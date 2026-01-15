Rep. Moldova, printre statele vizate de decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare: ,,Nu este o listă de țări sărace”
Adevarul (Moldova), 15 ianuarie 2026 13:00
Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova. Decizia este valabilă începând cu data de 26 ianuarie.
• • •
Alte ştiri de Adevarul (Moldova)
Acum 15 minute
13:00
Rep. Moldova, printre statele vizate de decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare: ,,Nu este o listă de țări sărace” # Adevarul (Moldova)
Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova. Decizia este valabilă începând cu data de 26 ianuarie.
Acum 24 ore
18:50
Chișinăul construiește o unitate militară la standarde UE. Maia Sandu, în inspecție la șantier: ,,Investiții în pace” # Adevarul (Moldova)
Unitatea militară este construită în apropiere de Chișinău, iar lucrările sunt realizate, până în prezent, în proporție de 50%. Președinta Maia Sandu, care este și comandantul suprem al armatei, a fost în inspecție la șantier, subliniind că investițiile în apărare sunt investiții în pace.
Ieri
14:40
Prorușii, conduși de Igor Dodon, cer demisia Maiei Sandu pentru că susține unirea României cu Rep. Moldova: „Trădare de patrie” # Adevarul (Moldova)
Socialiștii, conduși de fostul președinte de țară Igor Dodon, cer demisia președintei Maia Sandu, pe motiv că susține unirea țării sale cu România, și solicită structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind posibila „trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
O bătrână din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, printre care și îngrijitoarea sa, au fost arestați # Adevarul (Moldova)
O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe cei doi, cât și pe îngrijitoarea proprietarei.
12 ianuarie 2026
21:30
Vicepreședintele unui partid din Rep. Moldova, interzis în Ucraina după ce a pus la îndoială amploarea războiului # Adevarul (Moldova)
Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, a fost interzis în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, după ce a pus recent la îndoială amploarea impactului războiului declanșat de Kremlin.
18:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, printre martorii unui dosar al fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, alături de fostul său consilier Serghei Iaralov, vor depune mărturii în dosarul lui Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Aceștia, împreună cu mai multe persoane din anturajul oligarhului, vor fi martori ai acuzării.
17:30
Cum va vota lidera de la Chișinău în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu a afirmat că își va da votul pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum pe această temă, afirmație făcută în cadrul unui interviu realizat de doi celebri jurnaliști din Marea Britanie, în incinta Administrației Prezidențiale de la Chișinău.
14:00
Chișinăul și Kievul sigilează granițele regiunii separatiste transnistrene. Care va fi impactul # Adevarul (Moldova)
Începând cu 1 ianuarie, toate liniile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova, aflată sub control rusesc, au fost închise, lăsând Moscova fără opțiuni, potrivit presei ucrainene.
11 ianuarie 2026
21:00
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală” # Adevarul (Moldova)
Tânărul moldovean a fost împușcat mortal în regiunea Veneția din Italia din cauza unui videoclip cu tentă sexuală care îl implica pe principalul suspect și o persoană transsexuală. Principalul suspect, un polițist italian, a declarat că se temea că videoclipul i-ar putea pune în pericol cariera.
19:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, deține doar un apartament și un cont bancar cu o sumă modestă, de puțin peste 1.000 de euro, potrivit declarației de avere pentru anul 2025, depusă la Autoritatea Națională de Integritate de la Chișinău.
9 ianuarie 2026
12:10
Un tânăr din Rep. Moldova a murit după ce a căzut de pe o stâncă la snowboard în Italia. Cum a avut loc nenorocirea # Adevarul (Moldova)
Un tânăr din Republica Moldova a decedat în urma unei partide de snowboard după ce a decis să practice sportul de iarnă în afara pârtiei, alunecând și căzând de pe o stâncă în stațiunea Cervinia din Italia, potrivit presei din peninsulă.
11:30
Premierul de la Chișinău condamnă atacurile cu rachete Oreșnik ale armatei lui Putin asupra Ucrainei # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, condamnă atacurile cu rachete Oreșnik lansate în noaptea de joi spre vineri de armata lui Putin asupra Ucrainei, subliniind că țara sa este solidară cu Ucraina și cu o pace justă.
8 ianuarie 2026
17:40
„A fost o execuție”: un polițist italian, suspectat de uciderea unui tânăr moldovean, lângă Veneția # Adevarul (Moldova)
Un tânăr moldovean de 25 de ani a fost ucis cu un glonț în tâmplă, la sfârșitul anului trecut, într-o localitate din apropierea Veneției.
12:10
Maia Sandu, la deschiderea Președinției cipriote a Consiliului UE: R. Moldova a înregistrat progrese semnificative # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a afirmat că Republica Moldova a înregistrat în 2025 progrese semnificative în parcursul european, afirmație făcută la Nicosia, unde a participat la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
6 ianuarie 2026
13:30
Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului # Adevarul (Moldova)
Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justiția din țara sa la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință.
5 ianuarie 2026
22:30
Femeie din R. Moldova, căutată pentru fraudă în Marea Britanie, prinsă la granița cu România # Adevarul (Moldova)
Femeia, care are cetățenia Republicii Moldova și a României și este dată în căutare pentru executarea unei pedepse de 14 ani de închisoare pentru fraudă în Marea Britanie, a fost încătușată în punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut de autoritățile române.
22:00
Oligarhul fugar Ilan Șor, anchetat în mai multe dosare, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Ilan Șor, care se sustrage de la executarea pedepsei definitive în dosarul ,,Furtului miliardului” și se află în Rusia, este anchetat în mai multe dosare în Republica Moldova, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor politice, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție (PA).
20:30
Moldovenii scapă de roaming în UE din 2026: apeluri, SMS și internet la tarife ca acasă # Adevarul (Moldova)
Cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE care vizitează Republica Moldova, nu vor mai plăti pentru serviciile de roaming, acestea fiind la tarifele din țara lor.
16:10
Un fost premier moldovean, audiat în dosarul lui Plahotniuc privind furtul miliardului: ,,Nu mi-am dat demisia la timp” # Adevarul (Moldova)
Iurie Leancă, fost premier al Republicii Moldova, a fost audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. Audierea a avut loc în cadrul primei ședințe de judecată din acest an, Leancă fiind martor din partea apărării.
2 ianuarie 2026
15:00
Maia Sandu felicită Ciprul pentru preluarea Președinției UE: ,,Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Uniunii Europene, subliniind că privește „cu speranță și încredere spre lunile care urmează”.
14:40
Un tânăr de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneția, Italia, iar autoritățile nu exclud ipoteza unui omor.
13:30
La punctele de trecere a frontierei Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează cozi imense de mașini, iar autoritățile moldovene recomandă traversarea prin alte vămi moldo-române.
31 decembrie 2025
14:20
Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă: lecție pentru democrațiile europene # Adevarul (Moldova)
A fost desemnată de experți drept cel mai influent lider european al anului 2025, după ce a reușit să câștige alegeri decisive în fața unei campanii masive de interferență orchestrate de Rusia.
14:20
Maia Sandu, lidera anului 2025. Cum a rezistat presiunii Kremlinului și a apărat democrația în Europa # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată lidera anului 2025 de publicația britanică „The Telegraph”, în contextul în care a rezistat influenței Kremlinului, plasând țara sa pe prima linie a Europei pentru democrație.
30 decembrie 2025
16:10
Lidera de la Chișinău, întrevedere cu Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei: ,,Abordate subiecte de actualitate” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de actualitate, printre care provocările cu care se confruntă tinerii și familia contemporană, au anunțat reprezentanții acesteia.
14:00
Președinta Maia Sandu cere extinderea vettingului judecătorilor pentru deblocarea dosarelor „de rezonanță” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a cerut modificarea vettingului, astfel încât și judecătorii din primele instanțe să fie supuși evaluării externe, în condițiile în care, în prezent, sunt evaluați doar președinții sau vicepreședinții acestora. Maia Sandu avertizează că sistemul este sabotat de unii actori din
29 decembrie 2025
17:30
Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor din Găgăuzia, se ascunde de pușcărie în regiunea separatistă transnistreană # Adevarul (Moldova)
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, se sustrage pedepsei în regiunea separatistă transnistreană, potrivit șefei MAI de la Chișinău
14:00
Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteorologilor # Adevarul (Moldova)
Cei patru cetățeni moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun după ce s-au îndreptat spre vârful Negoiu, ignorând avertizările meteorologilor. Conform responsabililor MAE moldovean, ei se află în stare bună de sănătate, iar autoritățile competente se îndreaptă spre ei pentru a-i evacua.
27 decembrie 2025
15:00
Toastul șefului unui centru de prietenie ruso-moldovenesc anunță ajungerea armatei lui Putin în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Dmitri Sorokin, președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a anunțat că armata lui Putin va ajunge în Republica Moldova prin Odesa, precum și în Europa de Est. Declarația a fost făcută în timpul unui toast la o sărbătoare din Sankt Petersburg, Rusia.
12:40
Vlad Filat, fost premier basarabean, dat în căutare de autoritățile judiciare din Paris pentru spălare de bani # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, fost premier basarabean, condamnat pentru spălare de bani în Franța, a fost dat în căutare internațională de autoritățile judiciare din Paris.
26 decembrie 2025
19:00
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci # Adevarul (Moldova)
Un fermier de 59 de ani din Republica Moldova, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecedente penale, este suspectat că ar fi comis crime oribile. Acesta este anchetat în prezent privind dispariția unui bărbat de 61 de ani.
18:40
Alertă aeriană în Republica Moldova: un obiect, confundat cu o dronă, s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Adevarul (Moldova)
Poliția de Frontieră de la Chișinău a fost alertată în jurul orei 15:00 de autoritățile de la Kiev că un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian din zona de nord, însă ulterior responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au stabilit că acesta era un balon cu aer cald.
15:00
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Șor, condamnat la închisoare # Adevarul (Moldova)
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu. Sentința a fost dictată pe 26 decembrie, în lipsa inculpatului, care a fost dat în căutare.
25 decembrie 2025
13:30
Crăciunul liderilor de la Chișinău. Ce mesaje le-au transmis moldovenilor în această zi specială # Adevarul (Moldova)
Persoanele de la conducerea Republicii Moldova, printre care președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Igor Grosu, au transmis mesaje video cu ocazia Crăciunului, dorindu-le moldovenilor o sărbătoare fericită și pașnică.
24 decembrie 2025
22:50
Chișinăul poate reveni la energia electrică din regiunea transnistreană din vina Guvernului, afirmă experții # Adevarul (Moldova)
Pe fondul unor lacune legislative și al vinei Guvernului, Chișinăul riscă să revină la energia electrică din regiunea transnistreană, la un preț dublu, contribuind astfel la finanțarea regimului separatist, avertizează experții WatchDog.md.
23 decembrie 2025
19:10
Oana Țoiu, primită de lidera de la Chișinău: ,,România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova” # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând cu precădere pașii pe care țara trebuie să îi facă în următoarea perioadă în contextul aderării la Uniunea Europeană.
17:40
Autoritățile moldovene anunță suplimentarea curselor trenului Chișinău–Iași de sărbători # Adevarul (Moldova)
Trenul Chișinău–Iași, care circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă, anunță responsabilii întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM), subliniind că acesta va reveni la orarul obișnuit începând cu data de 16 ianuarie.
22 decembrie 2025
23:40
Reintegrarea regiunii separatiste transnistrene trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, spune premierul moldovean # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a afirmat că unificarea țării se va realiza pe cale pașnică și va începe cu retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă transnistreană.
22:00
Relansat după începutul războiului din Ucraina, trenul Chișinău–Odesa se bucură de o cerere uriașă # Adevarul (Moldova)
Trenul Chișinău–Odesa a fost relansat după o pauză de peste trei ani determinată de începutul războiului Moscovei contra Kiev. Acesta se bucură de o cerere uriașă, iar peste 60% dintre bilete au fost vândute, relatează presa ucraineană.
20:00
Oana Țoiu, a doua vizită din acest an la Chișinău: Republica Moldova și România sunt în centrul atenției UE # Adevarul (Moldova)
Ministra Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a afirmat că cele două state se află în atenția Uniunii Europene datorită modului în care cetățenii au dat dovadă de reziliență în fața amenințărilor și a atacurilor hibride. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă susținute
14:40
Condamnare la pușcărie în Franța pentru Vlad Filat, ex-premier basarabean, și fosta sa soție. Ce acuzații le-au fost aduse # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat în Franța pentru spălare de bani. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care a fost obligat să plătească și o amendă de 100.000 de euro, conform jurnaliștilor ,,AFP”.
14:40
Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate # Adevarul (Moldova)
Femeia originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor.
20 decembrie 2025
16:40
Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii # Adevarul (Moldova)
Chișinăul a anunțat că permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport.
12:10
Chișinăul emite o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina # Adevarul (Moldova)
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina.
19 decembrie 2025
14:00
Probleme la două puncte de frontieră din Republica Moldova după ce un pod strategic din Ucraina a fost atacat cu drone # Adevarul (Moldova)
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie funcționează parțial. Măsura a fost luată după ce podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova, care asigură traversarea peste fluviul Nistru, a fost atacat cu drone.
18 decembrie 2025
20:40
Revedere dintre Plahotniuc și Filat. Ex-premierul moldovean a fost condamnat în perioada în care oligarhul controla totul peste Prut # Adevarul (Moldova)
Vlad Filat, ex-premier moldovean condamnat în perioada în care Vladimir Plahotniuc deținea puterea din Republica Moldova, a venit la ședința de judecată în dosarul furtul miliardului în care figurează oligarhul. Astfel, cei doi s-au revăzut după
18:00
Pod strategic atacat cu drone în Ucraina. Lovitură pe Nistru, lângă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropiere de granița Republicii Moldova și care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost atacat cu drone, anunță Poliția de Frontieră de la Chișinău. În rezultat, activitatea a puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost oprită.
17:00
Stare de urgență economică în regiunea separatistă Transnistria. Aprovizionarea cu gaze achitate de Kremlin nu este suficientă # Adevarul (Moldova)
Regiunea separatistă Transnistria din R. Moldova intră în seara zilei de joi, 18 decembrie, în stare de urgență economică pentru 30 de zile, decizie luată la câteva luni după expirarea ultimei măsuri similare.
17 decembrie 2025
16:30
O fotografie cât o mie de cuvinte, cu Maia Sandu: „O femeie care poartă pe umeri o țară întreagă” # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu a fost surprinsă într-o fotografie care a făcut turul internetului, primind onoruri militare în timp ce urca scara avionului, la plecarea din Grecia spre Olanda.
14:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, glumeț cu presa: ,,M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”. Ce spune despre vizita la Moscova # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotiuc s-a prezentat miercuri în instanța de la Chișinău, unde a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul furtului miliardului. Inculpatul a început să vorbeacă cu presa și chiar să facă glume pe seama perioadei în care a fost fugat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.