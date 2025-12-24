Primar din Telenești și fostă funcționară vamală, cu averi nejustificate de peste 2.8 milioane de lei

21:30

Mai mulți oameni din Marea Britanie au fost la un pas de tragedie, după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune. Incidentul a avut loc în vestul Angliei. Mai multe bărci care se aflau în acel moment pe apă s-au prăbușit în prăpastie. Este un adevărat miracol că s-a trecut fără victime, spun martorii.