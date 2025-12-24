Șantierul de pe locul fostului „Gaudeamus”, în vizorul CNA: Primăria afirmă că actele sunt legale

15:10

Caruselele din Piaţa Marii Adunări Naţionale, instalate în perioada sărbătorilor de iarnă, funcţioneză fără o expertiză tehnică completă. Reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Supraveghere Tehnică spun că după mai multe somaţii au primit setul de acte, însă incomplet. Proprietarii instalaţiillor dau asigurări că acestea sunt sigure şi nu pun în pericol viaţa oamenilor. La Primăria Chişinău ni s-a spus că operatorul a semnat o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să-şi desfăşoare activitatea conform normelor de securitate.