Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării. Utilajele AND au intervenit în peste 10 raioane
Ziarul de Garda, 24 decembrie 2025 09:40
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și răspândire a materialului antiderapant,...
• • •
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:20
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare # Ziarul de Garda
Secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor” a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea „unui grup criminal organizat”, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor, numele acestuia este Egor Moscalu. Cauza penală a fost trimisă în...
09:10
Declarațiile ministrei MAI despre incidentul de la IGP Centru, unde au avut loc mai multe împușcături # Ziarul de Garda
Ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin, a oferit marți, 23 decembrie, în cadrul briefing-ului de presă de după ședința Guvernului detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde un ofițer ar fi tras trei focuri de armă, în seara zilei de 18 decembrie. Ministra a declarat că a doua zi, pe 19 decembrie,...
Acum 2 ore
08:30
LIVE TEXT/ Orașul Cernihiv a fost lovit cu drone, noaptea trecută. Nu a fost raportată nicio victimă. Război în Ucraina, ziua 1399 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În seara zilei de marți, aproape de miezul nopții, armata rusă a lansat mai multe lovituri asupra infrastructurii orașului Cernihiv. În urma impacturilor a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de către salvatori, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Într-un alt sector al orașului, o dronă a lovit etajul tehnic al unui...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ O femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra raioanele Nikopol și Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk. Anunțul a fost făcut de șeful interimar al Administrației militare regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, într-o postare pe Telegram. Potrivit oficialului ucrainean, o femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale....
21:10
FOTO, VIDEO/ Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, actorul Emilian Crețu și alte personalități au primit distincții de stat din partea Maiei Sandu # Ziarul de Garda
Mai multe personalități din diverse domenii, printre care fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, actorul Emilian Crețu și Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament al R. Moldova, au primit distincții de stat din partea președintei Maia Sandu. Decorațiile au fost înmânate personalităților care s-au remarcat „prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată,...
Acum 24 ore
20:30
Premieră pe piața din R. Moldova. Energocom anunță că a cumpărat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei # Ziarul de Garda
Compania de stat Energocom anunță marți, 23 decembrie, despre achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS). Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim, precizează compania într-un...
20:20
Cum să alegi corect produsele alimentare. Recomandările ANSA în ajunul sărbătorilor de iarnă # Ziarul de Garda
În ajunul sărbătorilor de iarnă, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vin cu un șir de recomandări pentru alegerea corectă a produselor alimentare. Astfel, specialiștii ANSA recomandă consumatorilor: „Spuneți „NU” comerțului din surse tenebre. Evitați comerțul stradal sau din portbagajele mașinilor. Chiar dacă prețul pare atractiv, acești comercianți nu pot garanta condiții optime de...
19:40
Grant german de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea mai multor IMM-uri din R. Moldova # Ziarul de Garda
Întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova ar urma să beneficieze de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Comisia parlamentară pentru politică externă anunță marți, 23 decembrie, că a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de...
19:00
LIVE TEXT/ Peste 1500 de persoane torturate în centrele rusești din regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:51 În regiunea Herson, peste 1500 de persoane au fost torturate în camerele de tortură rusești. Forțele ruse duceau oameni în camerele de tortură nu doar pentru a afla informații sau pentru a-i forța să colaboreze, ci, în unele cazuri, victimele sau rudele acestora erau obligate să plătească o „răscumpărare” pentru libertatea lor, scrie...
18:20
Victor Veveriță a fost numit în funcția de șef-adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Acesta a fost prezentat miercuri, 23 decembrie, echipei instituției. Victor Veveriță activează în cadrul Inspectoratului din anul 2015, activând în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor. „În noua sa calitate, domnul Victor Veveriță va coordona domenii de importanță strategică pentru...
17:50
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenția Servicii Publice (ASP). Informația a fost confirmată chiar de Spînu pentru ZdG. Potrivit acestuia, activitatea în noua funcție a început ieri, pe 22 decembrie. Victor Spînu susține că numirea nu a avut loc în urma unui concurs. „Din...
17:40
„Informațiile apărute pe rețelele sociale privind «abonamente gratuite pentru 6 luni» sunt false”, reamintește Regia Transport Electric Chișinău # Ziarul de Garda
Î.M „Regia Transport Electric” reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip, comunică instituția pe Facebook. „Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Nu accesați linkuri sau...
17:30
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului face un apel, după cazul de viol care ar fi fost comis de un grup de adolescenți asupra unui copil la Comrat # Ziarul de Garda
Pe 22 noiembrie, în căminul liceului sportiv din Comrat, un elev de 15 ani a fost victima unui abuz sexual din partea a cinci adolescenți. Potrivit Nokta, a fost deschis un dosar penal pe acest caz, iar adolescenții au fost reținuți și plasați în arest preventiv 30 de zile, însă informația despre acest incident a...
17:10
Avere nejustificată de peste o jumătate de milion de lei, depistată în privința unui primar # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit avere cu caracter nejustificată în mărime totală 569 de mii 786 de lei în privința unui primar. Actul de constatare a fost publicat pe 23 decembrie. Este vorba despre Alexandru Isac, primar al satului Chiștelnița, raionul Telenești. ANI a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute...
17:00
LIVE TEXT/ Zelenski anunță că au fost pregătite documente privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după negocierile cu SUA. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că primit o informare detaliată privind negocierile din SUA pentru planul de pace. Zelenski a avut o ședință cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și de la Andrii Hnatov, șeful Statului Major General, în urma întâlnirilor cu reprezentanții președintelui american Donald...
16:50
Fosta șefă din Serviciul Vamal, Daniela Furtună, ar avea avere nejustificată de peste 2,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Ex-șefă a Secției clasificarea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal, Daniela Furtună, ar avea o avere nejustifiactă de 2 milioane 296 mii 348 lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pe 23 decembrie. În prezent, Furtună deține funcția de șefă a Direcției politici de reglementare a mediului de afaceri din cadrul...
16:40
FOTO/ Doi soldați ucraineni și-au menținut poziția în regiunea Donețk peste 130 de zile. Cei doi s-au întors cu un prizonier rus care a ajutat la apărarea poziției # Ziarul de Garda
Soldații ucraineni din Brigada 93 Mecanizată „Kholodni Yar”, Denis „Bars” și Dmitry „K2”, și-au menținut poziția pe direcția Konstantinovka, din regiunea Donețk timp de peste 130 de zile, a relatat ofițera de presă a brigăzii, Irina Rybakova, scrie Hromadske. În august 2025, Dmitri și Denis au intrat împreună într-o poziție din apropierea satului Rusin Iar,...
16:30
Sentința de condamnare la 12 ani de închisoare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție....
16:30
„Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei”. ASP anunță că a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Centru în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță marți, 23 decembrie, că a câștigat procesul împotriva societății OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel Centru, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva instituției publice, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. Conform informațiilor...
16:00
La ultima ședință de judecată din acest an, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, preferând să rămână în penitenciar pentru a studia materialele dosarului, după cum au anunțat avocații lui. Ședința din 23 decembrie 2025 s-a desfășurat și fără prezența martorilor, iar avocații lui Plahotniuc au declarat că nu au putut asigura prezența niciunuia. Până...
15:50
Dispariția unui bărbat din Anenii Noi, investigată ca omor. Doi suspecți, reținuți # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că efectuează acțiuni de urmărire penală într-un sat din Anenii Noi, într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. În urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bază – omorul. IGP a precizat că a reținut suspectul și complicele acestuia (concubina)...
15:50
LIVE TEXT/ Rusia mobilizează masiv locuitorii regiunilor sărace pentru a evita destabilizarea politică, susține Ministerul britanic al Apărării. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:47 Rusia suferă pierderi masive în războiul său împotriva Ucrainei, cu toate acestea, țara mobilizează masiv locuitorii din regiunile mai sărace, ceea ce înseamnă că rușii din orașele mari sunt disproporționat mai puțin predispuși să lupte și să moară. În acest fel, Kremlinul limitează în mod deliberat pierderile în rândul populației urbane active politic,...
15:40
Tratamentul pentru rabie nu va mai fi concentrat într-un singur loc din capitală. Unde vor putea beneficia chișinăuienii de asistență medicală antirabică # Ziarul de Garda
De la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, conform ordinului ministerului privind optimizarea asistenței medicale antirabice. Scopul măsurii este îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire a rabiei, potrivit...
15:30
Regimul fără vize cu statele spațiului Schengen a fost prelungit. „R. Moldova a întreprins măsurile necesare” # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, R. Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent, se arată în...
15:20
Copii, exploatați prin cerșetorie și muncă. O femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
O femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii, informează marți, 23 decembrie, Procuratura Generală (PG). Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane și activităților conexe legate de minori, pe un termen de...
15:00
Circa 34% dintre studenți afirmă că se copiază la examene, iar aproape 4 din 10 spun că oferă de copiat. Totodată, 34% declară că folosesc IA în timpul evaluărilor, iar 11% afirmă că în universitatea lor s-a oferit sau s-a luat mită pentru notă sau pentru promovarea anului de studii. Aceste date se conțin în...
14:50
Cazurile de infecții acute ale căilor respiratorii superioare sunt în creștere. Recomandările specialiștilor ANSP # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă. Informațiile au fost publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2...
14:40
Date BNS: Numărul școlilor și elevilor din țară. Cum a evoluat activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2025/26 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, la începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general: La începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general activau 1173 instituții, cu 12 instituții mai puține (5 – școli primare, 6 – gimnazii și 1 – liceu). Dintre acestea, în mediul urban...
14:30
RISE Moldova/ Victor Petrov: De la afaceri şi caritate, la politică şi conexiuni cu Rusia şi Șor # Ziarul de Garda
În iulie 2024, o știre cu caracter publicitar difuzată de mai multe surse mass-media din Republica Moldova titra: „Mândria Moldovei: Holdingul inovator Grafit se extinde pe piața mondială!”. Astfel, prin intermediul unor advertoriale, conducerea Grafit anunţa că holdingul deschide o reprezentanță tocmai în Buenos Aires, capitala Argentinei, la mii de kilometri de R. Moldova. Știrea a apărut a doua zi...
14:00
Polonia a mobilizat avioane de vânătoare după ce Rusia a atacat Ucraina, transmit forțele armate poloneze # Ziarul de Garda
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate marți dimineață, 23 decembrie, pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, potrivit Reuters. „Avioane de vânătoare au fost mobilizate, iar sistemele terestre de apărare...
13:50
WATCHDOG/ Lacunele din legislație pot forța R. Moldova să cumpere din nou energie de la MoldGRES, la preț dublu # Ziarul de Garda
Din cauza unor lacune din legislație, R. Moldova ar putea reveni la procurarea energiei de la centrala electrică MoldGRES la un preț dublu și, implicit, la finanțarea regiunii separatiste, se arată într-o analiză realizată de experții Watchodg, Sergiu Tofilat și Eugen Muravschi. Potrivit analizei, în spațiul public au apărut informații privind o posibilă reluare a...
13:40
LIVE TEXT/ Un copil a fost ucis în urma bombardamentelor Rusiei din Jitomir. Alte cinci persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 Un copil în vârstă de doar patru ani a fost ucis în regiunea Jitomir în urma bombardamentelor rusești, a informat Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale Jitomir. Copilul a fost inițial spitalizat. Bunechko a spus că medicii au luptat pentru viața sa, dar în cele din urmă nu au reușit să-l salveze. În...
13:30
Procurorul din dosarul „Kuliok” promovează evaluarea externă… din a treia încercare. Istoricul evaluărilor sale și argumentele anterioare ale comisiei # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu de la Procuratura Anticorupție (PA) și propune promovarea evaluării de către acesta. Anterior, el a picat de două ori evaluarea integrității prin care a trecut drept candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Codreanu este procurorul...
13:20
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. „Restanțe nu-s și ceea ce noi ne-am propus, am realizat 99%” # Ziarul de Garda
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), pentru un mandat de doi ani. Obadă a fost ales cu un vot unanim a celor 11 membri CSP. „Votul acordat, fără rezerve, cred că este un semn de încredere pe care îl exprimă Consiliul în raport cu exercitarea poziției...
13:10
R. Moldova urmează să trimită patru noi ambasadori în România, Ucraina, R. Franceză și R. Populară Chineză, după ce Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în R....
12:50
Mai multe canale de consiliere pentru victimele violenței în familie și noi servicii pentru copii și tineri: Guvernul a aprobat un pachet de proiecte în domeniul protecției sociale # Ziarul de Garda
Executivul a aprobat, în ședința din 23 decembrie, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care au ca scop să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane, potrivit unui comunicat al Guvernului. Pentru a sprijini copiii în...
12:30
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat penal, după ce s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță marți, 23 decembrie Procuratura Generală (PG). Totodată, acestuia i-a fost interzis de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de gestionarea bunurilor, pe o perioadă...
12:10
Bărbat din Chișinău, trimis pe banca acuzaților pentru 5500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă # Ziarul de Garda
Un bărbat din Chișinău a fost trimis în judecată pentru că ar fi descărcat, deținut și distribuit prin programul BitTorrent fișiere cu pornografie infantilă în perioada 2017-2025, anunță marți, 23 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, bărbatul cu vârsta de 53 de ani, care muncește în domeniul radioelectronicii,...
12:00
De la „cel mai tânăr consilier din CMC” la secretar de stat al Guvernului: cine este Daniel Rotaru? # Ziarul de Garda
Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului. Miniștrii au aprobat numirea acestuia în funcție în ședința din 23 decembrie. „Domnul Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. Împreună cu domnul Rotaru vom implementa o nouă guvernanță în ceea ce privește digitalizarea sectorului public. Domnul Rotaru va contribui la...
11:30
Rusia respinge un armistițiu de Crăciun cu Ucraina. Peskov: „Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească” # Ziarul de Garda
„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească pentru a continua războiul”, a declarat marți, pe 22 decembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, refuzând un armistițiu de Crăciun propus de către cancelarul german Friedrich Merz, anunță Meduza. „Dacă dorința ucrainenilor de a înlocui...
11:20
VIDEO/ Ședința Guvernului: au fost aprobate 14 proiecte care vizează serviciile sociale # Ziarul de Garda
Peste 40 de subiecte s-au regăsit pe agenda ședinței Guvernului din 23 decembrie 2025. Dintre acestea, 14 au fost raportate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Cabinetul de miniștri a examinat inclusiv proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei R. Moldova. UPDATE 11:17 Partea publică a...
11:10
În R. Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Acesta prevede introducerea unui cod QR, imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a fost aprobară astăzi, 23 decembrie, de Guvern. În cadrul ședinței, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat...
11:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu peste 650 de drone și peste 30 de rachete. Au fost vizate 13 regiuni. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:03 Rusia a atacat Ucraina cu peste 650 de drone și peste 30 de rachete, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Conform președintelui ucrainean, au fost vizate 13 regiuni. Atacul a provocat cele mai mari pagube instalațiilor energetice din regiunile vestice ale Ucrainei, a scris prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko. „Până dimineață, consumatorii din regiunile...
10:40
Circulația transportului public va fi sistată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în Ajunul Crăciunului # Ziarul de Garda
În perioada 24 – 25 decembrie, între orele 13:00 – 5:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzii Alexandru Pușkin și strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, anunță marți, 23 decembrie, Primăria municipiului Chișinău. Potrivit unui comunicat, măsura a fost...
10:30
Promo-LEX: În regiunea transnistreană, practicile represive se accentuează, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice # Ziarul de Garda
Luna noiembrie a evidențiat o deteriorare accentuată și sistemică a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, se arată în monitorizarea Promo-LEX, care a punctată că practicile represive se accentuează, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. În monitorizare s-au evidențiat mai multe „evoluții îngrijorătoare”, precum:
10:20
Peste 40 de subiecte se regăsesc pe agenda ședinței Guvernului din 23 decembrie 2025. Dintre acestea, 14 vor fi raportate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Cabinetul de miniștri va examina inclusiv proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei R. Moldova, dar și avizul la proiectul...
Ieri
09:50
Peste 132 de mii de ouă au fost retrase de pe piață și nimicite. Au fost depistate reziduuri de medicamante de uz veterinar # Ziarul de Garda
O cantitate totală de peste 132 de mii de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită, după ce a fost depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibicoticul salinomicin, din grupa coccidiostatice (un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare...
09:30
LIVE TEXT/ Rusia a lansat multiple drone și rachete asupra Ucrainei. În mai multe regiuni, alarma aeriană este activă. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:23 În dimineața zilei de 23 decembrie, Rusia a lansat rachete și drone într-un atac masiv asupra Ucrainei. Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost vizate, scrie Hromadske. Rusia a ridicat în aer avioane strategice Tu-95MS și Tu-160, capabile să transporte rachete Kh-101, precum și avioane MiG-31. În plus, armata rusă a desfășurat purtătoare...
09:00
Droguri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii în ultima săptămână # Ziarul de Garda
În perioada 15-21 decembrie, din circuit au fost scoase droguri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, în urma mai multor operațiuni desfășurate de Poliție pe teritoriul R. Moldova, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, oamenii legii au documentat mai multe cazuri de trafic și distribuire a substanțelor narcotice, fiind ridicate cantități...
