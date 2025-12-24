Un fost ofițer SPPS va fi controlat de ANI. O sesizare denotă că „a devenit proprietar a mai multor bunuri imobile, transmise prin contracte de donație și certificate de moștenire”

16:00

La ultima ședință de judecată din acest an, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, preferând să rămână în penitenciar pentru a studia materialele dosarului, după cum au anunțat avocații lui. Ședința din 23 decembrie 2025 s-a desfășurat și fără prezența martorilor, iar avocații lui Plahotniuc au declarat că nu au putut asigura prezența niciunuia. Până...