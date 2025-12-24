/FOTO/ Fostul președinte Nicolae Timofti a fost decorat de Maia Sandu

14:10

În urma incidentului din 19 decembrie de la Inspectoratul de Poliție Centru, soldat cu împușcături trase din arma personală a unui polițist, ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a fost întrebată dacă se impune demisia șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Oficiala a răspuns că au trecut doar trei zile de la incident și că este necesar să se acorde suficient timp pentru a clarifica toate circumstanțele înainte de a lua decizii obiective.