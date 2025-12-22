Vlad Filat și fosta sa soție, Sanda, condamnați în Franța: ce dezvăluie presa franceză?
EA.md, 22 decembrie 2025 14:50
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, la începutul lunii decembrie, la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro, pentru spălare de bani într-un caz de corupție legat de „Loteria Națională", potrivit deciziei judecătorești citate de Le Soir. Prin această decizie din 8 […]
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 30 minute
14:50
14:40
„Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Republica Moldova # EA.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, vocea Mariei Procopenco ne aduce un nou cadou muzical, colindul „Din cer senin", o creație ce readuce în prim-plan frumusețea colindului autentic. Videoclipul colindului „Din cer senin" a fost filmat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – Vergului, din București, un cadru care accentuează atmosfera sacră și profundă a […]
Acum 8 ore
07:30
Mai multe mașini de pompieri, decorate și iluminate, vor străbate Chișinăul, iar la final salvatorii vor vizita spitale și case de copii pentru a le oferi cadouri. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie, la ora 17:30, transmite rupor.md. Carnavalul pompierilor va începe în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Coloana va parcurge traseul de […]
07:20
Pe 24 decembrie, în ajun de Crăciun, „Zdob și Zdub" încheie turneul aniversar cu un show spectaculos la Arena Chișinău. Surpriza serii? O colaborare specială cu Satoshi, starul momentului și participant la Selecția Națională Eurovision. „Am pregătit ceva cu adevărat special alături de Zdubii!", a anunțat Satoshi, încântând fanii. Biletele pentru concertul dedicat celor 30 […]
07:20
Mai multe benzi pentru transportul public, parcări „park & ride" la intrările în oraș și stații noi de troleibuz la periferie și lângă spitale: Chișinăul își regândește mobilitatea. Planul prevede inclusiv o rută expres, posibil și nocturnă, între Aeroportul „Eugen Doga" și centrul Capitalei. Planul a fost prezentat în ședința Consiliul Municipal Chișinău din […]
07:20
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, admite că pensia minimă pentru limita de vârstă nu acoperă, deocamdată, necesarul de trai al persoanelor vârstnice. Începând cu 1 aprilie, pensia minimă pentru limita de vârstă, cu stagiu complet de cotizare, constituie aproximativ 3.055 de lei, iar pentru persoanele cu un stagiu de cel puțin 40 […]
07:20
Atac șocant la Chițcani: un bărbat, în stare gravă la reanimare după ce a fost atacat de un taur # EA.md
Un bărbat de 64 de ani din regiunea transnistreană a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost rănit grav de un taur pe care îl dusese la pășunat. Incidentul a avut loc vineri în satul Chițcani din raionul Slobozia. Localnicul a eliberat animalul, în vârstă de un an, din țarc pentru […]
07:20
Previziuni sumbre pentru 2026: Baba Vanga vorbea despre extratereștri și izbucnirea unui nou Război Mondial # EA.md
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor", ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale, scrie adevarul.ro. Potrivit relatărilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor adepți, Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie […]
07:20
Circulația trenului Odesa–Chișinău a fost reluată, iar interesul pasagerilor este ridicat. Potrivit autorităților feroviare, 60% dintre bilete au fost vândute în primele trei ore de la lansarea vânzărilor. Informația a fost comunicată de Укрзалізниця, care precizează că vânzarea biletelor din Odesa este deschisă zilnic.
07:20
Satele se golesc sub ochii noștri: demografii avertizează că datele oficiale surprind doar o parte din migrație # EA.md
Peste 120.000 de moldoveni figurează ca locuind permanent în străinătate, conform datelor Registrului de Stat al Populației (RSP) gestionat de Agenția Servicii Publice, la 1 decembrie 2025. În total, este vorba despre 120.797 de persoane, transmite radiomoldova.md. Cele mai multe plecări definitive sunt înregistrate în Federația Rusă – 42.050 de persoane, urmată de Ucraina […]
07:20
(Foto) Grosu și Jardan, la casele de marcat pentru o zi: politicienii încearcă viața de casier # EA.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-au lăsat pentru o vreme funcțiile și au încercat cum e să fii casier. Împreună cu ei, la acțiune au participat mai mulți artiști și bloggeri din țară în cadrul unei campanii caritabile, transmite rupor.md. Unii cumpărători au fost surprinși, alții s-au fotografiat și au strâns […]
07:20
Gavriliță: „Nu ne pierdem vremea cu discuții despre o creștere de doar 10% pentru salariile mici” # EA.md
„Trebuie să discutăm despre cum noi facem eficiențe semnificative, creștem productivitatea de trei ori și dublăm salariile acolo unde putem". Declarația a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Ministrul Finanțelor a fost întrebat, unde se irosesc cele mai mari sume de bani din buget, transmite noi.md. „Țin minte că erau vremuri când […]
07:10
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP, citată de digi24.ro. Doar rezidenţii capitalei italiene vor beneficia în continuare de […]
07:10
Ana Cucerescu își păstrează locul în completul de magistrați care îl judecă pe Vlad Plahotniuc # EA.md
Avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au depus o cerere de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului care examinează dosarul fostului parlamentar. Vineri, 19 decembrie, instanța a respins solicitarea. În consecință, Ana Cucerescu rămâne în completul de magistrați care îl judecă pe Vlad Plahotniuc. Reamintim că, la ședința din 15 decembrie privind […]
07:10
Marta Kos transmite Moldovei un mesaj de așteptare: nu este momentul ca UE să o decupleze de Ucraina în drumul spre aderare # EA.md
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a clarificat că decuplarea Moldovei de Ucraina în drumul spre Uniunea Europeană nu este pe agenda momentului. „Înțeleg frustrarea din țara dvs., dar procesul de aderare este complex și trebuie văzut în context geopolitic. Ați început acest drum împreună cu Ucraina, iar acum nu este momentul pentru decuplare. Când […]
07:10
Natalia Plugaru: Compensațiile la energie rămân temporare și vor viza doar categoriile cele mai vulnerabile. Potrivit ministrului, eligibilitatea pentru compensații este stabilită, de regulă, pentru întreg sezonul rece, iar persoanele care s-au calificat vor primi sprijinul lunar, în cuantumul comunicat din timp, pentru a-și putea planifica bugetul, transmite IPN. În cazul în care solicitanții consideră […]
07:10
Expert militar avertizează: Atacurile cu drone din Ucraina amenință tot mai aproape R. Moldova # EA.md
Atacurile cu drone din sudul Ucrainei se apropie tot mai mult de granița Republicii Moldova. Exploziile de după lovirea podului Maiaki–Udobnoe au fost vizibile și din localități moldovenești, iar locuitorii din Tudora, raionul Ștefan Vodă, au putut observa detonările cu ochiul liber, ridicând îngrijorări privind securitatea zonei de frontieră. Expertul militar Artur Leșcu avertizează […]
07:10
Palanca, în șoc după exploziile de lângă Nistru: „Casele tremură, valizele sunt gata la ușă” # EA.md
Explozia podului de pe Nistru cauzată de drone a făcut locuitorii din Palanca să tresară. Oamenii povestesc că noaptea de 19 decembrie, au auzit cele mai puternice explozii de la începutul războiului, având în vedere că podul asupra căruia au lovit forțele ruse se află la doar 15 kilometri de graniță, transmite tv8.md. Unii […]
07:10
După ce ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că, de anul viitor, fiecare colet comandat de pe platformele TEMU, Shein, Joom sau AliExpress va fi impozitat, oficialul a oferit noi precizări. Gavriliță spune că Guvernul nu urmărește o taxare rapidă sau dură, ci introducerea treptată a măsurii, astfel încât impactul asupra cetățenilor să fie […]
07:10
Dorin Galben și Violeta Scrișu s-au cunoscut în cel mai neașteptat mod datorită lui…: „A fost dragoste la prima vedere” # EA.md
Ca în poveste de Crăciun! Jurnalistul Dorin Galben și expertă în bune maniere, Violeta Scrișu, au dezvăluit la ProTV cum s-au cunoscut și cum a decurs prima lor întâlnire la teatru. Logodnici s-au cunoscut datorită Academiei lui Moș Crăciun, organizație care recepționează anual scrisorile copiilor și are scopul de a valorifica și promova personajul […]
Ieri
12:30
Evadare pentru trup și suflet: Turcia, destinația ideală pentru wellness Interesul călătorilor pentru wellness este mai mare ca niciodată. În 2023, au fost realizate 1.034,5 milioane de călătorii internaționale și interne cu scop de wellness, iar segmentul este în plină expansiune: se estimează o rată medie anuală de creștere de 9,1% pentru turismul de wellness […]
12:20
Un bărbat de 64 de ani din satul Cîțcani, raionul Slobozia, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de un taur pe care încerca să-l ducă la pășunat, transmite rupor.md. Incidentul a avut loc vineri, 19 decembrie. Animalul, în vârstă de un an, l-a lovit pe bărbat cu copitele în […]
12:20
Te-ai putea descurca într-un apartament de doar 10 metri pătrați? În Tokyo, celebra clădire Nakagin a demonstrat că da. Proiectată de arhitectul Kisho Kurokawa în 1972, clădirea era formată din două turnuri cu 140 de capsule autonome, fiecare apartament având exact 10 metri pătrați. În interior: pat, duș, un mic birou și chiar un sistem […]
12:10
Un fenomen meteo neobișnuit a fost înregistrat în Arabia Saudită, unde a nins pentru prima dată în ultimele trei decenii. Potrivit agenției Anadolu, ninsorile au fost semnalate pe 18 decembrie în nord-vestul și centrul țării. Presa locală a descris ninsoarea din Riyadh și din zonele învecinate drept un eveniment extrem de rar. Postul Al Arabiya […]
12:10
Fosta primă doamnă a Franței, Carla Bruni, despre lupta cu cancerul: „Tratamentul mi-a salvat viața” # EA.md
Carla Bruni, fost model internațional și fostă primă doamnă a Franței, a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul de sân, anunțând că a finalizat tratamentul început în urmă cu cinci ani. La 57 de ani, aceasta a împărtășit vestea pe Instagram, unde a publicat o fotografie în care apare întinsă pe pat, zâmbind, cu […]
12:10
Vremea se schimbă drastic: Moldova va avea parte de ninsori și temperaturi negative până la –7 °C # EA.md
Republica Moldova va fi afectată, în următoarele zile, de un val accentuat de răcire a vremii. Potrivit datelor publicate de meteofor.md, pe aproape întreg teritoriul țării sunt prognozate ninsori, iar în unele zile – lapoviță și ploi. Temperaturile diurne vor coborî până la 0…–2 °C, iar pe timpul nopții valorile termice vor ajunge la –5…–7 […]
12:00
Mamă singură, în impas social: nu își poate înscrie copilul la grădiniță din lipsa vizei de reședință # EA.md
O mamă singură din Chișinău se confruntă cu un blocaj social major: nu își poate înscrie copilul la grădiniță din cauza lipsei permisului de ședere. Fără acces la educație preșcolară, femeia spune că nu își poate găsi un loc de muncă stabil și nu își poate asigura un venit constant, intrând astfel într-un cerc vicios […]
12:00
O femeie din Republica Moldova, găsită moartă în Italia. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime # EA.md
O femeie în vârstă de 38 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită fără viață în seara zilei de 18 decembrie, într-un apartament din localitatea Rocca Priora, provincia Roma, Italia, scrie rupor.md. Potrivit presei italiene, femeia prezenta o traumă la nivelul capului. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de concubinul acesteia, care s-a întors […]
12:00
O întâlnire secretă, expusă pe TikTok. Un bărbat din Sicilia dă în judecată un restaurant după ce infidelitatea i-a fost făcută publică # EA.md
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Sicilia a intentat un proces împotriva unui restaurant din Catania, după ce o întâlnire secretă cu amanta sa a apărut pe TikTok și a dus la destrămarea căsniciei sale. Potrivit publicației The Times, bărbatul îi spusese soției că
11:40
Scopul reorganizării unor școli mici din Republica Moldova nu este economisirea banilor, ci îmbunătățirea calității educației pentru copii, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Alo, TV8”. Potrivit oficialului, schimbarea vizează instituțiile cu un număr redus de elevi, care vor fi direcționați către școli mai bine dotate, cu profesori specializați și infrastructură modernă. […] Articolul (VIDEO) Dan Perciun: „Reorganizarea școlilor nu e despre bani apare prima dată în ea.md.
11:40
Claudio Valente, suspectul în cazul împușcăturilor de la Universitatea Brown din SUA, a fost găsit mort joi seară, după ce s-a sinucis, transmite observatornews.ro. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, de naționalitate portugheză, a fost descoperit într-un depozit din Salem, New Hampshire, având asupra sa o geantă, arme de foc și dovezi care corespund […] Articolul Suspectul atacului armat de la Universitatea Brown a fost găsit mort apare prima dată în ea.md.
11:40
În pragul sărbătorilor de iarnă, bătrânii din satul Răzălăi, comuna Pepeni, raionul Sângerei, au primit un dar neașteptat: o masă caldă și un loc unde să simtă grija comunității. Noua cantină socială, deschisă în incinta Școlii de Arte „Mihai Dolgan”, va oferi hrană vârstnicilor de trei ori pe săptămână. „Astăzi le-am pregătit pilaf cu carne, […] Articolul Mese calde pentru bătrânii singuratici: Cantină socială deschisă în satul Răzălăi apare prima dată în ea.md.
11:40
Victoria Alessiei Pop la Vocea României 2025 a generat reacții mixte în mediul online. Mulți utilizatori au criticat rezultatul finalei, sugerând că trofeul ar fi trebuit să ajungă la altcineva, scrie cancan.ro. Tânăra a impresionat încă din audiții, întorcând toate scaunele și alegând să continue cu echipa lui Tudor Chirilă. În etapa confruntărilor, Alessia a […] Articolul „Vocea lui Tudor” sau Vocea României? Controverse după victoria Alessiei Pop apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Microbuzul a lovit o mașină de poliție aflată în misiune, cu girofarul pornit, la Ceadîr-Lunga # EA.md
Echipajul de poliție implicat în accidentul grav de la Ceadîr-Lunga, produs în această dimineață, se afla în misiune și circula cu girofarul pornit, anunță oamenii legii. Impactul cu microbuzul a fost atât de puternic, încât ambele vehicule au fost proiectate pe marginea drumului. „Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre […] Articolul Microbuzul a lovit o mașină de poliție aflată în misiune, cu girofarul pornit, la Ceadîr-Lunga apare prima dată în ea.md.
14:20
A făcut prăpăd cu Audi-ul lângă un centru medical din capitală: a rupt gardul, a abandonat mașina și a fugit # EA.md
Un alt accident s-a produs sâmbătă, dimineață, în jurul orei 07:00, la intersecția străzilor Tudor Strișca și I. C. Suruceanu din Chișinău. Un automobil Audi a lovit un pilon, a avariat un gard, iar șoferul a părăsit locul impactului. „În această dimineață, în jurul orei 07:00, în mun. Chișinău, la intersecția străzilor Tudor Strişcă cu […] Articolul A făcut prăpăd cu Audi-ul lângă un centru medical din capitală: a rupt gardul, a abandonat mașina și a fugit apare prima dată în ea.md.
12:40
sursa: tv8.md Imagini neobișnuite au surprins străzile din Bruxelles, unde oamenii s-au trezit cu cartofi împrăștiați pe asfalt, în urma protestelor fermierilor europeni desfășurate în timpul summitului liderilor Uniunii Europene. În timp ce unii trecători s-au amuzat, alții s-au grăbit să adune legumele cu sacoșele, transmite 1TV. Protestul a degenerat rapid: fermierii au blocat principalele […] Articolul „Ploaie” de cartofi la Bruxelles: Străzile, pline de legume după protestul fermierilor apare prima dată în ea.md.
12:30
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 20 decembrie, în jurul orei 07:00, la intersecția străzilor T. Strișca cu I. C. Suruceanu din Chișinău. Imagini de la fața locului au fost mediatizate de autorități. Potrivit ofițerei de presă Cristina Talpă, șoferul unui automobil marca Audi a pierdut controlul și a lovit un pilon, […] Articolul Accident matinal în Chișinău: Mașină lovită de un pilon și gard distrus apare prima dată în ea.md.
12:10
Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru a decide dacă vor sprijini Ucraina folosind banii blocați din activele rusești. Decizia poate fi crucială pentru evoluția războiului, pe fondul unei cereri urgente de finanțare din partea Kievului. Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizează că o capitulare a Ucrainei ar reprezenta o amenințare directă pentru țara sa, […] Articolul Zelenski cere folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei apare prima dată în ea.md.
12:10
Donald Trump a semnat un ordin istoric prin care canabisul nu mai este clasificat ca substanță de mare risc, la fel ca heroina sau cocaina, și i se recunoaște beneficiul medical, transmite observatornews.ro. Liderul de la Casa Albă a explicat că măsura va permite cercetătorilor să studieze mai în detaliu proprietățile plantei în tratarea durerilor […] Articolul Trump recunoaște potențialul medical al canabisului în SUA apare prima dată în ea.md.
12:10
sursa foto: peroz.ro Pe 20 decembrie, Luna a început un nou ciclu în semnul Săgetătorului. Aștrii recomandă ca în aceste zile să păstrăm calmul și să evităm graba și agitația, deoarece energia este intensă și rapidă. Luna Nouă coincide cu ajunul Solstițiului de iarnă, ceea ce face această zi ideală pentru stabilirea obiectivelor și intențiilor […] Articolul Luna Nouă în Săgetător: ziua perfectă pentru dorințe mari și planuri pentru 2026 apare prima dată în ea.md.
12:00
„Nu vă apropiați de ele”. Avertisment ferm al autorităților: ce trebuie să faceți dacă găsiți drone sau resturi de aparate de zbor # EA.md
Poliția de Frontieră vine cu un apel clar către populație, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și al riscurilor directe pentru zonele din apropierea frontierei Republicii Moldova. Autoritățile avertizează că dronele sau resturile acestora pot fi extrem de periculoase și pot reprezenta un risc major pentru viață. Dacă observați o dronă sau fragmente de […] Articolul „Nu vă apropiați de ele”. Avertisment ferm al autorităților: ce trebuie să faceți dacă găsiți drone sau resturi de aparate de zbor apare prima dată în ea.md.
12:00
„E singura noastră ieșire la mare”. PSRM cere revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # EA.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat în Parlament un amendament care vizează reîntoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Liderul PSRM susține că obiectivul este unul strategic și că statul are obligația de a exercita control deplin asupra acestuia. Potrivit lui Igor Dodon, Portul Giurgiulești reprezintă unica ieșire a Republicii Moldova la mare […] Articolul „E singura noastră ieșire la mare”. PSRM cere revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului apare prima dată în ea.md.
12:00
Trei zodii care își pot întâlni marea iubire în 2026. Astrologii vorbesc despre relații cu final fericit # EA.md
Anul 2026 se anunță decisiv pentru viața sentimentală a unor nativi. Astrologii spun că trei zodii au șanse reale să întâlnească persoana alături de care își vor construi o relație de durată, posibil chiar o căsătorie. Sfârșitul lui 2025 vine cu semne clare că lucrurile încep să se așeze, iar iubirea apare într-o formă matură, […] Articolul Trei zodii care își pot întâlni marea iubire în 2026. Astrologii vorbesc despre relații cu final fericit apare prima dată în ea.md.
11:50
(VIDEO) Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că își construiește „banii de pensie” prin investiții în criptomonede # EA.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche afirmă că investește de aproximativ patru ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu un obiectiv clar: o bătrânețe activă și independentă financiar. „Vreau să pot călători, așa cum fac vârstnicii din Europa și SUA”, a declarat Potîrniche în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Deputatul spune că […] Articolul (VIDEO) Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că își construiește „banii de pensie” prin investiții în criptomonede apare prima dată în ea.md.
11:50
Microbuz declarat furat în Olanda, depistat la frontiera moldo-română. Ce a declarat șoferul # EA.md
Foto: ITPF Un microbuz semnalat ca fiind furat din Olanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în urma unui control de rutină. Autovehiculul a fost indisponibilizat, iar cazul este documentat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, scrie UNIMEDIA. Incidentul a avut loc pe 17 […] Articolul Microbuz declarat furat în Olanda, depistat la frontiera moldo-română. Ce a declarat șoferul apare prima dată în ea.md.
11:10
Finala sezonului 13 al emisiunii Vocea României a avut loc vineri seara, pe 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, concurenta din echipa lui Tudor Chirilă. Decizia a aparținut exclusiv telespectatorilor, care au votat în număr mare pentru tânăra artistă. În vârstă de 17 ani și originară […] Articolul Alessia Pop câștigă Vocea României 2025. Trofeul merge din nou în echipa lui Tudor Chirilă apare prima dată în ea.md.
10:50
Dezechilibrele hormonale pot afecta energia, greutatea, somnul, pielea, ciclul menstrual și starea emoțională. Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care pot susține sistemul endocrin, iar studiile recente arată că anumite nutrienți, tipuri de grăsimi și fibre alimentare contribuie direct la reglarea hormonilor. Nu este vorba despre diete drastice, ci despre o abordare echilibrată, […] Articolul Cum să-ți echilibrezi hormonii prin alimentație? apare prima dată în ea.md.
10:50
Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor, de multe ori fiind diagnosticate mai târziu decât la bărbați, deoarece simptomele pot fi mai subtile. Prevenția rămâne cel mai eficient mod de protecție, iar cercetările arată că stilul de viață poate reduce semnificativ riscul de infarct, hipertensiune sau ateroscleroză. Unele schimbări pot […] Articolul Obiceiuri care susțin sănătatea cardiovasculară la femei apare prima dată în ea.md.
10:50
În ultimii ani, termenul „oboseală suprarenală” a devenit tot mai prezent în mediul online și în discuțiile despre sănătate holistică. Mulți oameni descriu simptome precum oboseală cronică, dificultate de concentrare, scăderea libidoului, somn neodihnitor sau poftă de zahăr, asociindu-le cu ideea că glandele suprarenale „cedeză” din cauza stresului prelungit. Deși aceste simptome sunt reale și […] Articolul Mituri despre oboseala suprarenală explicate de cercetări apare prima dată în ea.md.
10:50
Fierul este un mineral esențial pentru funcționarea organismului, iar rolul său principal este transportul oxigenului către celule prin hemoglobină. Atunci când nivelul de fier scade sub limitele normale, corpul nu mai poate oxigena eficient țesuturile, iar acest lucru se reflectă direct în nivelul de oboseală, capacitatea de concentrare și chiar în starea emoțională. Deficitul de […] Articolul Cum afectează deficitul de fier dispoziția și energia? apare prima dată în ea.md.
