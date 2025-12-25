Corespondență Dan Alexe | Cum a ajuns un fost Comisar UE pe lista neagră a lui Trump alături de teoriștii islamici
Moldova1, 25 decembrie 2025 07:20
Poți fi multimilionar și fost comisar european și să te trezești pe listele negre ale Statelor Unite, alături de Lukoil și de organizații teroriste islamice — acesta este „cadoul de Crăciun” primit de francezul Thierry Breton, fost comisar european. El se numără printre cei cinci europeni implicați în reglementarea tehnologiilor digitale care sunt vizați de sancțiuni americane ce le interzic intrarea pe teritoriul SUA.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
07:40
Creștinii sărbătoresc astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului, conform calendarului gregorian, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Dis-de-dimineață, credincioșii participă la liturghia de Crăciun, iar pe parcursul zilei își deschid casele pentru rude și cei dragi, în jurul mesei de sărbătoare.
Acum o oră
07:20
Corespondență Dan Alexe | Cum a ajuns un fost Comisar UE pe lista neagră a lui Trump alături de teoriștii islamici # Moldova1
Poți fi multimilionar și fost comisar european și să te trezești pe listele negre ale Statelor Unite, alături de Lukoil și de organizații teroriste islamice — acesta este „cadoul de Crăciun” primit de francezul Thierry Breton, fost comisar european. El se numără printre cei cinci europeni implicați în reglementarea tehnologiilor digitale care sunt vizați de sancțiuni americane ce le interzic intrarea pe teritoriul SUA.
Acum 12 ore
21:30
Laboratoare ultramoderne, dotate la standarde europene, care oferă studenților din Republica Moldova acces direct la tehnologii de ultimă generație în domeniul farmaceutic, au fost inaugurate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Acum, procesul de elaborare a unui medicament poate fi urmărit pas cu pas - de la simulările computerizate până la formularea propriu-zisă în laborator - într-un spațiu unic în țară, dedicat educației prin cercetare.
21:10
Centrul Chișinăului a răsunat de colinde. Adulți și copii au sărbătorit ajunul Crăciunului pe stil nou în Piața Marii Adunări Naționale, în ciuda gerului. Luminițele festive, muzica live, mirosul de vin fiert și dulciurile delicioase au transformat piața într-un loc magic, unde gerul părea să dispară, lăsând loc doar bucuriei și spiritului sărbătorilor.
21:00
Experți | Stabilitate politică și revigorare economică în 2025. Provocări geopolitice pentru 2026 # Moldova1
Anul 2025 se încheie pentru Republica Moldova sub semnul unei stabilități politice, iar economia dă semne de revigorare, în timp ce scrutinul din regiunea găgăuză ar putea determina Moscova să fragmenteze din nou coeziunile sociale. Experții mai anticipează că dosarul transnistrean și blocajele din Uniunea Europeană (UE) vor rămâne principalele provocări pentru anul 2026. Bilanțurile au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
20:50
Rusia continuă să atace infrastructura critică a Ucrainei chiar și în ajunul Crăciunului. La Harkov, unde rușii au lansat o serie de atacuri țintite asupra unei centrale termice, cel puțin o persoană a fost ucisă și 11 au fost rănite. Iar o pană de curent a afectat încălzirea și transportul public din oraș. Potrivit Kievului, Rusia a lansat peste 100 drone asupra regiunilor Cernigov, Zaporojie, Donețk și Harkov. Pentru militarii ucraineni, acesta este al patrulea Crăciun pe care îl vor marca pe front.
20:20
Consolidare, diplomație și aderare la UE: retrospectiva primului an din cel de-al doilea mandat al Maiei Sandu, în viziunea analiștilor # Moldova1
Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Analistul politic Ion Tăbârță evidențiază calitatea actului de guvernare și ritmul integrării europene ca principali indicatori de performanță. La rândul său, directorul Expert Forum România, Sorin Ioniță, constată că succesul electoral și ofensiva diplomatică externă au contribuit la transformarea unui stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană (UE). Opiniile au fost exprimate în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
20:10
Rosfinmonitoring a inclus, din 2022, 24 de oameni de știință ruși pe lista sa de „teroriști și extremiști”, potrivit calculelor publicației T-invariant și ale centrului CISRUS, care țin „Cronicile persecuției oamenilor de știință”. În anul declanșării războiului împotriva Ucrainei, șapte cercetători au fost declarați extremiști-teroriști, în 2023 - șase persoane, anul trecut - cinci, iar în anul curent - din nou șase, au constatat analiștii, citați de publicația The Moscow Times.
19:40
Consolidare, diplomație și aderare la UE: retrospectiva primului an al noului mandat al Maiei Sandu, în viziunea analiștilor # Moldova1
Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare fără precedent a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare semnificativă a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Analistul politic Ion Tăbârță evidențiază conturarea unei etape în care calitatea actului de guvernare și ritmul integrării europene devin principalii indicatori de performanță. La rândul său, directorul Expert Forum România, Sorin Ioniță, subliniază că succesul electoral și ofensiva diplomatică externă au contribuit la transformarea Republicii Moldova dintr-un stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii ZI DE ZI de la Radio Moldova.
19:20
Droguri ascunse în curți de bloc din capitală: tânără din Hâncești, condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare # Moldova1
O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, în care l-a implicat și pe un adolescent de 13 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău.
19:00
În ajunul sărbătorilor de iarnă, fotbaliștii echipei naționale a României au venit cu mesaje pentru suporteri. Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș au avut cuvinte calde pentru cei ce le țin pumnii.
Acum 24 ore
18:50
Aeroportul „Eugen Doga” atinge pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 și anunță extinderi majore # Moldova1
Șase milioane de pasageri au trecut, de la începutul anului, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Recordul a fost bătut de Adriana Munteanu, o moldoveancă stabilită în Dubai, care a venit să petreacă sărbătorile în Republica Moldova. În contextul creșterii numărului de călători, autoritățile promit investiții majore și extinderea aerogării.
18:30
Caravana de Crăciun a salvatorilor și pompierilor a fost lansată miercuri seara, la Chișinău, reunind zeci de autospeciale decorate festiv, muzică de fanfară și mesaje de solidaritate, într-o acțiune menită să aducă bucurie copiilor, dar și să promoveze siguranța în perioada sărbătorilor de iarnă.
18:20
Crăciunul în R. Moldova, sărbătorit pe 25 decembrie și 7 ianuarie: „O perioada plină de bucurii, colinde și reuniuni familiale” # Moldova1
Republica Moldova este una dintre puținele țări în care sărbătoarea Nașterii Domnului, Crăciunul, este marcată oficial atât pe 25 decembrie, după calendarul gregorian, cât și pe 7 ianuarie, după cel iulian. În ultimii, se observă tot mai mult o tendință de dublare a sărbătorii.
18:00
Un tânărul învinuit că, în luna februarie, a violat și ucis o femeie într-un apartament din Chișinău și a încercat să-i însceneze suicidul riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Procurorii au finalizat urmărirea penală și au transmis dosarul în instanță.
18:00
Lindsey Vonn s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Moldova1
Schioarea Lindsey Vonn s-a calificat oficial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. În aceste condiții, sportiva din Statele Unite ale Americii urmează să evolueze la a cincea Olimpiadă albă din cariera sa. Revenită în competiție în urmă cu un an după o pauză de cinci ani, Vonn și-a regăsit în această iarnă forma care a consacrat-o. După 3 probe, americanca conduce în clasamentul Cupei Mondiale de coborâre. Rezultatele sale excelente i-au asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă.
17:50
De Crăciun, dorul de casă învinge distanțele, chiar și războiul: refugiați, moldoveni din diaspora și studenți pornesc spre cei dragi pentru a sărbători Crăciunul în familie. Sărbătorile de iarnă readuc oamenii mai aproape unii de alții: orașele se golesc, drumurile se aglomerează, iar dorul de familie îi face pe mulți să pornească acasă chiar și de la mii de kilometri pentru a petrece sărbătorile în liniște, cu tradiții, mese festive și momente alături de cei dragi.
17:20
Droguri ascunse în curțile blocurilor din capitală: tânără din Hâncești, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Moldova1
O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri, în care l-a implicat și pe un adolescent de 13 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău.
17:10
„Punct de plecare pentru negocieri”. Rusia va evalua „cu capul limpede” cele 20 de puncte ale planului de pace # Moldova1
Moscova va încerca să obțină introducerea unor „modificări-cheie” în planul de pace al SUA pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, inclusiv impunerea unor restricții suplimentare asupra forțelor armate ale Ucrainei, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului.
16:50
Surse „RBC-Ucraina” din cadrul GUR: în explozia de la Moscova au murit polițiști care ar fi torturat prizonieri ucraineni # Moldova1
Agenția „RBC-Ucraina”, citând surse anonime din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, a difuzat propria versiune a exploziei produse în cursul nopții la Moscova, în urma căreia au murit doi polițiști. Potrivit acesteia, „un locuitor al orașului, în semn de dezacord față de politica agresivă a Kremlinului, […] a aruncat un pachet exploziv în geamul unei mașini”.
16:50
Primar din Telenești și fostă funcționară vamală, cu averi nejustificate de peste 2.8 milioane de lei # Moldova1
Primarul satului Chiștelnița din raionul Telenești, Alexandru Isac, și ex-șefa unei secții din cadrul Serviciului Vamal, Daniela Furtună, au fost vizați de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a constatat în urma controalelor avere nejustificată de 2.8 milioane de lei.
16:30
Betleemul reaprinde bradul de Crăciun, pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # Moldova1
Pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Gaza, Betleemul a reluat tradiția de a sărbători Crăciunul: a fost aprins bradul de Crăciun, iar lumini colorate decorează piețele și străzile, marcând revenirea festivităților publice în orașul considerat locul nașterii lui Isus. După doi ani de restricții, comunitatea locală vede în acest gest un simbol al speranței și al dorinței de normalitate.
16:30
Din 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară se află în vacanța de iarnă. La cursuri, aceștia vor reveni fie pe 9, fie pe 12 ianuarie, în funcție de decizia administrațiilor școlare.
15:50
ACTUALIZARE | Poliția: oseminte presupuse a fi umane, hainele victimei și alte probe, depistate în cazul dispariției bărbatului din Beriozchi. Bănuitul, în arest pentru 30 de zile # Moldova1
Poliția Republicii Moldova anunță noi detalii în dosarul privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată de anchetatori este omorul. În cadrul perchezițiilor efectuate, oamenii legii au descoperit haine pe care le-ar fi purtat bărbatul dispărut și oseminte presupuse a fi umane. Bănuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, a anunțat procurorul de caz, Micleușeanu Constantin.
15:30
Planul lui Dmitri Kozak pentru Rusia: reforme economice, justiție independentă și amnistie pentru infracțiuni fără violență # Moldova1
Fostul adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, Dmitri Kozak, a elaborat un plan amplu de reforme economice, judiciare și ale organelor de ordine, care include dezincriminarea infracțiunilor economice și posibilitatea unei amnistii pentru fapte fără violență. Documentul, prezentat în Kremlin pentru discuții în 2025 și obținut de RBC, vizează relansarea climatului investițional și consolidarea independenței justiției, pe fondul provocărilor interne și externe cu care se confruntă Rusia.
15:20
Turism în plină ascensiune în R. Moldova: după Ruta Gastronomică, urmează cea a Ceramicii # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat în 2025 cele mai bune performanțe turistice din istoria sa. Dezvoltarea turismului a devenit o prioritate, iar rezultatele sunt vizibile, a declarat Ana Șandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
14:50
ACTUALIZARE | Poliția: oseminte presupuse a fi umane, hainele victimei și alte probe, depistate în cazul dispariției bărbatului din Beriozchi # Moldova1
Poliția Republicii Moldova anunță noi detalii în dosarul privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată de anchetatori este omorul. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au depistat hainele victimei, oseminte presupuse a fi umane și mai multe probe relevante pentru urmărirea penală.
14:50
Selecționata de fotbal a Tunisiei a debutat cu o victorie clară la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc. În primul meci din grupa C disputant la Rabat, echipa Tunisiei a învins fără emoții reprezentativa Ugandei, scor 3:1. Ellyes Skhiri a deschis scorul deja în minutul 10, iar celelalte două goluri ale „Vulturilor din Cartagina” au fost marcate de Alias Achouri în minutele 40 și 64.
14:40
În ajun de Crăciun, gospodinele pregătesc Crăciunei, simbol al speranței și luminii. Colacii sunt împărțiți colindătorilor și oaspeților. Neapărat, primul Crăciunel scos din cuptor este păstrat la icoană, pentru a aduce belșug în casă. Echipa de filmare Moldova 1 a mers în satul Sofia din raionul Drochia, unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și în această perioadă, e mare forfotă prin bucătării.
14:40
Crăciunul pe stil nou aduce vreme mai rece și zăpadă. Meteorologii anunță nopți geroase, cu minime de până la minus 12 grade Celsius, iar maximele diurne nu vor depăși minus 2 grade.
14:30
Percheziții într-un dosar penal privind construcția pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Moldova1
Ofițerii anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău investighează posibile încălcări ale regulilor de construcție în procesul de edificare a complexului multifuncțional pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat în centrul capitalei. Pe 24 decembrie, au fost efectuate mai multe percheziții la administratorii companiei de construcții.
14:20
Comunitatea academică a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) anunță, cu profundă tristețe, trecerea în eternitate a pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, profesor universitar, Maestru în Artă și Artist al Poporului, personalitate marcantă a vieții muzicale din Republica Moldova. Renumitul pianist s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.
13:40
Amintiri din copilărie, colinde și zăpadă: cum își amintesc deputații sărbătorile de iarnă # Moldova1
Colindele, zăpada mare, serile petrecute în familie și bucuria simplă a copilăriei sunt imagini comune în amintirile deputaților, indiferent de partidul din care fac parte. În prag de sărbători, aleșii poporului au vorbit despre cum trăiau Crăciunul și Revelionul în copilărie, într-o perioadă în care tradițiile erau mai puternice, iar iernile - mai bogate în zăpadă.
13:40
Percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul țării, într-un dosar de jocuri de noroc ilegale # Moldova1
Oamenii legii au descins pe 24 decembrie în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o cauză penală intentată pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Perchezițiile au vizat mai multe persoane bănuite că ar fi creat și administrat platforme ilegale, inclusiv platforma 1xBT.
13:30
Creștinii catolici și creștinii ortodocși care respectă calendarul gregorian marchează pe 24 decembrie Ajunul Crăciunului, un moment de pregătire spirituală înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului, cu tradiții specifice și obiceiuri transmise din generație în generație. În Republica Moldova, Crăciunul pe stil nou este celebrat în special în localități din nordul și sudul țării.
13:10
Ministrul Finanțelor, la Moldova 1: „Generăm creștere economică pentru un nivel de trai comparabil cu cel din UE” # Moldova1
Războiul din Ucraina rămâne un factor de incertitudine pentru investitorii străini, însă Republica Moldova continuă să câștige credibilitate. Prioritatea autorităților este sprijinirea antreprenorilor locali și a companiilor străine care desfășoară activități în țară, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
13:00
Meci dramatic în Cupa Ligiei Angliei: Arsenal Londra s-a calificat în semifinale în detrimentul concitadinei Crystal Palace # Moldova1
Arsenal Londra s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Ligii Angliei. În sferturile de finală, „tunarii” au eliminat pe concitadina Crystal Palace, câștigătoarea fiind decisă în seria penalty-urilor de departajare. Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Arsenal a preluat conducerea abia în minutul 80. Fundașul central francez Maxence Lacroix și-a dat autogol. Discipolii germanului Oliver Glasner au egalat în minutul 90+5. Marc Guéhi a înscris în urma unei faze fixe.
12:30
Percheziții într-un dosar penal privind construcția de pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Moldova1
Percheziții într-un dosar penal ce vizează încălcarea regulilor de executare a construcțiilor au loc astăzi, 24 decembrie, în municipiul Chișinău, în cazul edificării unui complex multifuncțional pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat în centrul capitalei.
12:20
Zelenski dezvăluie proiectul complet al planului de pace în 20 de puncte, susținut de Ucraina și SUA # Moldova1
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au pregătit un proiect revizuit al planului de pace pentru a pune capăt războiului de amploare declanșat de Rusia. Planul inițial, alcătuit din 28 de puncte și care, în esență, împingea Ucraina spre capitulare, a fost refăcut într-un cadru de 20 de puncte. Președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat pentru prima dată jurnaliștilor pe 23 decembrie, scrie publicația The Kyiv Independent.
12:10
Pregătiri pentru concertul de Ajun: accesul transportului în PMAN, restricționat de la ora 13:00 # Moldova1
Traficul rutier va fi sistat pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, începând cu ora 13:00, în contextul spectacolului din Ajunul Crăciunului pe stil nou. Restricțiile se vor menține până pe 25 decembrie, la ora 06:00.
12:00
EXCLUSIV | Noi detalii în cazul de la Beriozchi. Concubina bărbatului reținut: „Spunea că oamenii dispăruți au plecat la război” # Moldova1
Apar noi detalii în dosarul penal investigat în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Concubina bărbatului reținut de poliție a declarat, după ședința de judecată, că acesta le-ar fi spus că persoanele dispărute au plecat la război, negând orice implicare în presupuse crime. Femeia, reținută acum două zile, a fost adusă miercuri, 24 decembrie, în fața judecătorilor din Anenii Noi. Instanța a decis plasarea acesteia în arest preventiv.
11:50
Sporting Lisabona a obținut o nouă victorie la scor în campionatul Portugaliei. „Leii” au învins-o în deplasare pe Vitoria Guimaraes cu 4-1 într-un meci din cadrul etapei a 15-a a competiției.
11:40
Pentru al doilea an consecutiv, cheltuielile săptămânale ale Rusiei pentru războiul din Ucraina depășesc bugetele anuale ale majorității regiunilor rusești, arată calculele realizate de The Moscow Times. Cheltuielile militare ale Rusiei în 2026 vor ajunge la 12.9 trilioane de ruble – aproape 30% din bugetul întregii țării.
11:30
Cheltuielile săptămânale ale Kremlinului pentru război depășesc bugetele anuale a 75% dintre regiunile ruse # Moldova1
Pentru al doilea an consecutiv, cheltuielile săptămânale ale Rusiei pentru războiul din Ucraina depășesc bugetele anuale ale majorității regiunilor rusești, arată calculele realizate de The Moscow Times. Cheltuielile militare ale Rusiei în 2026 vor ajunge la 12.9 trilioane de ruble - aproape 30% din întregul buget al țării.
11:20
Pofta vine mâncând: Alexei Savinov dorește ca în 2026 să le înfrunte pe Ludogoreț Razgrad, Levki și ȚSKA Sofia # Moldova1
S-a acomodat perfect în Bulgaria, iar în 2026 speră să le înfrunte pe Ludogoreț Razgrad, Levski și ȚSKA, ambele din Sofia. Începând cu sezonul următor, antrenorul moldovean Alexei Savinov și-a fixat drept obiectiv promovarea în prima divizie valorică a fotbalului bulgar cu gruparea Fratria Varna. Ajuns în vara acestui an la Fratria Varna, Savinov a creat o echipă competitivă. În 18 meciuri jucate în divizia secundă a fotbalului bulgar, „alb-roșii" au obținut 13 victorii, au consemnat 2 remize și au suferit 3 înfrângeri.
11:20
Deputat PAS propune amendarea Legii bugetului: 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al Arenei Naționale # Moldova1
Un amendament la Legea bugetului pentru 2026, prin care se solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale a Republicii Moldova, a fost depus de deputatul și fostul fotbalist Maxim Potîrniche.
10:40
„Energocom” a achiziționat în premieră energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare # Moldova1
Compania „Energocom” a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS), „o soluție modernă menită să contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național”.
10:40
Igor Grosu, la Moldova 1: 2025 a fost un an în care Republica Moldova a reușit să păstreze pacea și să avanseze pe calea europeană # Moldova1
Anul 2025 a fost unul decisiv pentru Republica Moldova, în care cea mai importantă realizare a fost menținerea păcii și confirmarea direcției europene a țării. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, anul care se încheie a fost un „examen” pentru societate și instituții, în care deciziile majore au fost luate suveran, de către cetățeni.
10:30
Proteste plătite cu peste 1.4 milioane de lei: un activist afiliat lui Șor, trimis după gratii # Moldova1
Secretarul oficiului teritorial Râșcani al fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, a fost trimis după gratii, fiind acuzat că a primit peste 1.4 milioane de lei pentru activitățile ilegale ale formațiunii, inclusiv pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 23 decembrie.
10:00
Cei care și-au planificat o vacanță la Iași au mai multe oportunități de a ajunge la destinație. Calea Ferată din Moldova anunță suplimentarea curselor pe ruta Chișinău–Socola (Iași), pe perioada sărbătorilor de iarnă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.