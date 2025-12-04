Poșta magică se deschide: Copiii îi pot scrie lui Moș Crăciun, iar scrisorile vor fi expediate gratuit
SuntParinte, 4 decembrie 2025 13:40
Și în acest an, copiii care doresc să-i transmită Moșului un mesaj o pot face gratuit. Poșta Moldovei și Fundația „Clipa Siderală” au lansat campania „Poșta lui Moș Crăciun”. Primele scrisori au fost deja depuse în căsuța poștală. Până pe data de 20 decembrie, fiecare copil este invitat să-i scrie lui Moș Crăciun și să-și… Articolul Poșta magică se deschide: Copiii îi pot scrie lui Moș Crăciun, iar scrisorile vor fi expediate gratuit apare prima dată în Suntparinte.md.
• • •
Alte ştiri de SuntParinte
Acum 30 minute
13:40
Poșta magică se deschide: Copiii îi pot scrie lui Moș Crăciun, iar scrisorile vor fi expediate gratuit # SuntParinte
Și în acest an, copiii care doresc să-i transmită Moșului un mesaj o pot face gratuit. Poșta Moldovei și Fundația „Clipa Siderală” au lansat campania „Poșta lui Moș Crăciun”. Primele scrisori au fost deja depuse în căsuța poștală. Până pe data de 20 decembrie, fiecare copil este invitat să-i scrie lui Moș Crăciun și să-și… Articolul Poșta magică se deschide: Copiii îi pot scrie lui Moș Crăciun, iar scrisorile vor fi expediate gratuit apare prima dată în Suntparinte.md.
Acum 24 ore
14:50
Flashmob al incluziunii: Moldova, desenată prin mesaje de susținere pentru persoanele cu dizabilități # SuntParinte
Incluziunea nu înseamnă doar un concept frumos așternut pe hârtie. O societate cu adevărat incluzivă presupune infrastructură accesibilă, șanse egale la educație, servicii medicale adaptate, autorități empatice și receptive la nevoile oamenilor, precum și o comunitate conștientă și lipsită de discriminare. Ghidate de această idee, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova și autoritățile municipale au organizat flashmobul… Articolul Flashmob al incluziunii: Moldova, desenată prin mesaje de susținere pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Suntparinte.md.
Ieri
18:30
Schimbări în învățământul din țara noastră: 11 modificări importante în Codul educației # SuntParinte
Programe de studiere a limbii române pentru copiii din diasporă, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare și măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație. Sunt câteva dintre modificările la Codul educației, anunțate astăzi de ministrul Dan Perciun. În continuare, vă prezentăm ce-și propun autoritățile să întreprindă… Articolul Schimbări în învățământul din țara noastră: 11 modificări importante în Codul educației apare prima dată în Suntparinte.md.
18:00
În noul an școlar, elevii din clasa a IV-a ar urma să primească note la matematică și limba română # SuntParinte
Începând cu septembrie 2026, elevii din clasa a IV-a ar urma să fie evaluați cu note la disciplinele de examen – limba română și matematică. Ministerul Educației și Cercetării propune aceste modificări în Codul educației, în urma unei pilotări în peste 100 de școli și la solicitarea cadrelor didactice și a părinților. Pe parcursul ultimilor… Articolul În noul an școlar, elevii din clasa a IV-a ar urma să primească note la matematică și limba română apare prima dată în Suntparinte.md.
16:50
În premieră, în școli vor fi create grupe de suport pentru copiii cu dizabilități severe # SuntParinte
Instituțiile de învățământ general și școlile auxiliare vor avea grupe și clase de suport pentru copiii cu dizabilități. Reforma se regăsește în lista de modificări la Codul Educației, anunțată astăzi de ministrul Dan Perciun. În prezent, Codul educației nu reglementează explicit organizarea grupelor și claselor de suport pentru copiii cu dizabilități severe, limitând capacitatea școlilor de… Articolul În premieră, în școli vor fi create grupe de suport pentru copiii cu dizabilități severe apare prima dată în Suntparinte.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Profesorii, în rolul elevilor: Au susținut pentru prima dată testele de gimnaziu și bacalaureat # SuntParinte
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, circa 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile țării au participat la o testare. Fiecare dintre ei a rezolvat un test de examen național, pentru gimnaziu sau bacalaureat, după care a evaluat trei teste cu rezolvări diferite. Acest exercițiu a fost organizat la cinci discipline de… Articolul Profesorii, în rolul elevilor: Au susținut pentru prima dată testele de gimnaziu și bacalaureat apare prima dată în Suntparinte.md.
1 decembrie 2025
13:20
Cinci tone de ulei de palmier contaminat, reținut de inspectori. Substanța – toxică pentru sănătate # SuntParinte
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5.000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Acesta conținea o substanță chimică într-o concentrație prea mare, contrar legislației naționale. Este vorba despre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD), combinat cu esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, peste nivelurile maxime admise de legislație… Articolul Cinci tone de ulei de palmier contaminat, reținut de inspectori. Substanța – toxică pentru sănătate apare prima dată în Suntparinte.md.
27 noiembrie 2025
18:20
„Deșteapta, le știe pe toate!”. Abuzul de putere din partea profesorilor – cum protejăm copilul # SuntParinte
Dacă te-ai gândi la 3-5 profesori din copilăria ta, ți-a rămas în memorie vreunul dintre ei, nu pentru ce te-a învățat, ci pentru felul în care te-a făcut să te simți? Țipetele, ironiile, etichetele sau favoritismele – toate acestea sunt manifestări care, deși uneori sunt trecute cu vederea, reprezintă forme de bullying profesoral sau abuz… Articolul „Deșteapta, le știe pe toate!”. Abuzul de putere din partea profesorilor – cum protejăm copilul apare prima dată în Suntparinte.md.
12:20
„Îmi doresc niște lemne în sobă, ghete sau un pulover”. Fii Moș Crăciun pentru un copil aflat în dificultate # SuntParinte
În fiecare iarnă, copiii din centrele organizației „CONCORDIA” își aștern visurile pe hârtie. Scriu cu emoție ce-și doresc de Crăciun: o pereche de ghete calde, o jucărie mult dorită, un pulover gros sau, pur și simplu, un semn că Moșul nu i-a uitat. Scrisorile lor ajung în mâinile oamenilor cu inimă mare („Moșii”), care aleg… Articolul „Îmi doresc niște lemne în sobă, ghete sau un pulover”. Fii Moș Crăciun pentru un copil aflat în dificultate apare prima dată în Suntparinte.md.
26 noiembrie 2025
17:30
În premieră, în R. Moldova: Elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au testat azi competențele digitale # SuntParinte
Aproximativ 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Participarea la testare este opțională și are loc doar la solicitarea elevilor. Examenul a avut loc în 74 de… Articolul În premieră, în R. Moldova: Elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au testat azi competențele digitale apare prima dată în Suntparinte.md.
24 noiembrie 2025
18:40
Burtă după naștere? Experiența Annei Smolnițchi și opiniile specialiștilor despre înfășurarea abdominală # SuntParinte
Una dintre primele întrebări ale proaspetelor mame este: „Cum să scap cât mai repede de burtică după naștere?”. O opțiune populară este înfășurarea abdominală, pentru care sunt utilizate centuri și corsete disponibile în farmacii, precum și tehnici tradiționale ca Rebozo, Bengkung sau wrapurile textile, cele din urmă fiind practici asiatice și nord-americane, axate pe a… Articolul Burtă după naștere? Experiența Annei Smolnițchi și opiniile specialiștilor despre înfășurarea abdominală apare prima dată în Suntparinte.md.
21 noiembrie 2025
10:40
5 tone de dulciuri cu un aditiv cancerigen, depistate la frontieră. Urmau să ajungă în magazinele din Moldova # SuntParinte
Cinci tone de bomboane care conțin dioxid de titan (aditiv alimentar interzis în Republica Moldova) au fost reținute la frontieră. Potrivit ANSA, dulciurile urmau să ajungă în mai multe magazine din țară, chiar dacă dioxidul de titan este interzis în țara noastră de aproape doi ani. În continuare, lotul de bomboane urmează să fie supus procedurii… Articolul 5 tone de dulciuri cu un aditiv cancerigen, depistate la frontieră. Urmau să ajungă în magazinele din Moldova apare prima dată în Suntparinte.md.
18 noiembrie 2025
17:50
A fost lansată a noua Școală EduLIFE: Spații prietenoase, educație pentru sănătate și produse de igienă menstruală # SuntParinte
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE: Este vorba despre Liceul Teoretic „Boris Dînga” din orașul Criuleni, care face parte din Rețeaua celor 90 de Școli Model din țară, lansată de către Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a beneficiat de lucrări de renovare integrală… Articolul A fost lansată a noua Școală EduLIFE: Spații prietenoase, educație pentru sănătate și produse de igienă menstruală apare prima dată în Suntparinte.md.
14 noiembrie 2025
16:10
A aflat că fiica ei are diabet la doar 5 ani. Cum e să crești un adolescent cu această afecțiune # SuntParinte
„Nu-l mai recunosc, parcă nu mai e copilul pe care l-am crescut noi”, mărturisesc adesea părinții de adolescenți. Emoțiile contradictorii, compromisurile și frustrările devin tot mai prezente în viața părinților. În cazul familiilor care au copii cu diabet zaharat de tip 1, intensitatea acestor trăiri crește de trei ori, pentru că starea emoțională a adolescentului… Articolul A aflat că fiica ei are diabet la doar 5 ani. Cum e să crești un adolescent cu această afecțiune apare prima dată în Suntparinte.md.
13 noiembrie 2025
12:40
Grădina Zoologică a trecut la un nou program de lucru. Află detalii despre oră și costuri # SuntParinte
Începând cu 1 noiembrie, Grădina Zoologică din Chișinău a trecut la programul sezonului rece (noiembrie-martie). În perioada respectivă, Casa Grădinii Zoo va lucra între orele 9:00 și 16:00. Toți cei mici și cei mari sunt invitați să admire și în sezonul rece peste 1.100 de animale din 130 de specii, într-un mediu amenajat corespunzător pentru… Articolul Grădina Zoologică a trecut la un nou program de lucru. Află detalii despre oră și costuri apare prima dată în Suntparinte.md.
10 noiembrie 2025
14:10
Copilul clipește des sau face mișcări repetitive? Cum recunoști un tic nervos și când să ceri ajutor # SuntParinte
Deseori, părinții observă la copii anumite mișcări sau obiceiuri și nu înțeleg dacă ele sunt simple gesturi ori ticuri nervoase. Gesturile repetitive afectează până la 20% dintre copii. Adesea, acestea pot apărea la vârste cuprinse între 3 și 8 ani și pot fi confuze, mai ales când apar din senin. Ticurile sunt mișcări sau sunete involuntare,… Articolul Copilul clipește des sau face mișcări repetitive? Cum recunoști un tic nervos și când să ceri ajutor apare prima dată în Suntparinte.md.
7 noiembrie 2025
14:10
Produse cosmetice cu substanțe interzise, depistate în R. Moldova. Trebuie să le returnați! # SuntParinte
Șase tipuri de produse cosmetice cu substanțe interzise în R. Moldova au fost depistate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Este vorba de produse care conțin acid boric, borat de sodiu și triclosan. Încălcările au fost depistate în urma controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX”. Acidul boric și boratul… Articolul Produse cosmetice cu substanțe interzise, depistate în R. Moldova. Trebuie să le returnați! apare prima dată în Suntparinte.md.
6 noiembrie 2025
18:30
(VIDEO) Trei copii cu diabet, o copilărie armonioasă: Când părinții și școala se implică # SuntParinte
Diabetul zaharat nu este motiv ca un copil să nu meargă la școală sau să nu-și urmeze visurile. Trei frați din or. Florești demonstrează acest lucru zi de zi — merg la Liceul Teoretic „Miron Costin” din localitate, sunt activi și sprijiniți de profesori și colegi. Mama lor, Ermina Repede, a transformat grija pentru copiii… Articolul (VIDEO) Trei copii cu diabet, o copilărie armonioasă: Când părinții și școala se implică apare prima dată în Suntparinte.md.
16:00
Familiile din Chișinău pot solicita lactate gratuite pentru copiii de până la 1 an. Află condițiile # SuntParinte
Familiile din Chișinău, inclusiv din suburbii, pot beneficia lunar, în mod gratuit, de produse lactate și formule de lapte adaptate pentru sugari și copii mici. Acestea sunt procurate din contul bugetului municipal, cu scopul de a asigura o nutriție adecvată copiilor din primul an de viață, în special în cazurile cu vulnerabilitate socială sau cu… Articolul Familiile din Chișinău pot solicita lactate gratuite pentru copiii de până la 1 an. Află condițiile apare prima dată în Suntparinte.md.
5 noiembrie 2025
16:00
Tații cu mai mulți copii și cei adoptivi vor primi concediu și indemnizație paternală per copil # SuntParinte
Tații de gemeni, cei care vor avea mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, precum și tații adoptivi vor beneficia de concediu și de indemnizație paternală pentru fiecare copil, și nu una singură cum se întâmpla până în prezent. Guvernul a aprobat astăzi modificările la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi… Articolul Tații cu mai mulți copii și cei adoptivi vor primi concediu și indemnizație paternală per copil apare prima dată în Suntparinte.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.