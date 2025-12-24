Consolidare, diplomație și aderare la UE: retrospectiva primului an al noului mandat al Maiei Sandu, în viziunea analiștilor

08:30

Alegerile prezidențiale din Statele Unite au reprezentat un moment de glorie pentru o mică brutărie din orășelul Freinsheim, din sud-vestul Germaniei. Motivul a fost legătura de rudenie a proprietarilor cu Donald Trump și tortul intitulat „Bucățica lui Trump”, decorat cu portretul viitorului lider de la Casa Albă. Cu toate acestea, brutăria este nevoită acum să se închidă din cauza dificultăților financiare și a concurenței dure din partea altor localuri din zonă, scrie DW.