit reprezentanților aeroportului, atingerea acestui prag reprezintă o performanță remarcabilă și un indicator semnificativ pentru dezvoltarea aviației civile din Republica Moldova. Performanța a fost marcată în cadrul unui eveniment festiv, organizat în incinta aeroportului, […] Articolul (FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 6 milioane de pasageri deserviți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
O coloană de autospeciale decorate festiv vor aduce în seara zilei de astăzi magia sărbătorilor de iarnă pe străzile din Chișinău în cadrul ediției din acest an a Caravanei Salvatorilor și Pompierilor. Caravana Salvatorilor și Pompierilor va porni joi, 24 decembrie, pe arterele principale ale Chișinău, conform următorului itinerar: str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan […] Articolul Caravana Salvatorilor și Pompierilor, în această seară pe străzile Chișinăului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Liderul separatist de la Tiraspol: Chișinăul ajută regiunea transnistreană să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată # Vocea Basarabiei
Chișinăul nu poate fi acuzat că împiedică în prezent furnizarea gazului în regiunea transnistreană, dimpotrivă există înțelegerea și un efort comun ca populația din stânga Nistrului să nu fie lăsată fără gaz și surse de energie. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, citat de IPN. […] Articolul Liderul separatist de la Tiraspol: Chișinăul ajută regiunea transnistreană să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 24-25 decembrie, circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale. Ulterior, autoritățile municipale au precizat că, joi, 25 decembrie, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor zilei de duminică. Șoferii sunt îndemnați să manifeste răbdare și disciplină […] Articolul Circulația transportului public prin Piața Marii Adunări Naționale, reluată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
R. Moldova și România, pași spre consolidarea cooperării în domeniul protecției martorilor # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au încheiat un memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor. Documentul a fot semnat în cadrul unei întrevederi oficiale dintre șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, și delegația IGP din România, condusă de Vasile Costea. Memorandumul reflectă angajamentul comun […] Articolul R. Moldova și România, pași spre consolidarea cooperării în domeniul protecției martorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
(FOTO) Sute de colindători și urători au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament # Vocea Basarabiei
Peste 600 de colindători și urători din toată Republica Moldova au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament, în cadrul programului „E vremea colindelor”, organizat de instituție și în acest an. Copii, tineri, și adulți din toate colțurile Republicii Moldova au venit, la Chișinău, pentru a-i colinda și ura pe deputați și pe angajații Secretariatului […] Articolul (FOTO) Sute de colindători și urători au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă pe parcursul zilei de joi, 5 decembrie. Potrivit specialiștilor, pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. Menționăm că mâine, la Chișinău, mercurul din termometre va oscila între […] Articolul Cod galben de scădere bruscă a temperaturii pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
(VIDEO) Detalii șocante în cazul omorului de la Anenii Noi: Trei persoane, reținute # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova a venit cu mai multe detalii în cazul presupusului omor din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute, iar oamenii legii continuă investigațiile la fața locului. „De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni […] Articolul (VIDEO) Detalii șocante în cazul omorului de la Anenii Noi: Trei persoane, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Secretarul general al NATO: Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce un atac […] Articolul Secretarul general al NATO: Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Parlamentarii de la Chișinău se vor întruni luni, 29 decembrie, în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. În acest sens, Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi, a ședinței, care va începe la ora 10:00. Astfel, deputații urmează să examineze, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de […] Articolul Parlamentul se întrunește luni, 29 decembrie, în ultima ședință din acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Un plan de dezvoltare a aerodromurilor din Chișinău și Mărculești va fi elaborat din 2026 # Vocea Basarabiei
Un plan de dezvoltare a aerodromurilor din Chișinău și Mărculești ale Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău urmează a fi elaborat din 2026, a anunțat vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. El dă asigurări că acest document va permite conturarea unei abordări bazate pe știință și analiză, astfel încât investițiile să fie […] Articolul Un plan de dezvoltare a aerodromurilor din Chișinău și Mărculești va fi elaborat din 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Prețul la benzină scade sub 22 de lei: Cât vor costa carburanții în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că prețurile la carburanți continuă să scadă și ajung la niveluri minime record. Astfel, în perioada 25-26 decembrie, litrul de benzină va costa 21,97 lei, cu 10 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 6 bani, ajungând la 18,67 lei/litru. Potrivit ANRE, în ultima lună, […] Articolul Prețul la benzină scade sub 22 de lei: Cât vor costa carburanții în următoarele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
(VIDEO) Percheziții CNA într-un dosar ce vizează construcțiile de pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează încălcarea regulilor de executare a lucrărilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”. Reprezentantul unei companii de construcții, dar și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție sunt vizate. Potrivit CNA, cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării […] Articolul (VIDEO) Percheziții CNA într-un dosar ce vizează construcțiile de pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Percheziții în sudul și centrul R. Moldova într-un dosar privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online # Vocea Basarabiei
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au desfășurat percheziții în raioanele din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Potrivit Poliției, persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de jocuri de noroc online, inclusiv 1xBT. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile, și în mașinile acestora. […] Articolul Percheziții în sudul și centrul R. Moldova într-un dosar privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare. Astfel, începând de astăzi, 24 decembrie, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile. Potrivit Agenției Servicii Publice, programarea se poate face pe site-ul instituției, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „În […] Articolul Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat proiectul care conține 20 de puncte ale planului de pace. Actul prevede oferirea garanțiilor de securitate din partea SUA, NATO și țărilor europene, retragerea armatei ruse din mai multe regiuni ucrainene și parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit documentului, făcut public de Volodimir Zelenski, Rusia trebuie să înscrie […] Articolul Zelenski prezintă planul de pace pentru Ucraina: Ce conține documentul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței privind creșterea semnificativă a prețurilor la ouă. Anunțul a fost făcut de Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. Oficiala a precizat că majorarea prețurilor este rezultatul unui cumul de factori, iar rolul Consiliului Concurenței este de a […] Articolul Prețurile mari la ouă, pe masa Consiliului Concurenței apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Ce spune Ludmila Catlabuga despre moțiunea de cenzură asupra politicilor Ministerului Agriculturii # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pregătește un raport amplu privind situația din agricultură, în contextul moțiunii de cenzură depuse de deputații din opoziție în Parlament. Declarații în acest sens au fost făcute de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei. Întrebată care este răspunsul său la moțiunea de cenzură și […] Articolul Ce spune Ludmila Catlabuga despre moțiunea de cenzură asupra politicilor Ministerului Agriculturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
ASP a câștigat procesul cu OPTIMO IT SOLUTIONS LTD: pretenții de peste 100 milioane lei, respinse definitiv # Vocea Basarabiei
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că a câștigat procesul intentat de compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, Curtea de Apel respingând integral pretențiile financiare înaintate împotriva instituției, în valoare de peste 100 de milioane de lei. Decizia instanței este irevocabilă. Litigiul a avut la bază refuzul ASP de a continua o schemă contractuală […] Articolul ASP a câștigat procesul cu OPTIMO IT SOLUTIONS LTD: pretenții de peste 100 milioane lei, respinse definitiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
ANI a depistat averi nejustificate de peste 2,8 milioane de lei la doi funcționari publici # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane 866 de mii de lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, fiind emise două acte de constatare. Potrivit ANI, într-un caz este vizată o fostă șefă de secție din cadrul Serviciului Vamal, […] Articolul ANI a depistat averi nejustificate de peste 2,8 milioane de lei la doi funcționari publici apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Prim-ministrul Libiei, Abdel Hamid Dbeibah, a anunțat marți decesul șefului Statului Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în urma unui incident aviatic produs în Turcia. Autoritățile turce au confirmat identificarea epavei avionului care îl transporta pe înaltul oficial libian, după pierderea contactului radio la scurt timp de la decolare. Ministrul turc de interne, […] Articolul Șeful Statului Major al Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Sergiu Spoială, a anunțat că este în curs de amenajare o cameră de păstrare a bagajelor, proiectul aflându-se în plină desfășurare. Noua facilitate va permite pasagerilor care tranzitează aeroportul pentru câteva ore să-și lase bagajele în siguranță și să părăsească temporar aerogara. „Un pasager care aterizează, spre exemplu, […] Articolul Aeroportul Internațional Chișinău va avea cameră de păstrare a bagajelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23 decembrie 2025
21:30
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 23.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 23.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Traficul rutier, sistat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula transportul public în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, va fi sistat în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe […] Articolul Traficul rutier, sistat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula transportul public în următoarele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
(FOTO) Maia Sandu, distincții de stat pentru mai multe personalități din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a înmânat astăzi, 23 decembrie, distincții de stat mai multor personalități din Republica Moldova, care activează în domenii precum cultură, educație, sănătate, forțele de ordine, servicii de urgență, sport și multe altele. Șefa statului le-a mulțumit laureaților pentru munca, devotamentul și eforturile constante depuse în slujba Republicii Moldova, subliniind importanța fiecărei contribuții […] Articolul (FOTO) Maia Sandu, distincții de stat pentru mai multe personalități din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Trenul Chișinău-Iași va circula în regim extins de sărbători, fiind introduse curse suplimentare la solicitarea pasagerilor. Potrivit unui comunicat emis de Calea Ferată din Moldova, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și pe 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026. Decizia a fost luată […] Articolul Cum va circula trenul Chișinău-Iași de sărbători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Drumurile publice din Republica Moldova vor fi inspectate cel puțin o dată la cinci ani, iar după accidentele rutiere soldate cu decese sau pe tronsoane cu risc sporit vor fi realizate inspecții specifice. Regulamentul privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere a fost aprobat astăzi la ședința Guvernului. Conform regulamentului, rețeaua […] Articolul Drumurile publice din Republica Moldova, inspectate cel puțin o dată la 5 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Alexandru Munteanu: Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi R. Moldova să pășească în familia europeană # Vocea Basarabiei
„Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi Republica Moldova să pășească cu încredere în familia europeană”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Astfel, în cadrul discuțiilor cu ambasadorii, premierul a vorbit despre rolul misiunilor diplomatice în […] Articolul Alexandru Munteanu: Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi R. Moldova să pășească în familia europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, grant de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea întreprinderilor din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor benefica de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. În acest sens, Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei […] Articolul Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, grant de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea întreprinderilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Statul nu va achita peste 100 de milioane de lei în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, după ce Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate de Optimo IT solutions LTD din Bulgaria. Instanța a dat câștig de cauză Agenția Servicii Publice, iar decizia este irevocabilă. Litigiul a avut la bază refuzul instituției de […] Articolul ASP câștigă apelul în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi # Vocea Basarabiei
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel Centru. Potrivit Procuraturii Anticorupție, prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul depus de avocatul inculpatului. Apelul a vizat sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care Alexandr Nesterovschi a fost […] Articolul Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.