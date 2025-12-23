Descoperire macabră la Cahul: Un bărbat, găsit decedat într-un canal de irigare. Ce spune Poliția
UNIMEDIA, 23 decembrie 2025 21:00
Un bărbat de 64 de ani din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, a fost găsit decedat într-un canal de irigație. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc pe 22 decembrie 2025.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
21:20
„O recunoaștere care motivează să continui să faci bine pentru oameni”: Gabriel Nebunu și Emilian Crețu au fost decorați, din nou, de Maia Sandu cu „Meritul Civic” # UNIMEDIA
Interpretul Gabriel Nebunu și actorul Emilian Crețu au fost decorați, din nou, de președinta Maia Sandu cu „Meritul Civic”.
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:40
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse: „Moscova are un avantaj semnificativ” # UNIMEDIA
Armata ucraineană a anunţat marţi că s-a retras din oraşul Siversk, din estul Ucrainei, în faţa atacurilor trupelor ruse, care au revendicat capturarea acestei localităţi încă din 11 decembrie, relatează AFP, citat de digi24.ro.
Acum 2 ore
20:10
ASP a câștigat arbitrajul internațional împotriva companiei bulgare care îi cerea peste 100 mil. lei, după scandalul blanchetelor pentru pașapoarte # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plăți neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. „Astăzi s-a produs o mare dreptate! O decizie justă a instanței de apel, care a pus capăt unui maraton pe care l-am început acum 4 ani când am fost numit director al Agenției. Dar lupta nu se oprește aici! În cadrul dosarelor penale împotriva lui Plahotniuc, Andronachi & Co, am înaintată acțiunea civilă prin care am solicitat încasarea în folosul statului a celor 41 de milioane de euro achitate neîntemeiat de ASP”, a comentat, în context, Mircea Eșanu.
19:40
După gratii, pe hârtie: Curtea de Apel a menținut condamnarea la 12 ani de pușcărie a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, care e fugar # UNIMEDIA
Procuratua Anticorupție anunță că sentința de condamnare a lui Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel. Fostul deputat, care e fugar, a fost condamnat pe data de 19 martie 2025 la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
Acum 4 ore
19:20
Kremlinul spulberă orice optimism privind un acord de pace în Ucraina: Anunțul omului lui Vladimir Putin # UNIMEDIA
Dacă oficialii SUA au avut un discurs prudent sau chiar optimist după negocierile de la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a arătat mult mai clar în evaluările sale, spunând că nu vede un progres, scriu Reuters și Tass, citat de hotnews.ro.
18:50
Caz strigător la cer la Rîșcani: Doi copii de 5 și 9 ani, exploatați prin muncă și impuși să cerșească timp de 7 ani. O femeie, trimisă după gratii # UNIMEDIA
O femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Aceasta este acuzată că timp de 7 ani a exploatat prin muncă și a impus să cerșească doi copii de 5 și 9 ani.
18:30
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” # UNIMEDIA
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială, scrie digi24.ro.
18:10
Presa din Ucraina a anunțat prețul pe care Dinamo Kiev îl cere pentru transferul atacantului moldovean, Vladislav Blănuță # UNIMEDIA
Viitorul lui Vladislav Blănuță în Ucraina este în continuare incert, iar jurnaliștii din țara vecină au anunțat prețul pentru care Dinamo Kiev este dispusă să renunțe la serviciile atacantului moldovean, scrie prosport.ro.
18:00
Echipei Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) i-a fost prezentat oficial, la 23 decembrie 2025, cel de-al doilea șef-adjunct al instituției, Victor Veveriță.
18:00
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai frumos cadou de Crăciun!” # UNIMEDIA
Anna Kournikova și Enrique Iglesias trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor cu puțin timp înainte de Crăciun, căci au devenit părinți pentru a patra oară, scrie profm.ro.
18:00
Noi dezvăluiri în scandalul Epstein: Mii de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice de Justiția americană # UNIMEDIA
Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi pe site-ul Departamentului american al Justiţiei, acuzat de reţinerea unor informaţii şi criticat de către opoziţia democrată din cauza difuzării, scriu stirileprotv.ro.
17:40
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă: De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât cel artificial # UNIMEDIA
Puțină lume se gândește la asta în timp ce împodobește bradul, dar un brad natural aduce în casă mult mai mult decât miros de sărbători. Cercetările recente arată că molizii și brazii eliberează în aer compuși volatili benefici, au efect calmant asupra sistemului nervos și pot chiar susține calitatea aerului din interior, cu condiția să fie îngrijiți corect, scrie digi-world.tv.
Acum 6 ore
17:10
(video) „Au fost 3 împușcături, nu 30”. Șefa de la MAI, prima reacție pe focurile de armă de la IP Centru, de Ziua Poliției # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre incidentul produs pe 19 decembrie la Inspectoratul de Poliție, unde au fost trase mai multe focuri de armă. Potrivit oficialei, împușcăturile nu au fost efectuate cu arma din dotare, ci cu arma personală, fiind trei la număr.
17:00
„Poveste de Crăciun”, după Dickens: Magia sărbătorilor prinde viață la Teatrul „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Poveste de Crăciun”, o adaptare scenică emoționantă după celebra nuvelă a lui Charles Dickens, destinată spectatorilor cu vârsta de peste 7 ani.
16:50
Republica Moldova va introduce, începând cu anul 2026, un nou model de permis de conducere, elaborat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, informează ASP. Autoritățile precizează că permisele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe document.
16:30
SUA triplează „bonusul” pentru autodeportare: 3.000 de dolari și bilet de avion pentru migranții care pleacă de bunăvoie # UNIMEDIA
Guvernul Statelor Unite a decis să tripleze stimulentul financiar acordat migranților aflați ilegal pe teritoriul american care aleg să părăsească țara de bunăvoie până la 31 decembrie. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), autoritățile americane vor acoperi și costurile biletelor de avion pentru întoarcerea acestora în țările de origine, scrie adevărul.ro.
16:30
(video) Momentul în care o mașină trece la roșu și se oprește într-un pilon de electricitate # UNIMEDIA
Un automobil a aterizat într-un pilon de electricitate, după ce a trecut la culoarea roșie a semaforului. Accidentul a avut loc pe strada Pușkin din capitală. Imaginile video din momentul impactului au fost distribuite pe rețele.
16:10
(foto) 43 de elevi, premiați la Gala Olimpicilor. Maia Sandu: „Au dus bunul nume al Moldovei pe cele mai înalte podiumuri” # UNIMEDIA
43 de elevi au fost premiați astăzi, 23 decembrie, la Gala Olimpicilor 2025. Aceștia au obținut rezultate remarcabile la olimpiade internaționale, balcanice și europene în anul de studiu curent. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu le-a transmis un mesaj de felicitare.
16:10
Un alt fost deputat PAS, care a rămas în afara listei la parlamentare, s-a ales cu funcție: Victor Spînu e noul adjunct la ASP # UNIMEDIA
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenția Servicii Publice. Ex-parlamentarul a precizat pentru Realitatea că este în noua funcție de ieri, 22 decembrie.
15:40
Crima teribilă de la Anenii Noi: Cuplul reținut ar fi ucis cel puțin trei oameni și i-ar fi dat de mâncare la porci. Unde au fost descoperite hainele uneia dintre victime # UNIMEDIA
Detalii terifiante despre crima de la Anenii Noi, unde cuplu a fost reținuți de oamenii legii. Acesta ar fi ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele la hrana porcilor din gospodărie, potrivit surselor știri.md.
15:30
Polițiștii au descins la Anenii Noi, într-un dosar de omor, după ce un bărbat a dispărut: Un cuplu ar fi suspecții reţinuţi # UNIMEDIA
La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bǎrbat. Potrivit Poliției, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bazǎ- omorul.
Acum 8 ore
15:20
Percheziţii la Anenii Noi, după ce un bărbat dat dispărut a fost găsit omorât: Un suspect şi concubina acestuia, reţinuţi # UNIMEDIA
La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bǎrbat. Potrivit Poliției, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bazǎ- omorul.
15:20
Avocații lui Plahotniuc, cu noi acuzații: „Tacticile de selectare a martorilor de către instanță ne confirmă existența unui control politic asupra dosarului” # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc acuză repetat modul în care instanța de judecată a „indicat” ce martori să fie incluși în lista apărării. Într-o nouă postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Rogac susține că în procesul de selectare a persoanelor ce urmează a fi audiate s-ar fi recurs la tactici „ce confirmă că dosarul este controlat politic”. Apărătorul antenționează, în primul rând, asupra menținerii intenționate în lista redusă a celor 27 de martori a unui număr mare de persoane, care figurează în alte dosare.
15:10
Veste dureroasă în familia lui Lionel Messi: Sora starului argentinian, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami # UNIMEDIA
Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a fost lovit de o veste dureroasă în plin moment de bucurie profesională, transmite adevarul.ro.
15:00
(video) Un procuror din dosarul „kuliok” a trecut vetting-ul cu brio, după ce a picat pre-vettingul de două ori # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de către acesta. Raportul de evaluare a fost transmis luni, 22 decembrie 2025, subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Anterior, Codreanu, care face parte din grupul e anchetatori pe dosarul „kuliok”, a picat de două ori procedura de pre-vetting, atunci când s-a vrut memrbu CSP.
14:40
(stop cadru) „Se mai întâmplă…” Chicu, după ce un fost deputat PAS a ajuns ambasador în China # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu a comentat desemnarea ex-deputatului PAS Petru Frunze în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China, făcând o remarcă ironică: „Se mai întâmplă…”.
14:20
Insule spectaculoase despre care nu știai că sunt deținute de vedete: Celine Dion și Johnny Depp au plătit zeci de milioane de dolari # UNIMEDIA
Unul dintre „mofturile” pe care și le fac milionarii lumii sunt insulele! După ce au cumpărat tot ce au visat vreodată, mai multe vedete au achiziționat insule spectaculoase, despre care publicul nu știe de cine sunt deținute. Printre proprietari se numără Mel Gibson, Celine Dion, Nicolas Cage sau Johnny Depp, scrie spynews.ro.
14:10
(video) Ce au făcut Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu aș fi scris plângere la compania aeriană” # UNIMEDIA
Andra a făcut spectacol în avion. Artista a susținut turneul „Reverie” și, pe lângă București, a cântat și la Bacău și Cluj, așa că a fost nevoită să bifeze mai multe zboruri într-o perioadă scurtă de timp. Impresionată de căldura oamenilor, care s-au declarat bucuroși de întâlnirea cu ea, Andra a ținut să le facă un dar de suflet, scrie Can Can.
14:00
Nu s-a regăsit pe lista PAS, dar se face diplomat: Fostul deputat Petru Frunze, desemnat ambasador în China # UNIMEDIA
Ex-deputatul PAS Petru Frunze, care nu s-a regăsit pe lista partidului de la guvernare, la parlamentarele din toamnă, a fost desemnat Ambasador al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză. Totodată Lorina Bălteanu ar urma să devină noua Ambasadoare a țării noastre în Franța. Anunțul a fost făcut de MAE, după ce Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate.
13:50
(video) Munteanu dă vina pe FMI: „Fondul nu și-a organizat misiunile și ultima tranșă a expirat” # UNIMEDIA
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, dă vina pe Fondul Monetar Internațional și spune că FMI „nu și-a organizat misiunile”, ceea ce a făcut ca ultima tranșă să expire. „Nu e pe planul justiției sau din cauza alegerilor”, a declarat prim-ministrul la o emisiune de la Moldova 1.
13:50
Vadim Ceban, de ziua Găgăuziei: Patria mea, este momentul ca fiecare locuitor să se unească pentru dezvoltarea regiunii și a țării # UNIMEDIA
Președintele MoldovaGaz, fostul prim-viceguvernator al Găgăuziei, Vadim Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare pentru locuitorii regiunii, cu prilejul a 31 de ani de la crearea autonomiei. „Traversăm timpuri deloc simple, însă noi ne-am confruntat cu momente și mai grele și am rezistat”, a scris Vadim Ceban pe Facebook.
13:40
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov: Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin # UNIMEDIA
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina, scrie digi24.ro.
13:30
(video) „Știți bine că profesorii v-au susținut electoral!”. Marian, confruntat în direct pe leafa din educație: „Mai este vreun stat din Europa în care sunt așa salarii?!”. Replica deputatului PAS # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a fost confruntat în direct de un cetățean nemulțumit de salariile din educație, în timpul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei. Apelantul i-a reproșat parlamentarului că majorările salariale pentru profesori sunt insuficiente și a subliniat că pedagogii au fost un electorat important care a susținut PAS în campaniile electorale. „Mai este un stat din cadrul Europei în care se fac așa salarii mari?!”, a întrebat retoric cetățeanul. În replică, Radu Marian a recunoscut nemulțumirile cadrelor didactice și a invocat majorările operate în ultimii ani.
Acum 12 ore
13:20
Aspecte din viața privată a ex-adjunctului PA, discutate cu uși închise, la CSP: Vasile Plevan a depus o cerere pentru apărarea reputației profesionale. Ce a decis Consiliul # UNIMEDIA
O cerere depusă de procurorul Vasile Plevan, prin care solicită protejarea reputației profesionale, a fost examinată astăzi de Consiliul Superior al Procurorilor
13:20
Cine merge ambasador al RM la București, după ce Victor Chirilă, care a scandalizat societatea cu declarația despre diasporă, e trimis în Ucraina # UNIMEDIA
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate ale ambasadorilor Republicii Moldova în România și Ucraina. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat în calitate de Ambasador la București, iar Victor Chirilă, care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor” va fi mutat în Ucraina.
13:10
Carburanții, mai ieftini în Ajun de Crăciun: Cât vor costa mâine și unde găsești cele mai mici prețuri la pompă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 24 decembrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 10 bani mai puțin, iar pentru cel de motorină - cu 9 bănuți.
13:10
(video) Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă pentru găgăuzi şi pentru Republica Moldova. Aceasta simbolizează unitatea noastră, dorinţa de a trăi în pace şi armonie # UNIMEDIA
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea noastră a tuturor, dorinţa de a trăi în pace şi armonie în cadrul aceluiaşi stat şi de a contribui la dezvoltarea sa”.
13:00
(video) Alegeri fără surprize la CSP: Membrii și-au votat președintele pentru următorii doi ani. Ce alte subiecte au fost examinate la ședință # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui CSP.
13:00
(video) Dispute pe Arcul de Triumf, la CMC: „- E al capitalei, totuși? - După aceeași logică, și Guvernul ar trebui să fie al Chișinăului # UNIMEDIA
Ping-pongul dintre autoritățile centrale și cele municipale pe Arcul de Triumf a ajuns și la CMC. Consilierul MAN Valentin Cebotari a întrebat cui, totuși, aparține momumentul. „După logica asta, dacă e în Chișinău, și clădirea Guvernului ar trebui să aparțină Chișinăului”, i-a răspuns reprezentantul Direcției cultură a Primăriei.
12:50
Alegeri fără alegere, la CSP: Dumitru Obadă, singurul candidat înscris, a fost votat președinte pe încă 2 ani # UNIMEDIA
Dumitru Obadă a fost reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru următorii doi ani. Acesta a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această funcție.
12:40
(video) Ședința Guvernului, cu replici și zâmbete. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și proiectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
12:30
(video) Ședința Guvernului, cu replici. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și proiectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
12:30
(video) „Depuneți-vă mandatele și cărați-vă.” Bulgac, către aleșii PAS, care lipsesc de la ședința CMC: „Căutați-vă de treabă în altă parte” # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău au facut, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 13-a la număr, care, însă, a eșuat ca și precedentele. Aleșii prezenți în sală au adresat mai multe apeluri către colegii din PAS și PSRM, să li se alăture, pentru a avea cvorum, dar zadarnic. Însă pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, la ușa CMC au bătut colindătorii.
12:20
(live) „Depuneți-vă mandatele și cărați-vă.” Bulgac, către aleșii PAS, care lipsesc de la ședința CMC: „Căutați-vă de treabă în altă parte” # UNIMEDIA
Cosilierii municipali din Chișinău fac o nouă încercare de a se întruni în ședință, astăzi. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:20
„Este o nebunie!”. În epoca dronelor, soldații ruși au urcat pe cai și au atacat liniile fortificate ucrainene. Asaltul surprinzător s-a încheiat rapid # UNIMEDIA
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie Kyiv Post, citat de hotnews.ro
12:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.
12:10
„Dacă taceai, filosof rămâneai”. Eșanu, după reacția CSM la protestul judecătoarei Marina Rusu: O dovadă clară că nu au conștientizat gravitatea situației # UNIMEDIA
Juristul Nicolae Eșanu critică Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după reacția la protestul magistratei Marina Rusu, susținând că autorii nu au conștientizat gravitatea situației și nu și-au asumat responsabilitatea pentru problemele semnalate.
12:00
(foto) Vedeta din România care a fost abuzată ani de zile de unchiul ei: „Nu este ușor să nu te simți viu în viața ta” # UNIMEDIA
Printre puținele sale apariții publice, Laura Andreșan a vorbit despre unul dintre cele mai traumatizante evenimente din copilăria ei. Ani la rând a fost abuzată emoțional de unchiul ei, traumă despre care mărturisește că – cel mai probabil – nu se va vindeca niciodată, scrie Can Can.
11:50
(live) „O luptă politică aiurită, bătaie de joc.” CMC, cu 22 de consilieri în sală. Șova: Iarna e grea, omătul e mare, aleșii PAS și PSRM nu pot ajunge # UNIMEDIA
Cosilierii municipali din Chișinău fac o nouă încercare de a se întruni în ședință, astăzi. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
