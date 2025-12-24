Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării. Utilajele AND au intervenit în peste 10 raioane

09:50

O cantitate totală de peste 132 de mii de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită, după ce a fost depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibicoticul salinomicin, din grupa coccidiostatice (un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare...