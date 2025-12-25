Zeci de copii din diaspora, descoperă în aceste zile tradițiile sărbătorilor de iarnă din R. Moldova

14:00

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce un atac […] Articolul Secretarul general al NATO: Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială apare prima dată în Vocea Basarabiei.