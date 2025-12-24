(FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 6 milioane de pasageri deserviți
Vocea Basarabiei, 24 decembrie 2025 18:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a atins miercuri, 24 decembrie, pragul de 6 milioane de pasageri deserviți în anul 2025. Potrivit reprezentanților aeroportului, atingerea acestui prag reprezintă o performanță remarcabilă și un indicator semnificativ pentru dezvoltarea aviației civile din Republica Moldova. Performanța a fost marcată în cadrul unui eveniment festiv, organizat în incinta aeroportului, […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
17:30
O coloană de autospeciale decorate festiv vor aduce în seara zilei de astăzi magia sărbătorilor de iarnă pe străzile din Chișinău în cadrul ediției din acest an a Caravanei Salvatorilor și Pompierilor. Caravana Salvatorilor și Pompierilor va porni joi, 24 decembrie, pe arterele principale ale Chișinău, conform următorului itinerar: str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan […]
17:00
Liderul separatist de la Tiraspol: Chișinăul ajută regiunea transnistreană să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată # Vocea Basarabiei
Chișinăul nu poate fi acuzat că împiedică în prezent furnizarea gazului în regiunea transnistreană, dimpotrivă există înțelegerea și un efort comun ca populația din stânga Nistrului să nu fie lăsată fără gaz și surse de energie. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, citat de IPN. […]
16:50
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 24-25 decembrie, circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale. Ulterior, autoritățile municipale au precizat că, joi, 25 decembrie, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor zilei de duminică. Șoferii sunt îndemnați să manifeste răbdare și disciplină […]
Acum 4 ore
16:20
R. Moldova și România, pași spre consolidarea cooperării în domeniul protecției martorilor # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au încheiat un memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor. Documentul a fot semnat în cadrul unei întrevederi oficiale dintre șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, și delegația IGP din România, condusă de Vasile Costea. Memorandumul reflectă angajamentul comun […]
16:00
(FOTO) Sute de colindători și urători au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament # Vocea Basarabiei
Peste 600 de colindători și urători din toată Republica Moldova au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament, în cadrul programului „E vremea colindelor", organizat de instituție și în acest an. Copii, tineri, și adulți din toate colțurile Republicii Moldova au venit, la Chișinău, pentru a-i colinda și ura pe deputați și pe angajații Secretariatului […]
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă pe parcursul zilei de joi, 5 decembrie. Potrivit specialiștilor, pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. Menționăm că mâine, la Chișinău, mercurul din termometre va oscila între […]
Acum 6 ore
14:20
(VIDEO) Detalii șocante în cazul omorului de la Anenii Noi: Trei persoane, reținute # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova a venit cu mai multe detalii în cazul presupusului omor din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute, iar oamenii legii continuă investigațiile la fața locului. „De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni […]
14:00
Secretarul general al NATO: Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce un atac […]
13:50
Parlamentarii de la Chișinău se vor întruni luni, 29 decembrie, în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. În acest sens, Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi, a ședinței, care va începe la ora 10:00. Astfel, deputații urmează să examineze, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de […]
13:20
Un plan de dezvoltare a aerodromurilor din Chișinău și Mărculești va fi elaborat din 2026 # Vocea Basarabiei
Un plan de dezvoltare a aerodromurilor din Chișinău și Mărculești ale Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău urmează a fi elaborat din 2026, a anunțat vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. El dă asigurări că acest document va permite conturarea unei abordări bazate pe știință și analiză, astfel încât investițiile să fie […]
13:00
Prețul la benzină scade sub 22 de lei: Cât vor costa carburanții în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că prețurile la carburanți continuă să scadă și ajung la niveluri minime record. Astfel, în perioada 25-26 decembrie, litrul de benzină va costa 21,97 lei, cu 10 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 6 bani, ajungând la 18,67 lei/litru. Potrivit ANRE, în ultima lună, […]
Acum 8 ore
12:40
(VIDEO) Percheziții CNA într-un dosar ce vizează construcțiile de pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează încălcarea regulilor de executare a lucrărilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus". Reprezentantul unei companii de construcții, dar și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție sunt vizate. Potrivit CNA, cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării […]
12:20
Percheziții în sudul și centrul R. Moldova într-un dosar privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online # Vocea Basarabiei
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au desfășurat percheziții în raioanele din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Potrivit Poliției, persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de jocuri de noroc online, inclusiv 1xBT. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile, și în mașinile acestora. […]
12:00
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare. Astfel, începând de astăzi, 24 decembrie, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile. Potrivit Agenției Servicii Publice, programarea se poate face pe site-ul instituției, compartimentul „Programarea la servicii", domeniul „Acte de identitate", serviciul „În […]
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat proiectul care conține 20 de puncte ale planului de pace. Actul prevede oferirea garanțiilor de securitate din partea SUA, NATO și țărilor europene, retragerea armatei ruse din mai multe regiuni ucrainene și parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit documentului, făcut public de Volodimir Zelenski, Rusia trebuie să înscrie […]
11:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței privind creșterea semnificativă a prețurilor la ouă. Anunțul a fost făcut de Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. Oficiala a precizat că majorarea prețurilor este rezultatul unui cumul de factori, iar rolul Consiliului Concurenței este de a […]
Acum 12 ore
10:30
Ce spune Ludmila Catlabuga despre moțiunea de cenzură asupra politicilor Ministerului Agriculturii # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pregătește un raport amplu privind situația din agricultură, în contextul moțiunii de cenzură depuse de deputații din opoziție în Parlament. Declarații în acest sens au fost făcute de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii „FORUM" de la Vocea Basarabiei. Întrebată care este răspunsul său la moțiunea de cenzură și […]
09:20
ASP a câștigat procesul cu OPTIMO IT SOLUTIONS LTD: pretenții de peste 100 milioane lei, respinse definitiv # Vocea Basarabiei
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că a câștigat procesul intentat de compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, Curtea de Apel respingând integral pretențiile financiare înaintate împotriva instituției, în valoare de peste 100 de milioane de lei. Decizia instanței este irevocabilă. Litigiul a avut la bază refuzul ASP de a continua o schemă contractuală […]
08:00
ANI a depistat averi nejustificate de peste 2,8 milioane de lei la doi funcționari publici # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane 866 de mii de lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, fiind emise două acte de constatare. Potrivit ANI, într-un caz este vizată o fostă șefă de secție din cadrul Serviciului Vamal, […]
07:30
Prim-ministrul Libiei, Abdel Hamid Dbeibah, a anunțat marți decesul șefului Statului Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în urma unui incident aviatic produs în Turcia. Autoritățile turce au confirmat identificarea epavei avionului care îl transporta pe înaltul oficial libian, după pierderea contactului radio la scurt timp de la decolare. Ministrul turc de interne, […]
07:30
Administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, Sergiu Spoială, a anunțat că este în curs de amenajare o cameră de păstrare a bagajelor, proiectul aflându-se în plină desfășurare. Noua facilitate va permite pasagerilor care tranzitează aeroportul pentru câteva ore să-și lase bagajele în siguranță și să părăsească temporar aerogara. „Un pasager care aterizează, spre exemplu, […]
Acum 24 ore
21:30
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 23.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 23.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Traficul rutier, sistat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula transportul public în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, va fi sistat în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe […]
20:00
(FOTO) Maia Sandu, distincții de stat pentru mai multe personalități din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a înmânat astăzi, 23 decembrie, distincții de stat mai multor personalități din Republica Moldova, care activează în domenii precum cultură, educație, sănătate, forțele de ordine, servicii de urgență, sport și multe altele. Șefa statului le-a mulțumit laureaților pentru munca, devotamentul și eforturile constante depuse în slujba Republicii Moldova, subliniind importanța fiecărei contribuții […]
19:20
Trenul Chișinău-Iași va circula în regim extins de sărbători, fiind introduse curse suplimentare la solicitarea pasagerilor. Potrivit unui comunicat emis de Calea Ferată din Moldova, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și pe 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026. Decizia a fost luată […]
Ieri
18:40
Drumurile publice din Republica Moldova vor fi inspectate cel puțin o dată la cinci ani, iar după accidentele rutiere soldate cu decese sau pe tronsoane cu risc sporit vor fi realizate inspecții specifice. Regulamentul privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere a fost aprobat astăzi la ședința Guvernului. Conform regulamentului, rețeaua […]
18:20
Alexandru Munteanu: Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi R. Moldova să pășească în familia europeană # Vocea Basarabiei
„Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pe care apoi Republica Moldova să pășească cu încredere în familia europeană". Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Astfel, în cadrul discuțiilor cu ambasadorii, premierul a vorbit despre rolul misiunilor diplomatice în […]
17:50
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, grant de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea întreprinderilor din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru
17:40
Statul nu va achita peste 100 de milioane de lei în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, după ce Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate de Optimo IT solutions LTD din Bulgaria. Instanța a dat câștig de cauză Agenția Servicii Publice, iar decizia este irevocabilă. Litigiul a avut la bază refuzul instituției de […] Articolul ASP câștigă apelul în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi # Vocea Basarabiei
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel Centru. Potrivit Procuraturii Anticorupție, prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul depus de avocatul inculpatului. Apelul a vizat sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care Alexandr Nesterovschi a fost […] Articolul Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Elevii cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale și profesorii, care i-au pregătit, au fost premiați astăzi în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Echipele olimpice ale Republicii Moldova au obținut 45 de premii, dintre care 2 medalii de aur, 12 medalii de argint, 16 medalii de bronz, 13 mențiuni de onoare și 2 premii […] Articolul (FOTO) Zeci de elevi din Republica Moldova, premiați la Gala Olimpicilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Poliția din Republica Moldova anunță că, în aceste momente, într-o localitate din raionul Anenii Noi se desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit în legătură cu dispariția unui bărbat. În urma măsurilor speciale, anchetatorii au stabilit că principală versiune este omorul. În acest context, suspectul și complicele acestuia au fost reținuți. În prezent, poliția […] Articolul Suspiciuni de omor la Anenii Noi: Două persoane, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Cetățenii R. Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei Europene, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent, informează […] Articolul Cetățenii R. Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Șase orașe din R. Moldova, mai pregătite pentru ninsorile abundente grație sprijinului UE # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a oferit tractoare de deszăpezire pentru șase localități din Republica Moldova. Astfel, autoritățile din Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina vor putea interveni rapid și eficient în caz de ninsori abundente și alte fenomene meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost au fost acordate prin […] Articolul Șase orașe din R. Moldova, mai pregătite pentru ninsorile abundente grație sprijinului UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Dumitru Obadă a fost reales astăzi, 23 decembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatura sa a fost susținută unanim de toți cei 11 membrii ai Consiliului Superior al Procurorilor. El a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această funcție. „Realegerea președintelui Consiliului confirmă opțiunea membrilor pentru continuitatea […] Articolul Dumitru Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Președinta Maia Sandu este politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, arată datele Barometrului iData, realizat în luna decembrie 2025. Conform sondajului, 31,9% dintre respondenți afirmă că au cea mai mare încredere în șefa statului. Peste 10% din respondenți au declarat că au încredere în socialistul Igor Dodon, iar […] Articolul Sondaj: În cine au cea mai mare încredere cetățenii R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nici martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul „Frauda bancară” este programată pentru […] Articolul Plahotniuc a lipsit la ultima ședință de judecată din acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Un permis de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu vor fi puse în circulație anul viitor în Republica Moldova. Noul „model 2025” a fost aprobat astăzi, 23 decembrie, de Guvern. Ambele documente vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate, printre care imprimarea unui cod QR pe verso. Acesta […] Articolul Un nou model de permis de conducere, aprobat de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Următorii pași în procesul de aderare la UE, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București # Vocea Basarabiei
Următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană au fost printre subiectele discutate de președinta Maia Sandu în cadrul unei întrevederi cu Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, care se află într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul 1 al […] Articolul Următorii pași în procesul de aderare la UE, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 23 decembrie. Candidatura acestuia a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „În temeiul prevederilor legale, se propune numirea domnului Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernul […] Articolul Guvernul are un nou secretar de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Mihai Mîțu, ar urma să fie numit în funcția de ambasador al Republicii Moldova în România. Subiectul privind avizarea candidaturii acestuia se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Comisiei parlamentare pentru politică externă, transmite deschide.md. Mihai Mîțu are 42 de ani și deține funcția de secretar general al […] Articolul Cine ar putea fi noul ambasador al Republicii Moldova în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Grădinițele din capitală vor activa după un program special în perioada sărbătorilor iarnă. Pe 25 decembrie, 1, 7 și 8 ianuarie instituțiile vor fi închise. Regim prescurtat se anunță pentru restul zilelor. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN. […] Articolul Program special de sărbători în grădinițele din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a rămas blocat între fiare, după ce automobilul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs luni, după-amiază, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri. Cu […] Articolul Accident teribil în raionul Drochia. Un bărbat a rămas blocat între fiare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că a retrase de pe piață peste 132 de mii de ouă, care conțineau reziduuri de antibiotice. Ouăle au fost nimicite la o unitate de biogaz, fiind eliminate complet din circuitul alimentar, pentru a nu pune în pericol sănătatea consumatorilor. Totodată, operatorul economic a revizuit procesul […] Articolul Peste 132 mii de ouă, ce conțineau reziduuri de antibiotice, nimicite de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Magia sărbătorilor de iarnă revine în PMAN: concerte, târg de Crăciun și distracții pentru toate vârstele # Vocea Basarabiei
Chișinăuienii sunt invitați să sărbătorească Crăciunul și Revelionul în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), cu un program bogat de concerte și activități pentru întreaga familie. Miercuri, 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou, de la ora 18:00, pe scenă vor evolua ansambluri etnofolclorice, orchestra simfonică, corul academic, precum și artiști și formații autohtone precum […] Articolul Magia sărbătorilor de iarnă revine în PMAN: concerte, târg de Crăciun și distracții pentru toate vârstele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Comisia Electorală Centrală recomandă păstrarea votului prin corespondență pentru alegătorii aflați peste hotare și propune modificarea Codului electoral prin introducerea unui capitol distinct dedicat acestei modalități de vot. Recomandarea se regăsește în raportul privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din acest an, aprobat în ședința CEC din 22 decembrie, transmite IPN. […] Articolul CEC propune menținerea votului prin corespondență pentru moldovenii din diaspora apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22 decembrie 2025
22:00
Premierului Alexandru Munteanu: „Vetting-ul ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova își continuă parcursul de consolidare a statului de drept prin reforme profunde în justiție și lupta împotriva corupției, subliniind importanța stabilității macroeconomice și a unui climat investițional atractiv. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Potrivit premierului, reforma justiției, și în special procesul de vetting al magistraților, reprezintă nucleul schimbărilor […] Articolul Premierului Alexandru Munteanu: „Vetting-ul ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 22.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
