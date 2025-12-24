Euro scade ușor, în timp ce Dolarul înregistrează o scădere semnificativă. Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi

20:10

Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plăți neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. „Astăzi s-a produs o mare dreptate! O decizie justă a instanței de apel, care a pus capăt unui maraton pe care l-am început acum 4 ani când am fost numit director al Agenției. Dar lupta nu se oprește aici! În cadrul dosarelor penale împotriva lui Plahotniuc, Andronachi & Co, am înaintată acțiunea civilă prin care am solicitat încasarea în folosul statului a celor 41 de milioane de euro achitate neîntemeiat de ASP”, a comentat, în context, Mircea Eșanu.