„Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei”. ASP anunță că a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Centru în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte
Ziarul de Garda, 23 decembrie 2025 16:30
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță marți, 23 decembrie, că a câștigat procesul împotriva societății OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel Centru, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva instituției publice, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. Conform informațiilor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
16:40
FOTO/ Doi soldați ucraineni și-au menținut poziția în regiunea Donețk peste 130 de zile. Cei doi s-au întors cu un prizonier rus care a ajutat la apărarea poziției # Ziarul de Garda
Soldații ucraineni din Brigada 93 Mecanizată „Kholodni Yar”, Denis „Bars” și Dmitry „K2”, și-au menținut poziția pe direcția Konstantinovka, din regiunea Donețk timp de peste 130 de zile, a relatat ofițera de presă a brigăzii, Irina Rybakova, scrie Hromadske. În august 2025, Dmitri și Denis au intrat împreună într-o poziție din apropierea satului Rusin Iar,...
Acum 30 minute
16:30
Sentința de condamnare la 12 ani de închisoare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție....
16:30
„Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei”. ASP anunță că a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Centru în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță marți, 23 decembrie, că a câștigat procesul împotriva societății OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel Centru, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva instituției publice, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. Conform informațiilor...
Acum o oră
16:00
La ultima ședință de judecată din acest an, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, preferând să rămână în penitenciar pentru a studia materialele dosarului, după cum au anunțat avocații lui. Ședința din 23 decembrie 2025 s-a desfășurat și fără prezența martorilor, iar avocații lui Plahotniuc au declarat că nu au putut asigura prezența niciunuia. Până...
15:50
Dispariția unui bărbat din Anenii Noi, investigată ca omor. Doi suspecți, reținuți # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că efectuează acțiuni de urmărire penală într-un sat din Anenii Noi, într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. În urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bază – omorul. IGP a precizat că a reținut suspectul și complicele acestuia (concubina)...
15:50
LIVE TEXT/ Rusia mobilizează masiv locuitorii regiunilor sărace pentru a evita destabilizarea politică, susține Ministerul britanic al Apărării. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:47 Rusia suferă pierderi masive în războiul său împotriva Ucrainei, cu toate acestea, țara mobilizează masiv locuitorii din regiunile mai sărace, ceea ce înseamnă că rușii din orașele mari sunt disproporționat mai puțin predispuși să lupte și să moară. În acest fel, Kremlinul limitează în mod deliberat pierderile în rândul populației urbane active politic,...
Acum 2 ore
15:40
Tratamentul pentru rabie nu va mai fi concentrat într-un singur loc din capitală. Unde vor putea beneficia chișinăuienii de asistență medicală antirabică # Ziarul de Garda
De la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, conform ordinului ministerului privind optimizarea asistenței medicale antirabice. Scopul măsurii este îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire a rabiei, potrivit...
15:30
Regimul fără vize cu statele spațiului Schengen a fost prelungit. „R. Moldova a întreprins măsurile necesare” # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, R. Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent, se arată în...
15:20
Copii, exploatați prin cerșetorie și muncă. O femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
O femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii, informează marți, 23 decembrie, Procuratura Generală (PG). Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane și activităților conexe legate de minori, pe un termen de...
15:00
Circa 34% dintre studenți afirmă că se copiază la examene, iar aproape 4 din 10 spun că oferă de copiat. Totodată, 34% declară că folosesc IA în timpul evaluărilor, iar 11% afirmă că în universitatea lor s-a oferit sau s-a luat mită pentru notă sau pentru promovarea anului de studii. Aceste date se conțin în...
14:50
Cazurile de infecții acute ale căilor respiratorii superioare sunt în creștere. Recomandările specialiștilor ANSP # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă. Informațiile au fost publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2...
Acum 4 ore
14:40
Date BNS: Numărul școlilor și elevilor din țară. Cum a evoluat activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2025/26 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, la începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general: La începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general activau 1173 instituții, cu 12 instituții mai puține (5 – școli primare, 6 – gimnazii și 1 – liceu). Dintre acestea, în mediul urban...
14:30
RISE Moldova/ Victor Petrov: De la afaceri şi caritate, la politică şi conexiuni cu Rusia şi Șor # Ziarul de Garda
În iulie 2024, o știre cu caracter publicitar difuzată de mai multe surse mass-media din Republica Moldova titra: „Mândria Moldovei: Holdingul inovator Grafit se extinde pe piața mondială!”. Astfel, prin intermediul unor advertoriale, conducerea Grafit anunţa că holdingul deschide o reprezentanță tocmai în Buenos Aires, capitala Argentinei, la mii de kilometri de R. Moldova. Știrea a apărut a doua zi...
14:00
Polonia a mobilizat avioane de vânătoare după ce Rusia a atacat Ucraina, transmit forțele armate poloneze # Ziarul de Garda
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate marți dimineață, 23 decembrie, pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, potrivit Reuters. „Avioane de vânătoare au fost mobilizate, iar sistemele terestre de apărare...
13:50
WATCHDOG/ Lacunele din legislație pot forța R. Moldova să cumpere din nou energie de la MoldGRES, la preț dublu # Ziarul de Garda
Din cauza unor lacune din legislație, R. Moldova ar putea reveni la procurarea energiei de la centrala electrică MoldGRES la un preț dublu și, implicit, la finanțarea regiunii separatiste, se arată într-o analiză realizată de experții Watchodg, Sergiu Tofilat și Eugen Muravschi. Potrivit analizei, în spațiul public au apărut informații privind o posibilă reluare a...
13:40
LIVE TEXT/ Un copil a fost ucis în urma bombardamentelor Rusiei din Jitomir. Alte cinci persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 Un copil în vârstă de doar patru ani a fost ucis în regiunea Jitomir în urma bombardamentelor rusești, a informat Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale Jitomir. Copilul a fost inițial spitalizat. Bunechko a spus că medicii au luptat pentru viața sa, dar în cele din urmă nu au reușit să-l salveze. În...
13:30
Procurorul din dosarul „Kuliok” promovează evaluarea externă… din a treia încercare. Istoricul evaluărilor sale și argumentele anterioare ale comisiei # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu de la Procuratura Anticorupție (PA) și propune promovarea evaluării de către acesta. Anterior, el a picat de două ori evaluarea integrității prin care a trecut drept candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Codreanu este procurorul...
13:20
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. „Restanțe nu-s și ceea ce noi ne-am propus, am realizat 99%” # Ziarul de Garda
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), pentru un mandat de doi ani. Obadă a fost ales cu un vot unanim a celor 11 membri CSP. „Votul acordat, fără rezerve, cred că este un semn de încredere pe care îl exprimă Consiliul în raport cu exercitarea poziției...
13:10
R. Moldova urmează să trimită patru noi ambasadori în România, Ucraina, R. Franceză și R. Populară Chineză, după ce Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în R....
12:50
Mai multe canale de consiliere pentru victimele violenței în familie și noi servicii pentru copii și tineri: Guvernul a aprobat un pachet de proiecte în domeniul protecției sociale # Ziarul de Garda
Executivul a aprobat, în ședința din 23 decembrie, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care au ca scop să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane, potrivit unui comunicat al Guvernului. Pentru a sprijini copiii în...
Acum 6 ore
12:30
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat penal, după ce s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță marți, 23 decembrie Procuratura Generală (PG). Totodată, acestuia i-a fost interzis de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de gestionarea bunurilor, pe o perioadă...
12:10
Bărbat din Chișinău, trimis pe banca acuzaților pentru 5500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă # Ziarul de Garda
Un bărbat din Chișinău a fost trimis în judecată pentru că ar fi descărcat, deținut și distribuit prin programul BitTorrent fișiere cu pornografie infantilă în perioada 2017-2025, anunță marți, 23 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, bărbatul cu vârsta de 53 de ani, care muncește în domeniul radioelectronicii,...
12:00
De la „cel mai tânăr consilier din CMC” la secretar de stat al Guvernului: cine este Daniel Rotaru? # Ziarul de Garda
Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului. Miniștrii au aprobat numirea acestuia în funcție în ședința din 23 decembrie. „Domnul Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. Împreună cu domnul Rotaru vom implementa o nouă guvernanță în ceea ce privește digitalizarea sectorului public. Domnul Rotaru va contribui la...
11:30
Rusia respinge un armistițiu de Crăciun cu Ucraina. Peskov: „Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească” # Ziarul de Garda
„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu care să ofere Ucrainei timp să se odihnească și să se pregătească pentru a continua războiul”, a declarat marți, pe 22 decembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, refuzând un armistițiu de Crăciun propus de către cancelarul german Friedrich Merz, anunță Meduza. „Dacă dorința ucrainenilor de a înlocui...
11:20
VIDEO/ Ședința Guvernului: au fost aprobate 14 proiecte care vizează serviciile sociale # Ziarul de Garda
Peste 40 de subiecte s-au regăsit pe agenda ședinței Guvernului din 23 decembrie 2025. Dintre acestea, 14 au fost raportate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Cabinetul de miniștri a examinat inclusiv proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei R. Moldova. UPDATE 11:17 Partea publică a...
11:10
În R. Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Acesta prevede introducerea unui cod QR, imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a fost aprobară astăzi, 23 decembrie, de Guvern. În cadrul ședinței, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat...
11:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu peste 650 de drone și peste 30 de rachete. Au fost vizate 13 regiuni. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:03 Rusia a atacat Ucraina cu peste 650 de drone și peste 30 de rachete, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Conform președintelui ucrainean, au fost vizate 13 regiuni. Atacul a provocat cele mai mari pagube instalațiilor energetice din regiunile vestice ale Ucrainei, a scris prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko. „Până dimineață, consumatorii din regiunile...
Acum 8 ore
10:40
Circulația transportului public va fi sistată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în Ajunul Crăciunului # Ziarul de Garda
În perioada 24 – 25 decembrie, între orele 13:00 – 5:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzii Alexandru Pușkin și strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, anunță marți, 23 decembrie, Primăria municipiului Chișinău. Potrivit unui comunicat, măsura a fost...
10:30
Promo-LEX: În regiunea transnistreană, practicile represive se accentuează, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice # Ziarul de Garda
Luna noiembrie a evidențiat o deteriorare accentuată și sistemică a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, se arată în monitorizarea Promo-LEX, care a punctată că practicile represive se accentuează, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. În monitorizare s-au evidențiat mai multe „evoluții îngrijorătoare”, precum:
10:20
Peste 40 de subiecte se regăsesc pe agenda ședinței Guvernului din 23 decembrie 2025. Dintre acestea, 14 vor fi raportate de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Cabinetul de miniștri va examina inclusiv proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei R. Moldova, dar și avizul la proiectul...
09:50
Peste 132 de mii de ouă au fost retrase de pe piață și nimicite. Au fost depistate reziduuri de medicamante de uz veterinar # Ziarul de Garda
O cantitate totală de peste 132 de mii de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită, după ce a fost depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibicoticul salinomicin, din grupa coccidiostatice (un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare...
09:30
LIVE TEXT/ Rusia a lansat multiple drone și rachete asupra Ucrainei. În mai multe regiuni, alarma aeriană este activă. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:23 În dimineața zilei de 23 decembrie, Rusia a lansat rachete și drone într-un atac masiv asupra Ucrainei. Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost vizate, scrie Hromadske. Rusia a ridicat în aer avioane strategice Tu-95MS și Tu-160, capabile să transporte rachete Kh-101, precum și avioane MiG-31. În plus, armata rusă a desfășurat purtătoare...
09:00
Droguri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii în ultima săptămână # Ziarul de Garda
În perioada 15-21 decembrie, din circuit au fost scoase droguri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, în urma mai multor operațiuni desfășurate de Poliție pe teritoriul R. Moldova, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, oamenii legii au documentat mai multe cazuri de trafic și distribuire a substanțelor narcotice, fiind ridicate cantități...
08:50
Municipiul Bălți a fost desemnat „Capitala Tineretului” pentru anii 2026–2027 și va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret # Ziarul de Garda
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027. Localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret prin programul „Capitala Tineretului 2026”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT). Conform comunicatului emis de MEC, beneficiari direcți ai programului...
Acum 12 ore
08:30
LIVE TEXT/ Ucraina a primit o centrală termică din Lituania prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
8:20 Comisia Europeană a desfășurat cu succes una dintre cele mai mari operațiuni logistice coordonate de până acum, livrând un set complet de echipamente pentru o centrală termică din Lituania în Ucraina, relatează Ministerul Energiei din Ucraina. „Operațiunea complexă, care a durat 11 luni, a implicat 149 de livrări de echipamente cu o greutate totală...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi Statele Unite sunt finalizate, afirmă Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, transmite G4Media. „Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul...
21:50
Parlamentul ucrainean va forma un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale # Ziarul de Garda
Un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale în Ucraina, chiar şi sub incidenţa legii marţiale, este pe cale să fie format în Rada Supremă sau Parlamentul Ucrainei, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat acest pas ca răspuns la criticile din partea Washingtonului, transmite luni, 22 decembrie, G4Media. Şeful grupului parlamentar...
20:30
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO # Ziarul de Garda
Două servicii de informații din țări NATO suspectează că Rusia dezvoltă o nouă armă antisatelit care vizează constelația Starlink a lui Elon Musk, cu scopul de a controla superioritatea spațială occidentală, care a ajutat Ucraina pe câmpul de luptă, scrie Associated Press. Conform acestor surse, arma ar umple orbitele sateliților Starlink cu sute de mii de bile...
20:00
Al optulea Raport privind mecanismul de suspendare a vizelor: UE cere R. Moldova să își alinieze politica de vize și să reducă cererile de azil nefondate # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a adoptat pe 19 decembrie, cel de-al optulea raport în cadrul Mecanismului de suspendare a vizelor, care monitorizează regimurile de călătorie fără vize ale UE. Deși majoritatea țărilor partenere au luat măsuri pentru a da curs recomandărilor emise în cadrul rapoartelor anterioare privind Mecanismul de suspendare a vizelor, persistă provocări semnificative, inclusiv în...
19:10
Ministerul Justiției despre extrădarea lui Filat după condamnarea instanței franceze: „Constituția interzice extrădarea propriilor cetățeni către oricare alt stat” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a declarat luni, 22 decembrie, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție că „tribunalul francez a constatat...
18:50
„Filat era o stea. (…) Toată lumea i se închina, inclusiv eu”. Ion Sturzu și Artur Gherman, audiați ca martori ai apărării în dosarul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu, și fostul președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Artur Gherman, au fost audiați în calitate de martori în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat pentru frauda bancară, în ședința de luni, 22 decembrie. În total, până în prezent, au fost audiați șapte...
18:00
Prim-ministrul Munteanu a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României. „În 2025, România și-a reconfirmat statutul de principalul partener comercial și investițional al R. Moldova” # Ziarul de Garda
Prim-ministrului Alexandru Munteanu s-a întâlnit luni, 22 decembrie, cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care se află la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova din străinătate. Astfel potrivit unui comunicat de la Guvern, principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul 2025 și prioritățile comune...
18:00
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au lăsat regiunea Odesa în întuneric și frig cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:58 Atacurile rusești au lăsat regiunea Odesa în întuneric și frig cu doar câteva zile înainte de Crăciun, lăsând fără curent electric peste 120 de mii de locuitori, după lovituri asupra a trei instalații energetice pe 22 decembrie, scrie The Kiyv Independent. Alarmele de raid aerian au răsunat în regiunea Odesa în jurul orei...
17:40
UE a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina. Ursula: „Ucraina se apropie de UE în fiecare zi” # Ziarul de Garda
Un nou pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale pentru a sprijini eforturile de redresare și reconstrucție ale Ucrainei, a fost prezentat de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Noul pachet de acorduri, semnat cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale în cadrul...
17:30
Alegeri locale noi la Taraclia și Orhei, după demisia primarilor Tatiana Cociu și Veaceslav Lupov # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia, luată în cadrul ședinței CEC din 22 decembrie, vine drept urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități, Tatiana Cociu (Orhei) și...
17:20
Aproape 1 milion de lei cheltuiți pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău. Pentru ce au fost plătiți banii? # Ziarul de Garda
Primăria municipiului Chișinău anunță că s-au cheltuit cel puțin 974,1 de mii de lei pentru amenajarea și decorarea capitalei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În urma unei solicitări de informații, autoritățile municipale anunță că nu pot spune, deocamdată, costurile totale ale sărbătorilor de iarnă din acest sezon pe motiv că acestea sunt încă în desfășurare...
17:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare. PA anunță că a fost dată în căutare # Ziarul de Garda
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamntă luni, 22 decembrie, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum...
17:00
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamntă luni, 22 decembrie, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum...
16:50
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au lovit mai multe instalații energetice a Rusiei, inclusiv un petrolier din regiunea Krasnodar. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:44 Statul Major General al Ucrainei a raportat că terminalul petrolier rusesc „Tamanneftegaz” din regiunea Krasnodar, Federația Rusă, împreună cu alte instalații din teritoriile ocupate ale Ucrainei, au fost lovite. Anterior, autoritățile din Krasnodar au raportat despre un atac cu drone ucrainene asupra portului Taman din satul Volna, duminică 21 decembrie, care a avariat...
Ieri
16:40
„Studenții consideră drept foarte gravă asumarea autoratului asupra lucrărilor generate integral de inteligența artificială”, arată rezultatele studiului național privind integritatea academică în universitățile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat un nou studiu național privind integritatea academică în universitățile din R. Moldova. Cercetarea oferă o imagine actualizată asupra percepțiilor și experiențelor studenților și cadrelor didactice legate de integritate, plagiat, fraudă, corupție, hărțuire sexuală și utilizarea inteligenței artificiale în mediul universitar, potrivit unui comunicat MEC. Datele au fost colectate...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.