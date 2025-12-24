„Muncesc o zi întreagă, dar sunt plătită pentru 4 ore”. Protestul unei judecătoare, mamă a șapte copii

11:00

În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, circa 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile țării au participat la o testare. Fiecare dintre ei a rezolvat un test de examen național, pentru gimnaziu sau bacalaureat, după care a evaluat trei teste cu rezolvări diferite. Acest exercițiu a fost organizat la cinci discipline de…