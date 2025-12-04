Tot mai multe droguri, vândute în preajma instituțiilor de învățământ. Ce măsuri pregătesc autoritățile

18:20

Dacă te-ai gândi la 3-5 profesori din copilăria ta, ți-a rămas în memorie vreunul dintre ei, nu pentru ce te-a învățat, ci pentru felul în care te-a făcut să te simți? Țipetele, ironiile, etichetele sau favoritismele – toate acestea sunt manifestări care, deși uneori sunt trecute cu vederea, reprezintă forme de bullying profesoral sau abuz…