Ninsori slabe pe întreg teritoriul țării: Ce maxime anunță meteorologii
UNIMEDIA, 26 decembrie 2025 08:10
Astăzi, vremea în Moldova se prezintă cu cer predominant acoperit și temperaturi scăzute, influențate de un front rece, iar precipitațiile vor fi reduse.
Acum 30 minute
08:10
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:10
Volodimir Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă” # UNIMEDIA
La o zi de la dezvăluirea detaliilor noului plan al SUA pentru încheierea războiului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, 25 decembrie, că a avut o discuție telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează AFP și Reuters, citat de digi24.ro.
08:00
Leul moldovenesc se întărește: Euro și Dolarul în scădere la final de săptămână, conform BNM # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 2 ore
07:20
Acum 12 ore
21:20
(video) Ușa lui Marco Rubio a rămas închisă pentru Grosu și Popșoi, care au vizitat recent SUA: Cum comentează Kulminski situația # UNIMEDIA
Recenta vizită în Statele Unite ale Americii a liderului PAS, Igor Grosu, președinte al Parlamentului și a ministrului de Externe, Mihai Popșoi a stârnit un val de critici din partea opoziției, care spune că oficialii nu au fost primiți de nimeni la nivel înalt, peste ocean, iar deplasarea a fost „o irosire de bani publici”. Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski s-a indignat de criticile opoziției, a spus că aceasta „habar nu are” cum funcționează lucrurile în SUA, dar a confirmat, la Rezoomat de la rlive, că întrevederea „cerută” cu Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, nu a avut loc.
21:00
Tragedie pe Kilimanjaro: Un elicopter s-a prăbuşit de la 4700 de metri altitudine. Au murit cinci persoane # UNIMEDIA
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord, printre care se numărau doi turişti cehi, au anunţat joi autorităţile tanzaniene. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu, scrie news.ro.
20:40
„Întâlnirea cu mama biologică a fost o dezamăgire”: Marcela a aflat la 17 ani că a fost înfiată. După o discuție cu cea care i-a dat viață, ea a decis să-și caute tatăl pentru a afla adevărul # UNIMEDIA
Marcela Atcacenco, în vârstă de 33 de ani, stabilită de peste două decenii în Italia, poartă cu ea o istorie de viață marcată de abandon, curaj și o căutare care nu s-a încheiat încă. Într-un monolog pentru Dorin Galben, femeia a dezvăluit că la 17 ani a aflat că a fost înfiată, iar de atunci a pornit pe un drum anevoios pentru a-și descoperi originile și a-și înțelege identitatea, scrie shok.md.
20:30
Cum o grădiniță din comuna Manta, raionul Cahul, a ajuns să aibă factură zero la energia electrică # UNIMEDIA
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie din surse regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii directe pentru copii, angajați și bugetul public local.
20:10
Catastrofă ecologică, lângă Moldova: Poluare cu ulei de floarea-soarelui la Marea Neagră, care ucide fauna marină, în urma unor atacuri ruse în portul Odesa. Zeci de păsări moarte # UNIMEDIA
Atacuri ale armatei ruse în portul Odesa, în sudul Ucrainei, lângă Moldova, au provocat o poluare - cu ulei de floarea-soarelui - pe coasta Mării Negre, care ucide fauna marină, a constatat AFP, citat de news.ro.
19:50
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) revendică atacul cibernetic vizând Poşta franceză. DGSI preia ancheta # UNIMEDIA
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat responsabilitatea unui atac care a perturbat serviciul poştal naţional francez în perioada de Crăciun, au anunţat procurori francezi, relatează Euronews, citat de news.ro.
19:30
Moldoveni, indignați după ce un deputat PAS a cerut 12 mil. lei din bugetul de stat „pentru studiul de fezabilitate al viitorului Stadion Național”: Cheltuiți banii noștri mai rațional # UNIMEDIA
Deputatul PAS Maxim Potîrniche cere alocarea a 12 milioane de lei din bugetul de stat pentru studiul de fezabilitate al viitoarei „Arene Naționale”. „Am depus un amendament la proiectul Legii bugetului pentru 2026”, a anunțat parlamentarul, într-un video pe rețele.
Acum 24 ore
19:10
Umor, ironie și tradiție: „Chirița în provincie” revine într-o ediție specială, înainte de Anul Nou # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul, în ultimul weekend dinaintea Anului Nou, la spectacolul „Chirița în provincie”, comedie clasică de Vasile Alecsandri, recomandată publicului 14+, în regia lui Petru Vutcărău.
19:00
(video) „De organizare s-a ocupat mirele?” Un clip cu o nuntă în garaj s-a viralizat pe TikTok: „Și fără 40 mii euro. Bravo!” # UNIMEDIA
În timp ce majoritatea moldovenilor caută cele mai sofisticate și luxoase localuri pentru a-și organiza nunta sau alt eveniment important din viață, un cuplu a decis să-și aniverseze cei 30 de ani de căsnicie direct în garaj. Clipul cu veselia s-a viralizat pe TikTok, unde a adunat sute de comentarii. Unii innternauți au glumit cu poftă, alții i-au lăudat pe miri.
18:40
Fotografie misterioasă distribuită de fostul președinte SUA predispus la gafe, în noaptea de Ajun: „Unde e Joe?” # UNIMEDIA
De Crăciun, fostul președinte Joe Biden le-a oferit tuturor utilizatorilor de pe X un subiect de discuție, distribuind o fotografie de familie ciudată - în care el însuși era abia vizibil, relatează observatornews.ro.
18:20
Anul 2026 nu este încărcat cu zeci de premiere SF, dar include câteva producții majore confirmate și o serie de proiecte anunțate oficial de studiouri, aflate în diverse stadii de dezvoltare, potrivit playtech.ro.
18:00
(video) „Uite unde-i ăsta, brat.” Un șofer, surprins cu mașina pe contrasens, la Orhei: „Iată și Poliția, la timp” # UNIMEDIA
Un automobil a fost surprins, la Orhei, pe contrasens. În momentul în care șoferul aștepta să vireze la stânga, exact pe aceeași stradă a trecut și un echipaj al Poliției. Imaginile au fost distribuite pe rețele.
17:40
(video) Maia Sandu a împodobit bradul de la Președinție, în ajun de sărbători: Crăciun fericit # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a împodobit pomul de Crăciun din clădirea instituției prezidențiale. Șefa statului a adresat un mesaj laconic cetățenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil nou.
17:20
(foto/video) Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a devenit virală pe internet: „Este certificată” # UNIMEDIA
Isidora Pejovic, o tânără antrenoare din Serbia, a atras atenția în mediul online prin stilul atipic în care predă lecțiile de tenis. Ea a fost remarcată inclusiv de Virginia Ruzici, una dintre legendele tenisului românesc, potrivit prosport.ro.
17:20
(video) Topul celor mai scumpe orașe din lume: Cât costă să te bucuri de viața urbană în 2025 # UNIMEDIA
Cel mai scump oraș din lume nu se mai definește doar prin chirii, ci prin prețul pe care un locuitor trebuie să îl plătească pentru a se bucura cu adevărat de pulsul comunității sale. Asta reiese dintr-un nou clasament realizat de Time Out, o companie media globală, care oferă informații despre viața urbană, scrie digi24.ro.
17:10
(video) Primarul capitalei, huiduit în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub: „Vii la spectacol, dar ți-l scot pe Ceban” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost huiduit de spectatori în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub organizat la Arena Chișinău. Incidentul a avut loc în timp ce edilul capitalei a urcat pe scenă pentru a ține un discurs.
16:50
Anunț important pentru Moldovenii din Azerbaidjan: Serviciile consulare, suspendate în perioada sărbătorilor # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan anunță că în legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 26-31 decembrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.
16:40
Stare de urgenţă în Los Angeles din cauza riscului de inundaţii: „Sunt aşteptate viituri pe scară largă” # UNIMEDIA
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului, transmite joi agenția de știri AFP, citat de g4media.
16:20
Noua Lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare: Care sunt cele mai importante schimbări # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice anună că noua lege a cetățeniei a intrat în vigoare pe data de 24 decembrie 2025, aducând modificări semnificative în procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova. Potrivit instituției, printre principalele schimbări se numără necesitatea de a depune cererile doar pe bază de programare prealabilă. Solicitanții vor trebui să demonstreze cunoașterea limbii române și a Constituției Republicii Moldova, iar autoritățile vor efectua verificări riguroase ale identității și istoricului acestora, inclusiv verificarea documentelor și a antecedentelor penale.
16:10
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic: Plănuiau atacuri de Revelion # UNIMEDIA
Autoritățile din Turcia afirmă că au dejucat atacuri care erau planificate pentru evenimentele de Crăciun și Anul Nou. Astfel, au fost arestați peste 100 de membri, suspectați ai grupării Statul Islamic, scrie presa română.
16:00
În atenția moldovenilor care planifică să meargă în vacanță: Cod galben de ninsori, vânt și polei în mai multe regiuni din România # UNIMEDIA
Prima zi de Crăciun aduce un episod de iarnă autentică în România. Ninge în mai multe zone ale țării, iar pe numeroase șosele s-a depus strat de zăpadă, motiv pentru care drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele unde ninsorile sunt însoțite de viscol, scrie adevărul.ro.
15:50
Atac de Crăciun: Drone ucrainene au lovit un port din Krasnodar și cel mai mare complex chimic de gaze din lume # UNIMEDIA
Drone aparținând Centrului de Operațiuni Speciale „Alpha” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în cursul nopții de 25 decembrie portul Temriuk din regiunea rusă Krasnodar Krai, precum și o uzină de procesare a gazelor din regiunea Orenburg, a declarat o sursă pentru publicația Kyiv Independent, scrie adevărul.ro.
15:40
Accident fatal la Trușeni: Un bărbat, spulberat de un Mercedes în timp ce traversa strada pe zebră # UNIMEDIA
Un bărbat de 48 de ani a decedat la spital, după ce a fost lovit de un Mercedes pe o trece de pietoni din Trușeni. Potrivit oamenilor legii, șoferul a fost reținut.
15:20
Kate Middleton și prințul William „nu le permit” lui George, Charlotte și Louis să mănânce cu ei în ziua de Crăciun: De ce nu au voie să stea cu părinții lor la masă # UNIMEDIA
Chiar și în ziua de Crăciun, membrii familiei regale britanice respectă reguli stricte și protocoale vechi de generații. De la modul în care coboară scările până la eticheta de la masă, totul este atent reglementat, iar copiii nu fac excepție de la aceste tradiții scrie protv.ro.
15:10
(video) Agricultorii vor plăti dublu pentru polița medicală, în 2026? Explicațiile șefului CNAM # UNIMEDIA
Șeful Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon spune că asigurarea obligatorie de asistență medicală ar fi trebuit să coste 18.700 de lei în 2026. Acesta a explicat că suma rezultă din formula legală de calcul, însă Guvernul propune menținerea tarifului la 12.636 de lei, sub nivelul real al costurilor.
15:00
(video) Cea mai ascultată melodie de Crăciun, detronată după 30 de ani: O australiancă dă tonul sărbătorii, dar doar în acest an # UNIMEDIA
Hitul ”All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de ”Snowman” al australiencei Sia, scrie hotnews.ro.
14:50
„Aventură de 20 de ani”. Capitanul Constantin Burdujel s-a retras de la naționala Moldovei de futsal: „Să-i lăsăm pe băieții tineri să joace” # UNIMEDIA
Căpitanul Naționalei Moldovei de futsal, Constantin Burdujel, şi-a anunţat, miercuri, 24 decembrie, decizia de a se retrage de la Națională, printr-un mesaj postat pe conturile sale din reţelele sociale: „Aventură de 20 de ani. Mulțumesc la toți”.
14:40
Dolarul american este pregătit pentru cea mai semnificativă scădere din 2017 încoace, pe fondul sentimentului de piață care indică reduceri suplimentare ale ratelor dobânzilor de către Sistemul federal de rezervă (Fed) în anul viitor, scrie adevarul.ro.
14:30
Doliu în cinematografia rusă: Actrița Vera Alentova, legenda filmului „Moscova nu crede în lacrimi” s-a stins din viață, la 83 de ani # UNIMEDIA
Actrița rusă Vera Alentova a decedat la vârsta de 83 de ani, potrivit informațiilor apărute în presa rusă. Cauza decesului nu a fost făcută publică deocamdată.
14:20
(video) Dublă tragedie în Ajun de Crăciun, la Hîncești. Două femei au murit în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință # UNIMEDIA
Dublă tragedie s-a produs la Hîncești, în Ajun de Crăciun Hîncești. Două femei au murit, după ce un incendiu devastator a cuprins o casă de locuit din oraș, în seara de 24 decembrie.
14:00
(video) Moment special de Crăciun: Catherine și prințesa Charlotte, duet la pian la slujba de la Westminster Abbey # UNIMEDIA
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington, transmite adevarul.ro.
13:40
„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace”. Maestrul Iurie Mahovici va fi petrecut pe ultimul drum sâmbătă: Programul funeraliilor # UNIMEDIA
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici" anunță programul funeraliilor regretatului Iurie Mahovici și invită pe toți cei care l-au cunoscut să-i aducă un ultim omagiu maestrului.
13:30
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul # UNIMEDIA
Handa, o mică insulă nelocuită din nord-vestul regiunii scoțiene Highlands, caută o persoană care să lucreze timp de șase luni într-un cadru spectaculos, dar izolat. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust (SWT) și vine cu un salariu de 26.112 lire sterline (aproximativ 30.000 de euro), scrie adevarul.ro.
13:10
„Evitați discuțiile sau deplasările cu persoane necunoscute”. Recomandările Poliției pentru elevi și părinți, în vacanța de iarnă # UNIMEDIA
În perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă. Autoritățile atenționează că, în această perioadă, cresc riscurile pentru siguranța copiilor. Pentru a preveni situațiile neplăcute, părinții și cei mici sunt sfătuiți să respecte câteva recomandări.
12:50
(video) Surpriză pentru Ionel Istrati. Ce artist și-a făcut apariția la ziua sa de naștere: „Ascultă atent ce o să îți spun” # UNIMEDIA
Interpretul Ion Suruceanu a fost invitatul-surpriză de la ziua de naștere a lui Ionel Istrati. Artistul și-a făcut apariția la eveniment și i-a cântat sărbătoritului mai multe piese, printre care și „Numai tu”, moment care a emoționat publicul prezent
12:40
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie # UNIMEDIA
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, scire protv.ro.
12:30
(video) „Pe nimeni nu interesa de unde ia Gușan banii”. Salariile fotbaliștilor de la Sheriff, dezvăluite de Potîrniche: Stranierii ajungeau la 30 mii €, moldovenii la 5 # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, fost fotbalist care a evoluat și la Sheriff Tiraspol, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, despre salariile încasate la club. Potrivit lui Potîrniche, deși era cunoscut faptul că echipa era finanțată de Victor Gușan, nimeni nu se interesa de proveniența banilor.
12:10
(video) Gabi Nebunu și Emilian Crețu promit o piesă „turbată” în următorul an: „Foaie verde ca alunul, în 2026 vă cânta Dora cu Nebunul” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu și interpretul Gabriel Nebunu anunță că pregătesc o colaborare muzicală ce urmează să fie lansată în anul 2026. Cei doi promit o piesă „turbată”, însă spun că, deocamdată, proiectul este în fază de pregătire.
11:50
Trump atacă o cunoscută vedetă TV și cere să-i fie scoasă emisiunea din grila CBS. „Este un dezastru patetic” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a atacat dur „The Late Show” și pe Stephen Colbert, cerând postului CBS să oprească imediat emisiunea, după ce prezentatorul l-a ironizat constant, inclusiv pentru preluarea Kennedy Center și rolul său la gala Honors, scrie adevărul.ro.
11:40
(video) Crima de la Anenii Noi, care a îngrozit o țară întreagă. Cernăuțeanu: „Am avut o persoană infiltrată, a lucrat la acel infractor acasă” # UNIMEDIA
Oamenii legii au infiltrat o persoană în gospodăria individului suspectat că ar fi comis crima, în cadrul anchetei privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani din Anenii Noi. „A fost necesar să acumulăm probatoriu”, a declarat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, la Jurnal TV.
11:20
(video) Vlad Kulminski respinge scenariul ca Moldova să intre în UE fără regiunea transnistreană, admis de Maia Sandu: „Exclus. Imposibil” # UNIMEDIA
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, susține ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. Potrivit fostului vicepremier pentru integrare, o asemenea formulă nu este posibilă nici juridic, nici practic. „Exclus. Imposibil”, a declarat Kulminski la Realitatea.
11:10
(foto) Sport sau politică? Anastasia Nichita, în fața unei alegeri decisive privind viitorul său: „Va fi dificil” # UNIMEDIA
Sportiva Anastasia Nichita, de curând deputată în Parlamentul Republicii Moldova, lasă de înțeles că se apropie un moment decisiv în cariera sa. Între revenirea pe salteaua de luptă și responsabilitățile din Legislativ, campioana spune că va trebui să facă o alegere dificilă.
10:50
(video) Kate Middleton, duet la pian cu fiica ei: Surpriză de Crăciun de la familia regală britanică # UNIMEDIA
În premieră, prințesa de Wales și fiica ei au cântat împreună la pian pentru un concert de colinde, scrie BBC. Duetul lor a fost înregistrat la Palatul Windsor, iar momentul surpriză a fost dezvăluit acum, scrie hotnews.ro.
10:30
(stop cadru) Victoria Belous: „Moldovenii trebuie să devină mai harnici la muncă și mai disciplinați” # UNIMEDIA
Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să devină „mai harnici și mai disciplinați”, sugerând că la acest capitol ar exista restanțe față de alte state.
10:10
(video) Vânzătorul de porumb din Istanbul care a cucerit internetul: Brunet, înalt și fermecător, a devenit idolul a milioane de femei # UNIMEDIA
Un tânăr care vinde porumb fiert pe străzile din Istanbul a reușit să devină, peste noapte, un adevărat fenomen online. Fără planuri de celebritate și fără campanii de promovare, acesta a ajuns idolul a milioane de femei, scrie protv.ro.
