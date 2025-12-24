În următoarele luni sunt programate 18 ședințe de judecată la CSJ în dosarul „Kuliok”, care a fost reluat de la zero
Ziarul de Garda, 24 decembrie 2025 13:50
În perioada ianuarie-martie 2026 au fost programate 18 ședințe de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) care va examina dosarul denumit generic „Kuliok”, în care în calitate de inculpat este fostul președinte, Igor Dodon. Acesta este învinuit de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe...
• • •
Acum 10 minute
14:00
VIDEO/ Activitatea unei grupări criminale specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni, destructurată de Poliția de Frontieră: „Pentru fiecare migrant era percepută o sumă de 10 mii de dolari” # Ziarul de Garda
Activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul R. Moldova a fost documentată de Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră. Membrii grupului criminal organizat ar fi facilitat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului R. Moldova de către cetățeni ucraineni, favorizând trecerea ilegală a...
Acum 30 minute
13:50
13:50
Opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare ale Ministerului Agriculturii: nereguli financiare, recomandări parțial implementate și deficiențe majore de guvernanță corporativă # Ziarul de Garda
Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve privind rapoartele financiare, după ce Comisia pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Observațiile care au stat la baza acestei opinii se referă la înregistrarea incorectă în evidența contabilă a subvențiilor acordate...
13:40
Acum o oră
13:30
Doi polițiști au fost uciși de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost ucis și un general rus de rang înalt # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost ucise miercuri, 24 decembrie, de o bombă la Moscova, după ce doi ofițeri de poliție au abordat un bărbat care se comporta suspect. Incidentul a avut loc în apropierea locului unde un general de rang înalt a fost ucis acum două zile de o mașină-capcană despre care Rusia a spus că...
13:10
O tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent, a fost condamnată la 5 ani închisoare. # Ziarul de Garda
O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Totodată, în 2023 aceasta a transportat și vândut drogurile cot la cot cu un adolescent de 13 ani, pe care...
Acum 2 ore
12:40
Elevii intră în vacanța de iarnă. Instituțiile de învățământ vor putea alege ziua când vor reveni la școală # Ziarul de Garda
Începând de joi, 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova intră în vacanța de iarnă, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Totodată, MEC precizează că reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării întregii comunități educaționale. Astfel, elevii vor reveni la...
12:30
Un tânăr de 25 de ani, trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Ziarul de Garda
Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, a fost trimis în judecată într-o cauză penal de învinuire de comiterea faptelor de viol și omor, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul...
12:20
Mai multe percheziții au fost desfășurate azi, 24 decembrie, în raioanele din sudul și centrul țării, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță Poliția. Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi...
Acum 4 ore
12:00
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat...
11:50
Zelenski a prezentat noul „Plan de pace” din 20 de puncte: garanții de securitate, teritorii și aderarea la UE într-un termen stabilit # Ziarul de Garda
După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii (SUA), Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze, transmite RBK. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă...
11:40
„Plan de pace” din 20 de puncte pentru Ucraina: garanții de securitate, teritorii și aderarea la UE într-un termen stabilit # Ziarul de Garda
După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii, Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze, transmite RBK. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă rămâne...
11:20
Judecători fără drept de înfăptuire a justiției. Cum au ajuns câteva mii de dosare să fie puse pe pauză „pentru o perioadă nedeterminată” # Ziarul de Garda
Mii de dosare bat pasul pe loc în ultima jumătate de an, în timp ce judecătorii cărora le-au fost repartizate fac un ultim efort pentru a-și salva carierele în magistratură. În prezent, nouă judecători de la curțile de apel din țară, cărora le-au rămas în gestiune peste 5 mii de cauze penale și civile, se...
11:10
Deputatul Maxim Potîrniche a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale” # Ziarul de Garda
Deputatul Maxim Potîrniche a anunțat că a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale”, unui stadion de fotbal multifuncțional. În cadrul unui briefing de presă, fostul fotbalist a declarat că studiul „este un instrument...
10:40
De la Bălți, spre Rusia. 208 pastile cu substanțe psihotrope camuflate în boxe muzicale, depistate la aeroport # Ziarul de Garda
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din R. Moldova, cu destinația Federația Rusă, anunță Serviciul Vamal printr-un comunicat de presă. Potrivit datelor din declarația vamală, expeditorul – un locuitor al municipiului Bălți – a declarat...
10:30
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 110 drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1399 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 În noaptea de 24 decembrie, forțele ruse au atacat cu 116 drone de atac, lansate din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Gvardiiske, au transmis Forțele Aeriene de Apărare. „Un număr semnificativ de drone de atac a fost direcționat către un obiectiv de infrastructură critică din regiunea Cernihiv”, au precizat Forțele. De...
10:30
O nouă demisie în rândurile politicienilor lui Șor. Veaceslav Jukov pleacă din Consiliul Municipal Bălți # Ziarul de Garda
Consilierul municipal și președintele fracțiunii blocului „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jukov anunță că își dă demisia. Afiliatul oligarhului fugar Ilan Șor, a precizat că pleacă din consiliul municipal pentru că „a devenit pur și simplu imposibil să ocup această funcție. (…) Nu am dreptul să pun în pericol susținătorii noștri care cred în...
10:20
Noua lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare. Cererile de cetățenie se vor depune doar cu programare prealabilă # Ziarul de Garda
De miercuri, 24 decembrie, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”. De asemenea, potrivit unui comunicat de la ASP, depunerea...
10:10
Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia va introduce un identificator unic de utilizator pentru toate platformele digitale, pentru a putea verifica audiența. Despre acest lucru a vorbit Bella Cerkesova, viceministra Dezvoltării Digitale al Rusiei, în cadrul unei ședințe a Consiliului Public pe lângă minister, transmite publicația guvernamentală Rossiiskaia Gazeta. Viceministra a menționat că se desfășoară lucrări...
Acum 6 ore
09:40
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării. Utilajele AND au intervenit în peste 10 raioane # Ziarul de Garda
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și răspândire a materialului antiderapant,...
09:20
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare # Ziarul de Garda
Secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor” a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea „unui grup criminal organizat”, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor, numele acestuia este Egor Moscalu. Cauza penală a fost trimisă în...
09:10
Declarațiile ministrei MAI despre incidentul de la IGP Centru, unde au avut loc mai multe împușcături # Ziarul de Garda
Ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin, a oferit marți, 23 decembrie, în cadrul briefing-ului de presă de după ședința Guvernului detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde un ofițer ar fi tras trei focuri de armă, în seara zilei de 18 decembrie. Ministra a declarat că a doua zi, pe 19 decembrie,...
08:30
LIVE TEXT/ Orașul Cernihiv a fost lovit cu drone, noaptea trecută. Nu a fost raportată nicio victimă. Război în Ucraina, ziua 1399 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În seara zilei de marți, aproape de miezul nopții, armata rusă a lansat mai multe lovituri asupra infrastructurii orașului Cernihiv. În urma impacturilor a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de către salvatori, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Într-un alt sector al orașului, o dronă a lovit etajul tehnic al unui...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ O femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra raioanele Nikopol și Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk. Anunțul a fost făcut de șeful interimar al Administrației militare regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, într-o postare pe Telegram. Potrivit oficialului ucrainean, o femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale....
21:10
FOTO, VIDEO/ Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, actorul Emilian Crețu și alte personalități au primit distincții de stat din partea Maiei Sandu # Ziarul de Garda
Mai multe personalități din diverse domenii, printre care fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, actorul Emilian Crețu și Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament al R. Moldova, au primit distincții de stat din partea președintei Maia Sandu. Decorațiile au fost înmânate personalităților care s-au remarcat „prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată,...
20:30
Premieră pe piața din R. Moldova. Energocom anunță că a cumpărat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei # Ziarul de Garda
Compania de stat Energocom anunță marți, 23 decembrie, despre achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS). Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim, precizează compania într-un...
20:20
Cum să alegi corect produsele alimentare. Recomandările ANSA în ajunul sărbătorilor de iarnă # Ziarul de Garda
În ajunul sărbătorilor de iarnă, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vin cu un șir de recomandări pentru alegerea corectă a produselor alimentare. Astfel, specialiștii ANSA recomandă consumatorilor: „Spuneți „NU” comerțului din surse tenebre. Evitați comerțul stradal sau din portbagajele mașinilor. Chiar dacă prețul pare atractiv, acești comercianți nu pot garanta condiții optime de...
19:40
Grant german de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea mai multor IMM-uri din R. Moldova # Ziarul de Garda
Întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova ar urma să beneficieze de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Comisia parlamentară pentru politică externă anunță marți, 23 decembrie, că a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de...
19:00
LIVE TEXT/ Peste 1500 de persoane torturate în centrele rusești din regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:51 În regiunea Herson, peste 1500 de persoane au fost torturate în camerele de tortură rusești. Forțele ruse duceau oameni în camerele de tortură nu doar pentru a afla informații sau pentru a-i forța să colaboreze, ci, în unele cazuri, victimele sau rudele acestora erau obligate să plătească o „răscumpărare” pentru libertatea lor, scrie...
18:20
Victor Veveriță a fost numit în funcția de șef-adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Acesta a fost prezentat miercuri, 23 decembrie, echipei instituției. Victor Veveriță activează în cadrul Inspectoratului din anul 2015, activând în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor. „În noua sa calitate, domnul Victor Veveriță va coordona domenii de importanță strategică pentru...
17:50
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenția Servicii Publice (ASP). Informația a fost confirmată chiar de Spînu pentru ZdG. Potrivit acestuia, activitatea în noua funcție a început ieri, pe 22 decembrie. Victor Spînu susține că numirea nu a avut loc în urma unui concurs. „Din...
17:40
„Informațiile apărute pe rețelele sociale privind «abonamente gratuite pentru 6 luni» sunt false”, reamintește Regia Transport Electric Chișinău # Ziarul de Garda
Î.M „Regia Transport Electric” reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip, comunică instituția pe Facebook. „Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Nu accesați linkuri sau...
17:30
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului face un apel, după cazul de viol care ar fi fost comis de un grup de adolescenți asupra unui copil la Comrat # Ziarul de Garda
Pe 22 noiembrie, în căminul liceului sportiv din Comrat, un elev de 15 ani a fost victima unui abuz sexual din partea a cinci adolescenți. Potrivit Nokta, a fost deschis un dosar penal pe acest caz, iar adolescenții au fost reținuți și plasați în arest preventiv 30 de zile, însă informația despre acest incident a...
17:10
Avere nejustificată de peste o jumătate de milion de lei, depistată în privința unui primar # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit avere cu caracter nejustificată în mărime totală 569 de mii 786 de lei în privința unui primar. Actul de constatare a fost publicat pe 23 decembrie. Este vorba despre Alexandru Isac, primar al satului Chiștelnița, raionul Telenești. ANI a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute...
17:00
LIVE TEXT/ Zelenski anunță că au fost pregătite documente privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după negocierile cu SUA. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că primit o informare detaliată privind negocierile din SUA pentru planul de pace. Zelenski a avut o ședință cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și de la Andrii Hnatov, șeful Statului Major General, în urma întâlnirilor cu reprezentanții președintelui american Donald...
16:50
Fosta șefă din Serviciul Vamal, Daniela Furtună, ar avea avere nejustificată de peste 2,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Ex-șefă a Secției clasificarea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal, Daniela Furtună, ar avea o avere nejustifiactă de 2 milioane 296 mii 348 lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), pe 23 decembrie. În prezent, Furtună deține funcția de șefă a Direcției politici de reglementare a mediului de afaceri din cadrul...
16:40
FOTO/ Doi soldați ucraineni și-au menținut poziția în regiunea Donețk peste 130 de zile. Cei doi s-au întors cu un prizonier rus care a ajutat la apărarea poziției # Ziarul de Garda
Soldații ucraineni din Brigada 93 Mecanizată „Kholodni Yar”, Denis „Bars” și Dmitry „K2”, și-au menținut poziția pe direcția Konstantinovka, din regiunea Donețk timp de peste 130 de zile, a relatat ofițera de presă a brigăzii, Irina Rybakova, scrie Hromadske. În august 2025, Dmitri și Denis au intrat împreună într-o poziție din apropierea satului Rusin Iar,...
16:30
Sentința de condamnare la 12 ani de închisoare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție....
16:30
„Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei”. ASP anunță că a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Centru în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță marți, 23 decembrie, că a câștigat procesul împotriva societății OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel Centru, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva instituției publice, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. Conform informațiilor...
16:00
La ultima ședință de judecată din acest an, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, preferând să rămână în penitenciar pentru a studia materialele dosarului, după cum au anunțat avocații lui. Ședința din 23 decembrie 2025 s-a desfășurat și fără prezența martorilor, iar avocații lui Plahotniuc au declarat că nu au putut asigura prezența niciunuia. Până...
15:50
Dispariția unui bărbat din Anenii Noi, investigată ca omor. Doi suspecți, reținuți # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că efectuează acțiuni de urmărire penală într-un sat din Anenii Noi, într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. În urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bază – omorul. IGP a precizat că a reținut suspectul și complicele acestuia (concubina)...
15:50
LIVE TEXT/ Rusia mobilizează masiv locuitorii regiunilor sărace pentru a evita destabilizarea politică, susține Ministerul britanic al Apărării. Război în Ucraina, ziua 1398 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:47 Rusia suferă pierderi masive în războiul său împotriva Ucrainei, cu toate acestea, țara mobilizează masiv locuitorii din regiunile mai sărace, ceea ce înseamnă că rușii din orașele mari sunt disproporționat mai puțin predispuși să lupte și să moară. În acest fel, Kremlinul limitează în mod deliberat pierderile în rândul populației urbane active politic,...
15:40
Tratamentul pentru rabie nu va mai fi concentrat într-un singur loc din capitală. Unde vor putea beneficia chișinăuienii de asistență medicală antirabică # Ziarul de Garda
De la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, conform ordinului ministerului privind optimizarea asistenței medicale antirabice. Scopul măsurii este îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire a rabiei, potrivit...
15:30
Regimul fără vize cu statele spațiului Schengen a fost prelungit. „R. Moldova a întreprins măsurile necesare” # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, R. Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent, se arată în...
15:20
Copii, exploatați prin cerșetorie și muncă. O femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
O femeie de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii, informează marți, 23 decembrie, Procuratura Generală (PG). Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane și activităților conexe legate de minori, pe un termen de...
15:00
Circa 34% dintre studenți afirmă că se copiază la examene, iar aproape 4 din 10 spun că oferă de copiat. Totodată, 34% declară că folosesc IA în timpul evaluărilor, iar 11% afirmă că în universitatea lor s-a oferit sau s-a luat mită pentru notă sau pentru promovarea anului de studii. Aceste date se conțin în...
14:50
Cazurile de infecții acute ale căilor respiratorii superioare sunt în creștere. Recomandările specialiștilor ANSP # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă. Informațiile au fost publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2...
14:40
Date BNS: Numărul școlilor și elevilor din țară. Cum a evoluat activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2025/26 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, la începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general: La începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general activau 1173 instituții, cu 12 instituții mai puține (5 – școli primare, 6 – gimnazii și 1 – liceu). Dintre acestea, în mediul urban...
14:30
RISE Moldova/ Victor Petrov: De la afaceri şi caritate, la politică şi conexiuni cu Rusia şi Șor # Ziarul de Garda
În iulie 2024, o știre cu caracter publicitar difuzată de mai multe surse mass-media din Republica Moldova titra: „Mândria Moldovei: Holdingul inovator Grafit se extinde pe piața mondială!”. Astfel, prin intermediul unor advertoriale, conducerea Grafit anunţa că holdingul deschide o reprezentanță tocmai în Buenos Aires, capitala Argentinei, la mii de kilometri de R. Moldova. Știrea a apărut a doua zi...
Ieri
14:00
Polonia a mobilizat avioane de vânătoare după ce Rusia a atacat Ucraina, transmit forțele armate poloneze # Ziarul de Garda
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate marți dimineață, 23 decembrie, pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, potrivit Reuters. „Avioane de vânătoare au fost mobilizate, iar sistemele terestre de apărare...
