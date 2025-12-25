Bunuri confiscate, scoase la vânzare pentru persoane fizice: ce prevede regulamentul

18:00

Schioarea Lindsey Vonn s-a calificat oficial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. În aceste condiții, sportiva din Statele Unite ale Americii urmează să evolueze la a cincea Olimpiadă albă din cariera sa. Revenită în competiție în urmă cu un an după o pauză de cinci ani, Vonn și-a regăsit în această iarnă forma care a consacrat-o. După 3 probe, americanca conduce în clasamentul Cupei Mondiale de coborâre. Rezultatele sale excelente i-au asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă.