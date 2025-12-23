SUA triplează „bonusul” pentru autodeportare: 3.000 de dolari și bilet de avion pentru migranții care pleacă de bunăvoie

10:20

Liderul MAN, Ion Ceban, declară că „în ultima perioadă, R. Moldova a primit mai multe semnale clare de la partenerii externi privind lucrurile care nu merg bine în țara noatră, dar guvernarea se face a nu le înțelege și aceasta poate agrava și mai mult situația internă și deteriora relația cu partenerii externi”. În acest context, primarul general a amintit despre relația cu FMI și tranșa ratată, negocierile de aderare la UE, poziția Comisiei de la Veneția pe crearea PACCO, dar și raportul Amnesty International a dat un verdict dur situației în care a ajuns presa din RM. „Dacă ar fi o altă guvernare la conducerea RM și nu ar ține cont de recomandările partenerilor exerni, cât scandal public ar fi promovat de cei care astăzi încalcă aceste recomandări”, punctează Ceban.