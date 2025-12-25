Istoricul Andrei Prohin: „Crăciunul este sărbătoarea familiei, dar a căpătat un caracter comercial”

19:40

Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare fără precedent a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare semnificativă a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Analistul politic Ion Tăbârță evidențiază conturarea unei etape în care calitatea actului de guvernare și ritmul integrării europene devin principalii indicatori de performanță. La rândul său, directorul Expert Forum România, Sorin Ioniță, subliniază că succesul electoral și ofensiva diplomatică externă au contribuit la transformarea Republicii Moldova dintr-un stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii ZI DE ZI de la Radio Moldova.