Cine e pedagogul care ți-a inspirat parcursul? Propune-l în topul „100 de profesori care schimbă Moldova”
SuntParinte, 19 decembrie 2025 18:10
Dorești să-ți exprimi recunoștința față de un profesor care ți-a influențat parcursul sau pe cel al copilului tău? O poți face recomandându-l pentru topul „100 de profesori care schimbă Moldova". Inițiativa este lansată în premieră de redacția VIP Magazin, în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din R. Moldova (AGIRoMd).
Acum o oră
18:10
Ieri
15:20
(VIDEO) Serviciul „Bibliopicii” din Chișinău: Activități gratuite pentru copiii mai mari de 1 an # SuntParinte
Copilăria înseamnă joacă, descoperire și dezvoltare armonioasă. Pentru copiii mai mari de 1 an, este esențial să aibă un spațiu unde să-și dezvolte abilitățile, să socializeze, să se miște liber și să se bucure de activități educative, într-un cadru similar celui de la grădiniță, dar alături de familie. În Chișinău, acest lucru este posibil într-un…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Începând cu 1 ianuarie, 2026, indemnizația unică la nașterea copilului va fi de 21 886 de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 536 de lei, comparativ cu valoarea indemnizației din 2025. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi modificări la Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Potrivit documentului,…
16 decembrie 2025
17:20
Moș Crăciun îi așteaptă pe copii la ateliere creative și ședințe foto gratuite, în fiecare zi # SuntParinte
Și în acest an, Moș Crăciun și Crăciunița s-au mutat din Laponia în centrul Chișinăului, la Târgul de Crăciun. În fiecare zi, copiii și părinții sunt așteptați în Căsuța Moșului, pentru a confecționa felicitări și a face fotografii. Participarea este gratuită. Căsuța lui Moș Crăciun este deschisă zilnic, în următorul interval: Până la ora 17:00,…
16:40
Performanță la matematică: 52% dintre elevi au promovat examenul de gimnaziu după lecțiile suplimentare gratuite # SuntParinte
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării, prin programul remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră anterior nota „1" la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2" au…
15 decembrie 2025
18:50
(VIDEO) Copiii în accidente rutiere: Adevăruri dure spuse de salvatori, polițiști și medici # SuntParinte
Un copil nu știe ce este viteza, dar plătește prețul. Uneori, prețul este propria lui viață. În 9 luni ale acestui an, 12 copii au murit și alți 109 au fost traumatizați grav, dintre cei 445 implicați în accidente rutiere. Specialiștii susțin că nu contează cât de bine conduci și câți ani de experiență ai…
13:50
Cadoul perfect te așteaptă la Librarius! Reduceri atractive și cel mai mare sortiment de cărți și jocuri # SuntParinte
În luna decembrie, cadourile capătă un sens aparte. Dacă vrei să dăruiești ceva cu adevărat deosebit pentru cineva drag, Librarius ți-a pregătit mai multe recomandări care te vor inspira și-ți vor face alegerea mai ușoară. În acest an, Librarius îți pune la dispoziție opțiuni potrivite pentru toate vârstele și preferințele. Cea mai mare rețea de…
9 decembrie 2025
13:20
Pomii de Crăciun de la Moldsilva, disponibili doar cu precomandă. Cât costă un pom natural # SuntParinte
Comercializarea pomilor de Crăciun din pepinierele întreprinderilor aflate în subordinea Agenției „Moldsilva" va fi realizată exclusiv pe bază de precomandă – și pentru agenții economici, și pentru persoanele fizice. Până la confirmarea comenzilor, pomii vor rămâne în pepiniere. De la 1 decembrie, întreprinderile teritoriale pun la dispoziție 37 789 de pomi de Crăciun. Dacă nu…
4 decembrie 2025
18:10
Tot mai multe droguri, vândute în preajma instituțiilor de învățământ. Ce măsuri pregătesc autoritățile # SuntParinte
Consumul și comercializarea drogurilor în rândul adolescenților și tinerilor a crescut considerabil în ultimii ani, inclusiv în preajma sau în cadrul instituțiilor de învățământ din țară. În zece luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1.800 de cauze penale, în creștere față de 2023 (994 de cauze penale). În acest context, în urma ședinței Comisiei…
13:40
Poșta magică se deschide: Copiii îi pot scrie lui Moș Crăciun, iar scrisorile vor fi expediate gratuit # SuntParinte
Și în acest an, copiii care doresc să-i transmită Moșului un mesaj o pot face gratuit. Poșta Moldovei și Fundația „Clipa Siderală" au lansat campania „Poșta lui Moș Crăciun". Primele scrisori au fost deja depuse în căsuța poștală. Până pe data de 20 decembrie, fiecare copil este invitat să-i scrie lui Moș Crăciun și să-și…
3 decembrie 2025
14:50
Flashmob al incluziunii: Moldova, desenată prin mesaje de susținere pentru persoanele cu dizabilități # SuntParinte
Incluziunea nu înseamnă doar un concept frumos așternut pe hârtie. O societate cu adevărat incluzivă presupune infrastructură accesibilă, șanse egale la educație, servicii medicale adaptate, autorități empatice și receptive la nevoile oamenilor, precum și o comunitate conștientă și lipsită de discriminare. Ghidate de această idee, Asociația „MOTIVAȚIE" din Moldova și autoritățile municipale au organizat flashmobul…
2 decembrie 2025
18:30
Schimbări în învățământul din țara noastră: 11 modificări importante în Codul educației # SuntParinte
Programe de studiere a limbii române pentru copiii din diasporă, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare și măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație. Sunt câteva dintre modificările la Codul educației, anunțate astăzi de ministrul Dan Perciun. În continuare, vă prezentăm ce-și propun autoritățile să întreprindă…
18:00
În noul an școlar, elevii din clasa a IV-a ar urma să primească note la matematică și limba română # SuntParinte
Începând cu septembrie 2026, elevii din clasa a IV-a ar urma să fie evaluați cu note la disciplinele de examen – limba română și matematică. Ministerul Educației și Cercetării propune aceste modificări în Codul educației, în urma unei pilotări în peste 100 de școli și la solicitarea cadrelor didactice și a părinților. Pe parcursul ultimilor…
16:50
În premieră, în școli vor fi create grupe de suport pentru copiii cu dizabilități severe # SuntParinte
Instituțiile de învățământ general și școlile auxiliare vor avea grupe și clase de suport pentru copiii cu dizabilități. Reforma se regăsește în lista de modificări la Codul Educației, anunțată astăzi de ministrul Dan Perciun. În prezent, Codul educației nu reglementează explicit organizarea grupelor și claselor de suport pentru copiii cu dizabilități severe, limitând capacitatea școlilor de…
11:00
Profesorii, în rolul elevilor: Au susținut pentru prima dată testele de gimnaziu și bacalaureat # SuntParinte
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, circa 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile țării au participat la o testare. Fiecare dintre ei a rezolvat un test de examen național, pentru gimnaziu sau bacalaureat, după care a evaluat trei teste cu rezolvări diferite. Acest exercițiu a fost organizat la cinci discipline de…
1 decembrie 2025
13:20
Cinci tone de ulei de palmier contaminat, reținut de inspectori. Substanța – toxică pentru sănătate # SuntParinte
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5.000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Acesta conținea o substanță chimică într-o concentrație prea mare, contrar legislației naționale. Este vorba despre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD), combinat cu esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, peste nivelurile maxime admise de legislație…
27 noiembrie 2025
18:20
„Deșteapta, le știe pe toate!”. Abuzul de putere din partea profesorilor – cum protejăm copilul # SuntParinte
Dacă te-ai gândi la 3-5 profesori din copilăria ta, ți-a rămas în memorie vreunul dintre ei, nu pentru ce te-a învățat, ci pentru felul în care te-a făcut să te simți? Țipetele, ironiile, etichetele sau favoritismele – toate acestea sunt manifestări care, deși uneori sunt trecute cu vederea, reprezintă forme de bullying profesoral sau abuz…
12:20
„Îmi doresc niște lemne în sobă, ghete sau un pulover”. Fii Moș Crăciun pentru un copil aflat în dificultate # SuntParinte
În fiecare iarnă, copiii din centrele organizației „CONCORDIA" își aștern visurile pe hârtie. Scriu cu emoție ce-și doresc de Crăciun: o pereche de ghete calde, o jucărie mult dorită, un pulover gros sau, pur și simplu, un semn că Moșul nu i-a uitat. Scrisorile lor ajung în mâinile oamenilor cu inimă mare („Moșii"), care aleg…
26 noiembrie 2025
17:30
În premieră, în R. Moldova: Elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au testat azi competențele digitale # SuntParinte
Aproximativ 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Participarea la testare este opțională și are loc doar la solicitarea elevilor. Examenul a avut loc în 74 de…
24 noiembrie 2025
18:40
Burtă după naștere? Experiența Annei Smolnițchi și opiniile specialiștilor despre înfășurarea abdominală # SuntParinte
Una dintre primele întrebări ale proaspetelor mame este: „Cum să scap cât mai repede de burtică după naștere?". O opțiune populară este înfășurarea abdominală, pentru care sunt utilizate centuri și corsete disponibile în farmacii, precum și tehnici tradiționale ca Rebozo, Bengkung sau wrapurile textile, cele din urmă fiind practici asiatice și nord-americane, axate pe a…
21 noiembrie 2025
10:40
5 tone de dulciuri cu un aditiv cancerigen, depistate la frontieră. Urmau să ajungă în magazinele din Moldova # SuntParinte
Cinci tone de bomboane care conțin dioxid de titan (aditiv alimentar interzis în Republica Moldova) au fost reținute la frontieră. Potrivit ANSA, dulciurile urmau să ajungă în mai multe magazine din țară, chiar dacă dioxidul de titan este interzis în țara noastră de aproape doi ani. În continuare, lotul de bomboane urmează să fie supus procedurii…
