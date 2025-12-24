Accident aviatic în apropiere de Ankara: șeful armatei libiene și alți patru oficiali au murit
Radio Moldova, 24 decembrie 2025 07:30
Șeful Statului Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, a murit marți, 23 decembrie, într-un accident aviatic, la scurt timp după ce aeronava în care se afla a decolat din capitala Turciei, Ankara, a anunțat premierul Libiei, citat de Reuters.
• • •
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:20
Corespondență Dan Alexe | Cum să supraviețuiești Crăciunului în Europa: ghidul culinar al blazaților # Radio Moldova
Tradițiile meselor de Crăciun diferă enorm de-a lungul și de-a latul creștinătății Europei, despărțind continentul în arii culturale distincte din punct de vedere culinar. Pentru un meniu de sărbători, să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de „Revelion” / Réveillon = Marea Trezire. Până acum un secol, „Revelion” desemna exclusiv masa din seara de Crăciun, dar nu pe cea de Anul Nou, cum a ajuns astăzi să însemne. Astăzi, însă, obiceiurile culinare tradiționale ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă azi de cinci ori mai multe mâncăruri congelate decât înainte de anul 2000, să spunem, și beau de trei ori mai puțin vin.
Acum 12 ore
22:50
După ce a fost avariată la începutul anului, construcția de protecție de deasupra celui de-al patrulea bloc energetic rămâne extrem de vulnerabilă, iar un nou bombardament rusesc ar putea distruge obiectivul, a declarat directorul Centralei Nucleare de la Cernobîl, Serghei Tarakanov, pentru agenția AFP. Potrivit acestuia, chiar și o lovitură indirectă ar putea provoca vibrații seismice la care sarcofagul nu ar putea rezista, transmite DW.
21:50
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar piețele sunt pline de produse pentru masa festivă. Cu toate acestea, cumpărătorii spun că anul acesta își fac listele mai chibzuit ca în alți ani: aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează. Unii spun că nu sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, iar alții vor pregăti mese mai modeste, chiar dacă, paradoxal, prețurile au rămas neschimbate sau au scăzut ușor.
21:40
Comunitatea poloneză din localitatea Stârcea, raionul Glodeni, a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Colinde, masa tradițională și momente de emoție au marcat Ajunul Crăciunului - „Wigilia”, una dintre cele mai importante sărbători pentru comunitatea poloneză.
21:30
Mai mulți oameni din Marea Britanie au fost la un pas de tragedie, după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune. Incidentul a avut loc în vestul Angliei. Mai multe bărci care se aflau în acel moment pe apă s-au prăbușit în prăpastie. Este un adevărat miracol că s-a trecut fără victime, spun martorii.
21:20
A retrospective event dedicated to the Brussels Diplomatic Bazaar was held in Chisinau. Cultural advocates from the Republic of Moldova, who had participated in events organized by the embassies of Moldova and Romania in Belgium, reminisced about the most memorable moments from their heartfelt gatherings in 2025.
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.
21:10
20:40
20:10
Peste 2.000 de vizitatori la Târgul Național al Covorului: expoziții, meșteri, muzică și ateliere care au adus tradiția mai aproape # Radio Moldova
Peste 2000 de vizitatori, mari și mici, copii și părinți, bunici și specialiști, artiști și turiști, au veni să descopere covorul basarabean nu ca obiect decorativ, ci ca poveste țesută în timp. Duminică, la cea de-a XII-a ediție a Târgului Național al Covorului „Covorul Dorului”, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN) a devenit un spațiu viu al memoriei culturale.
19:40
19:30
De la dulciuri la obiecte personalizate: ce cadouri preferă să-și facă moldovenii de sărbători # Radio Moldova
În ajunul sărbătorilor, magazinele sunt tot mai aglomerate, oamenii fiind în căutarea cadoului potrivit pentru cei dragi. De la dulciuri și jucării până la haine sau produse personalizate, alegerile reflectă atât tradițiile, cât și bugetul fiecăruia.
19:20
19:00
Un eveniment de retrospectivă dedicat Bazarului Diplomatic de la Bruxelles a avut loc la Chișinău. Promotorii valorilor culturale din Republica Moldova, care au participat la evenimentele organizate de Ambasadele Republicii Moldova și României în Belgia, au rememorat cele mai frumoase momente ale întâlnirilor de suflet din 2025.
Acum 24 ore
18:00
Categoriile de persoane care pot beneficia de reduceri substanțiale la procurarea primelor de asigurare medicală # Radio Moldova
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an - 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală.
17:40
Decizie irevocabilă în favoarea ASP în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte” # Radio Moldova
Agenția Servicii Publice a obținut câștig de cauză în apel în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, iar statul nu va fi obligat să achite peste 100 de milioane de lei solicitate de o companie privată, decizia instanței fiind irevocabilă.
17:40
Grant de 1.85 milioane de euro pentru companiile moldovenești în domeniul energiei regenerabile # Radio Moldova
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă în valoare de 1.85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Sprijinul va fi acordat în baza unui Acord de grant încheiat între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
17:30
17:20
17:00
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a lansat procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie.
16:50
Este prea devreme pentru a discuta eventuale noi demisii. Astfel a reacționat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în urma incidentului din 19 decembrie de la Inspectoratul de Poliție Centru. Potrivit ministrei, polițistul care a tras împușcăturile a folosit arma personală. Totodată, oficiala spune că a aflat despre incident chiar în ziua în care s-a produs.
16:40
IPRE recomandă extinderea votului prin corespondență și în marile state europene precum Italia, Germania sau Franța # Radio Moldova
Extinderea votului prin corespondență în Germania, Marea Britanie, Franța și Italia, consolidarea capacităților Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și introducerea semnăturii electronice ca instrument de înregistrare sunt principalele recomandări formulate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) într-o notă de poziție, făcută publică pe 23 decembrie, care analizează modul de implementare a votului prin corespondență la ultimele două scrutine naționale.
16:40
Guvernul a extins cu un an obligația de serviciu public pentru societatea „Energocom”, până la 31 ianuarie 2026. Decizia a fost aprobată în ședința din 23 decembrie și este motivată de autorități prin necesitatea garantării continuității aprovizionării Republicii Moldova cu energie electrică.
16:20
Copii de 5 și 9 ani, impuși să cerșească: femeie de la nordul R. Moldova, condamnată la ani grei de închisoare # Radio Moldova
A exploatat prin muncă și cerșetorie doi minori în mai multe localități din nordul țării. O femeie de 53 de ani din raionul Râșcani a fost condamnată la 15 de ani de închisoare pentru trafic de copii.
16:00
Radu Miruță și Irineu Darău, învestiți la Cotroceni. Guvernul Bolojan rămâne cu un portofoliu vacant # Radio Moldova
Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus marți jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan. Radu Miruță, este noul ministru care preia oficial Ministerul Apărării Naționale, și Irineu Darău, numit la conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
15:40
Sprijin suplimentar pentru justiția din R. Moldova: Danemarca alocă 2.8 milioane de euro pentru expertize specializate # Radio Moldova
Finanțarea acordată Republicii Moldova prin programul „Sprijin pentru integrarea în UE” va crește cu 2.8 milioane de euro, datorită contribuției Regatului Danemarcei. Potrivit unui amendament aprobat de Guvern la 23 decembrie, bugetul total al inițiativei va fi majorat până la 27.8 milioane de euro.
15:30
Vești bune pentru călători: UE confirmă menținerea regimului fără vize pentru R. Moldova # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără viză în statele spațiului Schengen, după ce Comisia Europeană a constatat că autoritățile de la Chișinău au respectat recomandările formulate anterior privind regimul de liberalizare a vizelor. Concluzia se regăsește în cel de-al optulea raport al Uniunii Europene privind Mecanismul de suspendare a regimului fără vize, adoptat la 19 decembrie, la Bruxelles.
15:20
„Sclipirea medaliilor să nu ne orbească”: elevii olimpici din R. Moldova, premiați în cadrul unei gale tradiționale # Radio Moldova
Republica Moldova și-a premiat excelența la Gala Olimpicilor 2025, un eveniment organizat, pe 23 decembrie, de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, dedicat elevilor și profesorilor care au obținut rezultate la olimpiade și concursuri europene, balcanice și internaționale.
15:10
Șase orașe din Republica Moldova vor putea interveni mai rapid în caz de ninsori abundente și alte fenomene meteo extreme, după ce Uniunea Europeană le-a oferit tractoare performante pentru deszăpezirea drumurilor, în cadrul unui proiect implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
15:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială, transmite dpa.
14:50
Amalgamarea teritorială, una dintre cele mai importante reforme administrative asumate de Republica Moldova în parcursul său european, avansează lent. Deși cadrul legal permite asocierea voluntară a localităților și cooperarea intercomunitară, până în prezent doar două clustere au finalizat procedurile juridice.
14:40
Protecție și reabilitare pentru copii și adulți: noi servicii sociale aprobate de Guvern # Radio Moldova
Aproape 5.000 de copii din Republica Moldova devin anual victime ale violenței, sunt separați de părinți sau trec prin alte experiențe traumatizante. Deși există o gamă largă de servicii sociale, sprijinul specializat pentru recuperarea emoțională rămâne insuficient. Pentru a acoperi această lacună, Guvernul a decis crearea Serviciului de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei.
14:20
Obiective îndrăznețe pentru noul președinte al Federației Moldovenești de Taekwondo, versiunea olimpică # Radio Moldova
Obiective îndrăznețe pentru noul președinte al Federației Moldovenești de Taekwondo, versiunea olimpică. Maxim Gaus își propune dezvoltarea acestui gen de sport în țara noastră, calificarea unui sportiv la o ediție a Jocurile Olimpice de vară și organizarea unui competiții de mare anvergură la Chișinău.
14:10
Dumitru Obadă a fost reales, pe 23 decembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Obadă, al cărui mandat în fruntea CSP expiră pe 3 ianuarie 2026, va ocupa aceeași funcție în următorii doi ani.
13:40
Un gest de solidaritate de peste ocean: daruri pentru micii pacienți de la Institutul Oncologic # Radio Moldova
Departe de casă, moldovenii stabiliți în Canada au colectat donații pentru copiii care suferă de leucemie sau o altă formă gravă de cancer. Pentru a le face sărbătorile mai frumoase, diaspora din Canada a venit cu daruri pentru micuții care, la vârste atât de fragede, trebuie să lupte cu un diagnostic atât de dur.
13:40
Mihai Mîțu - ambasador în România, Victor Chirilă – în Ucraina. Avize pozitive pentru patru ambasadori # Radio Moldova
R. Moldova va avea patru ambasador noi. Comisia politică externă a Parlamentului a dat undă verde, pe 23 decembrie, candidaturilor pentru posturile diplomatice din România, Ucraina, Franța și China.
13:30
CS Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 21-a, „alb-albaștrii" au surclasat cu 5:0 acasă pe Csikszereda Miercurea Ciuc. După ce au ratat „la mustață” calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor UEFA, discipolii antrenorului portughez Felipe Coelho au dat recital în ultimul lor meci din acest an. Deja la pauză, oltenii conduceau cu 3:0.
13:20
13:10
Republica Moldova a traversat, în 2025, unul dintre cei mai dificili ani din parcursul său european, dar a reușit să înregistreze cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului de extindere al Comisiei Europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, susține că anul 2025 a fost unul „dificil”, dar decisiv pentru credibilitatea R. Moldova în relația cu Uniunea Europeană.
13:00
Guvernul rezervă procesatorilor 3.000 de tone din contingentul preferențial la importul de zahăr # Radio Moldova
Cota de 3.000 de tone la importul de zahăr, din contingentul tarifar preferențial de 5.500 de tone, va fi alocată exclusiv procesatorilor care utilizează zahărul în producție, intermediarii fiind excluși din acest proces. Decizia, aprobată de Guvern la 23 decembrie, se va aplica începând cu anul 2026.
13:00
Acord politic sau buget pentru 2026 votat fără colaborare: Propunerile socialiștilor pentru a asigura „stabilitate” în capitală # Radio Moldova
Semnarea unui acord politic cu primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, pentru următorii doi ani sau susținerea bugetului municipal pentru 2026 în baza unor propuneri concrete colectate de consilierii socialiști de la cetățeni, fără o colaborare politică formală. Propunerile pentru asigurarea „stabilității politice” în capitală aparțin Partidului Socialiștilor (PSRM) și au fost anunțate, pe 23 decembrie, într-o conferință de presă.
13:00
12:40
O platformă digitală care va conține denumirile tuturor localităților din R. Moldova, lansată în 2026 # Radio Moldova
R. Moldova va lansa Registrul denumirilor geografice - o platformă digitală care va colecta, păstra și oferi informații oficiale despre denumirile geografice precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice. Portalul online rdg.gov.md urmează să fie lansat în anul 2026.
12:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: zeci de rachete și sute de drone, victime civile și distrugeri în lanț # Radio Moldova
Rusia a lansat un nou atac de amploare asupra Ucrainei, având ca ținte principale infrastructura energetică și obiectivele civile, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, forțele ruse au folosit, în ultimele 24 de ore, aproximativ 650 de drone și peste 30 de rachete, majoritatea fiind interceptate de apărarea aeriană. Cel puțin 13 regiuni ale Ucrainei au fost afectate de lovituri.
12:20
Dosar de pornografie infantilă: bărbat de 53 de ani, deferit justiției de procurorii PCCOCS # Radio Moldova
Un bărbat din Chișinău, în vârstă de 53 de ani, care activează în domeniul radioelectronicii, a fost trimis în judecată pentru deținerea, descărcarea și distribuirea a peste 5.500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, care conțin imagini cu copile începând de la vârsta de 10 ani.
12:10
Napoli Calcio a cucerit Supercupa Italiei la fotbal. În finala disputată în Arabia Saudită, echipa condusă de Antonio Conte a învins pe FC Bologna cu 2:0. Napoletanii au dominat ostilitățile în prima repriză, creându-și mai multe ocazii clare prin nord-macedoneanul Eljif Elmas, scoțianul Scott McTominay și Leonardo Spinazzola. În cele din urmă brazilianul David Neres a deschis scorul în minutul 39 cu un șut de la aproximativ 25 de metri.
12:00
Legea care a temperat tensiunile secesioniste din sudul R. Moldova împlinește 31 de ani # Radio Moldova
Pe 23 decembrie 1994, Parlamentul de la Chișinău aproba Legea nr. 344 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – actul normativ care a instituit Unitatea Teritorial-Autonomă (UTA) Găgăuzia ca parte componentă a Republica Moldova.
11:40
Ministrul Dan Perciun anunță investiții fără precedent în educație: „Nu putem pierde generații. Educația trebuie schimbată din temelii” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă de transformare profundă a sistemului educațional, cu investiții fără precedent și reforme asumate chiar și acolo unde deciziile sunt sensibile. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că, în următorii ani, statul își propune să investească aproximativ șase miliarde de lei în modernizarea grădinițelor, școlilor și universităților.
11:40
Raport Promo-LEX: Încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană se agravează # Radio Moldova
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a cunoscut, în luna noiembrie 2025, „o deteriorare accentuată și sistemică”, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. Concluziile se regăsesc într-o retrospectivă publicată de Asociația Promo-LEX, în urma monitorizării evoluțiilor din regiune.
