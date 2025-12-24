Cum să alegi o mașină second-hand de încredere în România

07:10

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a clarificat că decuplarea Moldovei de Ucraina în drumul spre Uniunea Europeană nu este pe agenda momentului. „Înțeleg frustrarea din țara dvs., dar procesul de aderare este complex și trebuie văzut în context geopolitic. Ați început acest drum împreună cu Ucraina, iar acum nu este momentul pentru decuplare. Când […]