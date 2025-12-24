De la Bălți, spre Rusia. 208 pastile cu substanțe psihotrope camuflate în boxe muzicale, depistate la aeroport

11:30

„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească pentru a continua războiul”, a declarat marți, pe 22 decembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, refuzând un armistițiu de Crăciun propus de către cancelarul german Friedrich Merz, anunță Meduza. „Dacă dorința ucrainenilor de a înlocui...