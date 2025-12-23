SUA triplează „bonusul” pentru autodeportare: 3.000 de dolari și bilet de avion pentru migranții care pleacă de bunăvoie
UNIMEDIA, 23 decembrie 2025 16:30
Guvernul Statelor Unite a decis să tripleze stimulentul financiar acordat migranților aflați ilegal pe teritoriul american care aleg să părăsească țara de bunăvoie până la 31 decembrie. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), autoritățile americane vor acoperi și costurile biletelor de avion pentru întoarcerea acestora în țările de origine, scrie adevărul.ro.
Acum 30 minute
16:30
16:30
(video) Momentul în care o mașină trece la roșu și se oprește într-un pilon de electricitate # UNIMEDIA
Un automobil a aterizat într-un pilon de electricitate, după ce a trecut la culoarea roșie a semaforului. Accidentul a avut loc pe strada Pușkin din capitală. Imaginile video din momentul impactului au fost distribuite pe rețele.
Acum o oră
16:10
(foto) 43 de elevi, premiați la Gala Olimpicilor. Maia Sandu: „Au dus bunul nume al Moldovei pe cele mai înalte podiumuri” # UNIMEDIA
43 de elevi au fost premiați astăzi, 23 decembrie, la Gala Olimpicilor 2025. Aceștia au obținut rezultate remarcabile la olimpiade internaționale, balcanice și europene în anul de studiu curent. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu le-a transmis un mesaj de felicitare.
16:10
Un alt fost deputat PAS, care a rămas în afara listei la parlamentare, s-a ales cu funcție: Victor Spînu e noul adjunct la ASP # UNIMEDIA
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenția Servicii Publice. Ex-parlamentarul a precizat pentru Realitatea că este în noua funcție de ieri, 22 decembrie.
Acum 2 ore
15:40
Crima teribilă de la Anenii Noi: Cuplul reținut ar fi ucis cel puțin trei oameni și i-ar fi dat de mâncare la porci. Unde au fost descoperite hainele uneia dintre victime # UNIMEDIA
Detalii terifiante despre crima de la Anenii Noi, unde cuplu a fost reținuți de oamenii legii. Acesta ar fi ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele la hrana porcilor din gospodărie, potrivit surselor știri.md.
15:30
Polițiștii au descins la Anenii Noi, într-un dosar de omor, după ce un bărbat a dispărut: Un cuplu ar fi suspecții reţinuţi # UNIMEDIA
La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bǎrbat. Potrivit Poliției, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bazǎ- omorul.
15:20
Percheziţii la Anenii Noi, după ce un bărbat dat dispărut a fost găsit omorât: Un suspect şi concubina acestuia, reţinuţi # UNIMEDIA
La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bǎrbat. Potrivit Poliției, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bazǎ- omorul.
15:20
Avocații lui Plahotniuc, cu noi acuzații: „Tacticile de selectare a martorilor de către instanță ne confirmă existența unui control politic asupra dosarului” # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc acuză repetat modul în care instanța de judecată a „indicat” ce martori să fie incluși în lista apărării. Într-o nouă postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Rogac susține că în procesul de selectare a persoanelor ce urmează a fi audiate s-ar fi recurs la tactici „ce confirmă că dosarul este controlat politic”. Apărătorul antenționează, în primul rând, asupra menținerii intenționate în lista redusă a celor 27 de martori a unui număr mare de persoane, care figurează în alte dosare.
15:10
Veste dureroasă în familia lui Lionel Messi: Sora starului argentinian, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami # UNIMEDIA
Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a fost lovit de o veste dureroasă în plin moment de bucurie profesională, transmite adevarul.ro.
15:00
(video) Un procuror din dosarul „kuliok” a trecut vetting-ul cu brio, după ce a picat pre-vettingul de două ori # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de către acesta. Raportul de evaluare a fost transmis luni, 22 decembrie 2025, subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Anterior, Codreanu, care face parte din grupul e anchetatori pe dosarul „kuliok”, a picat de două ori procedura de pre-vetting, atunci când s-a vrut memrbu CSP.
Acum 4 ore
14:40
(stop cadru) „Se mai întâmplă…” Chicu, după ce un fost deputat PAS a ajuns ambasador în China # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu a comentat desemnarea ex-deputatului PAS Petru Frunze în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China, făcând o remarcă ironică: „Se mai întâmplă…”.
14:20
Insule spectaculoase despre care nu știai că sunt deținute de vedete: Celine Dion și Johnny Depp au plătit zeci de milioane de dolari # UNIMEDIA
Unul dintre „mofturile” pe care și le fac milionarii lumii sunt insulele! După ce au cumpărat tot ce au visat vreodată, mai multe vedete au achiziționat insule spectaculoase, despre care publicul nu știe de cine sunt deținute. Printre proprietari se numără Mel Gibson, Celine Dion, Nicolas Cage sau Johnny Depp, scrie spynews.ro.
14:10
(video) Ce au făcut Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu aș fi scris plângere la compania aeriană” # UNIMEDIA
Andra a făcut spectacol în avion. Artista a susținut turneul „Reverie” și, pe lângă București, a cântat și la Bacău și Cluj, așa că a fost nevoită să bifeze mai multe zboruri într-o perioadă scurtă de timp. Impresionată de căldura oamenilor, care s-au declarat bucuroși de întâlnirea cu ea, Andra a ținut să le facă un dar de suflet, scrie Can Can.
14:00
Nu s-a regăsit pe lista PAS, dar se face diplomat: Fostul deputat Petru Frunze, desemnat ambasador în China # UNIMEDIA
Ex-deputatul PAS Petru Frunze, care nu s-a regăsit pe lista partidului de la guvernare, la parlamentarele din toamnă, a fost desemnat Ambasador al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză. Totodată Lorina Bălteanu ar urma să devină noua Ambasadoare a țării noastre în Franța. Anunțul a fost făcut de MAE, după ce Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate.
13:50
(video) Munteanu dă vina pe FMI: „Fondul nu și-a organizat misiunile și ultima tranșă a expirat” # UNIMEDIA
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, dă vina pe Fondul Monetar Internațional și spune că FMI „nu și-a organizat misiunile”, ceea ce a făcut ca ultima tranșă să expire. „Nu e pe planul justiției sau din cauza alegerilor”, a declarat prim-ministrul la o emisiune de la Moldova 1.
13:50
Vadim Ceban, de ziua Găgăuziei: Patria mea, este momentul ca fiecare locuitor să se unească pentru dezvoltarea regiunii și a țării # UNIMEDIA
Președintele MoldovaGaz, fostul prim-viceguvernator al Găgăuziei, Vadim Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare pentru locuitorii regiunii, cu prilejul a 31 de ani de la crearea autonomiei. „Traversăm timpuri deloc simple, însă noi ne-am confruntat cu momente și mai grele și am rezistat”, a scris Vadim Ceban pe Facebook.
13:40
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov: Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin # UNIMEDIA
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina, scrie digi24.ro.
13:30
(video) „Știți bine că profesorii v-au susținut electoral!”. Marian, confruntat în direct pe leafa din educație: „Mai este vreun stat din Europa în care sunt așa salarii?!”. Replica deputatului PAS # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a fost confruntat în direct de un cetățean nemulțumit de salariile din educație, în timpul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei. Apelantul i-a reproșat parlamentarului că majorările salariale pentru profesori sunt insuficiente și a subliniat că pedagogii au fost un electorat important care a susținut PAS în campaniile electorale. „Mai este un stat din cadrul Europei în care se fac așa salarii mari?!”, a întrebat retoric cetățeanul. În replică, Radu Marian a recunoscut nemulțumirile cadrelor didactice și a invocat majorările operate în ultimii ani.
13:20
Aspecte din viața privată a ex-adjunctului PA, discutate cu uși închise, la CSP: Vasile Plevan a depus o cerere pentru apărarea reputației profesionale. Ce a decis Consiliul # UNIMEDIA
O cerere depusă de procurorul Vasile Plevan, prin care solicită protejarea reputației profesionale, a fost examinată astăzi de Consiliul Superior al Procurorilor
13:20
Cine merge ambasador al RM la București, după ce Victor Chirilă, care a scandalizat societatea cu declarația despre diasporă, e trimis în Ucraina # UNIMEDIA
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate ale ambasadorilor Republicii Moldova în România și Ucraina. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat în calitate de Ambasador la București, iar Victor Chirilă, care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor” va fi mutat în Ucraina.
13:10
Carburanții, mai ieftini în Ajun de Crăciun: Cât vor costa mâine și unde găsești cele mai mici prețuri la pompă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 24 decembrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 10 bani mai puțin, iar pentru cel de motorină - cu 9 bănuți.
13:10
(video) Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă pentru găgăuzi şi pentru Republica Moldova. Aceasta simbolizează unitatea noastră, dorinţa de a trăi în pace şi armonie # UNIMEDIA
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea noastră a tuturor, dorinţa de a trăi în pace şi armonie în cadrul aceluiaşi stat şi de a contribui la dezvoltarea sa”.
13:00
(video) Alegeri fără surprize la CSP: Membrii și-au votat președintele pentru următorii doi ani. Ce alte subiecte au fost examinate la ședință # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui CSP.
13:00
(video) Dispute pe Arcul de Triumf, la CMC: „- E al capitalei, totuși? - După aceeași logică, și Guvernul ar trebui să fie al Chișinăului # UNIMEDIA
Ping-pongul dintre autoritățile centrale și cele municipale pe Arcul de Triumf a ajuns și la CMC. Consilierul MAN Valentin Cebotari a întrebat cui, totuși, aparține momumentul. „După logica asta, dacă e în Chișinău, și clădirea Guvernului ar trebui să aparțină Chișinăului”, i-a răspuns reprezentantul Direcției cultură a Primăriei.
12:50
Alegeri fără alegere, la CSP: Dumitru Obadă, singurul candidat înscris, a fost votat președinte pe încă 2 ani # UNIMEDIA
Dumitru Obadă a fost reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru următorii doi ani. Acesta a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această funcție.
Acum 6 ore
12:40
(video) Ședința Guvernului, cu replici și zâmbete. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și proiectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
12:30
12:30
(video) „Depuneți-vă mandatele și cărați-vă.” Bulgac, către aleșii PAS, care lipsesc de la ședința CMC: „Căutați-vă de treabă în altă parte” # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău au facut, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 13-a la număr, care, însă, a eșuat ca și precedentele. Aleșii prezenți în sală au adresat mai multe apeluri către colegii din PAS și PSRM, să li se alăture, pentru a avea cvorum, dar zadarnic. Însă pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, la ușa CMC au bătut colindătorii.
12:20
12:20
„Este o nebunie!”. În epoca dronelor, soldații ruși au urcat pe cai și au atacat liniile fortificate ucrainene. Asaltul surprinzător s-a încheiat rapid # UNIMEDIA
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie Kyiv Post, citat de hotnews.ro
12:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 23 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor.
12:10
„Dacă taceai, filosof rămâneai”. Eșanu, după reacția CSM la protestul judecătoarei Marina Rusu: O dovadă clară că nu au conștientizat gravitatea situației # UNIMEDIA
Juristul Nicolae Eșanu critică Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după reacția la protestul magistratei Marina Rusu, susținând că autorii nu au conștientizat gravitatea situației și nu și-au asumat responsabilitatea pentru problemele semnalate.
12:00
(foto) Vedeta din România care a fost abuzată ani de zile de unchiul ei: „Nu este ușor să nu te simți viu în viața ta” # UNIMEDIA
Printre puținele sale apariții publice, Laura Andreșan a vorbit despre unul dintre cele mai traumatizante evenimente din copilăria ei. Ani la rând a fost abuzată emoțional de unchiul ei, traumă despre care mărturisește că – cel mai probabil – nu se va vindeca niciodată, scrie Can Can.
11:50
11:40
Tragedie la Hîncești: Un bărbat, care mergea pe carosabil, a fost spulberat de un BMW. Victima a murit la spital # UNIMEDIA
Un bărbat de 67 de ani a decedat la spital, după ce a fost lovit de un BMW. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 22 decembrie pe traseul Logănești–Stolniceni.
11:30
11:30
Demisii și numiri la Guvern, în prag de Crăciun: Cine pleacă și cine preia o funcție în Executiv # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat schimbări de cadre în cadrul ședinței din 23 decembrie, în ajunul Crăciunului pe rit nou.
11:20
11:20
(video) Igor Dodon anunță condițiile în care aleșii PSRM vor vota bugetul Chișinăului: „Mingea e pe terenul dvs, domnule primar” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat, într-o conferință de presă, care sunt condițiile pentru ca aleșii socialiști din CMC să participe la ședințele Consiliului, dar și să voteze bugetul mun. Chișinău pentru anul viitor. „Mingea e pe terenul dvs, domnule primar. Dacă astăzi ne așezăm la discuții, votăm bugetul până la sfârșit de an. E necesar să mă implic personal, vin la dvs la Primărie, haideți să discutăm”, a declarat Dodon, într-o adresare către Ceban.
11:20
(video) Explozia unei rachete SpaceX a pus în pericol 3 avioane cu pasageri: Decizia pe care au luat-o piloții # UNIMEDIA
Explozia unei rachete SpaceX, companie fondată de Elon Musk, din 16 ianuarie, a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât se știa public, scrie adevarul.ro.
11:10
Ultima ședință din acest an în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Ex-liderul PDM nu s-a prezentat în instanță # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, învinuit în dosarul „Frauda bancară” nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi, 23 decembrie, ultima din acest an.
11:00
(live/update) Miniștrii, în ședință. Munteanu: Camera de Comerț e foarte activă astăzi. Harea: De 107 ani, de când a fost creată # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 23 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 42 de subiecte, printre care și poriectele cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
11:00
11:00
Un colonel, numit în funcția de șef adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor, creat de Guvernul Recean: Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Executivul a aprobat numirea colonelului Vadim Cemîrtan în funcția de director general adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor, instituție recent creată de Guvernul Recean.
Acum 8 ore
10:40
Un Nissan și un Ford s-au lovit frontal la Drochia: Unul dintre șoferi, descarcerat dintre fiare și spitalizat, iar alte 4 persoane, rănite # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în raionul Drochia, satul Nicoreni, unde un șofer a rămas blocat în urma impactului dintre două automobile. Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri.
10:30
10:20
10:20
Ceban: PAS sfidează deschis partenerii externi ai RM și își promovează interesele de partid. Dacă era altă guvernare, ce scandal ar fi fost # UNIMEDIA
Liderul MAN, Ion Ceban, declară că „în ultima perioadă, R. Moldova a primit mai multe semnale clare de la partenerii externi privind lucrurile care nu merg bine în țara noatră, dar guvernarea se face a nu le înțelege și aceasta poate agrava și mai mult situația internă și deteriora relația cu partenerii externi”. În acest context, primarul general a amintit despre relația cu FMI și tranșa ratată, negocierile de aderare la UE, poziția Comisiei de la Veneția pe crearea PACCO, dar și raportul Amnesty International a dat un verdict dur situației în care a ajuns presa din RM. „Dacă ar fi o altă guvernare la conducerea RM și nu ar ține cont de recomandările partenerilor exerni, cât scandal public ar fi promovat de cei care astăzi încalcă aceste recomandări”, punctează Ceban.
10:20
Cazul de batjocură într-un liceu sportiv din Comrat. Ombudsmanul cere anchetă de serviciu pe administrația instituției: „Elevii nu au fost monitorizați suficient” # UNIMEDIA
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a reacționat la cazul de violență care ar fi fost comis de un grup de adolescenți asupra unui alt copil la un liceu sportiv din Comrat. În urma examinării situației, Ombudsmanul a constatat deficiențe serioase în prevenirea și monitorizarea comportamentului elevilor din partea administrației și a colectivului pedagogic și a cerut anchetă de serviciu.
10:10
