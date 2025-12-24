Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare
TVR Moldova, 24 decembrie 2025 09:40
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”,pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare şi gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 ani.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
09:40
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare # TVR Moldova
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”,pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare şi gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 ani.
Acum o oră
09:10
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării culturale moldo-germane și pe dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul culturii, patrimoniului cultural și mass-mediei.
Acum 2 ore
08:40
Negociatorii ucrainieni s-au întors din Statele Unite, unde au discutat despre Acordul de Pace cu reprezentanţii preşedintelui Donald Trump. Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina rămâne în contact cu negociatorii americani pentru un Acord final, care să încheie războiul. Liderul de la Kiev speră că Rusia îşi doreşte Pacea şi că nu va sabota eforturile diplomatice, relatează TVR Info.
08:40
Jumătate de milion de lei nejustificați la „o voce importantă” din partidul lui Tarlev # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat la primarul satului Chiștelnița, Telenești, Alexandru Isac, un fost lider socialist regional, trecut în partidul lui Vasile Tarlev, „Viitorul Moldovei”, avere nejustificată în valoare de aproape 570.000 de lei pentru perioada 2019 – 2025.
Acum 4 ore
07:40
Pe 24 şi 25 decembrie transportul public nu va mai circula prin Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău unde se va sărbători Craciunul pe stil nou.
Acum 24 ore
19:40
Gala Olimpicilor 2025: 43 de elevi din Republica Moldova, premiați pentru performanțe excepționale # TVR Moldova
Zi specială pentru 43 de elevi din Republica Moldova, care au fost premiaţi astăzi în cadrul Galei Olimpicilor 2025, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Într-o atmosferă festivă, tinerii au primit diplome, bani şi aprecieri pentru rezultatele remarcabile. În prezența președintelui Republicii Moldova și a ministrului Educației, evenimentul a celebrat performanța excepțională, perseverenţa şi munca celor mai buni elevi.
19:10
Avocatul lui Plahotniuc se plânge că magistrații au admis ca martori doar învinuiți și inculpați # TVR Moldova
Ultima ședință de judecată din acest an în dosarul Frauda Bancară a avut loc în lipsa oligarhului Vladimir Plahotniuc și a martorilor apărării. Avocații spun că nu au putut asigura prezența celor doi martori citaţi astăzi în fața instanței. Pe de altă parte, procurorii susţin că astfel se încearcă tergiversarea procesului.
18:40
Situația din Transnistria se agravează, Rusia ar putea declanșa o criză umanitară, susține Promo-LEX # TVR Moldova
În următoarele două luni, Federaţia Rusă ar putea crea o criză umanitară artificială în regiunea transnistreană, susţin reprezentanţii Promo-LEX. O monitorizare a lunii noiembrie arată deja o agravare a situaţiei din stânga Nistrului: criză economică tot mai accentuată şi o intensificare a practicilor represive. Între timp, autorităţile de la Chişinău lucrează la un Plan de Reintegrare. Discuţiile la această temă rămân însă în continuare confidenţiale.
18:00
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat marți avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru Frunze – în Republica Populară Chineză.
17:30
Suspiciuni de crime multiple într-o localitate din Anenii Noi: Două persoane au fost reținute # TVR Moldova
Un bărbat și concubina lui dintr-o localitate din Anenii Noi au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectaţi de omor. Atenţie, urmează informaţii cu puternic impact emoţional!
17:10
Mașini de lux și arme: Suspiciunile Comisiei Vetting față de procurorul în dosarul „Kuliok” # TVR Moldova
Vitalie Codreanu, procuror responsabil de caz în dosarul „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, a fost propus pentru promovarea evaluării externe. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat finalizarea procedurii de evaluare externă a acestuia și a transmis raportul de evaluare pe 22 decembrie 2025 subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
17:10
ASP iese curată dintr-o schemă păguboasă pornită de Plahotniuc și continuată de Andronachi # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice informează că a câștigat litigiul împotriva companiei bulgare OPTIMO IT SOLUTIONS LTD la Curtea de Apel. Astfel, Agenția scapă de pretențiile financiare înaintate de firma bulgară, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. TVR Moldova explică originile acestei scheme pornite în 2014.
16:20
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # TVR Moldova
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
16:10
Autoritățile din Republica Moldova au demarat un amplu proces de evaluare a clădirilor din capitala ţării, pentru a determina cât de sigure ar fi în situaţia unui cutremur major. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că blocurile de locuințe vor fi verificate pe etape, iar pe baza rezultatelor se va elabora o hartă de risc seismic a municipiului Chișinău. Scopul este identificarea clădirilor vulnerabile și prevenirea unor eventuale tragedii.
15:10
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor # TVR Moldova
Pe 23 decembrie 2025, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a avut loc exercițiul de alegere a președintelui organului de autoadministrare a procurorilor. În urma votului secret, Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului, cu vot unanim din partea membrilor.
15:10
Distracție cu risc: caruselele din centrul Chișinăului, fără expertiză tehnică completă # TVR Moldova
Caruselele din Piaţa Marii Adunări Naţionale, instalate în perioada sărbătorilor de iarnă, funcţioneză fără o expertiză tehnică completă. Reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Supraveghere Tehnică spun că după mai multe somaţii au primit setul de acte, însă incomplet. Proprietarii instalaţiillor dau asigurări că acestea sunt sigure şi nu pun în pericol viaţa oamenilor. La Primăria Chişinău ni s-a spus că operatorul a semnat o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să-şi desfăşoare activitatea conform normelor de securitate.
15:00
La data de 23 decembrie 2025, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a avut loc exercițiul de alegere a Președintelui organului de autoadministrare a procurorilor. În urma votului secret, Dumitru Obadă a fost reales în funcția de Președinte al Consiliului, cu vot unanim din partea membrilor.
14:10
Transportatorii ameninţă cu proteste. Aceştia nu sunt de acord cu un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere ce prevede restricţii de modificare a rutelor, la discreţia companiilor auto. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a solicitat şi implicarea prim-ministrului. În replică, Ministerul Infrastructurii a declarat că prin aceste modificări se doreşte stabilirea curselor auto regulate în localităţile unde acestea lipsesc.
14:10
„Este prea devreme”: Ministra de Interne, despre alte demisii după bătaia de ziua poliției # TVR Moldova
În urma incidentului din 19 decembrie de la Inspectoratul de Poliție Centru, soldat cu împușcături trase din arma personală a unui polițist, ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a fost întrebată dacă se impune demisia șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Oficiala a răspuns că au trecut doar trei zile de la incident și că este necesar să se acorde suficient timp pentru a clarifica toate circumstanțele înainte de a lua decizii obiective.
13:00
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză.
12:40
Ultima ședință de judecată din acest an în dosarul Frauda Bancară a avut loc în lipsa oligarhului Vladimir Plahotniuc și a martorilor apărării.
12:30
Guvernul lansează „Locuința socială asistată” pentru tinerii de 16-23 de ani rămași fără familie # TVR Moldova
În ședința de marți, Executivul a aprobat crearea unor noi servicii sociale și modernizarea mai multor regulamente existente, pentru a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea sprijinului oferit copiilor, familiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și traficului de ființe umane.
12:20
Însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a confirmat sprijinul autorităților americane pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul unui interviu oferit publicației Zona de Securitate. El a subliniat importanța menținerii păcii și stabilității în regiune și a comunicat disponibilitatea SUA de a sprijini eforturile sincere de soluționare a conflictului transnistrean.
12:20
Ultima ședință de judecată din acest an în dosarul Frauda Bancară a avut loc în lipsa oligarhului Vladimir Plahotniuc și a martorilor apărării.
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a încheiat cu succes retragerea de pe piață a unor loturi de ouă care nu respectau cerințele de siguranță. Este vorba despre ouă produse de compania SRL „ADALVA”, în care au fost găsite urme ale unui antibiotic numit salinomicină.
11:30
Permise de conducere noi cu cod QR pentru verificare rapidă; Ce se schimbă pentru șoferi? # TVR Moldova
Șoferii din Republica Moldova vor avea, în curând, un nou permis de conducere, mai sigur și mai ușor de verificat. Guvernul pregătește lansarea permisului de conducere de model 2025, un document modernizat care va include, în premieră, un cod QR ce va permite verificarea rapidă a autenticității informațiilor, direct prin Portalul guvernamental verifica.gov.md.
11:30
Patru companii au depus ofertele comerciale pentru extinderea terminalului de la Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC), a anunțat șeful întreprinderii de stat, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni la Moldova 1. Planul întreprinderii prevede o creștere a capacității obiectivului până la 7,5 milioane de pasageri.
10:50
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme după ce a rămas blocat în autoturismul avariat într-un accident rutier produs luni, 22 decembrie, în raionul Drochia.
10:50
Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de marți, 23 martie, numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat a Guvernului.
10:50
Ministrul Infrastructurii: 347 de localități din R. Moldova nu au nicio rută de transport public # TVR Moldova
Aproape 350 de localități din Republica Moldova sunt complet izolate din punct de vedere al transportului public. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat, înainte de ședința Guvernului, că 347 din cele 1.682 de localități ale țării nu au nicio rută și nicio cursă zilnică de transport public.
Ieri
10:00
Descarcerare la Drochia: Un șofer, transportat la spital după o coliziune între două mașini # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce a rămas blocat în autoturismul avariat într-un accident rutier produs luni, 22 decembrie, în raionul Drochia.
09:20
Timp de o săptămână, poliția a scos din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484. 838 de lei, ca urmare a investigațiilor și perchezițiilor efectuate.
08:40
Crăciun cu surprize meteorologice: lapoviță și ninsoare la nordul și centrul R. Moldova # TVR Moldova
De Crăciun, ar putea ninge în zona de nord şi centru a Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru data de 25 decembrie este prognozată lapoviță slabă, iar temperaturile maxime nu vor depăși minus 2, 3 grade Celsius. Temperaturile vor scădea simţitor începând din 24 decembrie, ajunul Crăciunului.
22 decembrie 2025
22:30
Cântărețul britanic Chris Rea, celebru pentru melodii precum „Driving Home For Christmas” și „The Road To Hell”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit TVRINFO.RO.
21:00
Spiritul sărbătorilor a fost simţit din plin în comuna Carapciu, regiunea Cernăuţi. Au răsunat colinde autentice româneşti și, in premieră, s-a organizat un Târg de Crăciun în stil românesc. Totul a fost pus la cale de un grup de tineri români, studenți la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.
20:30
Mamă a șapte copii și judecătoare: acuzații de încălcare a drepturilor în sistemul judecătoresc # TVR Moldova
Postarea magistratei Mariana Rusu, mamă a şapte copii, care acuză sistemul judecătoresc de încălcarea drepturilor, a devenit virală pe internet. Aceasta se plânge că, deşi a revenit la muncă cu program redus, are acelaşi volum de lucru ca al unui judecător cu normă completă. Judecătoarea, împreună cu un grup de susținători, au protestat în faţa Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele CSM promite modificări la Regulamentul de distribuire aleatorie a dosarelor şi reglementarea muncii în regim parțial din sistemul judecătoresc.
20:00
Transportatorii ameninţă cu noi proteste. Aceştia nu sunt de acord cu un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere ce prevede restricţii de modificare a rutelor, la discreţia companiilor auto. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a solicitat şi implicarea prim-ministrului. În replică, Ministerul Infrastructurii a declarat că prin aceste modificări se doreşte stabilirea curselor auto regulate în localităţile unde acestea lipsesc.
19:10
Rogac spune că va contesta decizia instanței cu privire la prelungirea arestului lui Plahotniuc # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, in dosarul Frauda bancară. Procurorii cer mandate de arest și în alte 3 dosare in care este anchetat Plahotniuc.
19:00
Ciochină se plânge că i-a fost distrusă sănătatea în închisoare. Avocat: „Lasă să dispună” # TVR Moldova
Fostul primar Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil, va fi adus silit la judecată. Astăzi nu a venit la proces și a trimis instanței un certificat medical fără semnătură. Procurorii şi familia victimei îl acuză de tergiversare a procesului.
18:50
Ciochină se plânge că i-a fost distrusă sănătare închisoare. Avocat: „I-au distrus în sănătatea” # TVR Moldova
Fostul primar Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil, va fi adus silit la judecată. Astăzi nu a venit la proces și a trimis instanței un certificat medical fără semnătură. Procurorii şi familia victimei îl acuză de tergiversare a procesului.
18:30
Arest în celelalte trei dosare. Plahotniuc își va sărbători ziua de naștere în închisoare # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv în celelalte trei dosare aflate faza de urmărire penală – „Frauda Bancară”, „Blanchete pentru Pașapoarte” și „Metalferos” – în urma unei decizii a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, emisă luni seară. Magistrații Judecătoriei Buiucani au acceptat, luni dimineața, solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv în Frauda Bancară, dosarul examinat în prezent de această instanță.
17:50
Discuții-maraton au avut loc la Palatul Cotroceni între președintele României, Nicușor Dan, și magistrați. Foști și actuali judecători și procurori au răspuns invitației lui Nicușor Dan de a vorbi deschis despre situația din justiție, fără limită de timp, relatează TVR Info.
17:30
O nouă condamnare pentru finanțare ilegală: Fosta lideră „Șor” din Râșcani, anunțată în căutare # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 22 decembrie o sentință de condamnare pe numele vicepreședintei organizației teritoriale Râșcani a fostului Partid Politic „Șor”, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
17:30
R. Moldova a contestat hotărârea tribunalului francez în dosarul în care a fost condamnat Vlad Filat # TVR Moldova
Ministerul Justiției a anunțat pentru TVR Moldova că Republica Moldova a contestat decizia Tribunalului din Franța în partea referitoare la cuantumul prejudiciului moral acordat în dosarul în care Vlad Filat și fosta sa soție, Sanda Diviricean, au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din acte de corupție.
16:50
Premiera filmului „Floarea Vieții” va avea loc marți, 23 decembrie, ora 19:00, la cinematograful ODEON din Chișinău. VIRGILIU MĂRGINEANU, producător de filme, președintele Uniunii Cineaștilor din R. Moldova, profesor universitar şi VICTOR MAXIAN, regizor, au oferit în cadrul emisiunii „Telematinal” mai multe detalii despre acest eveniment.
16:30
Consiliul Audiovizual informează despre crearea unei noi direcții de control, care va monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, se menționează într-un comunicat al instituției emispe 19 decembrie a.c., care anunță modificarea organigramei autorității naționale de reglementare.
16:10
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:30
Profesori, la limita rezistenței: arderea profesională, tot mai frecventă în sistemul educațional # TVR Moldova
Epuizarea, apatia, scăderea motivaţiei sau nervozitatea sunt principalele simptome ale sindromului burnout, o problemă tot mai frecvent întâlnită în Republica Moldova. Deşi nu există o statistică privind numărul de persoane afectate de acest sindrom, arderea profesională o întâlnim, în special, în rândul celor care lucrează cu oamenii. Printre cei vizaţi sunt şi profesorii, care ajung la burnout din cauza unor sarcini birocratice, clase supraaglomerate şi numărul mare de ore lucrate.
15:20
Autorizații emise în interes propriu? Arhitectul-șef adjunct din Chișinău va fi sancționat # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese în activitatea lui Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului Municipal Chișinău, și a anunțat că acesta va fi sancționat contravențional.
14:50
Autoritățile au anuntat că activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene Tudora-Starokazacie și PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe se desfăşoară în regim normal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.